Министр обороны Венгрии: Европа может направить своих военных для участия в боевых действиях на Украине

Европа все сильнее втягивается в конфликт на Украине, превращая его из локального во всеобщий. Вслед за поставкой бронетехники может последовать и отправка на Украину военнослужащих армий стран Европы, такой вариант исключать нельзя. С таким заявлением выступил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки.
Глава венгерского оборонного ведомства не исключил, что некоторые страны Европы могут начать отправку своих военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях. Произойти это может в случае, если киевский режим столкнется с серьезным дефицитом личного состава ВСУ. А ситуация, учитывая большие потери украинской армии, развивается как раз в этом направлении.
Запад решил не локализовать конфликт, а сделать его всеобщим.(...) Уже сейчас организованы поставки танков Leopard, а также истребителей, и если так будет продолжаться, то понадобятся и солдаты, если украинские человеческие ресурсы закончатся
- заявил министр добавив, что позиция Венгрии остается неизменной, Будапешт выступает за мирное решение проблемы.
Между тем, в НАТО продолжают уверять, что альянс ни при каких условиях не введет свои силы на территорию Украины, чтобы не провоцировать Россию и не превращать локальный конфликт в общеевропейский. При этом блок будет продолжать поставлять военную технику, оружие и боеприпасы Киеву, так как это, по словам Йенса Столтенберга, не является вмешательством. Это всего лишь "военная помощь".
Также утверждается, что возможность отправки военнослужащих отдельных стран Европы на Украину не обсуждалась и даже не поднималась. По крайней мере, об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.