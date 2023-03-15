Грузия не согласна быть козлом отпущения

Запад опять использует старые, ещё времен Второй мировой войны, наработки для помощи «страдающей от российской агрессии» Украине. После эпопеи с «войной в Приднестровье» началась операция «возможная война в Грузии». И опять мы видим и слышим слова о каких-то претензиях к России. В прессе мелькают слова Цхинвали, Сухуми…
Надо сказать, что о возможности таких выступлений заговорили ещё в 2021 году. Грузия планировалась как страна второго фронта против России. Если бы мы чуть-чуть опоздали с началом СВО, то уничтожение Донбасса украинской армией сопровождалось бы обострением обстановки на российско-грузинской границе. Таким образом нашу армию попытались бы «растащить на части».
Изначально тема-детонатор о законе об иноагентах как-то быстро пошла на спад. А ведь ещё совсем недавно этот «аналог российского закона» был в тренде. Что же произошло? С чего бы это «прогрессивное человечество» выступило в поддержку оппозиции? Зеленский, Макрон, куча европейских чиновников, американцы…
Думаю, что уже после того, как это самое «человечество» уже раскрыло рот, хозяева поняли, что выглядит это несколько комично. В США такой закон действует около 80 лет. ЕС так же рассматривает принятие этого закона на своей территории, про Украину даже говорить не стоит.
Попробовали и «прокисшее блюдо» – Михаила Саакашвили. «Вернуть Мишу в политику» не встретило понимания даже у радикально безбашенной молодежи. Слишком скандальная фигура. Слишком связанная с Киевом. А даже грузинские радикалы не очень хотят новой войны.
Да и идея возвращения Цхинвала и Сухуми силовым способом не особо вдохновила грузин. Изначально красивая идея о сложности для Москвы ведения войны на два фронта при ближайшем рассмотрении выглядит утопией. Зачем это Москве?
Достаточно уничтожить инфраструктуру Грузии, даже не уничтожая её в городах, для того, чтобы полностью лишить грузинскую армию возможности действовать. Дороги, тоннели и аэродромы… Грузия, увы, далеко не Украина. Называть эту страну доминирующей даже в регионе язык не поворачивается.
Даже десятки, а может, сотни, раз использованный метод обвинений России в агрессии в отношении Грузии не проходит. Помните многочисленные примеры бывших советских республик в аналогичных ситуациях? Когда очередные беспорядки сопровождались заявлениями о подготовке агрессии со стороны России?
Все эти обращения к европейским институтам, просьбы о военной помощи, кампании в СМИ, обращения в ООН и прочее. Сегодня Россия вышла из многих соглашений с ЕС и НАТО. Что привело к невозможности влиять на Москву через эти институты. Так что схема не работает.
«Майдан» или слепленная на скорую руку копия
Сегодня многие говорят о том, что конец этих протестов близок. Я обычно отвечаю на вопрос «что дальше?» в конце материала. Сегодня же несколько изменю себе. Именно из-за доминирования «успокаивающей идеи» в нашей прессе. Ничего ещё не закончено. Посмотрите выступления оппозиционеров и «грузин с Запада», тех, кто предпочитает любить Родину из Европы, Израиля, США.
Этого достаточно, чтобы понять примерный вариант развития событий. Особенно, если следовать риторике западных комментаторов. Помните алгоритм развития украинского майдана, когда протесты начали затухать? Появилась та самая сакральная жертва, которая стала катализатором очередной вспышки.
А что предшествовало этой жертве? Многочисленные заявления о жестоком подавлении выступлений, о применении огнестрельного оружия полицией, о жестокостях власти в отношении протестующих. Это при том, что те, кто смотрел трансляции с протестов, прекрасно видели, кто на кого нападает и у кого есть это самое оружие.
Знаете ли вы, что Тбилиси, по заявлениям вышеперечисленных господ, уже совершил «множество преступлений». Начиная с применения водометов при температуре ниже 0 градусов и заканчивая стрельбой боевыми патронами по протестующим. Правда, про задавленных танками я пока не слышал. Так что сакральная жертва – это следующий шаг.
Ситуация, которая создана сегодня в Тбилиси, действительно настраивает на трагический лад. Точнее, настраивала бы, если бы не одно но.
