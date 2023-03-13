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В Пентагоне рассчитывают начать закупку гиперзвуковых ракет уже в следующем финансовом году

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В Пентагоне рассчитывают начать закупку гиперзвуковых ракет уже в следующем финансовом году

Пентагон планирует в следующем финансовом году начать закупку гиперзвуковых ракет, это следует из проекта военного бюджета на следующий год. Согласно документу, военные намерены выделить 11 млрд. долларов на закупки таких вооружений.


Министерство обороны США планирует в 2024 финансовом году потратить порядка 11 млрд. на закупку у предприятий американского ВПК гиперзвуковых вооружений, речь идет о 24 ракетах. Правда, перед этим часть этих средств будет потрачена на продолжение работ в этом направлении, проведение испытаний, создание прототипов и т.д. Сама закупка стоит на последнем месте в этом списке. В случае, если какой-то из пунктов не будет реализован, то и ракет не будет, их закупка перенесется на следующий год.

(...) инвестиции включают в себя продолжение разработки, испытаний и закупки гиперзвуковых ракет и других ударных систем большой дальности, масштабную разработку прототипов гиперзвуковых, приобретение 24 гиперзвуковых ракет (...)

- говорится в документе.

Вообще же, американские военные рассчитывают начать развертывание гиперзвуковых вооружений примерно с 2025 года и не позже. Как заявила на брифинге представитель Комитета начальников штабов ВС США вице-адмирал Сара Джойнер, развертывание гиперзвуковых вооружений на морских, наземных и воздушных платформах должно пройти в середине 2020-х годов, это даст максимальный эффект сдерживания "противника, равного по силам", имея в виду Россию и Китай, причем КНР в большей мере.

Ранее в США признали, что значительно отстают от России и Китая в разработке гиперзвукового вооружения. В НАТО про разработки в этой области вообще молчат, хотя ряд европейских стран их ведет и весьма активно. В то же время в Брюсселе заявили, что на сегодняшний день не имеют средств для перехвата гиперзвуковых ракет.
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22 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 20:43
    +1
    Денюжки-то найдутся? а то дедушка Байден довел экономику до цугундера, своей бесконтрольной поддержкой бывшей украины. Все воровство и распилы и откаты на лоббировании ВПК.
    1. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 21:12
      -2
      Эту песню про "американский гиперзвук" мы все слышим, дай Бог памяти, с начала нулевых. Два десятка лет минуло а воз и ныне там, ни одного испытания с поражением цели у США до сих пор не было даже озвучено, не говоря о показанном. Похоже даже слабенький аналог "Кинжала"(5Мах на 480 км против 10Мах и 1000-1500 км у российского) у Штатов до сих пор не готов и ждать его еще какое-то количество лет. Ну, имея десятки миллионов БЛМ-щиков и столько же ЛГБТэшников, а среди молодежи до 50% таких - почему то не удивлён.
      1. dauria
        dauria Сегодня, 21:24
        +4
        Похоже даже слабенький аналог "Кинжала"(5Мах на 480 км против 10Мах и 1000-1500 км у российского

        Некорректное сравнение .
        Это совершенно разные ракеты . Американская на настоящем ГПВРД , Кинжал - на ЖРД . Если Кинжал - потомок ФАУ-2 , то штатовская - потомок экспериментального российского "Холода" (1991-1998гг)

        Жидкостные ракеты американцы умеют делать не хуже наших. А теперь у них есть и прямоточные . Глупо смеяться над серьёзнейшим противником , имеющим вдобавок гораздо более сильную промышленность.
        1. Hariton Laptev
          Hariton Laptev Сегодня, 22:03
          0
          Да и нет ни какой гарантии что иудушка очередной нашелся.
  2. Alex777
    Alex777 Сегодня, 20:46
    +2
    Еще неделю назад писали, что в конце этого года будут закупать.
    С учетом, что финансовый год в Штатах начинается с 1 сентября.
    Значит сроки у USA уверенно ползут вправо. Ничуть их не жалко. bully
  3. Canecat
    Canecat Сегодня, 20:47
    -1
    В свете последних событий в банковской сфере, хочется задать вопрос... на какие шиши?
    1. Баберметис
      Баберметис Сегодня, 21:49
      +1
      Цитата: Canecat
      В свете последних событий в банковской сфере, хочется задать вопрос... на какие шиши?


      Банковский сектор экономики - не основной, там лишь проходит экономическая деятельность. А вот страховые компании - это реальный сектор экономики! И он весь, в 98% "Западный".

