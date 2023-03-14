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Американская пресса: По своим масштабам падение акций банков США превзошло кризис 2008 года и даже последствия атаки 11 сентября

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Американская пресса: По своим масштабам падение акций банков США превзошло кризис 2008 года и даже последствия атаки 11 сентября

Американские эксперты пытаются оценить риски для экономики, с которыми столкнулись США в последнее время. После банкротства двух крупных американских банков президент Байден, напомним, выступил с речью, но так, что лучше бы промолчал. Он призвал американцев не поддаваться панике и добавил, что все их вклады «надёжно защищены». После этого ещё один банк объявил о банкротстве, а акции десятков других американских банков устремились вниз, причём у некоторых столь стремительно, что они в течение нескольких часов потеряли более трёх четвертей своей капитализации.


По этому поводу американская служба информации «Блумберг» пишет, что обвал процентных ставок «не был похож ни на что за последние десятилетия»:

По своим масштабам падение акций банков США превзошло кризис 2008 года и даже последствия атаки 11 сентября. Оно было самым крупным со времён Волкера (Пол Волкер – глава ФРС США) 80-х годов.

Издание напомнило о «чёрном понедельнике», с которым банковская система США столкнулась в 80-е годы прошлого века. Тогда фондовый рынок в США просел на 60 с лишним базисных пунктов.

Одновременно с этим пошла в рост доходность казначейских облигаций. Она превысила 5%, что для США невероятно высокий показатель. Другими словами, американское государство вновь решило сосредоточится на займах, то есть на росте суммарного долга, а потому говорить о том, что администрация Байдена пойдёт по пути принятия жёсткого потолка этого долга, не приходится. Мало того, рост долга США ускоряется, в том числе из-за того, что государство готово выплачивать больший процент по облигациям.

Bloomberg:

ФРС предпринимает усилия, чтобы стабилизировать ситуацию, но растут опасения, что банкротство трёх банков может оказаться лишь верхушкой айсберга.

Финансовые эксперты вспоминают о методах Пола Волкера по борьбе с инфляцией в США, которые сегодня повторяет американское руководство. Тогда (в 1980 годах) инфляцию удалось снизить с 11 с лишним менее чем до 4 процентов, однако одновременно с этим в пять раз выросла американская безработица. В дело вновь активно пустили печатный станок, а источник дохода США в итоге нашли в войне на Ближнем Востоке.
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32 комментария
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  1. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 08:31
    +2
    Ждем очередных воплей про Россию и помощь Украине.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:42
      +5
      Статья не имеет ничего общего с действительностью, что б предрекать крах банковской системы США надо знать как ФРС США регулирует банки, они гарантируют потерю вкладов на 100 % !!!! в отличии от наших 1,4 млн. рублей, они просто печатают деньги. С 1913 года ни один банк США НИ РАЗУ не пропустил выплату процентов по обязательствам, хотя основной вклад могут и не вернуть. Банковская система США это в чистом виде финансовая пирамида типа МММ, на место обманутых стоит очередь и этот поток пока не иссякаем (((
      1. Sly
        Sly Сегодня, 08:54
        +7
        Цитата: Silver99
        США регулирует банки, они гарантируют потерю вкладов на 100 % !!!!

        На 100% , до 270 000$, если не ошибаюсь. Все что свыше - не компенсируется.
        1. Аэродромный
          Аэродромный Сегодня, 08:58
          +4
          Американская пресса: По своим масштабам падение акций банков США превзошло кризис 2008 года и даже последствия атаки 11 сентября
          они кризисы лечат только войной не на их территории.
        2. ЖЭК-Водогрей
          ЖЭК-Водогрей Сегодня, 09:12
          +3
          Цитата: Sly
          На 100% , до 270 000$, если не ошибаюсь.

          Причем физическим лицам. Юридическим лицам ничего не компенсируется.
      2. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 08:59
        +2
        Цитата: Silver99
        Банковская система США это в чистом виде финансовая пирамида типа МММ, на место обманутых стоит очередь и этот поток пока не иссякаем (((

        В принципе - да. Чем отличается от 2008 - ничем. Ну скушают гиганты типа JPMorgan Chase & Co эту мелочь (Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Bank). Их номер в списке там от 15 до 20. Там ещё одного зайца прихлопнут, например силикон банк не по чину хапал, слишком много нереализованных стартапов и в холостую выданных грантов - значит туда и дорога. Есть ещё и третий заяц - тут бы посмотреть кому принадлежит рухнувшее? Сдаётся мне в основном демократам, а республиканские воротилы так в теньке постоят.
      3. Stas157
        Stas157 Сегодня, 09:54
        +1
        обвал процентных ставок «не был похож ни на что за последние десятилетия»

        При любом серьезном кризисе индексы первыми валятся вниз. Главный же индекс S&P 500 никуда особенно не падает. Все, как нынче модно говорить, в рамках волатильности. Поэтому вещать про глобальный кризис и идеальный шторм точно преждевременно.
    2. Ил-18
      Ил-18 Сегодня, 09:45
      0
      Цитата: Виктор Сергеев
      Ждем очередных воплей про Россию и помощь Украине.

