Военное обозрение
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Приговорённый на Украине к 12 годам лишения свободы российский лётчик Максим Криштоп освобождён из-под стражи для обмена

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Приговорённый на Украине к 12 годам лишения свободы российский лётчик Максим Криштоп освобождён из-под стражи для обмена

Находящийся в украинском плену российский летчик Максим Криштоп, приговоренный на Украине к 12 годам лишения свободы за "нарушение законов и обычаев войны", будет включен в списки военнопленных на обмен. Об этом сообщают украинские ресурсы.


По данным украинской прессы, еще 3 марта Дзержинский районный суд Харькова вынес решение об освобождении российского летчика из-под стражи и передачи его представителям военной разведки Украины "для обмена". Однако информация об этом широко не распространяется. Ходатайство о включении Максима Криштопа в обменные списки пришло из Генпрокуратуры Украины, его подала группа прокуроров, подробности не сообщаются. На основании этого документа и распоряжения из Киева, летчика освободили из-под стражи.

Суд постановил передать пилота РФ под наблюдение представителей Главного управления разведки Министерства обороны Украины "для организации и проведения его обмена как военнопленного"

- пишут украинские СМИ.

Боевой самолет заместителя командира 47-го бомбардировочного авиационного полка Максима Криштопа был сбит между Балаклеей и Изюмом 6 марта 2022 года. На следующий день он был обнаружен и взят в плен военнослужащими Нацгвардии Украины, после чего незаконно осужден киевским режимом. Его обвинили в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины) и приговорили к 12 годам лишения свободы.

По данным некоторых российских ресурсов, Криштопа могут включить в список уже на очередной обмен и после года нахождения в плену он вернется домой. Ранее сообщалось, что Киев очень неохотно идет на обмен попавших в плен российских летчиков.
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25 комментариев
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  1. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 09:19
    +23
    Вот кого нужно было менять, вызволять из Укрорейха, а не трубадура- Медведчука.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:51
      +3
      Вот кого нужно было менять, а не трубадура- Медведчука.
      Медведчука отдали в нагрузку, довеском, ради того эффекта, который до сих пор будоражит умы диванных экспертов. Выжали и выкинули с брехней, что обменяли на "хероев нации". Другое дело, я пока не слышал о взятии в плен украинских летчиков, хотя число сбитых самолетов и вертолетов ВСУ исчисляется сотнями. Неужели все катапультируются на свою территорию?
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 09:57
        +1
        Цитата: Сабуров_Александр53
        Неужели все катапультируются на свою территорию?

        Украинские лiтаки летают на предельно малых высотах у земли, поэтому пилоты не успевают катапультироваться.
      2. Stas157
        Stas157 Сегодня, 10:21
        0
        Цитата: Сабуров_Александр53
        Медведчука отдали в нагрузку, довеском

        Не нужен был? А чего арестовывали? Для довеска?
    2. Серёга64
      Серёга64 Сегодня, 10:05
      0
      Цитата: Товарищ Ким
      Вот кого нужно было менять, вызволять из Укрорейха, а не трубадура- Медведчука.

      Муза для некоторых оказалась важнее Воина
  2. kaufman
    kaufman Сегодня, 09:19
    +6
    Хорошо , что его вытащили. Представляю чего он там натерпелся
    1. akropin
      akropin Сегодня, 09:21
      +4
      Мне кажется, что наши диванные представления рядом с реальностью не стояли.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 09:59
        +1
        Цитата: akropin
        Мне кажется, что наши диванные представления рядом с реальностью не стояли.

        Вы не из окопа пишете?
        Не надо стоять рядом, достаточно опыта собственной службы.
        Всё познаётся в сравнении.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:28
      +4
      Замечу-от там не один.Еще известно как минимум трех наших пилотов томятся у них.То,что пошли на обмен,уже хорошо
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 09:42
        +2
        Дима, ещё раз привет. Вижу, что стараешься: уже пробелов стало больше, только не торопись, а клаву всё-таки поменяй.)
        И пунктуация немного страдает...
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 10:45
          0
          hi Я не с клавы,а со смартфона...Иногда не проверяю.. recourse laughing
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 09:28
    +4
    Да, это не ...шника- Медведчука вытаскивать. Максиму- всех благ!
    Р. S. Слово ч...ошник, с буквой "м" редакция не пропускает.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 09:38
      +4
      привет, меняй некоторые буквы кириллицы на латиницу и будет тебе счастье в написании.)
      говоришь "чмoшник" или "хoхлы" не проходит.. как видишь.)
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:39
      +1
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Да, это не ...шника- Медведчука вытаскивать.


