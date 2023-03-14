Минобороны Испании завершило подготовку украинских экипажей для танков Leopard 2A4

Европейские союзники Украины дружно завершают подготовку первых украинских танковых экипажей. Вслед за Германией о завершении обучения объявила и Испания. Об этом сообщило Министерство обороны страны.
Испанские военные инструкторы подготовили десять украинских экипажей для танков Leopard 2A4, т.е. в общей сложности 40 человек, потратив на это чуть больше месяца. За это время они прошли тактико-техническую подготовку, обучились формировать оперативные подразделения и выполнять обслуживание машин. Про вождение и стрельбу испанцы тоже не забыли.
Как утверждают в Киеве, все направленные на обучение в Испанию военнослужащие были опытными танкистами, поэтому их подготовка не заняла много времени. За четыре недели их научили "всему, что требуется". Обучение проходило в Координационном учебном центре Толедо в Сарагосе.
Кроме 10 экипажей, испанцы подготовили 15 украинских техников, которые эти самые немецкие танки должны обслуживать. Их научили выполнять задачи по техническому обслуживанию различных механических и электронных компонентов.
Как ранее сообщалось, Испания передаст Украине десять танков Leopard 2A4 с хранения испанской армии, предварительно их отремонтировав и модернизировав. Вот для этих самых танков испанцы и подготовили экипажи и обслуживающий персонал. Когда техника прибудет на Украину, пока не сообщается.
Накануне Бундесвер объявил о завершении обучения украинских танкистов, объявив о скором их возвращении на Украину вместе с танками Leopard 2A6. Немцы тоже потратили на подготовку экипажей не больше месяца.