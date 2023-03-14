Западная пресса назвала главные цели России и ООН в процессе продления «зерновой сделки»

Вчера в Женеве в офисе Организации Объединенных Наций состоялись переговоры делегаций ООН и Российской Федерации. Стороны обсуждают продление зерновой сделки, причем каждая из сторон имеет в случае ее продления собственные выгоды, сообщает ABC News.Российскую делегацию на переговорах в Женеве возглавлял заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, а от ООН присутствовали генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан и глава Гуманитарного агентства ООН Мартин Гриффитс.Главная цель ООН в продлении зерновой сделки – избежать усугубления глобального продовольственного кризиса, в первую очередь – перебоев с поставками продовольствия в страны Ближнего Востока, Африки и Азии. Российская Федерация, декларируя схожие установки, заинтересована в том, чтобы были возобновлены поставки аммиака из России по трубопроводу, который ведет в украинские порты на черноморском побережье.Заключенная в июле 2022 года Россией и Украиной при участии Турции и ООН зерновая сделка позволила украинской стороне спокойно вывозить зерно из черноморских портов. Россия, в свою очередь, смогла экспортировать продовольствие и удобрения. В ноябре 2022 года сделка была продлена, но ее очередной срок истек в минувшую субботу.Между тем, Россия и так заявила о готовности к автоматическому продлению сделки на 60 дней. Украинская сторона против такого условия и требует, чтобы сделка продлевалась сразу на 120 дней. Понятно, что в сделке заинтересованы обе стороны, поэтому она будет продлена, в этом можно и не сомневаться, вопрос только – на каких условиях.Напомним, что Россия и Украина являются ключевыми поставщиками пшеницы, ячменя, подсолнечного масла и других продуктов питания в страны Африки, Ближнего Востока и Азии. Кроме того, Россия является крупным поставщиком аммиака. Возобновление поставок аммиака – одно из ключевых условий Москвы в рамках сделки.