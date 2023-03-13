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Комиссар парламента ФРГ по делам бундесвера: У нашей армии фиксируется нехватка всего, потому что значительные объёмы помощи переданы Украине

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Комиссар парламента ФРГ по делам бундесвера: У нашей армии фиксируется нехватка всего, потому что значительные объёмы помощи переданы Украине

Чиновники военного ведомства и депутаты Бундестага (Германия) в очередной раз откровенно заявляют о том, что военная поддержка Украины привела к небывалому за все последние десятилетия истощению арсеналов бундесвера. По некоторым номенклатурным позициям, включая боеприпасы для артиллерийских установок, уровень запасов сопоставим с уровнем середины 50-х годов прошлого века, когда Германия (ФРГ) только вступала в НАТО.


Комиссар Бундестага по вопросам вооружённых сил Эва Хёгль сделала заявление, которое немецкая пресса называет шокирующим. По словам Хёгль, «немецкая армия перестала быть обеспеченной структурой».

Эва Хёгль:

У нашей армии фиксируется нехватка всего: от бронежилетов и касок до раций и рюкзаков. Это я не говорю о вооружении и боеприпасах.

Отвечающая за законотворчество по функционированию немецкой армии и входящая в правящую коалицию депутат Бундестага:

Армии Германии не хватает военной техники, оружия, боеприпасов, потому что значительные объёмы помощи переданы Украине.

Ожидается, что завтра г-жа Хёгль представит свой доклад о положении дел в немецкой армии на заседании парламента ФРГ. Причём так же ожидается, что речь зайдёт о дополнительных расходах на армию. Но теперь проблема в том, что выделить дополнительное финансирование – крайне затруднительно. Крупные немецкие банки, в том числе те, которые выдавали правительству кредиты для развития ВПК, сегодня стали терять значительные объёмы капитализации вслед за банками США. Процесс усугубился после речи Джо Байдена, где он сказал, что «ничего страшного не произошло» и что «деньги вкладчиков будут защищены». Только Байден не уточнил, из каких средств последует такая защита, если один банк за другим объявляет о своём банкротстве.
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16 комментариев
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  1. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 20:56
    +3
    У нашей армии фиксируется нехватка всего: от бронежилетов и касок до раций и рюкзаков. Это я не говорю о вооружении и боеприпасах.
    Армии Германии не хватает военной техники, оружия, боеприпасов, потому что значительные объёмы помощи переданы Украине.
    Украинская демократическая партия поможет ... yes
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:01
      +5
      Комиссар парламента ФРГ по делам бундесвера: У нашей армии фиксируется нехватка всего, потому что значительные объёмы помощи переданы Украине

      На месте Польши я бы поспешил за репорациями пока клиенты тёпленькие и на всё готовые.Байден конечно красава.Разоружил европейские страны,а теперь ещё экономический коллапс им устроит чтобы они ещё лет 100 пребывали в пацифистском угаре и не смогли перевооружиться.
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 21:05
      -3
      У нашей армии фиксируется нехватка всего: от бронежилетов и касок до раций и рюкзаков. Это я не говорю о вооружении и боеприпасах.

      Что то не верится в противном случае они перестали бы снабжать как-лов. А ещё на подходе танки а к ним тоже б/к нужен. Короче всё это враньё.
      1. avebersek
        avebersek Сегодня, 21:33
        +1
        Факты комрад, факты. По началу было, но а как сейчас?
    3. Аргон
      Аргон Сегодня, 21:12
      +1
      Ну раз уж вся гейропа и пиииндусня разорилась то может взять их тепленькими можно?; laughing
  2. Buyan
    Buyan Сегодня, 21:01
    +1
    Цитата: oppozite28
    У нашей армии фиксируется нехватка всего: от бронежилетов и касок до раций и рюкзаков. Это я не говорю о вооружении и боеприпасах.
    Армии Германии не хватает военной техники, оружия, боеприпасов, потому что значительные объёмы помощи переданы Украине.
    Украинская демократическая партия поможет ... yes

    Салом и проклятиями wassat
  3. Buyan
    Buyan Сегодня, 21:02
    +2
    Цитата: Orange-Bigg
    На месте Польши я бы поспешил за репорациями пока клиенты тёпленькие и на всё готовые.

    Желательно физической прогулкой в Берлин drinks
  4. Egeny
    Egeny Сегодня, 21:03
    0
    Как-то странно... Обычно вся Европа "скидывала" на окраину всё по принципу "на тебе, боже, что нам не гоже".
    А тут оказалось, что скинули пару танков и гаубиц, амуницию опять же и всё... голыми остались?
    Что же это за "вермахт" такой.)
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:09
      +1
      Вермахт кончился ещё в далёком 1945 году.Правда у ФРГ во времена Холодной войны армия была приличная,но и те времена канули в лету.
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 21:35
      0
      Адольфа Алоизыча на них нет, , прости господи
  5. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 21:09
    +2
    Эва Хёгль:
    У нашей армии фиксируется нехватка всего:

    А вы как думали ? Если где-то прибыло ( на Украине ), значит где-то убыло ( в Германии ).
    Поменьше посылайте бандерлогам, и у вас в армии всё будет.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 21:29
      +1
      Если где-то прибыло ( на Украине ), значит где-то убыло ( в Германии )

      Германия воюющая страна - руками укров
  6. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 21:10
    +1
    Давным давно один мудрый человек сказал: "не знаю чем будет воевать третий рейх, но четвертый рейх будет воевать палками и камнями" laughing
  7. Егоза
    Егоза Сегодня, 21:12
    0
    Ох и подставили немцев! Пусть теперь их министр обороны вместе с Шольцем и остальными дедушками-нацистами из своего кармана платят. Они ведь так его поддерживали! ))) Может память у немцев проснется? Пора, пора. Еще бы ГДРовцы назад камушки из стены приволокли. Вообще красота была бы. А ФРГ, где амеровские базы имеются за все отдувалась.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:43
    0
    Комиссар парламента ФРГ по делам бундесвера: У нашей армии фиксируется нехватка всего, потому что значительные объёмы помощи переданы Украине
    . Так бы бошам пора начинать опасаются тех, кто их не шибко любит!!! Для них успокоение может быть одно, что их большой брат в обиду не даст... а если СДАСТ??? Или не было такого никогда, ни с кем?
  9. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 21:48
    0
    Логично.
    ХПП в действии.
    Чтото отдали, значит убыло. Прийдется производить.
    Золотой дождь в ВПК и дефицит бюджета.
    У всех так