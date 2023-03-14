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Разработчики транспортной авиационной многофункциональной платформы ТрАМП показали облик беспилотника

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Разработчики транспортной авиационной многофункциональной платформы ТрАМП показали облик беспилотника

Разработанный в России транспортный беспилотник ТрАМП завершает этап наземных испытаний и уже в апреле планирует подняться в небо. Пока же он продолжает совершать пробежки по взлетно-посадочной полосе аэродрома, в то время как разработчики занимаются отладкой его систем и механизмов.


О разработке нового беспилотного летательного средства, получившего такое оригинальное название ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа), сообщалось в начале февраля этого года со ссылкой на источник в российском ОПК. О самом дроне на тот момент было известно мало, только то, что он самолетного типа, способен садиться и взлетать с коротких, плохо подготовленных площадок и доставлять груз в заданную точку парашютным способом. А вот внешний вид беспилотника был не известен.

И вот накануне в Сети появились кадры с наземных испытаний данного БПЛА. Как оказалось, он действительно создан по самолетной схеме, крыло прямое, расположено сверху фюзеляжа, хвостовое оперение двухкилевое V-образное.

У беспилотника большой грузовой отсек объемом 2 650 литров, что позволяет размещать в нем габаритные грузы. Дальность полета заявлена в 600 км, крейсерская скорость - 195 км/час и потолок - 3 тысячи метров.

Разработчики позиционируют беспилотник как многоцелевой, который можно использовать как в военных, так и в гражданских целях. Грузовой отсек позволяет разместить в нем различное оборудование, в том числе предназначенное для ведения разведки, а раскрывающиеся вниз створки грузового люка позволяют применять ТрАМП в качестве бомбардировщика для точечных ударов по позициям противника.

Беспилотник имеет модульную конструкцию, что позволяет произвести быструю замену крыла, двигателя и шасси.

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11 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 06:35
    +3
    Название конечно .... ладно хоть не Обама или Бидон
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 06:38
      +5
      Бидон тоже неплохо было бы laughing судя по его формам....ну,как говориться, на безрыбье и рак рыба hi
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 06:45
        +2
        Цитата: Попуас
        судя по его формам....

        И зачем были НИОКР и всё остальное? Взяли бы сразу старый добрый давно проверенный.
  2. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 06:39
    -2
    Я один увидел пепелац? wink
    И да, я слишком туп чтобы написать более развёрнутый комментарий.
  3. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 06:41
    -1
    раскрывающиеся вниз створки грузового люка позволяют применять ТрАМП в качестве бомбардировщика для точечных ударов по позициям противника.

    крейсерская скорость - 195 км/час и потолок - 3 тысячи метров.

    При таких "выдающихся" показателях самый тот бомбер - цель №1 для стрелы или иглы
    1. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 06:49
      +2
      Не имеет аналогов в мире. Почему не имеет не трудно догадаться.Кружок авиомоделистов
      1. Crasher
        Crasher Сегодня, 07:08
        -1
        Кружок "Умелые ручки" конечно. Но главное не в красоте, а чтобы выполнял свои функции и стоил дешево
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:53
    +2
    Когда бойцам срочно нужны боеприпасы или вывезти раненого неважно как будет выгядеть пепелац, хоть корытом бабы Яги...главное чтобы он это сделал быстро и качественно.
    Пожелаю разработчикам быстрейшего завершения всех испытаний и внедрения в наши войска.
    Для опробования можно вагнеровцам отдасть... те не заморачиваются всякой армейской бюрократией и сразу делом занимаются.
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 07:16
      +1
      Когда бойцам срочно нужны боеприпасы или вывезти раненого неважно как будет выглядеть пепелац
      Это..., в общем вот это, представленное на видео, не сможет сесть и взлететь с неподготовленной площадки, как заявляется разработчиками. Потому что колеса мелкие, просвет под брюхом еще меньше, вертикальный ход колес еще меньше, чем просвет под брюхом. Это раз.
      Форма фюзеляжа, а следовательно и грузового отсека, мягко говоря не оптимальны для размещения большинства грузов. Ввиду этого, заявление про возможность разместить на борту крупногабаритные грузы выглядит странно. Это два.
      Можно и дальше. Но и этого хватит.
      Разработчики конечно молодцы, что не сидят, а дело делают. Но результат выглядит как-то странно. Тем более что наработок самолетов подобной размерности даже в открытых источниках, ну... очень много. И отечественных, и зарубежных. Тем более, что адаптировать их к беспилотному варианту несравнимо легче, чем разрабатывать платформу с нуля.
      Было бы объяснимо, если бы дело делали школьники или студенты не профильного направления. У них багажа знаний по теме минимум. Но тут... Или я слишком хорошо думаю о разработчиках?..
  5. 2112vda
    2112vda Сегодня, 07:02
    -1
    Цитата: НДР-791
    И зачем были НИОКР и всё остальное?

    Цитата: НДР-791
    Цитата: Попуас
    судя по его формам....

    И зачем были НИОКР и всё остальное? Взяли бы сразу старый добрый давно проверенный.

    Ну вы прям вообще. Не они сами инициировали НИОКР, а там, наверху. Это есть нормальное обоснование "усвоения" бюджетных средств. У нас недавно тоже на одно изделие потребовалось добавить всего ону деталюшку, в виде обычной короткой трубы. Наверху сказали что нужно проводить НИОКР по поводу этой трубы. Самое противное что это обычный защитный кожух и в вариантах исполнения данного изделия подобные уже есть. Вот так и живём. Москве то нужно бюджет пилить. А как иначе?
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:04
    +1
    Цитата: Kuziming
    Я один увидел пепелац?

    Иногда внешность обманчива и невзрачный на вид может принести больше пользы при выполнении определенных задач чем "красавец" по формам.