Военное обозрение
Войти Регистрация

Западная пресса назвала главные цели России и ООН в процессе продления «зерновой сделки»

37
Западная пресса назвала главные цели России и ООН в процессе продления «зерновой сделки»

Вчера в Женеве в офисе Организации Объединенных Наций состоялись переговоры делегаций ООН и Российской Федерации. Стороны обсуждают продление зерновой сделки, причем каждая из сторон имеет в случае ее продления собственные выгоды, сообщает ABC News.


Российскую делегацию на переговорах в Женеве возглавлял заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, а от ООН присутствовали генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан и глава Гуманитарного агентства ООН Мартин Гриффитс.

Главная цель ООН в продлении зерновой сделки – избежать усугубления глобального продовольственного кризиса, в первую очередь – перебоев с поставками продовольствия в страны Ближнего Востока, Африки и Азии. Российская Федерация, декларируя схожие установки, заинтересована в том, чтобы были возобновлены поставки аммиака из России по трубопроводу, который ведет в украинские порты на черноморском побережье.

Заключенная в июле 2022 года Россией и Украиной при участии Турции и ООН зерновая сделка позволила украинской стороне спокойно вывозить зерно из черноморских портов. Россия, в свою очередь, смогла экспортировать продовольствие и удобрения. В ноябре 2022 года сделка была продлена, но ее очередной срок истек в минувшую субботу.

Между тем, Россия и так заявила о готовности к автоматическому продлению сделки на 60 дней. Украинская сторона против такого условия и требует, чтобы сделка продлевалась сразу на 120 дней. Понятно, что в сделке заинтересованы обе стороны, поэтому она будет продлена, в этом можно и не сомневаться, вопрос только – на каких условиях.

Напомним, что Россия и Украина являются ключевыми поставщиками пшеницы, ячменя, подсолнечного масла и других продуктов питания в страны Африки, Ближнего Востока и Азии. Кроме того, Россия является крупным поставщиком аммиака. Возобновление поставок аммиака – одно из ключевых условий Москвы в рамках сделки.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
37 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 08:22
    +3
    Западная пресса назвала главные цели России и ООН в процессе продления «зерновой сделки»
    Россия и оон...где все карты краплёные,не..не надо с ними играть.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:26
      +11
      Что с расследованием подрыва Крымского моста? Российской стороной было громко заявлено на подозрение вывоза украинской взрывчатки в третью страну для подготовки теракта именно на зерновозе. Помница Верховный даже грозил прикрыть эту лавочку, но видимо интересы барыг важнее, я с трудом верю, что это сделка кого-то накормит в Африке, продовольствие туда просто не доходит.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:40
        +3
        Крымский мост восстановили. Расследование мало кого интересует, как и расследование терактов на СП. Почему наш представитель в ООН каждый день не поднимает тему теракта на СП? Почему каждый день в ООН не обсуждают американские биолаборатории на Украине и применение химического оружия Укровермахтом? Почему нельзя привязать эти вопросы к зерновой сделке?
    2. леонидыч
      леонидыч Сегодня, 08:35
      +10
      Почему нас, Российский народ не спросили хотим мы этой сделки или нет. Лично я против очень против она эта сделка не приносит ничего хорошего. Этой сделкой мы разрешили укронациствм продавать своё зерно европе и за эти деньги воевать с нами. Маразм. Нам торговать нельзя мы под санкциями, а им можно. Ненавижу тех кто принимает такие решения направленные против народа России. А если они считают что делают правильно то пусть популярно объяснят людям полезность этой сделки, хотя я сильно сомневаюсь что кто то будет с нами разговаривать.
      1. БИАБИА
        БИАБИА Сегодня, 08:55
        +4
        Я что-то пропустил? Российский народ кто-то начал слушать? А уж объяснять что-то народу вообще не царское дело. Пока этот самый народ не достанут конкретно. И тогда будет бессмысленный и беспощадный, проходили уже не раз...
      2. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 08:56
        0
        Почему нас, Российский народ не спросили хотим мы этой сделки или нет.

