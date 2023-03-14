ВСУ начали перебрасывать боевую авиацию на Запорожское направление

В настоящее время киевский режим приступил к переброске боевой авиации воздушных сил Украины на Запорожское направление. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».
Запорожское направление до последнего времени было относительно «тихим» с точки зрения боевых действий, если сравнивать ситуацию с Артемовским, Авдеевским, Угледарским, Купянским или Краснолиманским направлениями. Боевые действия здесь сводятся к взаимному обмену артиллерийскими ударами, однако не так давно временно исполняющий обязанности главы администрации Запорожской области России Евгений Балицкий заявлял о концентрации 40-тысячной украинской группировки на севере региона, в оккупированных ВСУ районах.
Как сообщает Telegram-канал «Два майора», среди перебрасываемой киевским режимом на Запорожское направление боевой авиации – старые советские истребители и вертолеты, которые ранее передавались Украине странами Восточной Европы. Часть из этих истребителей и вертолетов в свое время была вывезена американскими войсками из Афганистана и затем также передана Украине.
О количестве перебрасываемой боевой авиации ВСУ пока не сообщается. Но сам факт ее переброски может свидетельствовать о подготовке украинских формирований к неким наступательным действиям на Запорожском направлении.
Не исключено, что киевский режим действительно попытается прорваться к побережью Азовского моря, перерезав сухопутный коридор в Крым. Но российские вооруженные силы также располагают значительными возможностями на данном направлении и готовы дать отпор агрессивным действиям противника.