      Сейчас для них самое ОНО. Ещё в 90-х выходили статьи (тогда газеты покупали) о неизбежном дефолте в США, вопрос только времени, точнее выбора удобного момента. А смягчать, и каждый год дефолт объявлять не очень культурно))), поможет инфляция и списания части обязательств за счёт банкротств, обрушения акций и т.д.
      И правильно! Зачем печатать купюры? Напечатаем просто бумажки, и красиво назовем их трежерис. И изящно чьи-то 10$ остаются те же 10$, а по факту превращаются в 9$. Хотя... По трежерис 3% годовых насчитают. Гуляй, рванина!
  2. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:31
    +5
    ОНи пережили уже много кризисов. Система справляется. Из каждой передряги они выбираются более сильными. Все происходящее система обращает в выгоды - политические , экономические. Бессмысленно надеятся что крах нескольких банков расшатает сша
  3. Orkraider
    Orkraider Сегодня, 08:32
    +7
    Печально то, что США пойдет по проторенной дорожке, а вместо Востока имеет уже конфликт в богатой Европе:
    В дело вновь активно пустили печатный станок, а источник дохода США в итоге нашли в войне на Ближнем Востоке.

    Нация умеет жить за счет других, «достойные» потомки британских джентльменов.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 08:39
      +1
      Такому таланту можно только позавидовать. Но это пока имеется самая мощная в мире армия. Иначе планета Земля потребует вернуть долги.
      1. Товарищ_Икс
        Товарищ_Икс Сегодня, 08:54
        +3
        Пока они печатают зеленые бумажки и эти бумажки с благоговением принимаются везде, мощи ихней армии ничто не угрожает.
        1. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 10:52
          0
          Цитата: Товарищ_Икс
          Пока они печатают зеленые бумажки и эти бумажки с благоговением принимаются везде, мощи ихней армии ничто не угрожает.

          Однако сейчас наблюдается обратный процесс. Американские бумажки в расчётах всё активнее замещаются нац.валютами, а трежерис возвращается в США. Только один Китай за год сбросил американских ценных бумаг с 1.3 трлн/д до 850 млрд/д, не считая других держателей американского долга. С.Аравия отказалась продавать нефть исключительно за доллары и начала принимать юань, дирхам и т.д, что не слабо бьёт по монополии нефтедоллара. После ареста 300 млрд/д российских денег, практически все ЦБ стали снижать долю доллара в своих корзинах золото-валютных резервов, что бы "случайно" не попасть в аналогичную ситуацию. Пять лет назад такие изменения, даже во сне матрасам не могли присниться, однако кроме себя им винить некого, за что боролись на то и напоролись. Тут вот ещё и банковские пузыри до кучи начали трещать и лопаться.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:49
      +1
      Цитата: Orkraider
      достойные потомки мелкобритов

      Достойный искусственно созданный Британией монстр. Постарались дети Сатаны.
  4. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 08:33
    +3
    Пусть хоть они там забанкротятся. Поддержка хохлорейха от этого меньше нн станет , и парням на фронте легче не будет. Как бы нам всем этого не хотелось
  5. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 08:35
    +1
    Нас ещё в школе учили что история повторяется. В случае с Америкой и Украиной каждые ±100 лет.
  6. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 08:37
    -2
    Упали региональные банки. Без денег остались рядовые вкладчики. Системообразующие банки только усилили свои позиции. Катастрофы не произошло. Сил у американской экономики еще очень много.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 08:55
      +3
      В точности до наоборот. В США банковские депозиты застрахованы на сумму 250 тысяч долларов по аналогии с системой страхования вкладов в России (АСВ) — это как раз те самые "рядовые" вкладчики. А вот все, что превышает эту сумму, в случае банкротства банка не покрывается страховкой (это корпоративный сектор).

      В понедельник, 13 марта, Федеральная корпорация по страхованию депозитов начала выплаты страхового возмещения по депозитам в пределах 250 тысяч — под это правило подпадает 106 420 клиентов банка SVB, а общая сумма на их счетах — 4,8 млрд долларов.

      Но часть клиентов, а именно 37 466 по состоянию на конец 2022 года, — корпоративные клиенты, которые держали на счетах значительно больше. Средний размер капитала на их счетах — 4,2 млн долларов.

