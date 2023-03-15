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Авианосец «Джеральд Форд» ВМС США идёт в Средиземное море

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Авианосец «Джеральд Форд» ВМС США идёт в Средиземное море

Новейший американский авианосец «Джеральд Форд» (USS Gerald R. Ford (CVN-78) готовится к выходу на первую полноценную боевую службу. Первый, не очень удачный, полуторамесячный выход к берегам Европы, решили считать не настоящим. Теперь авианосец идет в Средиземное море на смену "Аврааму Линкольну". Хотя, формулировка "новейший", как-то не очень подходит к этому кораблю. Его передали в опытную эксплуатацию еще в 2017 году. Однако опытная эксплуатация сильно затянулась. Скорее всего, после возвращения с оперативного развертывания, если оно будет успешным, авианосцу надо будет становиться в средний ремонт, с докованием. Учитывая, что сейчас два авианосца уже стоят в длительных ремонтах, с перезарядкой активной зоны реактора, то средний ремонт могут и отложить.


В последнее время оперативные развертывания штатовских АУГ, существенно удлинились. Если во времена "холодной войны" это было, в среднем полгода, то сейчас составляет около 9 месяцев. Поскольку не хватает и авианосцев, и кораблей сопровождения. По первоначальной информации, "Форда" будут сопровождать всего два эсминца типа "Арли Берк", к которым, возможно, потом присоединится еще кто-нибудь. Скорее всего корабли НАТО. В группе сопровождения "Линкольна", присутствует испанский фрегат "Мендес Нуньес".

Вопрос с авиагруппой так же остался открытым. Ранее было заявлено, что USS Gerald R. Ford выйдет в море с авиакрылом F-35, однако пока эта информация не подтверждается.
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8 комментариев
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  1. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 10:31
    +2
    Кто бы говорил про новейший в кавычках
    ..........................................
    1. Комментарий был удален.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:33
    0
    Китайские предохранители на электромагнитные катапульты в достаточном количестве закупили и почему в Средиземку,а не в Баренцуху,там скоро лето,вода будет как в болоте( на правах рекламы) lol
    1. -Paul-
      -Paul- Сегодня, 10:41
      0
      Негры, они мерзлявые. А в Баренцевом, как в Беринговом летом, прохладно даже в бушлате.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:49
        0
        Согласен ,на авионосце на палубе трудно спрятаться от ветра. lol
        1. Комментарий был удален.
  3. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:41
    0
    Авианосец «Джеральд Форд» ВМС США идёт в Средиземное море

    Да и пусть себе идёт железяка туева.

    Новость ни о чём.
    Обычая ротация.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:52
    0
    БПЛА зарядили для описания нашими "Сушками".
  5. fif21
    fif21 Сегодня, 11:06
    +1
    Большому кораблю , большую торпеду ! wassat
  6. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:20
    0
    Первый, не очень удачный, полуторамесячный выход к берегам Европы, решили считать не настоящим.

    В этом - все американцы, и всё, что надо знать об этих очковтирателях. Не удачно - значит не было.
    Примерно так же они, как минимум, на двух олимпиадах заставляли МОК объявлять перебег своих эстафетников: один раз во время забега палочка упала, второй раз - палочку передали с нарушением... Всё! Не считается! Перебегиваем! Все перебегивают? Нет, только мы, американцы, в комфортном одиночестве!