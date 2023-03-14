В США строится новый завод редкоземельных элементов, чтобы снизить зависимость в этом плане от Китая

Редкоземельные металлы приобретают всё большее значение в производстве бытовой, автомобильной и военной техники.Всё, от мобильных телефонов, наушников, ветряных турбин до современных истребителей зависит от 17 редкоземельных элементов (РЗЭ). США сильно отстали в производстве и добыче материалов и в последнее время полагались на такие страны, как Китай, который правительство США считает угрозой своей национальной безопасности. Ещё одна страна, которая преуспела в добыче РЗЭ - Мьянма, она уступает Китаю по производству редкоземельных элементов, но большая часть того, что она производит, экспортируется именно в Китай.На Китай приходится более 90% производства РЗЭ и создаваемых на их основе магнитов. Это, мягко говоря, беспокоит американских чиновников, производителей и оборонных подрядчиков. В прошлом году поставки самолета Lockheed Martin F-35 были временно приостановлены после того, как Пентагон обнаружил магнит, изготовленный из так называемых несанкционированных материалов из Китая. В каждом таком самолете используется около 420 килограмм РЗЭ.General Motors подписала контракт с американской компанией MP Materials, производящей редкоземельные металлы, на поставку мощных магнитов для использования в более чем десятке своих электромобилей, включая Hummer, Cadillac LYRIQ и Chevrolet Silverado.Редкоземельные элементы — это 17 элементов периодической таблицы. Области применения этих элементов чрезвычайно широки. В их список входят такие направления как: аэрокосмические компоненты, лазеры, телевизионные и компьютерные дисплеи, микроволновые фильтры, каталитические нейтрализаторы, аппаратура для нефтепереработки, производства линз. Без РЗЭ сегодня сложно себе представить производство жёстких дисков для ПК, оборудования для управления ядерными реакторами.Несмотря на то, что предполагает название, редкоземельные элементы на самом деле не так уж и дефицитны. Например, церий, который используется для изготовления ряда деталей автомобилей, таких как каталитические нейтрализаторы, так же распространен на планете, как медь и никель.В США решили нарастить производство редкоземельных металлов, чтобы снизить зависимость в этом плане от Китая. Для этого строящийся новый завод в Форт-Уэрте будет выполнять роль основного звена в восстановлении цепочки поставок редкоземельных элементов в США. Изначально на заводе будет вестись обогащение и переработка руды. Работу по строительству ведёт компания MP Materials, которая планирует к 2025 году развернуть производство магнитов на основе редкоземельных металлов. Эту продукцию собираются продавать как гражданским компаниям, так и тем, которые заняты в сфере ВПК.