        А нигде не написано, что они должны нас спрашивать. Правительство правит, а не спрашивает. Увы, такова эта реальность.
      3. Пуп
        Пуп Сегодня, 09:30
        +1
        А вы не думаете, что ответит российский народ на вопрос, что ему нужно?
        По-моему ответ очевиден - продолжать жить комфортной жизнью.
        А для этого необходимо получать ништяки из-за бугра, а, в свою очередь, для этого нужна внешняя торговля и валюта.
        А застал развал СССР и хорошо помню, что обнищавшее население не выступало за сохранение того государства.
        Очевидно, что одна из основных задач при проведении СВО - сохранение уровня жизни населения, иначе получится как и с Союзом.
        Только в восполенных умах всяких дыркиных все мужское население с радостью пойдет в урановые шахты, за станки и на фронт (причем, как я понял сам дыркин собирается заниматься исключительно штабной деятельностью) никак не меньше)
      4. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 09:31
        +2
        Цитата: леонидыч
        Почему нас, Российский народ не спросили хотим мы этой сделки или нет.

        Вы в своём уме? Вы себя причислили к российскому народу?

        «Российский народ» это те, кто может работать до 70-ти и после; чьи жилищные условия измеряются СОТНЯМИ М², а участки - десятками ГА; чьи годовые доходы выше 5 000 000 рублей; чьи дети учились за границей правилам объегоривания нищебродов и навешивания лапши на уши; чьи женщины на визит к стилисту тратят не меньше 20 000 рублей; чьи машины производятся в «премиум классе»...
        Щас, они всё бросят (прямо перед выборами), победоносно завершат СВО и примутся бороться с самими собой...
        Вы, небось, считаете, что Медведеву специально подобрали должность, где ни за что не надо отвечать?
        Нас никто спрашивать не будет, прочитают по бумажке написанное и потом скажут:
      5. JcVai
        JcVai Сегодня, 09:41
        0
        Тут существует небольшой нюанс: после так называемой перестройки значительная часть производства и земли в РФ находится в частном владении ограниченного круга лиц. Это капитализм, за который большинство проголосовало активным участием или пассивным пофигизмом в 90х. Соответственно, именно они и считаются "народом России" при принятии решений.
        1. Ильнур
          Ильнур Сегодня, 10:10
          +1
          большинство проголосовало активным участием или пассивным пофигизмом в 90х

          Голосования не было!
          Никто не голосовал, все занимались своим делом, работали, а кто голосовал, то это те, кто скакал на Красной площади, неся на руках борьбу-алкаша...
    3. okunevich_rv
      okunevich_rv Сегодня, 09:14
      0
      Согласен, какие сделки с врагом, они желают полного уничтожения России, сделка в пользу только врагу, все суда вместе с зерном на дно, всё заминировать, порт сжечь, может тогда начнут мозгом шевелить, а то нас за телят держат, которых забить или пусть жирком обрастут. Как только НАТОцисты поймут что шутки кончились, либо поменяют свое правительство и направление, либо нам всё равно их придется ядрёным огнём выжигать.
    4. Stas157
      Stas157 Сегодня, 09:30
      +2
      Российская Федерация, декларируя схожие установки, заинтересована в том, чтобы были возобновлены поставки аммиака из России по трубопроводу, который ведет в украинские порты на черноморском побережье.

      Цена вопроса до 2,4 млрд. долл. за год по этому маршруту. https://topwar.ru/205889-protjani-mne-trubu-s-ammiakom.html
      В данный момент наверное меньше этой суммы. Эти деньги стоят того, чтобы продавать национальные интересы?

