Приходят новые подтверждения того факта, что российские войска пристрелялись по тем направлениям, которые противник пытается использовать для переброски резервов в Бахмут (Артёмовск).Напомним, что украинские военные неоднократно заявляли, что ЧВК «Вагнер» сознательно не перерезает последнюю подконтрольную ВСУ дорогу (через Хромово) в течение длительного времени, чтобы украинские войска тратили всё больше и больше сил и средств (резервов) для обороны города. Один из украинских военных назвал дорогу на Часов Яр «русским тиром», имея в виду то, что как только на ней появляется украинская техника, следует российский удар. Обочины дороги буквально усеяны подбитой техникой ВСУ, включая внедорожники, на которых украинские военные пытались добраться до города или выехать из него.Стало известно о накрытии очередной украинской колонны в районе города Часов Яр. Под огонь попали несколько украинских бронеавтомобилей, в том числе бронемашина «Новатор». Информацию подтверждает украинская сторона. По последним сведениям, среди украинских военнослужащих есть «200-е» и «300-е».Напомним, что накануне подразделения ЧВК «Вагнер», продвинувшись в сторону Славянска, вышли к позициям резервов ВСУ в районе сёл Голубовка и Миньковка и вступили с ними в бой. По замыслу противника, насыщение флангов в районе Миньковки к северо-западу от Бахмута и в районе Часов Яр – Константиновка должно было использоваться для «деблокирования самого Бахмута». Однако выход ЧВК «Вагнер» непосредственно на резервы привёл к тому, что противнику теперь вместо контрнаступления приходится держать оборону на Славянском направлении.Также стало известно о нанесении удара по резервам ВСУ, которые накапливалась в районе упомянутой Константиновки.Бои идут в районе Богдановки, где противник пытается сдержать российские подразделения с той целью, чтобы те в итоге не захлопнули «крышку Бахмутского котла», выйдя западнее Хромово.