В отличие от Украины, все обвинения президента и правительства в «пророссийскости» разбиваются о поддержку правящей партии народом. «Грузинская мечта» власти не отдаст! Иванишвили, как лидер этой партии, отличается хорошей «гибкостью».
Не надо путать эту гибкость и прогиб. Бидзина Иванишвили никогда не идет напролом. Это хитрый политик. Что дает конфронтация? Победу? Нет, скорее разруху. Поэтому Иванишвили вполне осознанно идет на какие-то уступки, отступает. При этом он никогда не меняет общего направления движения.
Тот самый лозунг, который мы читали в большевистских описаниях жизни молодого Владимира Ильича – «мы пойдем другим путем». Пути разные, но цель одна. И эта цель никак не связана с амбициями Грузии на международном уровне. Правительство занято в большей степени внутренними делами.
Свергнут и сделают вторую Украину или поорут и разойдутся?
Действительно, свергнут правительство Грузии или нет? Попробуем разобраться с этим вопросом повнимательнее.
Почему вообще сторонники оппозиционных партий вышли на улицы? Лозунг был один – отменить рассмотрение закона об иноагентах. Требований отставки правительства не было. Да и сегодня эти требования чаще звучат где-нибудь на Украине, в Израиле, в Брюсселе и других западных городах, чем в Тбилиси.
Мне очень интересны действия правительства после отзыва законопроекта. Вроде бы всё, народ победил, правительство пошло на уступки. Но вдруг приходит сообщение о том, что в Тбилиси будут проводить различные встречи с общественностью, на которых будут разъяснять суть этого законопроекта. Красиво сделано.
С одной стороны, выбили стул из-под задницы оппозиции, а главные противники закона партия «Лело для Грузии» вынуждена была отменить брифинг о гражданском неповиновении, а с другой стороны, никто не отказался от самой идеи принятия этого закона. Наступит «протестная усталость», и закон будет принят!..
Понятно, что Западу крайне не выгодно принятие этого закона. В Грузии создана довольно эффективная система контроля за обществом с помощью подконтрольных Западу организаций. Даже президент страны Саломе Зурабишвили попадает под этот закон, так как долгое время проживала во Франции.
У меня вообще создается мнение, что проект закона был умышленно вброшен в парламент при участии правительства. Возможно, я рисую слишком сложную комбинацию, но, думаю, такой вариант вполне возможен.
Экономическое положение Грузии, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Надежд на помощь Запада почти нет. Надежд на вступление в ЕС тоже. Соседи также не смогут помочь из-за собственных проблем. Остается Россия. Но и тут возможности мизерные. США плотно держат Тбилиси на коротком поводке.
Вбрасываем проект закона, который прямо касается тех, кто «держит поводок». Начинаются контролируемые протесты. Внимание переключается на эти протесты. Давление на Грузию в вопросах принятия антироссийских санкций отходят на второй план. Появляется теоретическая возможность каких-то контактов в экономической сфере с Россией.
Таким образом, никакого госпереворота в Грузии не произойдет. Весеннее обострение пройдет, и все успокоится. Но при этом, в случае каких-то провалов на Украине, вероятность появления «второго фронта» сохраняется.
Никто не хочет становиться козлом отпущения
Все очевиднее то, что на Западе появилось ощущение тупика в конфликте с Россией. США, подталкивая Европу к активным действиям против России, не теряют ничего. Наоборот, американцы в плюсе. Санкции против Москвы не просто не работают, но и все больше и больше рвут многовековые связи Европы и России. Это способствует разрушению самого ЕС.
Отсюда понятно, что европейские страны пытаются найти тех самых козлов отпущения, которые должны принять основной удар и понести основные потери от разрыва российско-европейских связей. Если бы дело происходило лет 20–25 лет назад, то и Грузия, и Молдавия вполне сгодились бы на эту роль.
Сегодня же обе страны прошли через протесты, через войну, через разруху. Да и экономическое положение не позволяет их правительствам шутить с протестами. Любой протест чреват разрушением страны и полной потерей государственности. Это касается почти любой бывшей республики СССР.
Так что идет поиск тех, кто вслед за украинцами пойдет на потерю собственного государства. Полностью или частично, не важно. Радует только то, что в бывшие советские республики пришло понимание той участи, которую готовит для них Запад… Грузия – хороший пример этого понимания.