      Тут раздаются голоса, что дескать 14 году рано было и мы усиленно готовились, чтобы 22 году Донбасс защитить... А почему же до сих пор не реализован аналогичный проект прокачки аммиака из Тамани, который планировали осуществить еще в начале 2000-х? В усиленную подготовку это запланировано не входило?
  2. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 08:23
    +11
    Война войной, а деньги деньгами..
    Им зерно и аммиак, они нам санкции и оружие Украм...
    Я один это так понимаю?
    1. stelltok
      stelltok Сегодня, 09:44
      0
      Им зерно и аммиак, они нам

      А они Деньги за это.
  3. Wedmak
    Wedmak Сегодня, 08:25
    +8
    Наш МИД сам же писал, что наши условия не выполняются и сделка проходит в одностороннем режиме! И теперь опять продлевают чтобы что? Опять ныть "нас опять обманули"?
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 08:57
      +2
      "Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!" (с)
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 09:01
      +1
      Вот-вот! А в заметочке, заметьте, об этом ни слова! Нас дуют, а СМИ молчат.
  4. mag nit
    mag nit Сегодня, 08:31
    -1
    Цитата: Wedmak
    Наш МИД сам же писал, что наши условия не выполняются

    При чём здесь МИД? Зерновой сговор курируют абрамовичи.
  5. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 08:34
    +2
    А смысл было с высоких трибун перед этим кричать, что российские условия по сделке не выполняются, что она России не выгодна, что огромные вопросы к ее продлению и тп?
    Да уже просто достали своими пустыми угрозами. Вы же не себя так позорите, а страну, народ!!!
  6. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 08:35
    0
    ПРОГНУЛИСЬ...
    Да, мой комментарий почти не несёт смысловой нагрузки, но в условиях Первой Коммерческой войны это наименьшее из зол.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:37
    +3
    Украина ,вообще требует продлить сделку бессрочно.Удобрения арестованные в Европах на таможенных складах вывозятся в Африку в мизерных количествах,скоро посевной в Европах а тут столько бесплатных удобрений.С аммиаком - американцы не могут Зе руки выкрутить ,но о подрыве аммиачного трубопровода уже молчок.Может уже хватит играть в добрых русских для голодающих.Запад нашу игру раскусил, мы и без него прекрасно торгуем зерном и удобрениями.Только непонятно ,почему они не хотят это возглавить ,как с нефтью.А понял ,не установлены потолки цен на сельхозпродукцию и удобрения.С сельхозпродукцией потолки цен не установить,могут свои фермерыраззорится.60 дней точно не будет наших сухопутных операций в сторону Одессы,но это надеюсь не точно.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 09:05
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Украина ,вообще требует продлить сделку бессрочно.Удобрения арестованные в Европах на таможенных складах вывозятся в Африку в мизерных количествах,

      Я так понял пока что наши удобрения арестованные в европе по капле всё же пошли. И то пока неизвестно куда. А вот труба аммиачная даже не капает - стоит заглушена. И тут мы опять на те же грабельки...
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:20
        0
        Американцы вместе Зе , вымучивают от нас демпинговые цены,у нас же мастера в Краснодарском крае совать палки в колёса,с 2014 амиачный трубопровод на Тамань строим.ФСБ бы на них ,московское.
        1. ЦитатаЛаврова
          ЦитатаЛаврова Сегодня, 09:48
          -2
          Да, да, да....а так то мужики и не в курсе ))))
          Вы ещё Ткачева бы вспомнили )))
          Если звёзды зажигаются (или не зажигаются)- значит это кому - нибудь нужно
    2. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 10:44
      0
      Цитата: tralflot1832
      Украина ,вообще требует продлить сделку бессрочно.

