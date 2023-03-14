Военное обозрение
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Сербские социалисты призвали министра экономики подать в отставку из-за его поддержки антироссийских санкций

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Сербские социалисты призвали министра экономики подать в отставку из-за его поддержки антироссийских санкций

В Сербии различные политические силы продолжают реагировать на вчерашнюю публикацию Раде Башты, министра экономики страны, сделанную в соцсети.


Как уже сообщало «Военное обозрение», министр сербского правительства заявил о том, что выступает за антироссийские санкции, так как «Сербия подвергается всё более активному давлению». При этом он заявил, что поддерживает президента, которому с таким давлением извне приходится сталкиваться. Башта также призвал других сербских министров высказаться по этому поводу.

Высказался глава сербского агентства безопасности и информации страны Александр Вулин, бывший министр обороны (2017-2020) и бывший глава МВД Сербии (2020-2022). По словам Вулина, возглавляющего партию сербских социалистов, Раде Башта разобщает сербское правительство в наиболее ответственный момент – когда кабинету министров и самому государству особенно нужно единство.

Александр Вулин:

В момент, когда президент Александр Вучич делает всё для сохранения суверенитета и нейтралитета, министр экономики позорно прячется за его спиной и пытается подорвать такую политику, направленную против иностранного вмешательства.

Движение социалистов Сербии призвало министра экономики страны подать в отставку в связи с его заявлениями об антироссийских санкциях. При этом в партии Александра Вулина подчёркнуто, что санкции против России неприемлемы.
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9 комментариев
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  1. хрыч
    хрыч Сегодня, 06:25
    +1
    Мы их освободили и они нам этого никогда не простят.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:34
      +2
      Освобождали болгар.До сербов дело это коснулось частично.Они как то сами..В любом обществе,правительстве(а в нашем правительстве тоже)есть персонажи на олимпе ,ведущие явно деструктивную деятельность.
      1. Lynx2000
        Lynx2000 Сегодня, 06:55
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Освобождали болгар.До сербов дело это коснулось частично.Они как то сами..В любом обществе,правительстве(а в нашем правительстве тоже)есть персонажи на олимпе ,ведущие явно деструктивную деятельность.

        Белградская наступательная операция: "К концу сентября 1944 г войска 2-го и 3-го Украинских фронтов, разгромив крупные группировки противника на южном крыле советско-германского фронта, вышли к югославской границе и, форсировав Дунай в полосе наступления 46-й армии, захватили плацдарм в районе города Турну-Северин. В результате этого перед ними открылась возможность оказать помощь Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ), которая к тому времени контролировала значительную часть территории страны, однако во всех важнейших городах, на основных железнодорожных и автомобильных коммуникациях продолжали оставаться оккупанты."
        Потери советских войск составили 18 838 человек, из них 4350 - безвозвратно. По данным МО РФ.

        what Мне думается, что это т.н. частное заявление в соц.сетях министра экономики - пробный шаг к возможному присоединению к санкциям против России, с целью прощупать общественное мнение в стране, если поднимется сильный вал критики со стороны граждан Сербии, полит.объединений, армии и т.д., тогда возможно свалить на частную инициативу в заявлении Башты. Но, почему-то уверен, смысл этого поста был согласован с Вучичем...
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 07:03
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        ..В любом обществе,правительстве(а в нашем правительстве тоже)есть персонажи на олимпе ,ведущие явно деструктивную деятельность.

        Товарищ Сталин это хорошо знал и периодически пуска кровь таким персонажем, поэтому во времена ВОВ такого бардака среди правительства не было. "Укроп нужно чаще полоть и поливать."
  2. kaufman
    kaufman Сегодня, 06:34
    0
    Санкции Сербии , что это в физическом эквиваленте ? Что мы у них покупаем ? Или здесь только политический аспект , последний союзник в Европе ?
    1. ishinmaikl
      ishinmaikl Сегодня, 06:52
      0
      Банковские финансовые наверно в основном..
      Может через Сербию эти вопросы можно было решать
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:44
    +1
    Призвали подать в отставку. Ну, допустим подаст и что дальше? Камушек заброшен и в руководстве Сербии действительно раскол на фоне антироссийских санкций. Давление на Вучича жесткое и бескомпромиссное - даешь санкции и рвешь отношения с Россией. Положение не завидное, а главное если Вучич поддержит санкции сербский народ выйдет с протестами однозначно. А в стране где и так не все гладко массовые протесты не к чему. Вот и вертится сербский президент между молотом и наковальней.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 06:56
      0
      rotmistr60 hi, и получит и от молота и от наковальни.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:54
    0
    Не важно что говорят все эти бывшие-экс и оппозиционные партии, главное что СДЕЛАЕТ действующая власть, а слова, слова ветер.