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Завершающие обучение в Германии украинские экипажи готовятся к возвращению на Украину вместе с танками Leopard 2A6

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Завершающие обучение в Германии украинские экипажи готовятся к возвращению на Украину вместе с танками Leopard 2A6

Украинские танкисты, направленные в Германию для обучения эксплуатации немецких танков Leopard 2, завершают подготовку и в ближайшее время вернутся на Украину, причем вместе с танками. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания NDR со ссылкой на источники в Бундесвере.


Обучение украинских танкистов на полигонах Германии завершается, представители ВСУ освоили немецкий танк Leopard 2A6 в той мере, какую позволило отведенное на подготовку время. Если обучение немецких танкистов занимает довольно длительное время, то украинских подготовили за месяц с небольшим, о начале обучения сообщалось 13 февраля этого года.

Как ранее сообщали в Бундесвере, украинцев обучают только основам управления танками, поскольку на все остальное время просто нет, Киев торопит союзников, стремясь как можно быстрее ввести танки в бой. Так что в ближайшее время 18 танков Leopard 2A6 с украинскими экипажами отправятся на Украину, точные сроки не называются.

Подготовка украинских экипажей велась на полигоне Берген-Хоне в районе Целле в земле Нижняя Саксония на севере Германии. Кроме вождения, также отрабатывалась стрельба, а вот с техническим обслуживанием танков все намного сложнее, за месяц украинцев обучили лишь элементарным действиям и мелкому ремонту.

13 марта танкисты провели стрельбы на военном полигоне Берген в районе Целле. (...) обучение позволило солдатам вести огонь с использованием современных систем вооружения танков Leopad 2A6

- заявил начальник школы танковых войск Бьерн Шульц.

Как ранее сообщалось, кроме танков Германия предоставит Киеву техническое обеспечение передаваемой бронетехники и боеприпасы.
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23 комментария
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  1. polpot
    polpot Сегодня, 19:26
    0
    На кладбище их уже заждались , гореть им в Аду.
    1. kenpachi
      kenpachi Сегодня, 19:34
      -13
      Перещелкаем как хаймарсы! Сколько их там было? Штук 40? А по отчетам конашенко уже полсотни жмыхнули!
      1. dorz
        dorz Сегодня, 20:02
        0
        Россия может поддержать продление зерновой сделки на 60 дней без всяких условий, гарантирующих её интересы.

        Просто мы ещё не начинали?
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 19:39
      0
      Не кровожадный, но нет других слов!
  2. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 19:33
    +5
    Кроме вождения, также отрабатывалась стрельба, а вот с техническим обслуживанием танков все намного сложнее, за месяц украинцев обучили лишь элементарным действиям и мелкому ремонту.
    Отрыгнёт леопард украинских танкистов, ой отрыгнёт... Особенно за скоротечное техническое обслуживание в экстримальных полевых условиях. yes
    1. spirit
      spirit Сегодня, 19:38
      +7
      Да я уверен что они там долго уже куковали и обучались, пока тут цирк разыгрывал Шольц с "не дадим леопарды" для рос публики.
      Для немцев это плюс.И обучили норм введя противника в заблуждение, а если танки подобьют сошлються ну мол необученный экипаж сами просили побыстрей.Я в их сказки про танкистов за неделю не верю.
    2. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 20:26
      0
      Цитата: oppozite28
      Особенно за скоротечное техническое обслуживание в экстримальных полевых условиях.

      Слышал что в ближнем тылу ТО будут поляки проводить, а подальше от ЛБС немцы.
  3. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 19:33
    0
    Так нечего будет ремонтировать после попадания "Корнета" , поэтому эти знания ( ремонт танка) лишние. Меньше знаешь , лучше спишь!!!
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 19:51
      +1
      В случае матчасти- чем меньше знаешь, тем быстрее "заснешь". what Всё же правы товарищи, которые подозревают, что это мясо начали учить задолго до того, как начали об этом говорить.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 20:22
      0
      Не одним же Корнетом их бить.
      Для увеличения параметра пробития гомогенной брони за динамической защитой в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) «Клюква» российским специалистам в очередной раз пришлось увеличивать калибр гранаты. Новая РПГ-28 калибром 125 мм была крупнее и тяжелее предшественниц, став самой массивной российской одноразовой реактивной гранатой. Благодаря этому показатель взлома брони за динамической защитой увеличился ровно наполовину и стал равняться 900 мм. Конструкция самой РПГ-28 принципиально не отличалась от РПГ-27 кроме габаритов изделия и комплектации штатным оптическим прицелом.