      Бойко Юрий похвастался, что успел вывезти и передать на нужды ВСУ взрывчатку, которая находилась в его родном городе Рубежное.
      «Взрывчатку, слава богу, удалось вывезти. 400 тонн взрывчатки работают в Вооруженных силах Украины и помогает освобождению. Мы успели вывезти, когда началась война, успели вывезти. Надо сказать, что это очень помогло нашим вооруженным силам, она используется по назначению», – добавил Бойко.
      Ранее он поддержал лишение депутатских мандатов своих бывших коллег по фракции и обвинил Россию в агрессии.
      До начала СВО Бойко ездил в Москву и встречался с представителями российской власти.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:29
    +6
    Кого мы взяли в плен ,что украинцы пошли на обмен.Обратили внимание,пленных у нас показывают рядовых ,которые готовы с нами сотрудничать.А наёмниках(отпусниках) только некрологи,да и то только с той стороны.Наконец дошло,не надо светить пленных.
  5. Cartograf
    Cartograf Сегодня, 09:32
    +1
    Дай Бог,чтобы обмен состоялся. А то меняют то на Медведчука,то на матросов торгового флота
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 10:03
      0
      А то меняют то на Медведчука,то на матросов торгового флота
      Разве не понятно, что варианты обмена диктует та сторона. Вы предлагаете не спасать матросов торгового флота и пусть сидят? Думаете укрорейху очень надо вызволять своих раненых и покалеченных, которых нельзя будет снова отправить в окопы? Да ещё платить им пенсию по инвалидности...Вот они и "выковыривают изюм из булки". no
    2. Бек69
      Бек69 Сегодня, 10:06
      0
      Ну по совести, морячки то вовсе были не при делах, предлагаете их бросить? Они же не военные.... вытаскивать надо всех, вне зависимости от отношения к воинской службе.
  6. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:35
    +2
    Ранее сообщалось, что Киев очень неохотно идет на обмен попавших в плен российских летчиков.

    Зато Абрамович на своем самолете возит живодеров из "Азiв" в Сауди Араби.
    1. Товарищ Ким
      Товарищ Ким Сегодня, 09:45
      0
      Говорят он был причастен к возврату плененных, в начале СВО израильских инструкторов (43 человека).
      ЦАХАЛовцев вывозили сначала в Эр Рияд, а потом в Тель Авив.
  7. Романенко
    Романенко Сегодня, 09:43
    -1
    Правильно поняли, какие там 12 лет, им самим то не светит столько протянуть, так уж лучше поменять.
    Может выгадают что-нибудь, пока еще существует свинорылия.
  8. IgorIP
    IgorIP Сегодня, 09:55
    0
    То что его не освободили раньше, а вместо этого меняли каких-то медведчуков (а может и ещё кого) - это просто преступление!
  9. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 09:59
    -2
    Цпошники не надоело бедного медведчука в любую дырку тыкать, всем, не даунам, понятно для чего его отдали, пропагандийскоя война и судя по коментам ниже весьма успешная. Мы азовцев на летчиков поменяли (ну не хотят они летчиков на обычное мясо менять, поэтому перестали летать в глубь что б потом не пришлось менять на нациков, а менять надо, лётчики штучный товар), а нам подсунули бесплатно эту чучу и теперь любой обмен летчиков на нациков будет сопровождаться домыслами о договорняках.
  10. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 10:15
    0
    На что пошла Россия, чтобы замкомполка согласились обменять?
    Конечно его надо менять и возвращать, это даже не обсуждается... просто мы знаем, как нагло и высокомерно ведет себя в обменах шароварная сторона и какие немыслимые требования обычно выдвигает... (двести азовцев во главе с тремя самыми главными командирами в обмен на одного Медведчука - никогда никто не забудет!)
  11. NAF-NAF
    NAF-NAF Сегодня, 10:40
    0
    Цитата: ЖЭК-Водогрей
    Украинские лiтаки летают на предельно малых высотах у земли, поэтому пилоты не успевают катапультироваться

    Вы пошутили? Или не в курсе, что уже давно для боевых самолётов высота не является препятствием для спасения экипажа?
    Авиакатастрофу во Львове двадцатилетней давности помните? Оба лётчика успешно катапультировались, когда неуправляемый Су-27 уже коснулся земли! Это не "предельно малая", а вообще уже нулевая высота...