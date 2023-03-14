Пресса США: За последние месяцы Киев потерял большую часть младших офицеров, прошедших с 2014 года американскую подготовку

Американская пресса продолжает обсуждать ситуацию с возросшими украинскими потерями. При этом потери ВСУ как таковые западных экспертов волнуют мало. Их по большой части волнует то, что украинская армия всё чаще теряет подготовленных на натовских полигонах военнослужащих, что ставит под сомнение возможность успеха в многократно анонсированном Киевом контрнаступлении.
Американское издание The Washington Post высказывается на эту тему, отмечая, что «возникли сомнения по поводу возможностей Киева осуществить успешную контрнаступательную операцию». Дополнительно отмечается, что упало качество украинских вооружённых сил.
WP:
Ранее качество подготовки украинских вооружённых сил считалось преимуществом над Россией. Но за последнее время понесённые ВСУ потери привели к тому, что это качество значительно снизилось.
Американское издание утверждает, что из-за потерь на поле боя с украинской стороны всё меньше опытных военных.
Из материала:
За последние месяцы Киев потерял большую часть младших офицеров, прошедших с 2014 года американскую подготовку. Появление в ВСУ всё большего числа неопытных новобранцев снижает качество войск.
В издании отмечается, что именно вопросы способности ВСУ контрнаступать и являются причиной того, что на Западе откладывали передачу Украине своей военной техники, включая танки.
Напомним, что несколько дней назад советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк с уверенностью заявил, что «контрнаступление ВСУ начнётся через 2 месяца».