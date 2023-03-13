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Сербский министр экономики выступил за введение санкций против России

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Сербский министр экономики выступил за введение санкций против России

Обратило на себя внимание заявление чиновника сербского правительства. Это министр экономики Сербии Раде Башта, который опубликовал заметку в одной из социальных сетей.


По словам Башты, «Сербия платит слишком высокую цену за отказ от антироссийских санкций».

Министр экономики Сербии заявил, что он поддерживает президента Вучича и полностью доверяет проводимой им политике, но при этом выступает за введение санкций против России.

Хотелось бы думать, что это трудности перевода или что «слова вырваны из контекста», что это «взлом» страницы сербского чиновника, но пока всё так как есть. Сербский министр экономики призвал других членов правительства «обсудить этот вопрос» и вновь добавил:

На президента оказывается большое давление, а мы молчим. Поэтому я – за санкции.

Информацию подтверждают сербские СМИ.

Раде Баште, который вступил на свой пост осенью прошлого года, ответили представители партии «Объединённая Сербия», членом которой он и является. В партии заявили, что это заявление неприемлемо, потому что Сербия выступает за мир между Россией и Украиной. Лидер партии, которая входит в правительственную коалицию вместе с «Прогрессивной партией Сербии» (её глава – Александр Вучич) Драган Маркович:

Нужно не о санкциях думать, а о мире. Санкциями войну не прекратить. Нужно содействовать началу переговорного процесса между Киевом и Москвой.
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23 комментария
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  1. General_Hammel1
    General_Hammel1 Сегодня, 21:19
    +5
    Прогнулось правительство Сербии, но это было лишь вопросом времени.
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 21:23
      +6
      Прогнулось правительство Сербии

      хочется богатую евро пенсию иметь господину министру
    2. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 21:38
      +7
      Да не в этом дело! Сербия одна в окружении супер агрессивных блоков и стран! И очень успешных экономически. Мы разве сами хоть как то помогаем им поддерживать собственную независимость в той же экономике? Да совсем ничего не делаем для этого.
      И не устану повторять - только капитуляция Украины создаст из России реального игрока геополитического масштаба. Сейчас этот статус держится лишь на наследии СССР - ядерной триаде. После победы этот статус будет нам дан по заслугам современной России.
      А до этого момента мы сами не имеем морального права предъявлять претензии Сербии. Они реально просто пытаются выжить, сопротивляются без нашей помощи мощнейшему экономическому, политическому и ценностному доминированию Запада. И не стоит забывать, что Югославию то мы им не помогли отстоять и теперь, это не мощнейшая страна Европы, а просто маленькая республика в окружении врагов.
      Потому, все вопросы задавать мы должны себе в первую очередь.
      1. котик-русич
        котик-русич Сегодня, 22:06
        +5
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        . И не стоит забывать, что Югославию то мы им не помогли отстоять и теперь, это не мощнейшая страна Европы, а просто маленькая республика в окружении врагов.
        .
        А сами сербы не пробовали в 1992-95г спасти Сербскую Краину, помочь сербам живущим в Боснии... ?? - или как всегда Россия "обязана" спасать "мощнейшую страну Европы"
        Напомню - из России приезжали добровольцы во время войны в Боснии, а правительство тогдашней "Югославии" (Сербия), что сделало для поддержки сербов в Боснии - Дейтонские соглашения...
        Может "братская" Сербия признает Крым, Донбасс, Новую Россию (Херсон, Запорожье...) частью России - Россия ведь признаёт Косово частью Сербии...
        Прокакали сербы Югославию - а виновата Россия... ???
        sad
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:22
    +10
    Чиновники с разными взглядами есть не только в Сербии, но и в России. Просто этот озвучил свои мысли вслух. А ведь есть такие что молчат (боятся быть отлученными от кормушки) но думают в том же ключе.
  3. B44
    B44 Сегодня, 21:29
    0
    Крутые друзья, теперь, когда они на нормальной стороне. Наверное, дедушка из-за океана звонил.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:31
    +4
    Сербский министр экономики выступил за введение санкций против России
    . Он народе заботится, о государстве... как бы не так, он нацелился понятно куда, выше и ещё выше! Такие есть всегда и везде, продажные душонки, человек мира, желательно западного.
    В общем, такими все понятно... тридцать сребренников им цена., за пучек и не более того.
  5. Alien From
    Alien From Сегодня, 21:36
    +2
    Вспомнился Мюллер из Семнадцати мгновений весны, он тоже хотел пенсию на тихом бережку у маленького озера в горах провести am Если коротко: шалава!
  6. Berg Berg
    Berg Berg Сегодня, 21:36
    0
    Он забыл написать в ответ , что просит от России ввести против них ответные санкции и больше никогда в жизни не помогать ! Если это конечно не вброс врагов !
  7. Баберметис
    Баберметис Сегодня, 21:39
    0
    Красиво ответили министру! Коротко и ясно. "Иди работай, хорош языком мелеть!"
  8. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 21:44
    +3
    ну что можно сказать, ожидаемо, они своих-то продали, а нас и тем паче продадут
  9. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 21:45
    +4
    Что ж, ожидаемое и не осуждаемо. С Сербией всё равно особо ничем не торгуем, так что эти санкции в случае ввода будут параллельны что нам, что сербам. А продемонстрировать лояльность Штатам в их положении не помешает - кругом страны НАТО. Пусть. Имеют право. Каждая страна самостоятельно определяет свою политику. И самостоятельно отвечает за её последствия.
  10. cniza
    cniza Сегодня, 21:49
    +1
    На президента оказывается большое давление, а мы молчим. Поэтому я – за санкции.


