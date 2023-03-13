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Антирекорд всех последних лет: после выступления Байдена акции десятков банков США потеряли более половины своей цены

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Антирекорд всех последних лет: после выступления Байдена акции десятков банков США потеряли более половины своей цены

Подведены первые итоги выступления президента США Джо Байдена по поводу банкротства крупных банков, включая банк Silicon Valley, обслуживающий сферу высоких технологий. Десятки американских банков, включая крупные финансово-кредитные организации, столкнулись с небывалым (как минимум с 2008-2009 годов) падением цены своих акций.


Перечень банков, которые несут значительные потери в капитализации, длинный. Есть американские банки, которые потеряли за несколько часов около 40% стоимости пакета акций (например, Zions), а есть те, потери которых можно назвать даже не обрушением, а полномасштабным крахом. Так, акции Western Alliance рухнули на 78%, акции First Republic Bank потеряли почти 68% цены. Среди несущих невероятные потери североамериканских банков – банк «Метрополитэн», акции которого утратили больше половины своей стоимости.

Например, калифорнийский First Republic Bank по итогам 2020 года отчитался о чистой прибыли в 1 млрд долларов, его капитализация по итогам 2021 года составляла около 37 млрд долларов. В банке заняты более 5000 сотрудников. Менеджмент теперь говорит о том, что капитализация может просесть ниже 10 млрд долларов, что приведёт к сокращению как минимум 3500 сотрудников. И таких банков, как уже было отмечено, в США десятки. Это антирекорд всех последних лет.

Суммарные потери банков США после невразумительной речи Джо Байдена, по самым скромным оценкам, составили около 145 млрд долларов. Это всего за несколько часов. В США опасаются, что это приведёт к принципу «домино», когда посыплется всё банковское ядро.

В Европе ситуация тоже не самая позитивная, мягко говоря. После потери Credit Suisse 11% капитализации за сутки, стали поступать данные о снижении курса акций целого ряда других банков Европы. Тот же Credit Suisse потерял уже не 11, а 14%, а другой крупный швейцарский банк UniCredit обвалился почти на 10 процентов. Падение стоимости акций Raiffeisenbank оценивается в 7 процентов, банка KbW – в 12%. Падает капитализация и растут риски оттока капиталов для банков Испании, Италии, Британии, Франции, Бельгии, Люксембурга, других стран Европы.

Напомним, что сегодня 45-й президент США Дональд Трамп заявил о том, что ситуация в экономике США складывается таким образом, что всё идёт ко второй Великой депрессии. По словам Трампа, она будет намного хуже той, которая была в 1929 году.
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9 комментариев
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 20:26
    +3
    Удар ждали по улице банковой, а не по банковской системе.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 20:26
    +4
    Дедка старый ему все равно. Со сцены не упал и ладно. А вообще весь этот дутый деривативный пузырь и должен когда-нибудь лопнуть. Слушком жирно себя чувствует, в современной экономике, спекулятивный финансовый капитал, основанный только на биржевых циферках. за ним уже не стоят ни ресурсы, ни объёмы выплавки чугуна и производства зерна, ни даже индустриальные мощности. Только международный валютный договора и военная угроза со стороны США и их шавок к нарушителям.
    Сам не являюсь экспертом в мировых финансах, давно жду краха, но его еще в СССР ждали. И двадцать лет назад ждали, что доллар рухнет, но тогда им помогло разграбление ресурсов Советского Союза и соцлагеря. А до этого запад все время благоденствовал разграбляя колонии и разрушая другие государства.
    Поэтому буду надеяться , что хотя бы будет кризис и затруднения в экономике, которые не позволят им поддерживать в военном плане нашего противника.
  3. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 20:27
    +2
    Антирекорд всех последних лет: после выступления Байдена акции десятков банков США потеряли более половины своей цены

    Дедуля конечно зажёг.Дедушка старый ему всё равно.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:35
      0
      Поджег,так наверное правильнее.Впрочем,будем посмотреть.Как запалыхает
  4. Irokez
    Irokez Сегодня, 20:30
    +1
    Вот что деменция животворящая вытворяет.
    Берегите здоровье с молоду - укрепляйте и чистите сосуды.
  5. Mirakuru
    Mirakuru Сегодня, 20:33
    0
    Включить станок и заткнуть дыры, это судя по всему главный и единственный выход штатов из этого хаоса. Вопрос в том сколько времени это может дать штатам, учитывая что последние несколько лет их станок и так активно печатал, а выброс новых триллионов, хоть и оттянет конец, но при этом только усилит эффект от этого конца. Более того в штатах походу вообще не понимают как выбираться из задницы под названием - куча ничем не обеспеченных фантиков, точнее говоря это просто нереально, судя по всему точка невозврата пройдена.
  6. PVV66
    PVV66 Сегодня, 20:35
    0
    И это еще не дно. Это только начало краха. Сейчас всему "цивилизованному" западу будет не до салорейха. И вот сейчас зеле нужно запасаться подгузниками, продумывать коридор, по которому можно по тихому свалить из страны 404...
  7. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 20:35
    0
    Подведены первые итоги выступления президента США Джо Байдена по поводу банкротства крупных банков


    А ведь мог просто выйти к микрофону, поморщить лоб, пожевать губами, изогнуть бровь и ... промолчать. Сколько денег бы сохранил.
  8. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 20:35
    0
    Как говорят польские ,,партнеры,, Матка Бозка! И шо теперь!?Старый маразматик опять отчебучил! Но главное Украина!!!! Столько сколько нужно!!!!Во как!