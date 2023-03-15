Оружие Шольца, которое принесет мир Украине

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Перекуем орала на мечи
Олаф Шольц – один из самых непоследовательных политиков стран НАТО. Еще в декабре прошлого года немецкий канцлер настаивал на недопустимости поставок танков и БМП украинским националистам. Германия не хочет прямой конфронтации с Россией, а тяжелая бронетехника для переднего края, по мнению немецкого руководства, может стать поводом для вовлечения Берлина в конфликт. Но Олафа позже все-таки дожали. Неизвестно, чем смогли соблазнить 64-летнего политика, но Германия вновь стала всеевропейской оружейной кузницей. По крайней мере, на словах.
Немцы не только поставляют широкую номенклатуру оружия ВСУ, но еще и компенсируют поставки третьим странам. Только по открытым данным, известно о трех с лишним десятках зенитных Gepard, девяти мостоукладчиках для планируемого весеннего наступления ВСУ, почти двух сотнях бронемашин и прочей техники различной степени летальности. Начиная от дальнобойных PzH 2000 и заканчивая гражданскими пикапами.
Источник: yandex.ru
При этом поставки идут вразрез с потребностями собственной армии. Немецкие СМИ бьют тревогу – танкистам бундесвера не хватает танков. Причем проблема касается не каких-то не боеготовых тыловых частей, а самой что ни на есть элиты бундесвера. 393-й танковый батальон, приписанный к Объединенной оперативной группе повышенной готовности НАТО, не располагает тридцатью исправными танками Leopard-2A7. В наличии только двадцать машин, способных выйти на передовую. Напомним, что на всю ФРГ всего сорок боеспособных танков последних моделей A7.
Олаф Шольц, очевидно, считает, что подобная ситуация никак не скажется на обороноспособности страны, и продолжает наращивать поставки на Украину. Особенно этот позыв обострился после недавнего визита канцлера в Вашингтон, в ходе которого он на пару с Байденом заявил о поставках оружия Украине: «столько, сколько необходимо». Некогда модные тезисы о недопустимости прямого столкновения Берлина и Москвы отброшены – Германия примеряет на себя венец европейского лидера поставок вооружений для ВСУ. Это парадоксальным образом сочетается с желанием скорейшего мира на Украине.
Двуличный тезис «больше оружия – ближе окончание военного противостояния» набирает обороты в германском правительстве. Больше никаких призывов к дипломатическому урегулированию, теперь только Drang nach Osten.
Старые немецкие мотивы
Причин для такого поведения Олафа Шольца немало. Прежде всего, из-за океана немало давят на Германию – в Пентагоне осознают, что дальнейшее расширение помощи Украине больно бьет по собственной армии. Ослаблять американскую армию нельзя, а немецкую можно. Просто потому, что у бундесвера нет «зон ответственности» на планете, кроме самой ФРГ. А Пентагон призван следить за североатлантическими нормами права и порядка по всему миру. Помимо Украины, у США в поле внимания еще и Тайвань, и Ближний Восток, и Север Африки. Ослабление потенциала, пусть и незначительное, может стать критичным.
Поэтому работать на режим Зеленского придется странам с меньшими амбициями. В качестве примера хорошо подходит недавний уход Франции из Африки. Неоколониальная политика, де-факто существовавшаяся все последнее время, неожиданно сменяется партнерскими взаимовыгодными отношениями. Макрон вдруг стал либералом, вспомнил о правах и свободах африканцев? Ничего подобного – украинский кризис немного утончил французскую кишку, вот и пришлось удочки смотать. Под красивым лозунгом защиты интересов и работы ради общего блага французская армия выводит свои контингенты. Не стоит удивляться, если часть африканской техники напрямую отправится в ВСУ.
Второй причиной, почему Шольц торопится накачать Украину немецким (и не только) оружием – это окончание не самой холодной, но все-таки зимы. Впереди больше полугода тепла, а значит зависимость от российских энергоносителей будет минимальная.