      Да, сейчас пошли комменты от них, что Украина отказывается! от сделки на 60 дней и требует минимум 120.
      ИМХО, нагиб Эрэфии в этой сделке уже слишком очевиден и ничем не скрывается.
      Я так подумал, но видимо эта сделка (в секретной части) гарантирует РФ экспорт газа и нефти через Украину, раз мы с неё причмoкиваем. Вот такая вот странная спецоперация...
  8. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 08:37
    +2
    Главная цель ООН (США и ЕС) накормить свиней в Испании зерном и поддержать Украину, а вот какова наша цель не пойму. Меньше зерна на рынке, выше цены на российскую пшеницу, больше доходы. Давить нужно клопов, кто не с нами тот пусть голодает. Пусть везут наземным транспортом, загружают логистику, удорожают пшеницу, увеличивают расходы горючего, меньше на войну пойдет. Нам нужно уничтожать всю инфраструктуру с помощью которой с Украины может попасть в ЕС хоть что то.
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 08:54
      +1
      И своих свиней разводить и кормить своим зерном. Тогда ес вообще загнётся!
  9. Victorovich
    Victorovich Сегодня, 08:48
    +2
    Читал читал.... ещё раз перечитал и ещё ра.
    но так не нашёл где указаны "главные цели России"
    одна вода...и никакой конкретики.
    о чём этат статья???
    или начинается как на Дзене - написать радиа того чтоб написать и смысловая нагрузка статьи отсутствует
    1. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 09:03
      -1
      Тоже перечитал дважды. Вот тут написано:
      Россия, в свою очередь, смогла экспортировать продовольствие и удобрения.

      Но, сам Сергей Вершинин в интервью сказал, что Россия за 240 дней так ничего не получила по сделке и продлили на 60 дней потому, что продолжают надеяться.
      Получается, что кто-то врёт, либо ABC News, либо Вершинин.
  10. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 08:51
    +1
    Ну пара евреев русского надурят полюбасу! Так что нех даже туда нос совать! Никаких зерновых сделок!
  11. janin
    janin Сегодня, 08:58
    +9
    нравится нашим быть обманутыми. это как предлагать аферистам .. перестать заниматься махинациями)
  12. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 09:12
    +2
    Интересно, если провести опрос россиян, сколько процентов одобрят действия правительства по зерновому надувательству?
  13. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 09:14
    +1
    Российские официальные лица неустанно повторяют, что запад свою часть сделки в открытии экспорта российского зерна не выполнил. Что украинское зерно идет не в Африку, а в Европу. Что коварный запад нас все время обманывает.
    Одновременно... По оценке Зернового союза, в первом полугодии текущего сельхозгода (июль-декабрь 2022 года) РФ отгрузила на экспорт 32,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода. В том числе экспорт пшеницы вырос на 12,4%, до 28,1 млн тонн. В январе-феврале 2023 зерновой экспорт снова бьет рекорды.
    Как то одно с другим не очень вяжется...
    1. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 10:38
      0
      Цитата: blackGRAIL
      Как то одно с другим не очень вяжется...

      Я так понимаю, что в третьи страны никто отгружать не запрещает. Но, при этом у нас "заморозилось" зерно и удобрение где-то в юрисдикциях заклятых друзей + различные палки в колёса (типа морского страхования) и с третьими странами и сделка типа об этом.
  14. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 09:26
    +1
    Цитата: Федор Рашкин
    Я один это так понимаю?

    Все понимают. Но кроме мата, сделать и сказать нечего.
    Продление сделки- новые смерти наших ребят.
    Вот, что получит Россия.
    Олигарх- аммиатчик получит прибыль.

    Украина- нескончаемых поток НАТОВского оружия из болгарского порта Бургас.

    Но народу все "объяснят" телевруны типа Шапиро/Соловьева, скажут, что зерно спасёт голодающих детей Африки, и вообще это огромный прорыв наших дипломатов.

    "Зерновшикам и аммиатчикам" просто наплевать на Русский народ.
  15. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 09:51
    +1
    Может мне кто пояснит, уже считай год зерновой сделки, а зерно всё вывозится и вывозится. Зерно там не скончаемое или в 22г был успешный урожайный год на Украине?
    1. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 10:40
      0
      Сложно сказать. Когда сделку подписали, украинцы говорили что наши половину уже вывезли, а наши говорили, что всё уже вывезли на запад по чугунке. Выходит: врали все (и продолжают?)!