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Российская артиллерия «накрыла» колонну резервов ВСУ в районе Часова Яра, также нанесены удары по резервам близ Константиновки

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Российская артиллерия «накрыла» колонну резервов ВСУ в районе Часова Яра, также нанесены удары по резервам близ Константиновки

Приходят новые подтверждения того факта, что российские войска пристрелялись по тем направлениям, которые противник пытается использовать для переброски резервов в Бахмут (Артёмовск).


Напомним, что украинские военные неоднократно заявляли, что ЧВК «Вагнер» сознательно не перерезает последнюю подконтрольную ВСУ дорогу (через Хромово) в течение длительного времени, чтобы украинские войска тратили всё больше и больше сил и средств (резервов) для обороны города. Один из украинских военных назвал дорогу на Часов Яр «русским тиром», имея в виду то, что как только на ней появляется украинская техника, следует российский удар. Обочины дороги буквально усеяны подбитой техникой ВСУ, включая внедорожники, на которых украинские военные пытались добраться до города или выехать из него.

Стало известно о накрытии очередной украинской колонны в районе города Часов Яр. Под огонь попали несколько украинских бронеавтомобилей, в том числе бронемашина «Новатор». Информацию подтверждает украинская сторона. По последним сведениям, среди украинских военнослужащих есть «200-е» и «300-е».

Напомним, что накануне подразделения ЧВК «Вагнер», продвинувшись в сторону Славянска, вышли к позициям резервов ВСУ в районе сёл Голубовка и Миньковка и вступили с ними в бой. По замыслу противника, насыщение флангов в районе Миньковки к северо-западу от Бахмута и в районе Часов Яр – Константиновка должно было использоваться для «деблокирования самого Бахмута». Однако выход ЧВК «Вагнер» непосредственно на резервы привёл к тому, что противнику теперь вместо контрнаступления приходится держать оборону на Славянском направлении.

Также стало известно о нанесении удара по резервам ВСУ, которые накапливалась в районе упомянутой Константиновки.



Бои идут в районе Богдановки, где противник пытается сдержать российские подразделения с той целью, чтобы те в итоге не захлопнули «крышку Бахмутского котла», выйдя западнее Хромово.
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:46
    0
    Что значит "сознательно не перерезают"Позавчера было сообщенип,что перерезали Или сообщения бегут вперед паровоза?Что касаемо удара вглубь,то это просто замечательно,показывает уровень командования ЧВК
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 07:10
      +2
      За украинские колонны резервов. drinks
      Не чокаясь. drinks drinks drinks
      Не помним. Не скорбим. Вообще по фигу.
      Бандера ждёт резервы. am
  2. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 06:54
    +2
    Однако выход ЧВК «Вагнер» непосредственно на резервы привёл к тому, что противнику теперь вместо контрнаступления приходится держать оборону на Славянском направлении.


    Украинский генерал Сырский отложил контрнаступление на Бахмут еще на неделю и не предпринимает попыток к деблокированию города, что может привести к полному окружению города и повторению Дебальцево/Мариуполя. Российские войска начали замыкать клещи и штурмуют завод АЗОМ.
    Штурмовые отряды ЧВК стремятся расширить вбитый по трассе Е40 клин. Они перешли балку Дубовый Овраг и продолжают движение по балке Кудлина в сторону Орехово-Васильевки, к тому же прорвались к высоте 224. Продолжаются бои в лесопосадке восточнее Хромово и в лесополосах на подступах к трассе О0506. Ситуация для ВСУ очень сложная, ротации в Бахмуте нет, а БК заканчивается, что сказывается на возможностях обороны города.
  3. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 06:55
    +2
    Насчет сознательно не перерезают, придумали журналисты. Не перерезают потому что украинец не , упирается. Другой вопрос, что дороги все простреливаются и подкрепления и боеприпасы везти стало очень сложно. В сложившихся условиях гарнизон Артемовска долго не продержится.
    Самое интересное. что сейчас ВСУ теряют людей не ради военного плана, а ради прикрытия пятой точки шута и его ставленника Сырского, который ранее отметился котлом в Дебальцево. Напомню, что все военное руководство сбежало из Дебальцево, бросив солдат. А убежали на автомобилях скорой помощи, которые им по простоте душевной выделили для вывоза раненых. Причем командующий группировкой еще и героя получил. Во как!
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:58
    +3
    В последнее время все чаще идут сообщения о нанесении ударов по резервам ВСУ, в т.ч. и часть последних ракетных ударов была направлена на резервы и ПУ. А это ответ тем кто вопрошал о том, что знает ли наше командование о накоплении сил ВСУ для контрнаступления и готово ли к нему. Бьют и по резервам, которые противник пытается подтянуть к Артемовску. А значит ситуация под контролем.
  5. kaufman
    kaufman Сегодня, 07:00
    -1
    Даже по центральным каналам говорят о 40 тысячном корпусе ВСУ в районе Пришиба. Пишут что таких корпусов уже не один , а три. Чисто логически , Залужный может двинуть на Бахмут , но нет. Подбрасывает резервы , для поддержания гарнизона и все.
    Закрадывается мысль , что ситуация развивается по плану ГШ ВСУ
    1. Володин
      Володин Сегодня, 07:14
      0
      Цитата: kaufman
      Закрадывается мысль , что ситуация развивается по плану ГШ ВСУ

      По плану чего, простите?.. Если у ГШ ВСУ есть план, то это план объединённого комитета начальников штабов США. Ну а по существу - Залужный мог двинуть хоть 50 корпусов на Бахмут, но не нужно не приуменьшать, ни преувеличивать его возможности. Любое снятие корпусов с того или иного направления одновременно оголит это направление со всеми вытекающими
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:17
    0
    Стало известно о накрытии очередной украинской колонны в районе города Часов Яр. ... По последним сведениям, среди украинских военнослужащих есть «200-е» и «300-е».
    recourse Как то не согласуются успехи и результат... request