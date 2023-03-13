New York Times: Международный уголовный суд готов начать судебное разбирательство в отношении России по делу о «военных преступлениях»

Международный уголовный суд (МУС) планирует начать рассмотрение против Российской Федерации дела, касающегося "военных преступлений".Как сообщает американское издание New York Times, ссылаясь на информацию, полученную от ряда действующих и бывших официальных лиц, якобы осведомленных о подготовке соответствующего решения, в рамках этого уголовного дела Россию планируют обвинить в "похищении украинских детей", а также в преднамеренном нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры.В частности, судебный орган планирует рассмотрения случаев эвакуации в Россию несовершеннолетних граждан Украины. Источники американского издания сообщают о якобы действующей программе, спонсируемой российскими властями, в рамках которой украинских детей "вывозили с территории Украины на территорию России, чтобы они впоследствии становились гражданами России". Также сообщается о якобы существующих "лагерях для перевоспитания". Подобные абсурдные обвинения поразительно напоминают обвинения в адрес китайских властей в притеснениях уйгуров.Сообщается, что суд намерен запросить ордера на арест нескольких человек, однако конкретные лица, которым суд якобы собирается предъявить обвинение в каждом конкретном случае, не называются.Издание ссылается на неназванных дипломатов и экспертов, заявивших, что обвинения могут быть предъявлены, в частности, президенту России Владимиру Путину, поскольку судом не признается иммунитет главы государства в делах, связанных с военными преступлениями, преступлениями против человечности или геноцидом.Однако, как отмечает американская газета, вероятность того, что судебное заседание состоится, крайне мала, поскольку подобные дела не могут рассматриваться заочно, а российские власти не выдадут по требованию суда своих граждан. Мало того, ранее Россия перестала признавать юрисдикцию МУС.