      По состоянию на конец 2022 года из общего объема депозитов SVB в 173 млрд только 21 млрд долларов был застрахован в рамках системы страхования депозитов.

      Очень профессионально ситуацию разобрал Тинькофф. Прада материал разочарует тех, кто надеется и верит в крах финансовой системы США.

      https://journal.tinkoff.ru/news/svb-collapse/?utm_source=rss#:~:text=%D0%92%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83%2C%2010%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%2C%20%D0%B2,%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%B0%202008%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.
      1. Dali
        Dali Сегодня, 10:04
        0
        Цитата: blackGRAIL
        Очень профессионально ситуацию разобрал Тинькофф. Прада материал разочарует тех, кто надеется и верит в крах финансовой системы США.

        И что, просто описал ситуацию с данным банком - это никак не является анализом, что происходит с финансовой системой.

        Весь анализ в последнем абзаце:

        В целом, по оценкам экспертов, проблемы обанкротившихся банков не перерастут в системный банковский кризис в США, подобный глобальному финансовому кризису 2008 года. По их мнению, банки, которые сейчас в беде, слишком малы, чтобы представлять серьезную угрозу для всей системы.

        Которое, что называется, ни о чём.

        зы
        Лавина в горах тоже начинается с маленького камешка.
        К стати, в сми появилась информация, что уже и европейские банки данное событие за собой потянуло. А в США уже 10 банков на грани.
  7. Т.А.В.
    Т.А.В. Сегодня, 08:39
    +1
    Вот интересно, лопнет этот пузырь когда нибудь или нет?
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 08:51
      0
      Нет, к сожалению.
      ========================================
      1. 75Сергей
        75Сергей Сегодня, 09:34
        +1
        К сожалению Вы правы, т.к. бакс обеспечен ресурсами других стран, а не их собственными.
        1. Dali
          Dali Сегодня, 10:12
          0
          Цитата: 75Сергей
          К сожалению Вы правы, т.к. бакс обеспечен ресурсами других стран, а не их собственными.

          Вы как-то противоречите себе ... наглия тоже в своё время имела Индию, и где теперь наглия.
          Вопрос не в том, что лонет или нет, а в том когда - хотя для истории это будет всего как один миг, а для человека и 10 лет ого-го, у уж 25 лет вообще вечность ...
  8. Nemorum
    Nemorum Сегодня, 08:45
    +1
    Стоит сопоставить эту информацию с заявлением Орбана о том, что скоро на фронт поедут европейцы. Штаты скорее всего начнут решать возникшую проблему привычным для них способом. Получится ли в очередной раз покажет время. Раньше у них все получалось неплохо.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:49
    0
    А как там Республиканцы собираются потлок госдолга и бюджет принимать ? Тут ещё этот Трамп ,с трапом под ногами у самоходного Джо путается.
  10. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 08:49
    +1
    Янки , когда вы уже схлопнетесь ? 90% людей земного шара будут несказанно этому рады.
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 09:32
      0
      Всё кредиты амеровские обнулятся, никто им не будет должен - Свобода и Независимость!
  11. janin
    janin Сегодня, 08:56
    +8
    если честно, то это хорошие новости. для утра.
  12. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:08
    0
    По этому поводу американская служба информации «Блумберг» пишет, что обвал процентных ставок «не был похож ни на что за последние десятилетия»:

    По своим масштабам падение акций банков США превзошло кризис 2008 года и даже последствия атаки 11 сентября. Оно было самым крупным со времён Волкера (Пол Волкер – глава ФРС США) 80-х годов.
    Это конечно «Блумберг» слишком нагнал страху. Последствия конечно будут, но не так скоро, как того бы хотелось. ( или не хотелось, это уж кому как )
  13. uralex
    uralex Сегодня, 09:19
    0
    А вот интересно, как нынче отразится этот финансовый кризис на России?... В 2008 Россия была сильно интегрирована в мировую экономику и кризис 2008 года прошелся катком и по нам. Но нынче ситуация иная: с одной стороны Запад сам нас изолировал от подобных финансовых катаклизм, а с другой - наши "финансовые гении" остались те же и воспользоваться мировым кризисом для решения внутренних финансовых проблем и отъема денег у населения будет удобным моментом..
  14. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:30
    0
    Надеюсь рухнет их банковская система, конечно она и нашу потащит, но мы то переживем - туалет накопленными баксами обклею - давно хотел
  15. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 10:20
    0
    Да ничего им не будет. Страховые компании компенсируют убытки, включат печатный станок, добавят на компе пару нолей к цифровым счетам и всё, инцедент исчерпан. request