С точки зрения пехоты. Любовь наша, «троечка»

Мы продолжаем серию обзоров-анализов техники, вооружения и тактики с участниками СВО.
Наш товарищ и единомышленник Сергей "Наблюдатель2014" получил назначение на переподготовку, благодаря чему у нас получилось «добить» материал, который мы и предлагаем вашему вниманию.
Передает привет всем, кто понял, что это он)))
В нашем «обзоре» принимали участие сразу три «уверенных пользователя»: водитель, стрелок-пехотинец и пулеметчик. Почти полный набор.
Начнем как обычно, с истории. Впрочем, история создания БМП-3 уже расписана от и до, так что мы просто вкратце напомним. Есть смысл, потому что в экспертных кругах до си пор не утихают споры на тему того, что есть БМП-3 – огромный успех советского конструкторского цеха или наоборот, это самая большая инженерная ошибка наших инженеров.
1977 год. Начаты работы над «Объектом 688», который через 10 лет превратился в ту самую БМП-3, вызвавшую столько споров. Выпуск начали в Кургане, на Курганском машиностроительном заводе имени Ленина, теперь ОАО «Курганмашзавод».
БМП-3 значительно отличалась от предшественниц, БМП-1 и 2. В первую очередь, различия касались корпуса и компоновки. Машина получилась весьма хорошо защищенной и вооруженной. Плюс сохранила возможность плавать.
Уровень защиты действительно достойный. Лобовая броня выдерживает попадание снаряда калибром 30-мм с дистанции 200 метров, а крыша и борта держат пулю калибром 12,7-мм, пущенную с такого же расстояния. Естественно, защиту можно усилить, установив дополнительные блоки брони поверх существующей. Единственная машина, полностью сделанная из специального алюминия, и корпус, и башня.
Вооружение. Основное – пусковая установка 2А70, калибром 100-мм, которая может вести огонь со скоростью до 10 выстрелов в минуту или запускать противотанковые ракеты. Боекомплект пушки 40 снарядов, 22 сразу в автомате заряжания, 18 в укладке. Экипаж может вести огонь даже на плаву, причем, с довольно высокой точностью. Дальность стрельбы составляет 4 километра.
С 2А70 спарена 30-мм пушка 2А72, та же, что стоит на современных БТР. Скорострельность у нее до 330 выстрелов в минуту.
Третий вид вооружения – пулеметы. Их три, ПКТ калибром 7,62-мм. Один спарен с пушками в башне, два располагаются в передней части корпуса и огонь из них ведут десантники.
Башня представляет собой модуль, который в принципе, можно заменить на что угодно, от ПУ ПТУР до системы ПВО.
Сердце машины – УТД-29, V-образная «десятка», дизель, мощностью 500 л.с. Плюс полуавтоматическая КПП. В целом – на уровне мировых стандартов.
Главное, вокруг чего сейчас шум (сейчас, кстати, особенно) – этот компоновка. Двигатель убрали в заднюю часть, а десант «размазали» вокруг него. За это и пошел вал критики, потому что хоть дизель и опустили максимально вниз, чтобы облегчить выход десанта наружу, помогло это не очень сильно.
«Бабочки», то есть, две распашные дверцы в крыше отсека, казались выходом из ситуации, поскольку облегчали выход, прикрывая бойца, но даже с ними все было неоднозначно.
Слово Сергею «Наблюдателю»:
Когда разрабатывали машину, я вот не знаю, то ли пехота ниже была, то ли отбирали как-то… Но вот я: 196 см и так почти центнер веса (см. фото – прим.). Плюс броник, плюс разгруз. Нет, в советские времена бронежилетов и таких разгрузов точно не было, летом, наверное, вообще шикарно было. Я вот не пробовал, а зимой, в зимнем костюме, да со всем этим…
Ну я честно скажу: мне чуть ли не пополам надо сложиться, чтобы обрулить тушкой двигатель внизу и потолок наверху. И только тогда можно распрямиться, причем, у меня башка сразу над «бабочками» как кочан капусты торчать начинает. Типа, снайпер, вот она, я!
Запихнуться внутрь ничуть не легче, а в чем-то и сложнее, потому что если полез, то там еще внутри надо развернуться. В общем – не с моим ростом и весом.
