Военное обозрение
Войти Регистрация

Минобороны Испании завершило подготовку украинских экипажей для танков Leopard 2A4

18
Минобороны Испании завершило подготовку украинских экипажей для танков Leopard 2A4

Европейские союзники Украины дружно завершают подготовку первых украинских танковых экипажей. Вслед за Германией о завершении обучения объявила и Испания. Об этом сообщило Министерство обороны страны.


Испанские военные инструкторы подготовили десять украинских экипажей для танков Leopard 2A4, т.е. в общей сложности 40 человек, потратив на это чуть больше месяца. За это время они прошли тактико-техническую подготовку, обучились формировать оперативные подразделения и выполнять обслуживание машин. Про вождение и стрельбу испанцы тоже не забыли.

Как утверждают в Киеве, все направленные на обучение в Испанию военнослужащие были опытными танкистами, поэтому их подготовка не заняла много времени. За четыре недели их научили "всему, что требуется". Обучение проходило в Координационном учебном центре Толедо в Сарагосе.

Кроме 10 экипажей, испанцы подготовили 15 украинских техников, которые эти самые немецкие танки должны обслуживать. Их научили выполнять задачи по техническому обслуживанию различных механических и электронных компонентов.

Как ранее сообщалось, Испания передаст Украине десять танков Leopard 2A4 с хранения испанской армии, предварительно их отремонтировав и модернизировав. Вот для этих самых танков испанцы и подготовили экипажи и обслуживающий персонал. Когда техника прибудет на Украину, пока не сообщается.

Накануне Бундесвер объявил о завершении обучения украинских танкистов, объявив о скором их возвращении на Украину вместе с танками Leopard 2A6. Немцы тоже потратили на подготовку экипажей не больше месяца.
Использованы фотографии:
Минобороны Испании
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
18 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:45
    0
    Когда техника прибудет на Украину, пока не сообщается.
    Военная тайна, а то вон что творится на Неньке. request То и смотри в Испанию Калибр прилетит. feel
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:51
      0
      Цитата: Mavrikiy
      То и смотри в Испанию Калибр прилетит.

      Давно выпрашивают. Пора бы и угомонить особо резвых.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 08:17
        -2
        Минобороны Испании завершило подготовку украинских экипажей для танков Leopard 2A4

        В этом во многом лично постарался испанский русофоб-фашист и сын хозяина мелкой деревенской хлебопекарни Жозеп Боррель!

        Исторически ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, что ряды Национа́л-социалисти́ческой неме́цкой рабо́чей па́ртии А.Гитлера (нем. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP); сокр. НСДАП, аббр. в переводе — НСНРП или НСРПГ) всегда массово пополнялась мелкобуржузными собственниками (всякого рада ремесленниками, лавочниками и т.п) и безработными.
        То же самое было и в Испании.

        Жозеп Боррель. Испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии, с 20 июля 2004 по 16 января 2007 - председатель Европейского парламента. С 1 декабря 2019 года - Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности; в составе Комиссии фон дер Ляйен.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:54
      0
      месяц обучения ? на категорию "В" на вождение легкового автомобиля три месяца и это только вождение без технического устройства.
    3. okunevich_rv
      okunevich_rv Сегодня, 08:19
      -1
      вот как только избавятся от леопёрдов, возникнет вопрос а какие будут танки в армии Испании и сразу возникает цепочка вопросов, а без танков это вообще армия? а абрамсы купить деньжат хватит? а США скажет да зачем Вам армия? платите бабло, мы вам базу поставим будем вас охранять от злых русских. Банальный рекет для лохов.
      1. donavi49
        donavi49 Сегодня, 09:33
        0
        От этих (там еще запаса около 100 - просто их долго поднимать, вроде деньги какие-то Санта-Барбара на подъем выбила, но без конкретики) Леопардов Испания пытается избавиться едва ли не десятилетие. Они их предлагали Индонезии, участвовали на конкурсе в Перу. Собственно плохое состояние объясняется тем, что танки ждали заказчика, который оплатит ремонт и конечную модернизацию.

        Армия вооружена Леопардами2Е - испанская версия Лео2А6. И будут сидеть на них, пока новый евротанк не допилят.
    4. Виталий Лялин
      Виталий Лялин Сегодня, 09:01
      -1
      Да и в Испанию тоже надо Калибры. В новостях читал. Там официально узаконили зоофилию. https://vk.com/wall-79915369_278131
  2. неприкаянный
    неприкаянный Сегодня, 07:49
    -1
    Надо бы каталонцам и баскам оружия и денег подкинуть для освобождения от испанской аккупации, а то как не война, так лезут на Русь-матушку, что ж вы испанцы негодяи такие...
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 07:57
      0
      Я очень-очень сочувствую баскам и каталонцам. Прям кушать не могу. Не понимаю почему наше МО не поставляет им оружие.
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 07:50
    +2
    Тут десятки лет за рулём легковушки, а как на дороге окажешься - нет предела совершенству, ездить и учиться. А эти раз-два - и танкисты-профи. Ну-ну.
    1. Александр Саленко
      Александр Саленко Сегодня, 07:56
      0
      И не говорите, месяц, опытные танкисты, откуда кстати мне интересно они взялись? До 2014 года танки многие завести было невозможно, да и никому на фиг не надо. Зачем жечь соляру, когда её можно продать?
  4. Александр Саленко
    Александр Саленко Сегодня, 07:54
    +2
    Больше всего из статьи мне понравилось: Испания передаст. Лучше и не скажешь.
  5. Анатолий Проскурин
    Анатолий Проскурин Сегодня, 08:05
    0
    .Обучили экипажи-это кто сказал?Дядя Антонио на корриде? Редакторы-че за бред? Скатываетесь до "Экспресс-газеты"?Фуфуфу....И в чем посыл редактор? украинцы воевать на машинах фашиков будут? Так по подготовке нашей армии к ЭТОЙ войне, мы понимаем-это будет. Это УЖЕ не новость. Но, пока управляет укровермахтом еврейский Леонид из 300 спартанцев, нам можно немного выдохнуть и успокоится. Я бы ему орден дал.Реальный орден-Зеля часто нам помогает своим идиотизмом.Кстати так же "хорош" и так же "помогает командованием" своей армии как Гитлер "помогал" своей.Кстати-оба люди Богемы.Занятно-не правда ли?
  6. bronik
    bronik Сегодня, 08:07
    0
    Маршрут поставки наверняка известен. Нужно устроить ГОРЯЧУЮ встречу!
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:18
    0
    Немцы тоже потратили на подготовку экипажей не больше месяца.

    За месяц отработать обучение персонала, вождение и обслуживание танка ? Что то слабо верится.А еще где на Украине взяли столько испаноговорящих или понимающих немецкий ,при том это не просто уровень сходить в кафешку
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:22
    0
    Любой может проехаться на болиде F 1,но при этом он никогда не будет Шумахером в гонках.А здесь с Лёпами ставка жизнь.По русски такая подготовка называется на от ( русское "народное" слово).
  9. bandabas
    bandabas Сегодня, 08:33
    0
    Сколько затрачено "колесных стимуляторов"? Или для ускорения процесса использованы внутривенные? Ну могли и ректальные- по усвояемости что то среднее между двумя первыми.
  10. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 09:21
    0
    Не надо считать врага дураком, не забывайте год идёт освобождение только Донецка. Не принижайте победу русских солдат. А обучаются они уже давно и не только танкисты.