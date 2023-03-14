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ВСУ начали перебрасывать боевую авиацию на Запорожское направление

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ВСУ начали перебрасывать боевую авиацию на Запорожское направление

В настоящее время киевский режим приступил к переброске боевой авиации воздушных сил Украины на Запорожское направление. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».


Запорожское направление до последнего времени было относительно «тихим» с точки зрения боевых действий, если сравнивать ситуацию с Артемовским, Авдеевским, Угледарским, Купянским или Краснолиманским направлениями. Боевые действия здесь сводятся к взаимному обмену артиллерийскими ударами, однако не так давно временно исполняющий обязанности главы администрации Запорожской области России Евгений Балицкий заявлял о концентрации 40-тысячной украинской группировки на севере региона, в оккупированных ВСУ районах.

Как сообщает Telegram-канал «Два майора», среди перебрасываемой киевским режимом на Запорожское направление боевой авиации – старые советские истребители и вертолеты, которые ранее передавались Украине странами Восточной Европы. Часть из этих истребителей и вертолетов в свое время была вывезена американскими войсками из Афганистана и затем также передана Украине.

О количестве перебрасываемой боевой авиации ВСУ пока не сообщается. Но сам факт ее переброски может свидетельствовать о подготовке украинских формирований к неким наступательным действиям на Запорожском направлении.

Не исключено, что киевский режим действительно попытается прорваться к побережью Азовского моря, перерезав сухопутный коридор в Крым. Но российские вооруженные силы также располагают значительными возможностями на данном направлении и готовы дать отпор агрессивным действиям противника.
Использованы фотографии:
Национальная гвардия Украины
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56 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:03
    +3
    Но сам факт ее переброски может свидетельствовать о подготовке украинских формирований к неким наступательным действиям на Запорожском направлении.
    Очень даже возможно. В СМИ стали усиленно муссироваться сроки наступа всушников - 14, 15 марта. Возможно и деза.
    1. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 09:12
      +1
      Цитата: a.s.zzz888
      14, 15 марта. Возможно и деза.

      Не знаю. Как там погода? Думаю, что ещё грязно. Середина апреля - самое оно.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 10:00
        +1
        ВСУ начали перебрасывать боевую авиацию на Запорожское направление
        Сегодня, 09:00
        гоношенко и К в курсе ?
        1. Sergej1972
          Sergej1972 Сегодня, 10:21
          0
          А без искажения фамилии никак обойтись нельзя? Ведь тут не подростки собрались.
          1. Аль Манах
            Аль Манах Сегодня, 10:31
            +2
            Без искажения могут впаять дискредитацию.
      2. vladcub
        vladcub Сегодня, 10:26
        +1
        "середина апреля" и "кошки" соберутся к тому времени. А сейчас ещё не вся"стая" собралась.
    2. Михаил Драбкин
      Михаил Драбкин Сегодня, 10:08
      +2
      Но российские вооруженные силы также располагают значительными возможностями на данном направлении и готовы дать отпор

      —-Если это попытка успокоить - то звучит очень неубедительно для новых граждан России.

      —-Внушает доверие фронт восстановительных работ в Мариуполе. По сведениям ББСи - построили порядка 24 новых многоквартирных (4 этажа и выше) жилых домов, больницу, школу. Ремонтируют что поддается восстановлению. Население стоит в очереди за российскими паспортами. Порядка 200,000 человек в городе, многие вернулись. Получают российскую пенсию, перешли на рубли полностью. Город восстанавливает побратим - Санкт Петербург. Насыщен строительными работниками и техникой. Восстановление непрерывно продолжается!!
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:04
    +21
    Мне удивительно читать про "боевую авиацию ВСУ". Ведь "две звездочки на погонах" ее давно уже уничтожил. А если серьезно хочется спросить ну ладно, БМП в зеленке или схроне трудно вычислить, но аэродром-то со всей его инфраструктурой и складами ГСМ неужели нельзя отслеживать ? Какая-то расхлябанность и беззубость ((((
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 09:11
      +2
      Цитата: Silver99
      аэродром-то со всей его инфраструктурой и складами ГСМ неужели нельзя отслеживать ? Какая-то расхлябанность и беззубость ((((

      Видите же открытым текстом сказано: "У нас есть лозунг - тем и победим!!!" Ещё бы добавили "Малой кровью на чужой территории" и мы все были бы тут совершенно спокойны.
      российские вооруженные силы также располагают значительными возможностями на данном направлении и готовы дать отпор агрессивным действиям противника.
    2. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 09:11
      +10
      Цитата: Silver99
      Ведь "две звездочки на погонах" ее давно уже уничтожил.