Да, многие отмечают, что процесс посадки и высадки – та еще «Камасутра». Но тут ничего не поделать, иначе никак. Потому многие (в том числе и мой собеседник Сергей) продолжают кататься сверху на броне.
Кстати, о катании сверху есть еще одно мнение. Еще один Сергей, «Маркич». Пулеметчик.
«Я на «трехе» на броне и никак иначе. Она мягкая, с нее стрелять можно если не четко прицельно, то хотя бы в направлении, не убить, то напугать. Тоже важно, особенно если упоротый с РПГ засел по курсу. Они часто по кустам тихарятся, так что время от времени чутка дать в кусты или «зеленку» полезно, они там начинают задумываться, что их спалили и не рыпаются активно или вообще назад сдают.
В «трехе» есть ПКТ по бортам, но они так, для понту. Нет, может, кому и норм, мне лично непривычно, там не видишь ничего. И сектор так себе. Вот как есть, сажаем обычно бойцов, по кустам порычать для испуга. Сектор правда, реально маловат.
А я со своим за башней. И вижу градусов на 120-140, и оглянуться могу, и вижу не как в этой банке. А идет «треха» ровно, и с нее ну запросто попасть можно, куда целишь. Конечно, если она не на полной прет, тогда, естественно, держишься руками и ногами. А когда 20-30 километров идем – попаду куда надо».
Мнение частное, но имеющее право быть. Действительно, обзор с башни лучше.
Еще об одной конструктивной особенности. О топливном баке. Так как двигатель «ушел» назад, то создатели отправили бак вперед. На место двигателя. Многие считают это глупостью, потому как лобовая часть для бака – это неправильно, так как там вероятность пробития как бы максимальная.
Ну так на первый взгляд действительно спорно. «Прилетает» в лобовую проекцию действительно часто, но тут вопрос – а что прилетает?
Там почти 80 миллиметров брони. Пули всех калибров идут мимо, да и снаряды автоматических пушек до 30-мм включительно – тоже. Что у нас остается? Танковый снаряд, РПГ и ПТУР. Чего боимся?
Я этот вопрос адресовал третьему собеседнику, водителю БМП с десятилетним стажем. Владимир, начавший службу на БМП-2 и пересевший семь лет назад на БМП-3, сказал так:
«Вообще там еще и мина есть, если что. В списке. Про пули и мелкие снаряды – да, все это броня держит. По поводу остального я тебе так разберу:
- танк в БМП с опытным водилой ни за что не попадет. Он медленный. Я его утанцую, если замечу. Конечно, если не заметим – тогда да, нам крышка, причем, чем бы он там не стрелял, ломом или фугаской. Но это надо чтобы мы все галок ловили, а он в засаде был бы, да еще и экипаж не хуже нашего. Но мы для танка так себе мишень, мы быстрые и небольшие. Плюс он не наша весовая категория, проще смыться куда-нибудь с глаз долой и оттуда ракетой плюнуть.
По нашему вопросу – если танк в БМП попадет, то уже не важно, где у нас бак.
- РПГ. Это неприятно, но опять же, со временем уже понимаешь, где он может зашайтаниться. РПГ– это ближний бой в городе или из засады в «зеленке». В поле или на пересеченке даже хороший экипаж не даст к себе подойти, а если еще и пехота продвинутая… Нас придавали кадыровским, вот с ними как за стеной, они вообще никого на дистанцию выстрела из РПГ не подпустят.
Если же «морковкой» реально засадят в борт – тут вообще не вариант, что в бак. «Морковка» - она такая… куда попадет – туда попадет. Вообще нам еще в учебке говаривали, что солярка неплохо так кумулятивную струю гасит. Но на себе не проверял, бог миловал.
- ПТУР. Это самое неприятное, потому как если хороший ПТУР или так себе, но с опытным оператором – прилетит. Но хороший ПТУР (в смысле – современный) куда полетит? Правильно, в двигатель. То есть – в корму. Там теплее с его точки зрения, а так пехтуре вообще горячо станет в отсеке. А оператор задвинет под башню, чтобы боеукладку зацепило. И нас того… А в бак вообще попасть сложно, так что за это мы не особенно переживаем.
