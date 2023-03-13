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В районе Голубовки и Миньковки на пути к Славянску бойцы ЧВК «Вагнер» вступили в бой с резервами ВСУ

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В районе Голубовки и Миньковки на пути к Славянску бойцы ЧВК «Вагнер» вступили в бой с резервами ВСУ

В настоящее время в районе населенных пунктов Голубовка и Миньковка идет бой. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».


По информации ресурса, в данном районе слышна работа артиллерийских орудий. Более подробная информация о ходе боя не приводится, однако есть некоторые важные замечания.

Как сообщает «Военная хроника», с начала марта в этом районе наблюдалась повышенная концентрация украинских формирований. Они прибывали сюда для противостояния артиллерийским подразделениям ЧВК «Вагнер» и усиливались мобильными минометными и артиллерийскими группами ВСУ.


Военкоры пишут, что «музыканты» ЧВК «Вагнер» уже успели добраться до находящихся между двух населенных пунктов резервных формирований ВСУ – это подразделения 4-й и 17-й танковых бригад, батальоны 61-й егерской бригады и 116-й бригады территориальной обороны - на пути к Славянску. С ними и вступили в бой.

Напомним, что Голубовка и Миньковка – два села, которые находятся к северо-западу от Артемовска, примерно в 20 километрах. Оба населенных пункта расположены вдоль автомобильной дороги, ведущей из Артемовска в Славянск. На другой стороне трассы, прямо напротив Миньковки и Голубовки, находится село Приволье.
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13 комментариев
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  1. Балу
    Балу Сегодня, 19:08
    +21
    Воинской удачи и победы вагнерам всегда и везде, вернуться домой живыми. drinks
  2. Теренин
    Теренин Сегодня, 19:09
    +9
    «Вагнер» успели добраться до... резервных формирований ВСУ

    А, как же теперь резервы ВСУ будут сил набираться перед контрнаступом? what am
    1. poquello
      poquello Сегодня, 19:19
      +8
      Цитата: Теренин
      «Вагнер» успели добраться до... резервных формирований ВСУ

      А, как же теперь резервы ВСУ будут сил набираться перед контрнаступом? what am

      на бегу, предположительно
      1. Napayz
        Napayz Сегодня, 19:30
        0
        Вопрос направления бега имеет немаловажное значение )))))
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 19:21
      +6
      Существует много разных веществ для этого. Их президент не даст соврать. laughing
    3. oppozite28
      oppozite28 Сегодня, 19:23
      +5
      Корректнее не как, а скорее откуда. Но временной ресурс отпущенный для ВСУ к сожелению исчерпан. winked
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:11
    +24
    Четыре бригады оттянули на себя ?ВАГНЕРОВЦЫ вы герои!!! Утром чтобы все были живые ,держим за вас кулаки.
    1. Балу
      Балу Сегодня, 19:25
      +7
      Цитата: tralflot1832
      Четыре бригады оттянули на себя ?ВАГНЕРОВЦЫ вы герои!!! Утром чтобы все были живые ,держим за вас кулаки.

      Лишь бы не попали в окружение sad
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 20:13
        +1
        4 бригады ,это полноценная мотопехотная дивизия времён СССР ,на коротком участке фронта.Как их размотать ,даже не представляю.Могут задавить массой ,просто не сможешь в таком темпе подвозить боеприпасы.
  4. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 19:11
    +16
    Красавчики! Лупят по резервам тут думаю главное не продвижение а сковать резервы. Чтоб мысли дурные не лезли в то место что зовут головой.Ещеб армейцы поддержали!!!!
    1. chingachguc
      chingachguc Сегодня, 19:41
      0
      На армию особых надежд нет. Прямо скажем
  5. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 19:29
    +7
    Они прибывали сюда для противостояния артиллерийским подразделениям ЧВК «Вагнер» и усиливались мобильными минометными и артиллерийскими группами ВСУ.
    Важно чтобы у артилеристов "Вагнеров" было в достатке боеприпасов для динамичной поддержки штурмующих подразделений, а также на первый план выходит работа артилерийской разведки.
  6. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 19:37
    +7
    Военкоры пишут, что «музыканты» ЧВК «Вагнер» уже успели добраться до находящихся между двух населенных пунктов резервных формирований ВСУ – это подразделения 4-й и 17-й танковых бригад, батальоны 61-й егерской бригады и 116-й бригады территориальной обороны - на пути к Славянску. С ними и вступили в бой.
    Весенняя распутица сыграла с ВСУ злую шутку для отступления, но погода знает кому помогать !!! Вагнера аккуратненько, возвращайтесь живыми !!! drinks