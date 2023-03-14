Сербские социалисты призвали министра экономики подать в отставку из-за его поддержки антироссийских санкций

В момент, когда президент Александр Вучич делает всё для сохранения суверенитета и нейтралитета, министр экономики позорно прячется за его спиной и пытается подорвать такую политику, направленную против иностранного вмешательства.

В Сербии различные политические силы продолжают реагировать на вчерашнюю публикацию Раде Башты, министра экономики страны, сделанную в соцсети.Как уже сообщало «Военное обозрение», министр сербского правительства заявил о том, что выступает за антироссийские санкции, так как «Сербия подвергается всё более активному давлению». При этом он заявил, что поддерживает президента, которому с таким давлением извне приходится сталкиваться. Башта также призвал других сербских министров высказаться по этому поводу.Высказался глава сербского агентства безопасности и информации страны Александр Вулин, бывший министр обороны (2017-2020) и бывший глава МВД Сербии (2020-2022). По словам Вулина, возглавляющего партию сербских социалистов, Раде Башта разобщает сербское правительство в наиболее ответственный момент – когда кабинету министров и самому государству особенно нужно единство.Александр Вулин:Движение социалистов Сербии призвало министра экономики страны подать в отставку в связи с его заявлениями об антироссийских санкциях. При этом в партии Александра Вулина подчёркнуто, что санкции против России неприемлемы.