Шольц заявляет о новой Германии, которая отныне не зависит от нефти, газа и угля из России. Слова больше рассчитаны на среднестатистического бюргера, который начал уставать от украинской истории. Удастся ли Олафу успокоить недовольных, покажет время, а пока немцы несут цветы к сожженному танку у посольства России. Другие выходят на антивоенные акции, призывая кабинет министров одуматься.
Германия явно движется к эскалации событий. Еще вчера Шольц говорил о недопустимости поставок танков, сейчас они уже на Украине. Одновременно с этим канцлер заявляет о недопустимости прямого вмешательства в военный конфликт. Но что будет завтра? Немецкие солдаты пойдут на Украину? Или сначала отправятся столь вожделенные Киевом истребители? Примерно такими обвинениями кидают сейчас немецкие оппозиционеры во внука генерал-лейтенанта и группенфюрера СС Фрица фон Шольца.
Люди не меняются – меняются лишь подходы и тактика. Вчерашний миролюбивый Олаф превратился в настоящего ястреба, уличающего своих же избирателей в чрезмерном пацифизме:
«Мира не достичь, одновременно скандируя «Нет войне!» в Берлине и призывая прекратить все поставки вооружений на Украину».
Не так давно, в прошлом сентябре, госпожа Анналена Бербок, шеф немецкого внешнеполитического ведомства, четко обозначила отношение нынешней власти к народу. По её мнению, нет никакого значения, что и как думают бюргеры о поддержке Украины. Просто и точка.
Олаф, надо отдать должное, долго сопротивлялся, но и он не смог скрыть свою истинную роль в этой истории.
Немцы призывают к дипломатии на Украине. Источник: 9111.ru
В ходе недавней поездки Шольца в Соединенные Штаты до канцлера, очевидно, донесли планы весеннего наступления ВСУ. В Белом доме немалая часть общения лидеров ФРГ и США прошла за закрытыми дверями. И вдохновиться канцлеру действительно есть чем. В самой Германии заканчивает подготовку личный состав десантно-штурмовой и мотострелковой бригады ВСУ, по всей Украине развернули принудительную мобилизацию. На восточных территориях постепенно скапливается современное натовское оружие, в том числе и немецкие танки. Запах легкой победы будит уснувшие инстинкты канцлера. Пока не поздно надо показать свою причастность.
Весеннее ожесточение Олафа объясняется еще одной причиной – он не думал, что конфликт затянется так надолго. Тянул с поставками оружия, был нерешителен и даже дипломатичен. Авось само рассосется. Не случилось, мало того, температура растет с каждым днем. Шольц открыто заявляет, что ситуация на Украине не разрешится в ближайшее время, затянется надолго. А это уже грозит перманентным кризисом в самой Германии. Много говорили, что немцы зимой замерзнут. Не замерзли. Это отлично понимали в Берлине, знали, что есть еще время. Сейчас перед угрозой длительного кризиса времени все меньше, а риски выше. Только вот метод решения Шольц выбрал парадоксальный – залить пылающее пламя новыми порциями бензина. Или чем там в Германии у них костры разжигают.
Олаф выглядит жалко. Во все времена политики, не способные на мирные инициативы, ничего не стоили. Искусство любого политика – это искусство мирных переговоров. Война – это крайнее средство, когда уже все мирные планы и выходы отвергнуты. Стоит ли сейчас канцлер в тупике? Нет, у него есть огромное поле для маневра. Достаточно вспомнить о самой сути народно избранного правительства. За мирными инициативами Шольца потянется большая часть Германии. Бюргеры устали и выступают против продолжающейся поддержки Украины.
Только мы забыли про главную причину «ястребиности» немецкого лидера – большую указку из Вашингтона. Простая ретрансляция воли и мнения команды Джо Байдена, пожалуй, самое большее, на что способна суверенная политика современной Германии.