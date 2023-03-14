Американская пресса: По своим масштабам падение акций банков США превзошло кризис 2008 года и даже последствия атаки 11 сентября

По своим масштабам падение акций банков США превзошло кризис 2008 года и даже последствия атаки 11 сентября. Оно было самым крупным со времён Волкера (Пол Волкер – глава ФРС США) 80-х годов.

ФРС предпринимает усилия, чтобы стабилизировать ситуацию, но растут опасения, что банкротство трёх банков может оказаться лишь верхушкой айсберга.

Американские эксперты пытаются оценить риски для экономики, с которыми столкнулись США в последнее время. После банкротства двух крупных американских банков президент Байден, напомним, выступил с речью, но так, что лучше бы промолчал. Он призвал американцев не поддаваться панике и добавил, что все их вклады «надёжно защищены». После этого ещё один банк объявил о банкротстве, а акции десятков других американских банков устремились вниз, причём у некоторых столь стремительно, что они в течение нескольких часов потеряли более трёх четвертей своей капитализации.По этому поводу американская служба информации «Блумберг» пишет, что обвал процентных ставок «не был похож ни на что за последние десятилетия»:Издание напомнило о «чёрном понедельнике», с которым банковская система США столкнулась в 80-е годы прошлого века. Тогда фондовый рынок в США просел на 60 с лишним базисных пунктов.Одновременно с этим пошла в рост доходность казначейских облигаций. Она превысила 5%, что для США невероятно высокий показатель. Другими словами, американское государство вновь решило сосредоточится на займах, то есть на росте суммарного долга, а потому говорить о том, что администрация Байдена пойдёт по пути принятия жёсткого потолка этого долга, не приходится. Мало того, рост долга США ускоряется, в том числе из-за того, что государство готово выплачивать больший процент по облигациям.Bloomberg:Финансовые эксперты вспоминают о методах Пола Волкера по борьбе с инфляцией в США, которые сегодня повторяет американское руководство. Тогда (в 1980 годах) инфляцию удалось снизить с 11 с лишним менее чем до 4 процентов, однако одновременно с этим в пять раз выросла американская безработица. В дело вновь активно пустили печатный станок, а источник дохода США в итоге нашли в войне на Ближнем Востоке.