      Не надо лелееть о банкротстве американских банков. Их капитал -застрахован. Как застрахована вся, любая экономическая деятельность во всех сферах ее проявления, а там реальная экономика. А не обслуживание клиентов(банки).
    2. Hariton Laptev
      Hariton Laptev Сегодня, 22:05
      0
      Ой да легко объявят себя дефолтом, придумают новый доллар, обнулят гос долг и вперед с новой силой . причем кинув всех кредиторов. И попробуй им что то докажи. кто первый доказывать станет в очередь покажите пальцем.
  4. Buyan
    Buyan Сегодня, 20:50
    0
    Потешно, ракет нет, но запланировали покупку wassat Может им Герани продать?)
    1. wandlitz
      wandlitz Сегодня, 20:55
      0
      Думаю, что решили отщипнуть от бюджета малую толику себе в карман...Потому и решили "купить " то чего ещё нет.
  5. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 20:54
    +2
    Задача достижения «гиперзвука» на высотах 100+ км, была успешна решена 70 лет назад. С помощью баллистических ракет. Любая боеголовка, входящая в атмосферу из космоса движется на гиперзвуке

    Можно с пафосом называть гиперзвуковым оружием любую баллистическую ракету, но это будет лукавством. Или намеренной ложью.

    Гиперзвуковое оружие, о котором давно мечтают армии ведущих держав - это достижение скорости 5М+ в плотных слоях атмосферы. Не поднимаясь в космос - что сократит подлетное время и затруднит обнаружение и перехват.

    Были испробованы два пути.

    За счет разгона с помощью ракеты-ускорителя и планирования с неизбежным замедлением. Единственный рабочий проект в этой области - американский AGM-183 ARROW, о котором речь в этой статье. Близок к принятию на вооружение

    Второй путь - постоянное движение скорости более 5М в плотных слоях атмосферы. За счет маршевого гиперзвукового двигателя. Выглядит многообещающе, но практически не реализован никем


    В России есть несколько таких проектов, таких как ГЛЛ-АП-02 от ЛИИ им. Громова (на фото), модель которого продувалась на стендах на скорости 6М.

    Единственным известным проект за рубежом в этой области был X-51 Waiwaraider, летавший в реальности, но с более скоромными характеристиками

    В то время пока ЛИИ Громова только продувает на стенде модель 6-махового ГЛА на вооружение принимается уже 9-маховый Циркон (на который никому нельзя даже взглянуть). Ракета со сказочными ТТХ, которой никогда не существовало - пройдет время и все увидите сами

    Пляски с Цирконом и бубнами открыли ящик падоры. В США начались разработки такого оружия всерьез, а мы по итогу окажемся ни с чем. Потому что у нас в области гиперзвукового оружия по факту нет ничего, кроме мифов и сказок
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 21:02
      0
      Цитата: Santa Fe
      Пляски с Цирконом и бубнами открыли ящик падоры. В США начались разработки такого оружия всерьез, а мы по итогу как раз и окажемся в хвосте. Потому что у нас в области гиперзвукового оружия по факту нет ничего, кроме мифов и сказок

      У нас с давних времён шли разработки, во времена СССР был проект "холод" по созданию гиперзвуковых ракет. Наработки большие.
      1. Santa Fe
        Santa Fe Сегодня, 21:11
        +1
        во времена СССР был проект "холод" по созданию гиперзвуковых ракет. Наработки большие.

        Гиперзвуковая летающая лаборатория Холод - это начало 1990х, в кооперации с НАСА и ЕКА

        Модель ГПВРД на криогенном водороде (!) закрепленная в носовой части ракеты ЗРК С-200

        Блок с ГПВРД являлся частью конструкции ракеты и самостоятельных полетов не совершал. Тем не менее приборы каждый раз фиксировали возмущения при включении двигателя. Конечно, в той лавине огня, создаваемой ЖРД тягой 10 тонн, определить считанный процент дополнительной тяги было непросто.

        Целью ГЛЛ «Холод» не было совершение полетов при помощи ГПВРД. Такое было бы слишком смелым ожиданием.

        Участников проекта интересовали процессы в камере сгорания в реальных условиях на скорости 6М+. Целью было проверить базовые принципы такого двигателя.

        Проект закрыт. Осесиметричная компоновка ГПВРД признана неэффективной.
        1. Лт. запаса ВВС
          Лт. запаса ВВС Сегодня, 21:36
          -1
          Цитата: Santa Fe
          Блок с ГПВРД являлся частью конструкции ракеты и самостоятельных полетов не совершал. Тем не менее приборы каждый раз фиксировали возмущения при включении двигателя. Конечно, в той лавине огня, создаваемой ЖРД тягой 10 тонн, определить считанный процент дополнительной тяги было непросто.

