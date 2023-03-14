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Министр обороны Венгрии: Европа может направить своих военных для участия в боевых действиях на Украине

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Министр обороны Венгрии: Европа может направить своих военных для участия в боевых действиях на Украине

Европа все сильнее втягивается в конфликт на Украине, превращая его из локального во всеобщий. Вслед за поставкой бронетехники может последовать и отправка на Украину военнослужащих армий стран Европы, такой вариант исключать нельзя. С таким заявлением выступил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки.


Глава венгерского оборонного ведомства не исключил, что некоторые страны Европы могут начать отправку своих военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях. Произойти это может в случае, если киевский режим столкнется с серьезным дефицитом личного состава ВСУ. А ситуация, учитывая большие потери украинской армии, развивается как раз в этом направлении.

Запад решил не локализовать конфликт, а сделать его всеобщим.(...) Уже сейчас организованы поставки танков Leopard, а также истребителей, и если так будет продолжаться, то понадобятся и солдаты, если украинские человеческие ресурсы закончатся

- заявил министр добавив, что позиция Венгрии остается неизменной, Будапешт выступает за мирное решение проблемы.

Между тем, в НАТО продолжают уверять, что альянс ни при каких условиях не введет свои силы на территорию Украины, чтобы не провоцировать Россию и не превращать локальный конфликт в общеевропейский. При этом блок будет продолжать поставлять военную технику, оружие и боеприпасы Киеву, так как это, по словам Йенса Столтенберга, не является вмешательством. Это всего лишь "военная помощь".

Также утверждается, что возможность отправки военнослужащих отдельных стран Европы на Украину не обсуждалась и даже не поднималась. По крайней мере, об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
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17 комментариев
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  1. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 08:22
    +3
    конечно может.. все может.. но не будет.. им самим воевать- абсолютно незачем..
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:31
      +7
      Так по факту они уже есть на Украине, можете называть их отставниками, наемниками, советниками, волонтерами......... война разгорается. Тактика перемалывания ошибочна, больше смахивает на не решительность и растерянность, но не мне давать советы руководству страны, хотя ответить на ряд вопросов по СВО они могли бы.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:51
        +4
        Вообще то статья с подобным содержанием уже была.По большому счету,самая сильная натовская армия в Европе-польская.А они практически уже ввязались.Может и кадровая армия ,не под флагом НАТО туда влезть.И да,расчет на перемалывание в корне неверен.Людские и промышленные ресурсы у них гораздо больше
        1. Egeny
          Egeny Сегодня, 09:50
          +2
          Сильвер, согласна полностью, что-то наши уже год "жуют сопли"... как-то уже пора и выплюнуть.
      2. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 09:03
        +3
        Европа может направить своих военных для участия в боевых действиях на Украине

        Во-первых, они неофициально уже там, только в Европе не признаются в этом. А руководство России при этом делает вид, что оно в этом с Западом якобы согласно, понимая, что это не совсем так.

        Ситуация в Украине действительно движется к всеобщему европейскому военному кризису на радость америкаеских поджигателей ТМВ - банкиров-глобалистов за океаном из Вашингтона.
        При этом банкиры ФРС США в погоне за своей мировой фининсовой гегемонией убивают в Европе сразу двух зайцев - и ЕС, и Россию! Про Украину я уже и не говорю.
        И это "глубинное государство" США будут играть судьбой человечества на мировой арене ва-банк. Противоядерные бункеры с запасом прожить в них несколько лет у них уже давно есть.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:54
      +1
      Цитата: советник 2 уровня
      но не будет.. им самим воевать- абсолютно незачем..

      Незаачем, но штаты надавят и опять попрут "Дранг нах остен" и к тому же, они сам этого хотят.
  2. DMFalke
    DMFalke Сегодня, 08:28
    +9
    Вот до чего доводит жевание соплей и жесты доброй воли. По началу запад ползать боялся возле границы с Украиной. Потом неловко смущаясь поставляли "нелетальную помощь". Наши 0 реакции. Поставили ручное оружие. 0 реакции. Поставили боеприпасы и под шумок осторожно перекинули советскую технику под видом украинских резервов. Ноль реакции. Потом первые западные БТР и джипы - обязательно без вооружения. 0 реакции. К исходу 2022 первые HIMARS. 0 реакции. Сейчас уже поставили минимум 4 леопарда 2, в пути штук 30-40, плюс Брэдли. 0 реакции. ПВО патриот. 0 реакции.
    Сегодня польский легион и венгерские добровольцы - думаете будет реакция?
    Уже не удивлюсь, если концу года под видом добровольцев внаглую заведут десяток кадровых дивизий Европы.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:57
      0
      Цитата: DMFalke
      Уже не удивлюсь, если концу года под видом добровольцев внаглую заведут десяток кадровых дивизий Европы.

      Тяжело с Вам не согласится. Скорее осенью попрут.
      1. 2112vda
        2112vda Сегодня, 09:10
        +1
        Начнётся раньше, где-то к середине апреля. Что взять с западноевропейцев, как были "изделием №2" так им и остались. Традиция у них такая, каждые 100 лет всей кодлой переть на Россию. Вот только нам стоит забыть свою былую традицию о гуманном обращении к европейцам. Пора уже начинать их наказывать за их многовековые преступления против народов всей Земли где они похозяйничали. Кровь за кровь. Они другого не понимают. Они хищнический подвид рода человеческого, а вот рост численности хищников всегда следует сдерживать.
  3. mongol9999
    mongol9999 Сегодня, 08:29
    0
    Зачем воевать европейским солдатам, когда в зону конфликта можно направить беженцев из Африки. Под мифическим обязательством получения гражданства после службы на Украине. Двойная выгода.
    1. Виктор Сергеев
      Виктор Сергеев Сегодня, 08:34
      +4
      Африканцы может и тупые и воевать не умеют, но они не сумасшедшие, зачем им умирать да еще и ради гражданства самой нищей страны в Европе, а скоро и в мире?
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:58
      +1
      Цитата: mongol9999
      Зачем воевать европейским солдатам, когда в зону конфликта можно направить беженцев из Африки.

      Если такое заявит какое то из правительств Европы, ему жить 24 часа.
  4. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 08:33
    +1
    Министр решил охладить тупые головы на Западе, намекнув на полное уничтожение западной цивилизации, если они продолжат дальше поддерживать Хохляндию.
  5. uralex
    uralex Сегодня, 08:54
    +1
    Европа может направить своих военных для участия в боевых действиях на Украине
    Да легко! Чем больше в Европе будет народных волнений по поводу падения уровня жизни, тем сильнее у еврочинушников будет желание перенаправить эти недовольные массы на войну. Образ врага уже давно активно навязывается...
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 10:14
      0
      Чем больше в Европе будет народных волнений по поводу падения уровня жизни

      это что то новое, о каких волнениях речь??? what
  6. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 09:01
    +2
    Могла бы. В качестве "миротворческого" (польского) щита в области западной Украины, что бы остановить стремительное наступление России. Но так как такого наступления нет, то и направлять войска им никакого смысла нет.
  7. JcVai
    JcVai Сегодня, 09:21
    +1
    Понятно, что ТЯО использовать чревато политически - только если уж совсем прижмет, но наделать УПАБов на базе АВБПМ и закрыть каналы поставок типа Бескидского тоннеля, насколько я понимаю, мешает только "бизнес", зарабатывающий одновременно на "ресурсах" всех участников.
    Соответственно, проблема не в том, что и сколько НАТО поставляет, а что на уровне собственной страны имеем "связанные руки" (Как сказал часто упоминаемый Риттер Скотт: русские воюют на Украине с одной завязанной за спиной рукой. Правда он упоминал это в рамках гуманности к гражданскому населению, не учитывая "гуманность" к отпускаемым осужденным нацистам и наемникам, к тщательно охраняемым обеими сторонами транспортных коридоров поставок, к производственным инфраструктурным объектам, у которых уже имеются или намечены владельцы с нашей стороны и тп)