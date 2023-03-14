Пресса США: За последние месяцы Киев потерял большую часть младших офицеров, прошедших с 2014 года американскую подготовку

Ранее качество подготовки украинских вооружённых сил считалось преимуществом над Россией. Но за последнее время понесённые ВСУ потери привели к тому, что это качество значительно снизилось.

За последние месяцы Киев потерял большую часть младших офицеров, прошедших с 2014 года американскую подготовку. Появление в ВСУ всё большего числа неопытных новобранцев снижает качество войск.