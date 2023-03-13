«США ждёт Великая депрессия хуже той, которая была в 1929 году»: Трамп назвал Байдена современным Гербертом Гувером

Исходя из происходящего с нашей экономикой, можно сказать что Джо Байден – это современный Герберт Гувер. И нас ждёт Великая депрессия, которая будет гораздо хуже того, что было в 1929 году. Предпосылки есть – уже несколько банков обанкротились в короткие сроки.

Ситуацию с каскадом банкротств крупных американских банков прокомментировал 45-й президент США Дональд Трамп. Напомним, что банкротство помимо банка для поддержки сферы высоких технологий Silicon Valey объявили ещё два банка (на данный момент). Общая капитализация их оценивается в полтриллиона долларов США.По словам Дональда Трампа, «Джо Байден останется в истории США вторым Гербертом Гувером (президент США в 1929-1933 годы - прим. ВО)».Трамп:Сегодня действующий президент США, выступая перед американцами, заявил, что «нет поводов для серьёзного беспокойства». По его словам, американские граждане и бизнес могут быть уверенными в поддержке и в том, что их банковские вклады будут обеспечены.Примечательно, что пока Байден это говорил, «лопнул» третий по счёту американский банк, на счетах которого находилось около 100 млрд долларов средств вкладчиков, в том числе корпоративных. Одновременно с этим пошли вниз котировки акций европейских банков. Так, крупнейший швейцарский банк пережил самый крупный обвал стоимости своих ценных бумаг за всю историю (в процентном отношении), потеряв сразу 11% капитализации.Американский обозреватель Джозеф Стиглиц напомнил о том, что череда банкротств банков в США произошла через несколько суток после того, как глава ФРС Джером Пауэлл объявил о «надёжности и устойчивости американской банковской системы». На этом основании, как отмечено, у миллионов американцев есть все основания не доверять и сегодняшнему заявлению Байдена о том, что нет никакого повода для паники и снятия средств со счетов. По словам Стиглица, банковские проблемы наносят удар по сотням американских стартапов в сфере высоких технологий, а также по гражданам страны с невысокими заработками. Стиглиц отмечает, что рост безработицы «в среде небелых молодых мужчин» может подскочить за короткий период с 15 до 20 процентов, что в свою очередь поставит под угрозу платёжеспособность миллионов американских семей.