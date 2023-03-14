Приговорённый на Украине к 12 годам лишения свободы российский лётчик Максим Криштоп освобождён из-под стражи для обмена

Суд постановил передать пилота РФ под наблюдение представителей Главного управления разведки Министерства обороны Украины "для организации и проведения его обмена как военнопленного"

Находящийся в украинском плену российский летчик Максим Криштоп, приговоренный на Украине к 12 годам лишения свободы за "нарушение законов и обычаев войны", будет включен в списки военнопленных на обмен. Об этом сообщают украинские ресурсы.По данным украинской прессы, еще 3 марта Дзержинский районный суд Харькова вынес решение об освобождении российского летчика из-под стражи и передачи его представителям военной разведки Украины "для обмена". Однако информация об этом широко не распространяется. Ходатайство о включении Максима Криштопа в обменные списки пришло из Генпрокуратуры Украины, его подала группа прокуроров, подробности не сообщаются. На основании этого документа и распоряжения из Киева, летчика освободили из-под стражи.- пишут украинские СМИ.Боевой самолет заместителя командира 47-го бомбардировочного авиационного полка Максима Криштопа был сбит между Балаклеей и Изюмом 6 марта 2022 года. На следующий день он был обнаружен и взят в плен военнослужащими Нацгвардии Украины, после чего незаконно осужден киевским режимом. Его обвинили в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины) и приговорили к 12 годам лишения свободы.По данным некоторых российских ресурсов, Криштопа могут включить в список уже на очередной обмен и после года нахождения в плену он вернется домой. Ранее сообщалось, что Киев очень неохотно идет на обмен попавших в плен российских летчиков.