В Пентагоне рассчитывают начать закупку гиперзвуковых ракет уже в следующем финансовом году

(...) инвестиции включают в себя продолжение разработки, испытаний и закупки гиперзвуковых ракет и других ударных систем большой дальности, масштабную разработку прототипов гиперзвуковых, приобретение 24 гиперзвуковых ракет (...)

Пентагон планирует в следующем финансовом году начать закупку гиперзвуковых ракет, это следует из проекта военного бюджета на следующий год. Согласно документу, военные намерены выделить 11 млрд. долларов на закупки таких вооружений.Министерство обороны США планирует в 2024 финансовом году потратить порядка 11 млрд. на закупку у предприятий американского ВПК гиперзвуковых вооружений, речь идет о 24 ракетах. Правда, перед этим часть этих средств будет потрачена на продолжение работ в этом направлении, проведение испытаний, создание прототипов и т.д. Сама закупка стоит на последнем месте в этом списке. В случае, если какой-то из пунктов не будет реализован, то и ракет не будет, их закупка перенесется на следующий год.- говорится в документе.Вообще же, американские военные рассчитывают начать развертывание гиперзвуковых вооружений примерно с 2025 года и не позже. Как заявила на брифинге представитель Комитета начальников штабов ВС США вице-адмирал Сара Джойнер, развертывание гиперзвуковых вооружений на морских, наземных и воздушных платформах должно пройти в середине 2020-х годов, это даст максимальный эффект сдерживания "противника, равного по силам", имея в виду Россию и Китай, причем КНР в большей мере.Ранее в США признали, что значительно отстают от России и Китая в разработке гиперзвукового вооружения. В НАТО про разработки в этой области вообще молчат, хотя ряд европейских стран их ведет и весьма активно. В то же время в Брюсселе заявили, что на сегодняшний день не имеют средств для перехвата гиперзвуковых ракет.