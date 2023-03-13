Антирекорд всех последних лет: после выступления Байдена акции десятков банков США потеряли более половины своей цены

Подведены первые итоги выступления президента США Джо Байдена по поводу банкротства крупных банков, включая банк Silicon Valley, обслуживающий сферу высоких технологий. Десятки американских банков, включая крупные финансово-кредитные организации, столкнулись с небывалым (как минимум с 2008-2009 годов) падением цены своих акций.Перечень банков, которые несут значительные потери в капитализации, длинный. Есть американские банки, которые потеряли за несколько часов около 40% стоимости пакета акций (например, Zions), а есть те, потери которых можно назвать даже не обрушением, а полномасштабным крахом. Так, акции Western Alliance рухнули на 78%, акции First Republic Bank потеряли почти 68% цены. Среди несущих невероятные потери североамериканских банков – банк «Метрополитэн», акции которого утратили больше половины своей стоимости.Например, калифорнийский First Republic Bank по итогам 2020 года отчитался о чистой прибыли в 1 млрд долларов, его капитализация по итогам 2021 года составляла около 37 млрд долларов. В банке заняты более 5000 сотрудников. Менеджмент теперь говорит о том, что капитализация может просесть ниже 10 млрд долларов, что приведёт к сокращению как минимум 3500 сотрудников. И таких банков, как уже было отмечено, в США десятки. Это антирекорд всех последних лет.Суммарные потери банков США после невразумительной речи Джо Байдена, по самым скромным оценкам, составили около 145 млрд долларов. Это всего за несколько часов. В США опасаются, что это приведёт к принципу «домино», когда посыплется всё банковское ядро.В Европе ситуация тоже не самая позитивная, мягко говоря. После потери Credit Suisse 11% капитализации за сутки, стали поступать данные о снижении курса акций целого ряда других банков Европы. Тот же Credit Suisse потерял уже не 11, а 14%, а другой крупный швейцарский банк UniCredit обвалился почти на 10 процентов. Падение стоимости акций Raiffeisenbank оценивается в 7 процентов, банка KbW – в 12%. Падает капитализация и растут риски оттока капиталов для банков Испании, Италии, Британии, Франции, Бельгии, Люксембурга, других стран Европы.Напомним, что сегодня 45-й президент США Дональд Трамп заявил о том, что ситуация в экономике США складывается таким образом, что всё идёт ко второй Великой депрессии. По словам Трампа, она будет намного хуже той, которая была в 1929 году.