- Мина. Вот она-то как раз может дел натворить, если хорошо поставлена, правильно. Но опять же, если хорошая мина и правильно поставлена, то у нас головы будут болеть совсем по другому поводу.
Что за бак, то тут главное – перед хорошим замесом как есть «под пробку» залить, чтобы паров меньше было. А если с той стороны прилетит что-то – ну какая мне разница, чем меня шарахнет, горячей соляркой или горячим металлом? Солярка как-то даже предпочтительнее смотрится».
Ну и тут стоит добавить, что бак у БМП-3 очень сложная конструкция, пористая и с дополнительной защитой от возгорания. И уж точно все не более пожароопасно, чем обычный двигатель, как был у БМП-2.
Поговорим отдельно о вооружении.
История вооружения БМП-3 – это вообще отдельный экшн, поскольку вряд ли в истории где-то еще было такое. Пока все страны в мире ставили на свою бронетехнику пушки 20-30-мм, у нас решили зайти с козырей. 30-мм мало, надо больше! И вышло что-то типа аукциона, поскольку сперва предложили 45-мм, потом 57-мм («ЦНИИточмаш»), потом 76-мм («ЦНИИтрансмаш»), а потом вышли на арену туляки из КБ Приборостроения и зашли с козырей, предложив свою пушку 2А70 калибром 100-мм да еще и с опцией запуска из нее ПТУР 9К116 «Кастет».
Это уже применялось как модернизация старых Т-54/55 под именем 9К116-1 «Бастион», а для БМП-3 получило название 9К116-3 «Басня». Управлялся «Кастет» по лучу лазера либо телеуправлением, так что идея понравилась. Причем для того времени «Кастет» ломал лица почти всем танкам мира без систем ДЗ. Боекомплект 100-мм снарядов вышел небольшим, 2 снаряда в укладке и еще 18 в кормовом отсеке, под задами пехотинцев. Но даже он заранее сулил гроб всей бронетехнике (кроме танков, естественно), выехавшей на поле боя.
30-мм пушка 2А72 имеет весьма приличный боекомплект в 500 снарядов, могла молотить сериями по 10 выстрелов или сплошным огнем со скорострельностью 300 выстрелов в минуту.
Три пулемета – это так, особенно учитывая, что два бортовых имеют углы наведения примерно 30 градусов в каждую сторону. А для тех пехотинцев, которым не досталось пулеметов, но руки чешутся, в бортах навертели амбразур. Так сказать – для самореализации.
Башенный блок имеет очень приличные углы наведения от -6 до +60 градусов, чтобы противник в горах или городской застройке не чувствовал себя обделенным вниманием. А так и по вертолету можно попробовать дотянуться, если таковой подвернется на поле боя.
Естественно, ко всему этому великолепию прилагается гора ящиков с электроникой. Дальномеры, лазеры, прицелы (в том числе и ночные) – в общем получился маленький и быстрый недотанк, мечта маньяка.
Плюс оно еще и плавает…
Я не знаю, у кого язык повернется назвать эту машину неудачной, слабое место по сути только посадка-высадка десанта. То, что на базе БМП-3 за полтора десятка лет была создана не одна машина, свидетельствует о том, что все вышло как надо.
- КШМ, в которую вместо десанта запихнули дополнительные радиостанции, радиста, место для командира и столик для карт.
- БМП-3Ф. Мечта морпеха. Убрали приблуды для самоокапывания, добавили волноотражающий щиток и воздухозаборник.
- БРМ-3. Убрали 100-мм пушку, в разведке посчитали ее лишней. Потом была еще БРМ-3К «Рысь» со стальным коррпусом.
- БРЭМ-Л «Беглянка». Может все, от доставки топлива и боекомплекта до замены башни в полевых условиях.
- Установка башня от «Ноны» со 120-мм пушко-минометом породило 2С31 «Вена». Говорят, хотели и 152-мм гаубицу каким-то образом приспособить, но не получилось.
- 9К123 «Хризантема». Лучший по мнению многих российский ПТРК.
И так далее.
Снова передаю слово Сергею «Наблюдателю», который очень плотно общался с «трешкой».
«Мерседес» среди боевой техники. Точнее не сказать, но условия, конечно, не мерседесовские. На место командира я еще могу пробраться, а вот наводчик должен быть танковых размеров. Я в его люке просто застрял при попытке залезть на место.
