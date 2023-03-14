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Командование ВВС США решило не финансировать альтернативный вариант двигателя для истребителя F-35

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Командование ВВС США решило не финансировать альтернативный вариант двигателя для истребителя F-35

Военно-воздушные силы США остановились лишь на одном двигателе для самолета-истребителя пятого поколения F-35 – установке производства компании Pratt & Whitney. Об этом сообщает издание Breaking Defense.


Как отметил министр военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл, главная причина решения об отказе от альтернативного варианта двигательной установки – финансовая. Стоимость в несколько миллиардов долларов для финансирования другого варианта двигателя показалась финансовым подразделениям Пентагона слишком высокой. Ведь двигатель от Pratt & Whitney стоит 245 млн долларов.

Таким образом, на долгие годы вперед именно компания Pratt & Whitney станет монопольным поставщиком двигателей для истребителей F-35. Предлагавшая альтернативный вариант двигательной установки компания General Electric из программы по созданию самолетов выбывает.

Между тем, с двигателями производства Pratt & Whitney уже была неприятная история: в 2022 году обнаружились проблемы с безопасностью систем двигательной установки. Это произошло после крушения самолета F-35B в Техасе в декабре 2022 года. Тогда военные провели серию проверок двигательных установок и выявили проблемы, но затем было решено возобновить поставки двигателей производства данной компании.

Таким образом, финансовые соображения все же стали определяющими. Это и понятно, учитывая, что американское командование собирается наращивать масштабы производства самолетов F-35 и им они нужны по более доступной цене: чем меньше стоимость самолета, включая и его двигатель, тем большее их количество может быть произведено и поставлено на вооружение ВВС и авиации ВМС.
Использованы фотографии:
Wikipedia / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Nathan T. Beard
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7 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:51
    +1
    Стоимость в несколько миллиардов долларов для финансирования другого варианта двигателя показалась финансовым подразделениям Пентагона слишком высокой.
    Вот жмоты. feel Как сами то по карманам, то все мало, а как творцам новой техники так жалко. Ну ничего, подождем, feel еще прибегут...
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:54
    +1
    Значит действительно с деньгами у них напряг. Раньше бы и не задумались сумму за новый двигатель отдать.
    1. Властор
      Властор Сегодня, 08:07
      0
      "Значит действительно с деньгами у них напряг.''- так столько Украине отдавать и себе не хватает
  3. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 07:59
    -1
    Это не про тот ли адаптивный двигатель речь,что так долго разрабатывается для этого самолёта ? У нас аналог этого двигателя известен под шифром изделие 30. А где же крики что у ф-35 нет двигателя 5го поколения? У нас его хоть планируют поставить и даже испытывают на самолёте уже несколько лет.
    1. bayard
      bayard Сегодня, 09:38
      +1
      Цитата: Герман 4223
      У нас аналог этого двигателя известен под шифром изделие 30.

      С нашим то как раз многое не ясно , всё никак не доведётся , на приемлемый ресурс не выйдет . И видимо ради приемлемого ресурса придётся понижать темепературу на лопатках и тягу . Собственно для Су-57 некоторое понижение тяги не критично , два двига всё-равно вытянут безфорсажный сверхзвук . А вот на перспективу ...
      Так что у нас тоже вроде как альтернативный двиг стали готовить - Р-579В-300 . Он несколько тяжелей и габаритней , но и тяга у него 22 000 кг.с. на форсаже , и 14 000 кг.с на безфорсажном максимуме (практически почти как у АЛ-41Ф1С на форсаже) . Такой двигатель идеально подходит для однодвигательной вертикалки а-ля Ф-35В , в качестве каковой мог бы оказаться ... Су-75В .
      Но даже если вертикалка у нас востребованной не окажется , Су-75 с таким двигателем был бы просто монстром . А на двух таких двигах можно было бы изваять морской ракетоносец на базе планера (укрупнённого) от Су-57 , с кабиной как у Су-34 и расширенным (и удлинённым для помещения 2-х ГЗУР а-ля "Циркон) отсеком вооружения . С дальностью не менее 7 000 км. , взлётным весом порядка 75 - 80 т. и 2 - 4 РВВ СД . Для восстановления МРА .
      Люльковцы же похоже изначально слишком задрали для себя планку (двигатель тягой 19,5 - 20 т.с. в весе и габаритах АЛ-31Ф) и сейчас понизив тягу на форсаже до 18,5 т.с. пытаются довести таки до серии этот двигатель с экстремальными показателями удельной тяги . Не удивлюсь , что он ещё попьёт крови у авиатехников после принятия на вооружение .
      Но удачного завершения работ и безаварийной работы в будущем - ЖЕЛАЮ .
      1. Герман 4223
        Герман 4223 Сегодня, 10:34
        0
        Не знаю откуда вы взяли что двигатель не может выйти на приемлемый ресурс,если такой информации от производителя вроде как нет в природе. Основная особенность нового двигателя это не тяга,а изменяемая степень двухконтурности,что кстати сказывается на экономичности расхода топлива. Для ф-35 делалось нечто подобное, но вот тебе новость ,решили и так сойдёт.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:13
    0
    По мне так четк просматривается лоббирование .Надо отбить бабки любой ценой . Если бы проект был заточен на ТТХ ,было бы два и три двигателя ,решались бы проблемы самолета