          Были и другие проекты, та же ракета Х-90 Коала, да скорость там по открытым данным 4-5 маха, но 5 махов это граница гиперзвука.
          1. Santa Fe
            Santa Fe Сегодня, 21:55
            -1
            Были и другие проекты, та же ракета Х-90 Коала, да скорость там по открытым данным 4-5 маха

            ОЧЕНЬ большая сверхзвуковая крылатая ракета, массой 15 тонн. Скорости ей это не прибавило, но увеличило дальность

            До 5Махов никто не дотянул. Источники осторожно называют от 2,6 до 4,5М. Фантастические свойства сверхсекретного оружия Х-90 возникли позднее в журналах «загадки истории» и благодаря творчеству Максима Калашникова (сломанный меч империи)

            Подобные ракеты известны с 1950х годов. Пример - Х-22 (5,8 тонны при дальности полета 600 км)

            Современные мечты о компактном и при этом - гиперзвуковом (!) оружии 5,6, 9 кто назовет больше? Махов - на тех ракетах основаны быть не могут. 9 махов в атмосфере - помещающееся в стандартной пусковой ячейке корабля - должно быть что то совершенно запредельное НЛО
  6. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 21:14
    +2
    Ящик Пандоры гиперзвука в целом работает против России. Свое отставание американцы рано или поздно ликвидируют и американские ПУ будут размещены в Европе с минимальным подлетным временем до целей на территории России. Мы же под прицелом можем держать Европу, но не США. При этом США не скрывая заявляют о своем стремлении обеспечить возможность первого обезоруживающего удара по ядерной стране, а у нас доктрина подобного не предусматривает.
    1. Santa Fe
      Santa Fe Сегодня, 21:28
      +1
      Свое отставание американцы рано или поздно ликвидируют

      У них нет никакого отставания, миф про «отставание» всецело придуман нашей пропагандой

      У них есть разработки и практические пуски оружия, которое можно с натяжкой назвать гиперзвуковым (AGM-183)

      У нас в этой области нет вообще ничего, кроме предложений и моделей

      Они отстали от нас только в уровне бахвальства и мифотворчества, не догадались соврать про создание и принятие на вооружение 9 маховых гиперзвуковых ракет
  7. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 21:19
    +2
    Проект американского гиперзвукового оружия AGM-183 на фото, вот эта черная «иголка» и есть боевой блок с системой наведения, управления и БЧ. А что же все остальное? Это ракетный ускоритель. Вот столько энергии потребуется чтобы разогнать «иголку» до гиперзвука в атмосфере Земли. Хотя бы ненадолго, потому что у самого боевого блока маршевого двигателя нет

    Ничего странного в этом нет, например лабораторию Х-43 до скорости 9М разгоняла 18-тонная ракета-носитель Пегас. Сам Х-43 был заправлен… 1 кг жидкого водорода. Никакого участия в полете ГПВРД не принимал. Излучался процесс сжигания топлива на скорости 9М в камере ГПВРД в реальных условиях

    Таким же образом летала гиперзвуковая лаборатория Холод с закрепленной на ней моделью ГПВРД, где для кратковременного достижения гиперзвука использовалась модифицированная 11-метровая ракета комплекса С-200 с тягой ЖРД 10 тонн

    Предвижу следующий вопрос — разогнать ГЛА ускорителем до 5М, а дальше он сам постепенно разгонится до 9М за счет более экономичного ГПВРД (берущего окислитель из атмосферы)

    Фи гу вам с маслом, а не 9 Махов. Если ГПВРД включится на скорости 5М то он и останется примерно в том же диапазоне. С каждым следующим Махом возникают эффекты, требующие глобальных изменений конструкции двигателя и аппарата. Подобно тому как отличаются Ан-2 и сверхзвуковой истребитель. После 7М потребуется сверхзвуковое горение в камере ГПВРД (как это осуществить без криогенного водорода, и сделать работающий полноразмерный двигатель на котором сможет летать ГЛА - не знает никто), в противном случае возникнет абсурдная ситуация - работающий двигатель будет создавать больше сопротивления чем ракета без этого двигателя good

    По этим, и многим другим причинам отечественное сверх-секретное гиперзвуковое оружие, такие как 9-маховая ракета которая помещается и запускается из УВП на борту корабля (ту что уже много лет называют именем Циркон) не существует в природе, кому нравятся сказки и кто верит в ее существование, им доказывать бесполезно
    1. Novichek)
      Novichek) Сегодня, 21:53
      +1
      . не существует в природе, кому нравятся сказки и кто верит в ее существование
      . Хорошо, лично меня вы убедили, только один вопрос: чем тогда по хохлостану прилетает? Почему сбить не могут?
      1. Santa Fe
        Santa Fe Сегодня, 22:09
        -1
        чем тогда по хохлостану прилетает?

        Баллистические ракеты малой дальности Искандер (ОТРК) и баллистические ракеты авиационного базирования Кинжал (являющиеся тем же Искандером)

        Баллистическая ракета может легко достигнуть гиперзвука, ведь большая часть ее траектории за пределами атмосферы

        У БР есть свои слабые места, иначе бы не мучались с разработкой гиперзвука в атмосфере
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:50
    -1
    В Пентагоне рассчитывают начать закупку гиперзвуковых ракет уже в следующем финансовом году
    . Понятно, спешат, очень спешат.
  9. Баберметис
    Баберметис Сегодня, 21:57
    -1
    Интересно будет посмотреть кадры реального применения гиперзвуковых ракет американского производства.
    Пока что это только симуляторы и мультики.

    А будет ли США? Или останутся малые штаты заново объединенной Америкой?