Из десантного отделения в принципе даже можно попасть в боевое. Но не всем, а тем, кто небольшого роста и с гибкостью все нормально. Нам говорили, что на одного пехотинца в БМП-3 приходится аж целый кубометр пространства! То есть, типа, намного больше, чем в «двойке». В двойке не был, но я явно больше куба.
В десантном отделении пять мест, где мы обычно размещаем четверых. В броне и с разгрузками там пяти сложно, плюс если есть кто-то с пулеметом или (еще хуже) с СВД – это на ходу гарантировано кто-то в глаз отхватит.
Да, там, в нашем отсеке есть туалет! Под одним сидением скрыт унитаз.
Стальной, почти как в поезде. Мы долго думали, как и когда его использовать, и толком не дотумкали, потому что когда едешь – это будет задача не из простых, а когда приехали, то уже поздно как бы.
И еще есть один минус: куча всяких скоб и крюков для крепления не пойми чего. Есть обо что головой приложиться на каждом квадратном дециметре.
Машина очень мягкая, но качает при старте и остановке будь здоров. А если еще остановки для стрельбы из пушки командир делает – может и укачать, многих до выворота наизнанку укачивало.
Владимир: это дело привычки. Да, машина клюет носом, есть такое, но к этому действительно, привыкнуть можно через определенное время.
Если говорить про мое место – все просто шик! Сижу посередине, справа и слева два бойца, которые с курсовыми боковыми пулеметами развлекаются. Там тоже не каждый может путешествовать, при торможении о затыльник металлический можно так зубы проредить…
Вообще место водителя сделано с умом. Смогли в регулировки кресла – прекрасно, а можно еще поднять кресло, чтобы голова из люка торчала. По-походному, так сказать.
То, что «тройку» раскачивает, это не смертельно. Когда стартуешь, она нос прилично задирает, когда тормозишь – сильно клюет носом. Так что педалью тормоза опытные водители пользуются только для окончательной остановки или когда надо срочно «колом» встать.
Машина легко управляется, и может сплясать, как угодно, уходя из-под огня в случае чего. Скорость, верткость – наше все.
Сергей: мы вообще в наши «тройки» повально влюбились, потому что машина как раз для нас, для пехотинцев. Она может все, что надо: доставить туда, увезти оттуда. Раненых можно возить, все что угодно. Но главная штука – с ней ощущаешь себя защищенным. Нет, не когда внутри сидишь, внутри так себе ощущения, когда они рядом, в посадках схороняются.
Танк… Он такой… Чужой слегка. Танк могут дать, а могут не дать. Танкисты – они тоже с норовом, порой упаришься ему объяснять, что и как. А на «тройках» водилы все наши, им и так все про район известно.
С «бэхами» спокойно. Относительно, конечно, но спокойно. У этой машины есть все, что нам нужно. Полезет пехота – плюс пара пулеметов ничуть не лишнее дело. 30-мм пушка дело нервное, но Леха-танкист говорил, что они их не любят, две БМП запросто могут танк «разуть» и ослепить, просто посносив все с брони, прицелы, панорамы, призмы… Ну а «сотка» - она вообще дело полезное во всех отношениях.
Наш мини-танк для пехоты. Кого-то может прибить, кого-то отпугнуть. Конечно, если экипаж четкий, то все просто.
Единственное, что боевая машина пехоты плоховато делает – это пехоту перевозит внутри. Так что мы, особенно кто Винни-Пухи боевые, по старинке, на броне катаемся. Но во всем остальном – это боевой шедевр. Сделать бы чуть повыше и броню потолще – и вовсе прекрасно было бы.
Вот такое коллективное мнение, которое неплохо дает ответ на то, что есть БМП-3. Можно сказать, что это успешная переходная модель от БМП прошлого века к современным тяжелым БПМ типа той же «Пумы». Все претензии основных пользователей были исключительно к объемам десантного отсека, так что всех, кто называет БМП-3 неудачной машиной, можно по-хорошему отправить туда, где они сами могли бы оценить все возможности этой машины. Сами знаете, куда: откуда пришло мнение, которое вы только что прочитали.