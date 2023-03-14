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Японская пресса: Официальный Токио в 2022 году выделил 1,6 млрд долларов на помощь Киеву

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Японская пресса: Официальный Токио в 2022 году выделил 1,6 млрд долларов на помощь Киеву

Как известно, Япония уже давно считается частью Запада хотя и находится на Востоке, а японские власти стараются не отставать от остальных стран Запада в своей антироссийской политике. Это касается и антироссийских санкций, и помощи Украине.


Согласно данным японского информационного агентства Kyodo, в прошлом году Япония направила помощь Украине на сумму около 210 миллиардов иен, что равняется примерно 1,6 миллиарда долларам.

Издание сообщает, что эта сумма будет также указана в итоговом документе о работе ODA за 2022 год. ODA – это подразделение МИД Японии, созданное для помощи развивающимся странам в разных направлениях.

Средства, затраченные на Украину, включают не только помощь самой Украине, но и поддержку соседним странам, в которых скопилось много беженцев из этой страны, пишет Kyodo.

Однако, вероятно, эта сумма не такая и большая, если учесть планы Токио на этот год. Напомним, что 20 февраля о намерении предоставить Киеву очередную помощь на сумму 5,5 миллиарда долларов заявил японский премьер Фумио Кисида.

Также в феврале Япония ввела дополнительные ограничения в отношении российских граждан и организаций, заморозив активы 112 физических и юридических лиц из России.
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Использованы фотографии:
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6 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:41
    +1
    Япония под оккупацией с 1945 года и куда Хозяин - Вашингтон скажет туда японцевии запишут. Вот понимаю что не осуществить но хотелось узнать сколько РЕАЛЬНО энтот Запад вбухал в энту Украину, причем не официально.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:53
      0
      Цитата: Ропот 55
      но хотелось узнать сколько РЕАЛЬНО энтот Запад вбухал в энту Украину, причем не официально.

      На ум приходит только название фильма - "Вам и не снилось!" Но вообще, прости меня господи, как я буду злорадствовать, когда весь коллективный запад проиграет. Такие деньжищи и в туалет смыли.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 09:55
        0
        Егоза hi, вот по этому они и будут воевать до последнего украинского жителя.
      2. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 10:01
        0
        Это ещё не известно, кто проиграет. Серьёзно, в начале итоги казались очевидными, но раз Запад подключает к Украине свой военно-промышленный потенциал, начинает поставлять технику из своих запасов... всё не так легко и просто становится в расчётах и размышлениях.
        Посмотрим, начнётся ли новый кризис. Вчера интересные новости поступали.
  2. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:52
    +1
    Как известно, Япония уже давно считается частью Запада хотя и находится на Востоке

    По садизму Япония это Запад, что в Германии доктор Менгле, что в Японии Масадзи Китано.
  3. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 09:56
    0
    Надеюсь, японские граждане не допускаются на наши острова без расписки о поддержке спецоперации.