      С помощью РПГ-30 российским инженерам удалось с максимальной унификацией с РПГ-27 создать надёжный противотанковый боеприпас, способный противостоять системе активной защиты и поражать до 750 мм брони за слоем динамической защиты. В декабре 2011 года распоряжением правительства РФ, а затем в июле 2012 года приказом министра обороны РПГ-28 и РПГ-30 были приняты на вооружение российской армии. Уже через год счёт снаряжённым на предприятии РПГ-30 пошёл на тысячи.

      https://deepcloud.ru/articles/chto-takoe-inertnaya-granata
  4. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 19:33
    +2
    На каждый танк там человек 20 надо обслуги + зпч + боеприпасы... recourse странное дело короче. Поживём увидим, возможно и в последний момент заднюю дадут немцы ( хочется верить в это)
    1. Балу
      Балу Сегодня, 19:38
      0
      Цитата: Дровосек_2
      На каждый танк там человек 20 надо обслуги + зпч + боеприпасы... recourse странное дело короче. Поживём увидим, возможно и в последний момент заднюю дадут немцы ( хочется верить в это)

      Что-то мне подсказывает, скоро вагнерам придется услышать: Нихт шиссен, зюзя капут wassat
  5. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 19:41
    +2
    Завершающие обучение в Германии украинские экипажи готовятся к возвращению на Украину вместе с танками Leopard 2A6

    И сразу к предкам желательно.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 19:45
      +2
      К их усатым предкам, из Австрии! Да побыстрее!
  6. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 19:44
    +2
    На сколько минут боя расчитан танк? Ну и зачем ему обслуга , ЗИП и т.д?
  7. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 19:45
    +2
    O gli equipaggi ucraini hanno delle capacita' al di sopra della media, cosa che io dubito, oppure questi carri armati bruceranno presto nelle steppe ucraine. Colpiteli nelle parti piu' vulnerabili dei carri armati e preparate delle trappole per loro, che poi i suddetti carri li invieremo a brandelli a Berlino Plaza davanti la casa di Merkel e di Sholtz.
  8. bars042
    bars042 Сегодня, 19:56
    +1
    Киев торопит союзников

    В Кубинке уже заждались.
  9. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 20:00
    0
    Торопится фюрер,время уходит ,"Вагнера"жгут и бьют резервы без передышки.Может случится ,что не успеют собрать ударный кулак и вынуждены будут кидать частями на латание дыр в обороне.
  10. Пленник
    Пленник Сегодня, 20:15
    0
    Хлопцы свалить не пытаются? Наверняка не меньше года на германских харчах и в спокойной обстановке жировали. А тут раз и в грязь, и в слякоть. Да на танке, да ещё долбить будут со всех сторон и подкалиберными снарядами, и ПТРК, и "Ланцетами". К всему прощему скорее всего в затылок пистолями свои "батьки"-командиры тыкать будут. Бегите.
  11. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 20:15
    0
    Неужели и вправду 2А6 дадут? Не верю!
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 20:24
      +1
      18 немецких и 3 португальских (бывших голландских) Лео2А6 уже сформировали. По Шведам (10 Стрв-122) - пока все тихо, но они тихушники и вероятно уже с репортажей на ЛБС будет видно. Их РБС-70 вот только на днях засветились, а вероятно передали еще в том году.
  12. B44
    B44 Сегодня, 20:20
    0
    Однако за два месяца успели потренироваться, многие писали, что это невозможно. Эти несколько танков мало что изменят, я бы больше опасался более крупных поставок Т-72, ​​которые пока тихие, а они будут поставлены.
  13. donavi49
    donavi49 Сегодня, 20:21
    +1
    Еще в Испании отчитались о выпуске 10 экипажей на Лео2А4 с учебки в Сарагосе