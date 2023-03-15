Авианосец «Джеральд Форд» ВМС США идёт в Средиземное море

Новейший американский авианосец «Джеральд Форд» (USS Gerald R. Ford (CVN-78) готовится к выходу на первую полноценную боевую службу. Первый, не очень удачный, полуторамесячный выход к берегам Европы, решили считать не настоящим. Теперь авианосец идет в Средиземное море на смену "Аврааму Линкольну". Хотя, формулировка "новейший", как-то не очень подходит к этому кораблю. Его передали в опытную эксплуатацию еще в 2017 году. Однако опытная эксплуатация сильно затянулась. Скорее всего, после возвращения с оперативного развертывания, если оно будет успешным, авианосцу надо будет становиться в средний ремонт, с докованием. Учитывая, что сейчас два авианосца уже стоят в длительных ремонтах, с перезарядкой активной зоны реактора, то средний ремонт могут и отложить.В последнее время оперативные развертывания штатовских АУГ, существенно удлинились. Если во времена "холодной войны" это было, в среднем полгода, то сейчас составляет около 9 месяцев. Поскольку не хватает и авианосцев, и кораблей сопровождения. По первоначальной информации, "Форда" будут сопровождать всего два эсминца типа "Арли Берк", к которым, возможно, потом присоединится еще кто-нибудь. Скорее всего корабли НАТО. В группе сопровождения "Линкольна", присутствует испанский фрегат "Мендес Нуньес".Вопрос с авиагруппой так же остался открытым. Ранее было заявлено, что USS Gerald R. Ford выйдет в море с авиакрылом F-35, однако пока эта информация не подтверждается.