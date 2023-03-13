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В Турции прошла церемония резки металла для строительства второго украинского корвета

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В Турции прошла церемония резки металла для строительства второго украинского корвета

Турция приступила к строительству второго корвета класса Ada для ВМС Украины, проведя резку стали для корабля. Об этом сообщило турецкое издание Defence Turk.


Согласно публикации, Турция строит для Украины два корвета класса Ada. Первый корвет уже фактически достроен и спущен на воду, для второго нарезана сталь, но когда это произошло, не сообщается. В Киеве также ничего не говорят по поводу второго корвета, да и о первом молчат. В общем, никаких подробностей.

Напомним, что первый корвет для ВМС Украины заложили в сентябре 2021 года на одной из верфей Стамбула и спустили на воду 2 октября 2022 года. Планировалось, что в дальнейшем он будет отбуксирован на один из украинских судостроительных заводов, где его должны были достроить и оснастить, а в 2024 году ввести в состав ВМС Украины. Однако в связи со специальной военной операцией российской армии на Украине, все планы были нарушены и в настоящее время неизвестно, как Киев намерен достраивать корабль, получивший название "Гетман Мазепа". Такое название корвету дал лично Зеленский в честь "выдающегося украинского государственного деятеля гетмана Войска Запорожского".

Как ранее заявили в Минобороны Украины, корветы для ВМС Украины получат на вооружение ПКР Harpoon, ЗРК VL MICA, артиллерийские установки OTO Melara Super Rapid (76-мм) и Millennium (35-мм), а также пулеметные установки 12,7-мм Aselsan STAMP. Противолодочное вооружение будет состоять из 324-мм торпедного аппарата или аппаратов с торпедами Murene 90 Impact.

Корветы турецкой постройки должны были стать самыми большими кораблями украинского флота, который в перспективе должен был получить несколько кораблей такого класса.
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18 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 17:57
    -3
    В Турции прошла церемония резки металла для строительства второго украинского корвета


    Контрабанда металла?Вроде как корабль,а на Украине его вновь попилят на металл.
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 18:08
      0
      Вначале им придется заплатить. А "где деньги, Зин"?
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:00
    -2
    Кто будет оплачивать и где та Украина возьмёт море...
    1. sifgame
      sifgame Сегодня, 18:06
      0
      Оплатят те кого назначили (ЕС), а море этому кораблю не нужно, не подразумевалось .
    2. Летунъ
      Летунъ Сегодня, 18:17
      +1
      Цитата: ROSS 42
      Кто будет оплачивать и где та Украина возьмёт море...

      Чëрное море. Одесса, Николаев. Не?
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 18:24
        0
        Нет.Экипаж сразу же после заселения потребует политического убежища чашку кофе в Вене и кружевные труселя.Уплывут куда-нибудь в Неаполь.
  3. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 18:01
    +1
    получивший название "Гетман Мазепа"
    А второй назовут "Степан Бандера"? Пора шумеров от моря отделять, пусть на оставшейся территории в Галиции ещё море копают, туда и кораблики поместят.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 18:07
      0
      Хорошие названия! Как корабль назовёшь, так он сразу сам на дно и пойдёт без помощи Петра Романова и Павла Судоплатова.))))
  4. Alien From
    Alien From Сегодня, 18:02
    0
    Плохо, что они вообще за это берутся....турецкая империя?
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 18:12
      0
      А почему бы им не взяться? what Бизнес и ничего личного. Если мы сами в условиях СВО торгуем с Украиной, то требовать от других этого не делать будет просто верх наглости.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:02
    0
    А зачем нам два корвета ,турецкого производства ?Как экипажи будут называть на веонноморском сленге ЧФ: Янычары?!.
  6. Irokez
    Irokez Сегодня, 18:12
    0
    Турция строит для Украины два корвета класса Ada

    Молодцы ребята стройте.
    УССР как часть России с благодарностью примет сей бескорыстный подарок.
  7. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 18:14
    0
    Ich glaube, da ist wohl mal wieder ein Erdbeben fällig...; aber
    dieses mal bitte 9.8...!!!!!
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:15
      0
      Землетрясение уже идёт в банковском секторе запада.
  8. donavi49
    donavi49 Сегодня, 18:20
    0
    Однако в связи со специальной военной операцией российской армии на Украине, все планы были нарушены и в настоящее время неизвестно, как Киев намерен достраивать корабль


    Известно - в Турции. Там же экипаж обучается.
  9. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 18:21
    0
    Два корвета для чертей. Из Ада. (Мнение может не совпадать с мнением администрации сайта)
  10. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 18:23
    0
    Как, корабль назовешь, так он и пойдет по морю!
    Интересно, как они его доставят на Украину и начнут оснощать оборудованием и вооружением?
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:26
    0
    В соответствии с международным и военным правом он становится мишенью, как только выйдет за пределы территориальных вод Турции.