      Дважды.
      Цитата: Silver99
      аэродром-то со всей его инфраструктурой и складами ГСМ неужели нельзя отслеживать

      1. Учитывая наши оставшиеся разведывательные возможности и это уже сложно.
      2. Но, даже если разведают, то не факт, что дадут команду на уничтожение. Мы же не воюем, а проводим операцию.
    3. Alex777
      Alex777 Сегодня, 09:15
      0
      А то, что сербы, под массированными ударами НАТО, практически не понесли потерь в технике и даже сбивали Ф-117 вам ни о чем не намекает?
      Хотя бы о том, что это не такая простая задача против противника, 8 лет готовившегося к войне?
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 10:37
        0
        не такая простая задача против противника, 8 лет готовившегося к войне

        извините конечно, но это "отговорки для бедных" (новая "мантра", оправдывающая полную неготовность РФ к войне), нечего было и затевать эту кутерьму, если ничего не можем...
    4. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:17
      +8
      но аэродром-то со всей его инфраструктурой и складами ГСМ неужели нельзя отслеживать ?
      Говорят, уже давно не взлетают со штатных аэродромов, а используют участки хороших автомобильных шоссе, куда тягачами вытаскивают самолеты из разных ангаров. Не удивлюсь, если скоро признаемся, что иногда используются приграничные аэродромы Румынии и Польши, но бить по ним побаиваемся.
      1. жарофф
        жарофф Сегодня, 09:23
        +3
        А садятся куда? На шоссе нет радиотехнических средств,обеспечивающих посадку.
      2. vladcub
        vladcub Сегодня, 10:16
        0
        "автомобильных шоссе" - повторение опыта Савицког в 1945
    5. navigator777
      navigator777 Сегодня, 09:23
      +1
      Как можно уничтодить то, что постоянно восполняется? Странно читать такие коментарии...
      1. Комментарий был удален.
    6. Sergei Timofeich
      Sergei Timofeich Сегодня, 09:24
      +5
      Эта непонятная войнушка вызывает много вопросов,особенно выплаты за транзит газа...
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 09:54
        -1
        Чтобы финансировать войну нужны деньги.
        В том числе от продажи газа на Запад.
    7. Egeny
      Egeny Сегодня, 09:27
      0
      Какая-то расхлябанность и беззубость ((((

      Вы о чём, Сильвер? О прошедшем годе "стратегического" сдерживания? Вот "шериф"
      уже и срок назвал, все в позе ждунов... А почти ничего и не происходит... ну кроме "музыкантов", которые по прошлой теме двинулись на северо-запад.
      Аэродромы, говорите, так Николаев и Одесса рядом, наверное наше командование бдит денно и нощно.) Говорят, что всё под контролем.)
      Вот сводка за 13 марта Запорожье и Юг

      Синенькие звёздочки - обстрелы ВСУ
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 10:28
        0
        А почти ничего и не происходит...
        Жесткая мясорубка, тысячи погибших каждый месяц с обеих сторон, это ничего не происходит???
        наверное наше командование бдит
        Ну да, конечно.
    8. vladcub
      vladcub Сегодня, 10:21
      +1
      Сильвер, можно вспомнить опыт ВОВ, когда самолёты рассредотачивали по разным "нычкам". Об этом и Савицкий писал
    9. potap6509
      potap6509 Сегодня, 10:28
      +1
      Тем более, расположение аэродромов известно с советских времен, сами на них базировались, новые, они не умеют строить hi
  3. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 09:05
    +2
    Если сухопутную группировку можно рассредоточить (а так скорее всего и есть), то с авиацией такой номер не пройдет. По местам ее базирования должен быть нанесен упреждающий удар...
    1. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 09:08
      +2
      Цитата: blackGRAIL
      должен быть

      Мы сколько долгов за год простили, что ещё от одного не убудет.
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:25
      +10
      должен быть нанесен упреждающий удар..
      Хорошая мысль, надо подсказать это нашему ГШ. Может, напишем коллективное письмо с просьбой упредить? smile
      1. aleks700
        aleks700 Сегодня, 09:58
        +1
        Можно написать. А читать там умеют?
  4. мазута
    мазута Сегодня, 09:05
    -1
    Ну хорошо хоть наши вооруженные силы располагают возможностями и готовы дать отпор...Работает значит ГШ то и МО России!
    1. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 09:31
      +3
      А что, кто-то думал, что они только бюджет пилят? Конечно работают - делают хорошую мину при плохой игре.
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:37
      0
      Ну хорошо хоть наши вооруженные силы располагают возможностями и готовы дать отпор..
      Надо "вытеснить и нанести артиллерийский удар"... как по "брянским террористам". А ещё можно заминировать все подходы к самолетам ВСУ, чтобы пилоты не могли залезать в кабину. Не может быть, что их военные аэродромы охраняются лучше наших под Псковом, где злодеи заминировали пару вертолетов, снимая себя на в/камеру. Но мы их тоже "вытеснили"... Работает ГШ. sad
  5. Охсетин
    Охсетин Сегодня, 09:07
    0
    Не исключено, что киевский режим действительно попытается прорваться к побережью Азовского моря, перерезав сухопутный коридор в Крым.

