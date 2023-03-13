В районе Голубовки и Миньковки на пути к Славянску бойцы ЧВК «Вагнер» вступили в бой с резервами ВСУ

В настоящее время в районе населенных пунктов Голубовка и Миньковка идет бой. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
По информации ресурса, в данном районе слышна работа артиллерийских орудий. Более подробная информация о ходе боя не приводится, однако есть некоторые важные замечания.
Как сообщает «Военная хроника», с начала марта в этом районе наблюдалась повышенная концентрация украинских формирований. Они прибывали сюда для противостояния артиллерийским подразделениям ЧВК «Вагнер» и усиливались мобильными минометными и артиллерийскими группами ВСУ.
Военкоры пишут, что «музыканты» ЧВК «Вагнер» уже успели добраться до находящихся между двух населенных пунктов резервных формирований ВСУ – это подразделения 4-й и 17-й танковых бригад, батальоны 61-й егерской бригады и 116-й бригады территориальной обороны - на пути к Славянску. С ними и вступили в бой.
Напомним, что Голубовка и Миньковка – два села, которые находятся к северо-западу от Артемовска, примерно в 20 километрах. Оба населенных пункта расположены вдоль автомобильной дороги, ведущей из Артемовска в Славянск. На другой стороне трассы, прямо напротив Миньковки и Голубовки, находится село Приволье.