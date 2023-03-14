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Экс-глава Белого дома Трамп заявил, что платить за украинский конфликт должна Европа, а не США

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Экс-глава Белого дома Трамп заявил, что платить за украинский конфликт должна Европа, а не США

Украинский конфликт является «стратегическим интересом» Европы, а не США. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, сообщает телеканал Fox News.


Бывший глава Белого дома назвал неэффективными санкции против России и выступил против смены политической системы в Москве. Что касается военной и финансовой помощи Украине, то ее лимиты, по словам Трампа, будут зависеть от результатов его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Разумеется, речь идет о той ситуации, если Трамп вновь станет главой американского государства.

Трамп убежден, что платить за украинский конфликт должна Европа, а не США, что он и пытается донести своим сторонникам. Бывший президент США регулярно критикует действующую администрацию страны за ее решения в сфере внешней и внутренней политики, и украинский конфликт – лишь одно из направлений критики.

Ранее Трамп пообещал помочь миру избежать третьей мировой войны. Себя он назвал единственным кандидатом на пост президента США, кто может воспрепятствовать печальному для всего человечества развитию событий.

Ранее Дональд Трамп объявил об участии в президентских выборах 2024 года. Телеканал Fox News сообщает, что в Республиканской партии в качестве альтернативных кандидатов Трампу рассматриваются Майк Пенс, занимавший при Трампе пост вице-президента США, и губернатор штата Флорида Рон Десантис, который пользуется большой популярностью в стране в силу своей молодости и харизматичности.
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Использованы фотографии:
Wikipedia / The White House
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20 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:09
    0
    А куда ей,Европе деваться.Она и платит за банкет..Тут Трамп нового ничего не открыл.А ведь он,возможно снова может занять анальный кабинет.Тут и банковский кризис подоспел
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 08:14
      +3
      Экс-глава Белого дома Трамп заявил, что платить за украинский конфликт должна Европа, а не США
      "камеди клаб". американцы восхитительны в своей наглости.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:18
      +1
      Чисто ковбойский подход поджечь военный конфликт и заставить платить другого. Основной выгодоприобретатель все тот же ковбой.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:11
    0
    Трампу еадоо объединиться с Дпсантисом: вместе они победят.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 08:18
      +1
      там не только Десантис, там похоже адская смесь недоумков,авантюристов,жуликов и прагматиков.нормально так устроились "за лужей",весь мир пляшет,а они только за ниточки дёргают.
  3. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 08:20
    0
    Если случится банковский кризис то он затронет и европу. И тогда будет очень проблематично финансировать украинцев. Да и оружие бесплатно никто не будет больше поставлять. Так что этот кризис если он разразится будет концом краины.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 09:12
      0
      Цитата: леонидыч
      Если случится банковский кризис то он затронет и европу. И тогда будет очень проблематично финансировать украинцев. Да и оружие бесплатно никто не будет больше поставлять.

      да вы святой...или блаженный
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:23
    0
    Трампу надо объединиться с Майком : вместе они победят, а Десантис получит хорошие шансы на следующх выборах, если сумеют разрулить кризис.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 08:31
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Трампу надо объединиться с Майком : вместе они победят, а Десантис получит хорошие шансы на следующх выборах, если сумеют разрулить кризис.

      а им оно надо -"разруливать" то что сами сделали ?
  5. Wedmak
    Wedmak Сегодня, 08:27
    +1
    Трамп убежден, что платить за украинский конфликт должна Европа, а не США, что он и пытается донести своим сторонникам

    Ай какой молодец. Кашу заварила США, а платить должна Европа. Причем видимо платить надо именно США.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:33
      0
      Цитата: Wedmak
      Кашу заварила США, а платить должна Европа.

      "Глупая Европа", которая повелась как кот на валерьянку. Хотя как я понял, Европе это нравится.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 09:18
        0
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: Wedmak
        Кашу заварила США, а платить должна Европа.

        "Глупая Европа", которая повелась как кот на валерьянку. Хотя как я понял, Европе это нравится.

        ну не может проститутке не нравиться заведение."крыша" все дела.
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:33
    0
    платить за украинский конфликт должна Европа,

    Умолчал, что плоды пожинать будут штаты.....
    1. Виктор Сергеев
      Виктор Сергеев Сегодня, 08:52
      0
      Уже пожинают по полной, а ЕС в заднице.
  7. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 08:51
    0
    Все верно, рабов получает ЕС, земли у Украины хотят хапнуть поляки и венгры, зерно нужно испанским свинкам, так зачем США тратить деньги? Цель США: продать СПГ, переманить промпроизводство из Германии.
  8. janin
    janin Сегодня, 08:54
    +4
    платить должны Фрация, Германия, и Польща.. потому что это участь "терпил", платить за чужой банкет. а они "терпилы".
  9. Просто_Кваша
    Просто_Кваша Сегодня, 09:07
    0
    Вот она, квинтэссенция американского менталитета! Просто потрясно блистательная формулировка!
  10. smart_ups
    smart_ups Сегодня, 09:15
    0
    Аплодирую стоя. Потом окажется это "Гитлер " сам на Россию напал, мы тут ни при чём. История движется по кругу.
  11. Романенко
    Романенко Сегодня, 09:16
    0
    Экс-глава Белого дома Трамп заявил, что платить за украинский конфликт должна Европа, а не США

    Ничего нового не сказал, такая-же дрянь как Бидон, хотя, собственно для этого вся война амерами и затевалась.
    Штаты юбер аллес!
  12. bambr731
    bambr731 Сегодня, 09:25
    0
    Трамп убежден, что платить за украинский конфликт должна Европа, а не США

    В словах Трампа вся политика США: разожгли конфликт, заставили покупать свой газ, а платить Европа. В итоге Европа в одном месте (и это оплачивать должна), а штаты в шоколаде.