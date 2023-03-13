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New York Times: Международный уголовный суд готов начать судебное разбирательство в отношении России по делу о «военных преступлениях»

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New York Times: Международный уголовный суд готов начать судебное разбирательство в отношении России по делу о «военных преступлениях»

Международный уголовный суд (МУС) планирует начать рассмотрение против Российской Федерации дела, касающегося "военных преступлений".


Как сообщает американское издание New York Times, ссылаясь на информацию, полученную от ряда действующих и бывших официальных лиц, якобы осведомленных о подготовке соответствующего решения, в рамках этого уголовного дела Россию планируют обвинить в "похищении украинских детей", а также в преднамеренном нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

В частности, судебный орган планирует рассмотрения случаев эвакуации в Россию несовершеннолетних граждан Украины. Источники американского издания сообщают о якобы действующей программе, спонсируемой российскими властями, в рамках которой украинских детей "вывозили с территории Украины на территорию России, чтобы они впоследствии становились гражданами России". Также сообщается о якобы существующих "лагерях для перевоспитания". Подобные абсурдные обвинения поразительно напоминают обвинения в адрес китайских властей в притеснениях уйгуров.

Сообщается, что суд намерен запросить ордера на арест нескольких человек, однако конкретные лица, которым суд якобы собирается предъявить обвинение в каждом конкретном случае, не называются.

Издание ссылается на неназванных дипломатов и экспертов, заявивших, что обвинения могут быть предъявлены, в частности, президенту России Владимиру Путину, поскольку судом не признается иммунитет главы государства в делах, связанных с военными преступлениями, преступлениями против человечности или геноцидом.

Однако, как отмечает американская газета, вероятность того, что судебное заседание состоится, крайне мала, поскольку подобные дела не могут рассматриваться заочно, а российские власти не выдадут по требованию суда своих граждан. Мало того, ранее Россия перестала признавать юрисдикцию МУС.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/Hypergio
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16 комментариев
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  1. Сципион Африканский
    Сципион Африканский Сегодня, 19:54
    0
    Клоуны
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  2. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 19:54
    0
    Международный уголовный суд готов начать судебное разбирательство в отношении России по делу о «военных преступлениях»

    Судят шкуру не убитого медведя.
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 19:54
    +2
    Козе в трещину слать ВСЕ их инстанции!
  4. zloybond
    zloybond Сегодня, 19:55
    +2
    Вопрос к нашему СК: как долго они собираются тянуть резину... не по ра ли начать уголовное расследование в отношение сотрудников МУС ????
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 19:58
      +6
      Именно так. Как когда МУС однажды заявил что будет расследовать деятельность США во время их операций, то США просто заявили, что будут таких прокуроров и судей задерживать в любой точке мира и судить по своему законодательству. Все, МУС заткнулся, потому, что знает - так бы и произошло. И сидели бы все эти судьи в Гуантанамо, где все бы о них до конца их дней бы забыли. А мы...ну, может, станцует кое-кто в качестве гневного ответа.
      Или гневный твитт кто-то напишет.
      Перефразирую: если между реальным противостоянием с западом и позором в виде этого судилища мы выбираем судилище, то в итоге получаем и позорище и противостояние.
      Сейчас будут 140+ миллионную страну с многовековой историей склонять на каждом углу в СМИ....понятно, что все это просто фарс, но вот за предков и за державу обидно.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 20:20
        0
        О каком МУС может идти речь, если убийц с Азова выпустили да еще и плюшек дали.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 20:28
        0
        У нас заочно судят всяких негодяев ,которых,к сожалению достать весьма сложно.Так давайте и это судилище засудим.А дальше?Незапланированная посадка самолета.Где нибудь в тайге.Как белорусы провернули
  5. антивирус
    антивирус Сегодня, 20:02
    0
    Может эти холанские активисты встряхнут наших командеров от налоговых льгот "нидерландским офшорам"
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:05
    +1
    Ну раз они хотят арестовывать граждан России, то и нам следует выписать ордера на арест членов этого клоунского суда. Их филькина грамота против нашей.
  7. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 20:06
    +2
    Вот об этом пишу постоянно.Мы РФ должна инициировать суды и не только над украинцами и наемниками,но и суды над причастными западными руководителями и элитами.Это не только в области юриспруденции,это прежде всего война информационная.
  8. dimbasic
    dimbasic Сегодня, 20:06
    0
    Мало того, ранее Россия перестала признавать юрисдикцию МУС.
    -----------------
    вот с этого и стоило начинать статью
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:07
    0
    Это разве нам помешает добтся целей озвученных Путиным В.В в конце 2021г.Нюренбергский процесс могут устраивать только победители.
  10. PVV66
    PVV66 Сегодня, 20:09
    +2
    Нужно брать пример с матрасников. Они плевать хотели на любую судебную систему. Их закон стоит над любым законом и ни кому не подчиняются и никакие решения кроме своего суда не признают. Наше законодательство должно быть выше любого. И нас рать.
  11. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 20:12
    0
    L' unica cosa che cercano di rieducare sono i piccoli cervelli di noi occidentali che guardiamo e ascoltiamo gli stupidi programmi americani nelle nostre TV. Tipo la loro musica, alcuni dei loro stupidi film e telefilm, per non parlare di come cercano di manipolare la nostra societa' con i loro stupidi valori neo-democratici e neo-liberali.
  12. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 20:14
    0
    На фоне начала финансового бардака у хихимона, этой конторке надо торопится, может что и урвут на пропитание.)))
  13. Skif
    Skif Сегодня, 20:21
    +1
    Не названные "дипломаты", не названные "адвокаты". Да и "суд" стремный. Фуфло все это.