    Примерно все уже сошлись во мнении, что это основное направление контрудара ВСУ на весну.
    Но российские вооруженные силы также располагают значительными возможностями на данном направлении и готовы дать отпор агрессивным действиям противника.

    Интересно, а это чьё мнение? Оно совпадает с мнением редакции? Статья не подписана.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:09
    0
    Идти на Крым, как это будет глупо; со стороны Зе и За.
    1. Prometey
      Prometey Сегодня, 09:15
      +6
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Идти на Крым, как это будет глупо; со стороны Зе и За.

      Нет, не глупо. Они вполне могут пойти ва-банк и взять банк. Скорей всего, натовцы их к этому и толкают. Если им удастся пробиться к Азовскому морю, натовцы уже могут напрямую влезть, т.к. уже будет очевидно, что российская армия ничего противопоставить не сможет.
  7. Prometey
    Prometey Сегодня, 09:12
    +8
    Жаль наших мужиков. Скоро туго им придется. Смогут ли выдержать удар - вот главный вопрос.
  8. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 09:18
    +3
    Вряд ли они начнут наступление в ближайший месяц. Скорее всего будут ждать пока не просохнет земля. Наступать по полям в распутицу это увязнуть в грязи и быть легкой мешенью. Может просто отвлекающий маневр. Наступление могут начать совсем в другом месте.
    1. vladcub
      vladcub Сегодня, 10:11
      +2
      Вполне, возможно, что планируется Оперативно-Тактическая операция.
      Цель? Облегчить свое положение под Бахмутом. А если " карта ляжет удачно" и развить наступление. Классика жанра.
      Возможна и деза
  9. kaufman
    kaufman Сегодня, 09:18
    -1
    Всю боевую авиацию , всех летчиков, аэродромы базирования и всю инфраструктуру уничтожили мощным ракетным ударом год назад! Потом в течение года многократно уничтожили авиацию переданную украинцам союзниками. Об этом и здесь писалось! Так что не надо вводить читателей в заблуждение !
    1. comings
      comings Сегодня, 09:25
      -1
      и здесь же писалось, что по миру порядка 600 самолетов производства СССР собрать можно и как было отмечено: "...еще сбивать и сбивать". И взлетают они с румынских аэродромов, которые тем кому надо знать хорошо известны. Ждем проявления политической воли. Ибо ведь было же сказано, что "мы еще не начинали"
      1. Охсетин
        Охсетин Сегодня, 09:33
        0
        Цитата: comings
        по миру порядка 600 самолетов производства СССР собрать можно

        Хлама, может и больше, можно собрать. Сколько из них готовы не к одноразовому вылету, сколько, в принципе, готовы к вылету?
    2. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 09:28
      +1
      Цитата: kaufman
      Так что не надо вводить читателей в заблуждение !

      Это не заблуждение, это прям тянет на дискредитацию.
    3. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 09:30
      +1
      Ох, не поймут здесь вашего сарказма...
  10. kartalovkolya
    kartalovkolya Сегодня, 09:21
    0
    Очень похоже на дезу! А не полезут ли "скакуасы" на других направлениях?
    1. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 09:34
      0
      А зачем? Это самое удобное для них сейчас направление со всех точек зрения.
  11. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:21
    +2
    Цитата: мазута
    наши вооруженные силы располагают возможностями и готовы дать отпор...Работает значит ГШ то и МО России!

