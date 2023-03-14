Японская пресса: Официальный Токио в 2022 году выделил 1,6 млрд долларов на помощь Киеву

Как известно, Япония уже давно считается частью Запада хотя и находится на Востоке, а японские власти стараются не отставать от остальных стран Запада в своей антироссийской политике. Это касается и антироссийских санкций, и помощи Украине.Согласно данным японского информационного агентства Kyodo, в прошлом году Япония направила помощь Украине на сумму около 210 миллиардов иен, что равняется примерно 1,6 миллиарда долларам.Издание сообщает, что эта сумма будет также указана в итоговом документе о работе ODA за 2022 год. ODA – это подразделение МИД Японии, созданное для помощи развивающимся странам в разных направлениях.Средства, затраченные на Украину, включают не только помощь самой Украине, но и поддержку соседним странам, в которых скопилось много беженцев из этой страны, пишет Kyodo.Однако, вероятно, эта сумма не такая и большая, если учесть планы Токио на этот год. Напомним, что 20 февраля о намерении предоставить Киеву очередную помощь на сумму 5,5 миллиарда долларов заявил японский премьер Фумио Кисида.Также в феврале Япония ввела дополнительные ограничения в отношении российских граждан и организаций, заморозив активы 112 физических и юридических лиц из России.