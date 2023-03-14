Китай продолжает разработку нового боевого вертолета

Вертолет Z-10, его пилоты и технический персонал на учениях "Мирная миссия-2018". Фото Минобороны РФ
В настоящее время Народно-освободительная армия Китая располагает достаточно крупным парком боевых вертолетов. Кроме того, ведутся работы по созданию новой винтокрылой машины ударного назначения. В этом проекте планируют использовать современные и перспективные решения, благодаря которым вертолет сможет продолжать службу и оставаться актуальным в течение нескольких следующих десятилетий.
Новый проект
В первых числах марта китайская телекомпания CCTV взяла интервью у главного конструктора вертолета Z-10, ныне политического советника Компартии Китая, Ву Симина. Он рассказал об основных направлениях развития вертолетной отрасли, а также упомянул разработку нового проекта в военной сфере.
Ву Симин сообщил, что промышленность уже разрабатывает перспективный вертолет для НОАК. Не исключается возможность ускорения этих работ, и для этого планируют приложить все усилия. При этом будет использоваться методика разработки техники, созданная ранее. Она предусматривает несколько этапов создания проекта – исследование нового поколения техники, предварительное изучение поколения, а также его проектирование и производство. Одновременно в разработке может быть несколько проектов.
Представитель CAIC также отметил специфику первых стадий создания проектов. По его словам, не следует просто перенимать и применять иностранные идеи из области вертолетостроения. Нужно брать в развитие только то, что подходит Китаю. Одновременно с этим нужно сделать правильные оценки и найти пути развития, чтобы созданные наработки оставались актуальными в течение следующих 20-30 лет.
Z-10 в воздухе. Фото Минобороны РФ
К сожалению, Ву Симин и CCTV не стали раскрывать технические подробности разрабатываемого проекта. Пока известно только о самом факте проведения работ. Каким будет новый вертолет, и когда НОАК получит его, не сообщается.
По известным данным
Следует напомнить, что китайская промышленность уже не впервые рассказывает о разработке перспективного боевого вертолета для НОАК. По известным данным, корпорация CAIC и институт China Helicopter Research and Development Institute с 2019 г. в инициативном порядке занимаются таким проектом, и к настоящему времени он прошел ряд первых стадий.
Так, в апреле 2022 г. сообщили, что проект успешно дошел до этапа летных испытаний. Основные решения проекта были реализованы в виде макетного образца, который к тому времени совершил свой первый полет. После отработки при помощи такой летающей лаборатории новые идеи получат развитие и лягут в основу полноценного проекта боевого вертолета.
По данным китайской прессы, новый вертолет должен существенно отличаться от существующих образцов. Применяются новые компоновочные решения, изменена аэродинамика и т.д. За счет этого удастся улучшить летно-технические характеристики, повысить массу и грузоподъемность, а также снизить заметность.
К сожалению, какие-либо материалы по проекту CAIC и CHRDI пока не публиковались. Его разработка уже дошла до той стадии, когда можно рассказывать о проводимых работах, но технические подробности пока не разглашаются. Возможно, продолжение работ и достигнутые успехи позволят в обозримом будущем раскрыть хотя бы основные особенности проекта.
Легкий ударный вертолет Z-198. Фото Wikimedia Commons
Предполагаемый облик
Несмотря на отсутствие официальных данных, можно попробовать угадать облик перспективного проекта от CAIG. В основу такого прогноза лягут как известные сведения о других вертолетах, в т.ч. иностранных, так и любопытные намеки от китайской промышленности.
Очевидно, что разработка нового вертолетного ударного комплекса для НОАК разделяется на три основных направления. Создается непосредственно платформа в виде вертолета, а также комплекс радиоэлектронного оснащения и набор вооружений для нее. С электроникой и оружием в целом все понятно – будут разработаны новые РЛС, ОЛС, СУО, ракеты и т.д. с повышенными техническими характеристиками. В случае с платформой, однако, ясность пока отсутствует.
В интервью для CCTV Ву Симин упомянул возможность заимствования иностранных наработок, но только с учетом собственных потребностей. Это может быть намеком на некоторые особенности перспективного проекта. Вполне возможно, что будущий боевой вертолет создается с оглядкой на передовые иностранные разработки.
