Сербский министр экономики выступил за введение санкций против России

На президента оказывается большое давление, а мы молчим. Поэтому я – за санкции.

Нужно не о санкциях думать, а о мире. Санкциями войну не прекратить. Нужно содействовать началу переговорного процесса между Киевом и Москвой.

Обратило на себя внимание заявление чиновника сербского правительства. Это министр экономики Сербии Раде Башта, который опубликовал заметку в одной из социальных сетей.По словам Башты, «Сербия платит слишком высокую цену за отказ от антироссийских санкций».Министр экономики Сербии заявил, что он поддерживает президента Вучича и полностью доверяет проводимой им политике, но при этом выступает за введение санкций против России.Хотелось бы думать, что это трудности перевода или что «слова вырваны из контекста», что это «взлом» страницы сербского чиновника, но пока всё так как есть. Сербский министр экономики призвал других членов правительства «обсудить этот вопрос» и вновь добавил:Информацию подтверждают сербские СМИ.Раде Баште, который вступил на свой пост осенью прошлого года, ответили представители партии «Объединённая Сербия», членом которой он и является. В партии заявили, что это заявление неприемлемо, потому что Сербия выступает за мир между Россией и Украиной. Лидер партии, которая входит в правительственную коалицию вместе с «Прогрессивной партией Сербии» (её глава – Александр Вучич) Драган Маркович: