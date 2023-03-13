Комиссар парламента ФРГ по делам бундесвера: У нашей армии фиксируется нехватка всего, потому что значительные объёмы помощи переданы Украине

У нашей армии фиксируется нехватка всего: от бронежилетов и касок до раций и рюкзаков. Это я не говорю о вооружении и боеприпасах.

Армии Германии не хватает военной техники, оружия , боеприпасов, потому что значительные объёмы помощи переданы Украине.

Чиновники военного ведомства и депутаты Бундестага (Германия) в очередной раз откровенно заявляют о том, что военная поддержка Украины привела к небывалому за все последние десятилетия истощению арсеналов бундесвера. По некоторым номенклатурным позициям, включая боеприпасы для артиллерийских установок, уровень запасов сопоставим с уровнем середины 50-х годов прошлого века, когда Германия (ФРГ) только вступала в НАТО.Комиссар Бундестага по вопросам вооружённых сил Эва Хёгль сделала заявление, которое немецкая пресса называет шокирующим. По словам Хёгль, «немецкая армия перестала быть обеспеченной структурой».Эва Хёгль:Отвечающая за законотворчество по функционированию немецкой армии и входящая в правящую коалицию депутат Бундестага:Ожидается, что завтра г-жа Хёгль представит свой доклад о положении дел в немецкой армии на заседании парламента ФРГ. Причём так же ожидается, что речь зайдёт о дополнительных расходах на армию. Но теперь проблема в том, что выделить дополнительное финансирование – крайне затруднительно. Крупные немецкие банки, в том числе те, которые выдавали правительству кредиты для развития ВПК, сегодня стали терять значительные объёмы капитализации вслед за банками США. Процесс усугубился после речи Джо Байдена, где он сказал, что «ничего страшного не произошло» и что «деньги вкладчиков будут защищены». Только Байден не уточнил, из каких средств последует такая защита, если один банк за другим объявляет о своём банкротстве.