Так, «источником вдохновения» может быть американская программа FVL, целью которой является создание нескольких вертолетов с повышенными летно-техническими характеристиками. При этом следует вспомнить, что в прошлом году в качестве одного из гипотетических преимуществ нового китайского вертолета упоминалась именно повышенная скорость полета.
Вертолеты Z-19 на учениях "Восток-2018". Фото АП РФ
Американские проекты серии FVL решают задачу повышения летных характеристик несколькими способами. Предлагаются вертолеты с дополнительными толкающими винтами и полноценные конвертопланы с поворотными винтомоторными группами. Обе архитектуры имеют свои преимущества, но по совокупности параметров лучше выглядит скоростной вертолет с дополнительным винтом. Вероятно, по тому же пути пошли и китайские вертолетостроители.
Требуемый уровень
Если CAIC действительно создает новый вертолет для замены существующих Z-10 и Z-19, то можно представить требуемый для него уровень тактико-технических и боевых характеристик. По всем параметрам эта машина должна превосходить имеющиеся – иначе замена попросту не имеет смысла.
Будущий Z-10 разрабатывался корпорацией CAIC в девяностых и двухтысячных годах, причем на ранних этапах большая роль в проекте возлагалась на российскую фирму «Камов». Z-19 создавали уже в двухтысячных на основе вертолета Z-9 – лицензионной копии европейского Eurocopter Dophin. Несмотря на большую разницу в сроках разработки, оба вертолета были приняты на вооружение НОАК в 2012 г. К настоящему времени армия получила не менее 180-190 машин каждого типа.
Z-10 крупнее и тяжелее Z-19 – его максимальная взлетная масса достигает 7 т. Он оснащен двумя турбовальными двигателями WZ-9 мощностью по 1250 л.с., с помощью которых может развивать скорость до 270 км/ч. Дальность полета – 800 км. Z-19 во взлетной конфигурации весит не более 4,25 т и использует двигатели WZ-8 мощностью 940 л.с. При этом по летным характеристикам он похож на Z-10.
Макет гибридного летательного аппарата с повышенными летными характеристиками. Подобные компоновочные решения могут найти применение в реальных проектах. Фото Aviation Week
Оба вертолета управляются парой летчиков, работающих в кабинах тандемной компоновки. В зависимости от модификации, Z-10 и Z-19 оснащаются радиолокационными и оптико-электронными станциями, цифровой системой управления вооружением, средствами радиоэлектронной борьбы и т.д.
Z-10 несет встроенную артиллерийскую установку с 23-мм автоматической пушкой. На крыле имеются четыре точки подвески на 1,5 т нагрузки. Вертолет может нести неуправляемые ракеты калибра до 90 мм, а также различное вооружение «воздух-земля». Прежде всего, это управляемые ракеты с лазерным или радиолокационным наведением. Z-19 не имеет пушки, и отличается меньшей грузоподъемность. Он так же оснащен четырьмя точками подвески и использует ту же номенклатуру ракет.
Таким образом, перспективный вертолет, разрабатываемый для будущей замены Z-10 и Z-19, должен развивать скорость не менее 270-280 км и иметь дальность более 800 км. Также от него требуется возможность нести и применять управляемое и неуправляемое вооружение общей массой не менее 1,5 т. В боекомплект должны будут войти как нынешние, так и перспективные вооружения, в т.ч. с повышенной дальностью, точностью и могуществом.
Задел на будущее
Из новостей последнего времени следует, что китайская авиационная промышленность продолжает разработку нового боевого вертолета для НОАК. К настоящему времени проект прошел первые стадии, и о нем уже можно говорить открыто, хотя основная часть сведений пока не подлежит публикации.
Учитывая обычаи и привычки китайской оборонной промышленности, можно предполагать, что разработка перспективного вертолета успешно продвигается вперед. Уже в течение нескольких следующих лет она может завершиться с желаемым результатом. Возможно, по мере продолжения работ будут те или иные утечки информации или случайные снимки, но официально вертолет покажут только когда он будет полностью готов.