    Держи штаны крепче , а то с голым задом будешь...
  11. Ил-18
    Ил-18 Сегодня, 21:54
    +2
    Можно подумать, что у Сербии были варианты. Ну, кроме самоубийства.
  12. Касатик
    Касатик Сегодня, 22:05
    +2
    Непонятно, почему вдруг об этом стали говорить? Не только министр экономики, но и глава правительства призывают ввести санкции. И туча других лиц, в тосм числе официальных. Тенденция абсолютно ясная, Сербия взяла курс на ЕС и НАТО больше двух десятилетий назад. Не видеть этого мог только слепой.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 22:24
      0
      Цитата: Касатик
      Сербия взяла курс на ЕС и НАТО больше двух десятилетий назад.

      ~"Одна лишь лишняя соломинка может сломать хребёт верблюду." (С)
  13. Франк Мюллер
    Франк Мюллер Сегодня, 22:13
    0
    А чего ждать от наших южнославянских «братушек»? На успешную конфронтацию с НАТО.они не способны – нет ни сил, ни средств. Надеяться на помощь РФ, с которой у них нет непосредственных границ, заведомо безосновательно. Оказаться в блокаде – погубить себя. Остается не так уж и много вариантов: либо, как можно дольше, тянуть дипломатическую «резину», имитируя готовность плясать под дудку ЕС и НАТО (на деле же, лавируя и избегая фатальных решений), либо открыто и безоговорочно принять сторону недругов РФ и превратиться в её врага. Можно, конечно, героически выступить в защиту России, но к чему это приведет – можно вполне уверенно предполагать далеко не самый благоприятный вариант для независимости Сербии. Впрочем, независимости, как таковой, у этой балканской страны и так осталось с «гулькин нос». А если она последует призывам Раде Башта, то её станет ещё меньше.
  14. Russkiyvasya
    Russkiyvasya Сегодня, 22:14
    -1
    Пусть они прикинут по чём они газ после этого покупать будут.
  15. Hariton Laptev
    Hariton Laptev Сегодня, 22:16
    0
    Ну 404 в свое время прогнулось теперь полной ложкой хавает. В итоге будет как в поговорке нет страны и нет проблемы.
  16. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 22:17
    0
    " И ты,Брут !"... А ведь Российская империя "костьми легла" ради защиты Сербии в начале 20 века ! В 40х годах прошлого века ,Сталин позволил "югославам" восстановить "после немцев" своё государство ,которое они "профукали " к 90м годам ! Верно было сказано ,что у России не может быть ни друзей,ни союзников,ибо всех она пугает своими размерами, силой, независимостью ,самобытностью и не желанием расстаться с самобытностью в угоду "западной цивилизации" !Единственные союзники России-это её армия и флот ! Жаль,что об этом охотно забыли постсоветские правящие режимы !
  17. Анадыреанец
    Анадыреанец Сегодня, 22:25
    0
    К сожалению ничего кроме дружбы мы Сербии предложить не можем. Как говорится - бабло побеждает добро. Они и так держались до последнего.
  18. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 22:26
    0
    После демонстрации Россией своей мощи за год проведения СВО, вполне закономерно, что с союзниками у РФ обстоит всё хуже. На очереди - Армения (впрочем - там я бы ситуацию оценивал как баба с возу...), да и в Белоруссии большие шансы на возрождение "многовекторности", с прогрессивным уменьшением значимости восточного вектора. Все хотят дружить с сильными, богатыми, успешными.
  19. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 22:28
    0
    Очень жаль, но с другой стороны это последствия наших поступков - мы предали их в 90-е.