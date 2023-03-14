Экс-глава Белого дома Трамп заявил, что платить за украинский конфликт должна Европа, а не США

Украинский конфликт является «стратегическим интересом» Европы, а не США. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, сообщает телеканал Fox News.Бывший глава Белого дома назвал неэффективными санкции против России и выступил против смены политической системы в Москве. Что касается военной и финансовой помощи Украине, то ее лимиты, по словам Трампа, будут зависеть от результатов его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Разумеется, речь идет о той ситуации, если Трамп вновь станет главой американского государства.Трамп убежден, что платить за украинский конфликт должна Европа, а не США, что он и пытается донести своим сторонникам. Бывший президент США регулярно критикует действующую администрацию страны за ее решения в сфере внешней и внутренней политики, и украинский конфликт – лишь одно из направлений критики.Ранее Трамп пообещал помочь миру избежать третьей мировой войны. Себя он назвал единственным кандидатом на пост президента США, кто может воспрепятствовать печальному для всего человечества развитию событий.Ранее Дональд Трамп объявил об участии в президентских выборах 2024 года. Телеканал Fox News сообщает, что в Республиканской партии в качестве альтернативных кандидатов Трампу рассматриваются Майк Пенс, занимавший при Трампе пост вице-президента США, и губернатор штата Флорида Рон Десантис, который пользуется большой популярностью в стране в силу своей молодости и харизматичности.