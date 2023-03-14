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В США строится новый завод редкоземельных элементов, чтобы снизить зависимость в этом плане от Китая

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В США строится новый завод редкоземельных элементов, чтобы снизить зависимость в этом плане от Китая

Редкоземельные металлы приобретают всё большее значение в производстве бытовой, автомобильной и военной техники.


Всё, от мобильных телефонов, наушников, ветряных турбин до современных истребителей зависит от 17 редкоземельных элементов (РЗЭ). США сильно отстали в производстве и добыче материалов и в последнее время полагались на такие страны, как Китай, который правительство США считает угрозой своей национальной безопасности. Ещё одна страна, которая преуспела в добыче РЗЭ - Мьянма, она уступает Китаю по производству редкоземельных элементов, но большая часть того, что она производит, экспортируется именно в Китай.

На Китай приходится более 90% производства РЗЭ и создаваемых на их основе магнитов. Это, мягко говоря, беспокоит американских чиновников, производителей и оборонных подрядчиков. В прошлом году поставки самолета Lockheed Martin F-35 были временно приостановлены после того, как Пентагон обнаружил магнит, изготовленный из так называемых несанкционированных материалов из Китая. В каждом таком самолете используется около 420 килограмм РЗЭ.

General Motors подписала контракт с американской компанией MP Materials, производящей редкоземельные металлы, на поставку мощных магнитов для использования в более чем десятке своих электромобилей, включая Hummer, Cadillac LYRIQ и Chevrolet Silverado.

Редкоземельные элементы — это 17 элементов периодической таблицы. Области применения этих элементов чрезвычайно широки. В их список входят такие направления как: аэрокосмические компоненты, лазеры, телевизионные и компьютерные дисплеи, микроволновые фильтры, каталитические нейтрализаторы, аппаратура для нефтепереработки, производства линз. Без РЗЭ сегодня сложно себе представить производство жёстких дисков для ПК, оборудования для управления ядерными реакторами.

Несмотря на то, что предполагает название, редкоземельные элементы на самом деле не так уж и дефицитны. Например, церий, который используется для изготовления ряда деталей автомобилей, таких как каталитические нейтрализаторы, так же распространен на планете, как медь и никель.

В США решили нарастить производство редкоземельных металлов, чтобы снизить зависимость в этом плане от Китая. Для этого строящийся новый завод в Форт-Уэрте будет выполнять роль основного звена в восстановлении цепочки поставок редкоземельных элементов в США. Изначально на заводе будет вестись обогащение и переработка руды. Работу по строительству ведёт компания MP Materials, которая планирует к 2025 году развернуть производство магнитов на основе редкоземельных металлов. Эту продукцию собираются продавать как гражданским компаниям, так и тем, которые заняты в сфере ВПК.
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15 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:56
    +1
    США сильно отстали в производстве и добыче материалов и в последнее время полагались на такие страны, как Китай, который правительство США считает угрозой своей национальной безопасности.
    Говорите по-русски. Не отстали, а свернули производство, т.к. в Китае дешевле купить было. Капитализм.request
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:01
      -1
      Китай не спроста самостоятельно построил и эксплуатирует орбитальную космическую станцию, не секрет, что в условиях Космоса можно получать самые чистые химические элементы. К тому же в 2030 году они планируют полет на Луну, а это залежи Гелий-3, за ним будущее в энергетике.
      1. Керенский
        Керенский Сегодня, 08:17
        +4
        К тому же в 2030 году они планируют полет на Луну, а это залежи Гелий-3, за ним будущее в энергетике.

        За морем телушка - полушка. Да рубль перевоз.
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 08:20
          0
          Разве Китай был замечен в трепе ? Сказали и будьте уверены сделают !
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:57
    0
    В США решили нарастить производство редкоземельных металлов, чтобы снизить зависимость в этом плане от Китая.

    "Надежды юношей питают. " Они еще у Китая просить будут, ОЧЕНЬ просить.
    1. Б-15
      Б-15 Сегодня, 08:09
      0
      На самом деле, это звоночек.
      Технологии по добыче и производству РЗЭ у американцев есть. Возможно 20-30 летней давности. Но есть.
      То что вряд ли они сразу смогут заменить весь экспорт правда. Нужны и конкретные элементы и их количество.
      Но то, что они стремятся сделаться самодостаточными в рамках АУКУС для нас не приятная новость.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:14
        +1
        А вот как у нас с этим делом?На Китай надейся а и сам не плошай...
        1. Aken
          Aken Сегодня, 08:41
          0
          А у нас, скорее всего, как всегда. Никак.
  3. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 08:07
    +1
    Это им вопрос не закроет. Производство редкоземельных металлов, так же как и производство инертных газов, возможно только там, где есть крупные центры металлургии. Матрасы практически все свои тяжелые производства вывели в Китай, причем сделали это двадцать лет назад. Заново все организовать станет в копеечку и не факт что вообще будет рентабельно. Плюс нужно много сырья, которого в США нет в таком объеме. Эта затея из серии публикаций для необразованных...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:19
      0
      А Вы верно заметили про металлургию..Есть маленький пример у нас-атомная энергетика.Реактои РБМК (незаслуженно пинаемый)позволяет производить не только элеатроэнергию,а и некоторые полезные элементы для медицины,ВПК...
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:11
    0
    Редкоземельные элементы — это 17 элементов периодической таблицы.

    А фабрика одна .Технологические процессы разные ,руда с содержанием всех 17 элементов будет стоить дороже руды из чистого алмаза .
    Это такой не удачный перевод материала ил просто не поняли о чем речь идет ?
  5. Goto
    Goto Сегодня, 08:13
    -1
    Тем временем в России ......... импортозамещение, замена на китайское или шильдики переклеивают.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:13
    0
    США организовывает " Комсомольскую стройку".Даёшь редкостный,а где они руду брать будут,шахта вырыта или карьер вскрыт?
  7. ork_333
    ork_333 Сегодня, 08:15
    0
    Цитата: Silver99
    Китай не спроста самостоятельно построил и эксплуатирует орбитальную космическую станцию, не секрет, что в условиях Космоса можно получать самые чистые химические элементы. К тому же в 2030 году они планируют полет на Луну, а это залежи Гелий-3, за ним будущее в энергетике.

    Чтобы идти в "будущее в энергетике", нужно, как минимум, наладить доставку этого гелия на землю. И желательно так, чтобы вся эта операция не оказалась дороже того гелия.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:22
      0
      Ну ответил уже одному сомневающемуся, это сегодня это выглядит малость чудоковато, но ведь когда я ходил с пейджером я тоже не верил в то что будет мобила в наручных часах, но оказался не прав.