    У меня есть стойкое ощущение, что наш генштаб вместо развед.данных оперирует сообщениями украинских же СМИ - они анонсируют даты наступлений, они анонсируют направления ударов, они анонсируют количество и состав получаемой техники - наш Генштаб аккуратненько всё записывает в тетрадочку и принимает какие-то меры...
    И если вдруг что-то не совпадает - очень расстраивается. Обманули!
    Так и живём
    1. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 09:25
      +3
      Похоже нет Штирлица в Украинском генштабе. Приходится пользоватлся средствами СМИ в качестве разведданных.
  12. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 09:23
    +6
    Как стыдливо сообщается-" старые истребители и вертолеты... из Европы...из Афганистана... ". А, на деле- авиация имеется и в не единичном количестве, раз она "перебрасывается" и воспрепятствовать мы не можем, ни ПВО, ни авиация. Демилитаризировали, однако.
    1. monetam
      monetam Сегодня, 09:33
      0
      так и есть. Собственно украинских самолетов и вертолетов почти не осталось, То что сейчас летает - это уже поступающий импорт.
      1. kaufman
        kaufman Сегодня, 09:49
        +1
        Очевидно вы лично сбили пару десятков самолетов Украины
  13. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 09:47
    0
    Я вот все думал почему в открытую говорят о своих целях орки, а все просто сегодня на окраине первая война с такими технологическими возможностями, когда любое перемещение тут же не просто фиксируется но и наносятся удары. Поэтому и не скрывают, все равно мы знаем, смысл только в одном во времени когда, поэтому и тараборят с нового года, что б мы ротацию не делали и придерживали личный состав в полном объеме, а как устанем, отправим в отпуска вот тогда и попрут, август сентябрь. Есть умники (цпошники) конечно что ж типа мы видим и не уничтожаем. Их не удивляет что пушка в 20 км от фронта после выстрела у расчета пару минут спрятаться. Во Вьетнаме было 10 минут, скачок существенный. Да мы видим к примеру самолёт орковской на взлете, только проблема в том что орки не только знают что мы это видим, но фиксируют подготовку к пуску наших средств поражения. И соответственно чем дальше цель тем больше времени спрятать. Поэтому на западе не бояться наших цирконов и прочей лабуды ( мы как и америкосы пилящие триллионы на освоение ф-35, пилим миллиарды но уже рублей на наших бесполезных вундерфавлей) при ихнем контроле с помощью баз и суши и водной глади мы максимум пару ракет сможем пустить, а потом носитель ко дну пойдет. У нас полно диванные критикующих экспертов, до Коминтерновских ребят гибнувших почти в полном составе при заброске в тыл во время ВОВ, далеко, только указывать, а кто будет наводить в реальном времени, все жить хотят, орки не хотят, засылают смертников мы почти всех уничтожаем, а они все равно прут.
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 10:28
      0
      Орками обычно на украинских ресурсах называют нас, русских, наших военных. Вы это учитывайте в своих комментариях.
  14. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 09:48
    0
    Цитата: Охсетин
    Не знаю. Как там погода? Думаю, что ещё грязно. Середина апреля - самое оно.

    Вот здесь про погоду:

    https://t.me/strelkovii/4180
  15. vladcub
    vladcub Сегодня, 09:52
    0
    Что собираются наступать и "ежу ясно."
    Что без авиации много не сделать это факт. Опыт ВОВ, Вьетнам тому подтверждение
  16. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:54
    0
    Но российские вооруженные силы также располагают значительными возможностями на данном направлении и готовы дать отпор агрессивным действиям противника.

    Я предполагаю, что по имеющимся поставленным целям СВО надо «не быть готовыми», а уничтожать ЛЮБЫЕ появляющиеся со стороны Украины угрозы...
    Нужно отстаивать собственные интересы и собственное право на жизнь, а не строить планы за других, поставивших себе целью уничтожение России...
  17. polinet
    polinet Сегодня, 09:56
    0
    Колона ВСУ была уничтожена российской реактивной артиллерией у населенного пункта Часов Яр на Донбассе. Информацию о произошедшем передает Телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".
    Как стало известно, украинское командование в спешке перебрасывает подкрепления на Бахмутовском направлении. Однако пути снабжения находятся под прицелом нашей артиллерии.
  18. Rimlianin
    Rimlianin Сегодня, 09:57
    0
    Если они смогут пробиться к Азовскому морю, нам не удержаться в Херсонской и части Запорожской области, придется выходить, так как наша группировка там останется без снабжения. Плюс у них появится возможность уже имеющимися силами держать под огневым контролем Крымский мост и перешеек, а это де-факто блокада Крыма. В этой ситуации, нам ничего другого не останется, как садится за стол переговоров и принимать их требования, что бы хотя бы обезопасить Крым. На это весь расчет. Они планируют закончить войну в этом году переговорами на своих условиях. Мы - на своих. Как будет - покажет время.
  19. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 10:19
    0
    Какую именно авиацию они перебрасывают - если Конашенков её уничтожил вместе с лётной инфраструктурой уже к 1 марта 2022 года?
  20. vladcub
    vladcub Сегодня, 10:44
    0
    "Балецкий заявил". Камрады, разве не чувствуете несуразицу:и о губернатора, знает : численность неприятеля. Ему по селектор доложили?
    Вообще-то сейчас какие-то не стандартные войны пошли : гражданские чиновники знают больше чем военные. И ещё, когда это было, чтоб враг в газете рассказывал : я сделаю то-то и то-то. Сколько мы слышали от "Люсеньки", а сколько "Люсек" рангом ниже, всего мололи?
    Я не исключаю, что идёт подготовка к удару, но почему об этом докладывать репортёрам? Я бы на месте Балицкого, сразу бы звонил Герасимову или В. В:" спасите : неисчеслимая рать идёт на меня".
    Тут, что-то не так