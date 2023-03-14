Инструкторы НАТО проводили обучение украинских боевиков диверсионной деятельности еще в 2018 году

Подготовка выше среднего — это не обычная общевойсковая подготовка, а подготовка уже специальных подразделений. Это штурмы различных зданий, штурмы опорных пунктов, автомобили, досмотры автомобилей, пленение военнослужащих противника и различные другие тематики

Такие бытовые предметы легко использовать (обнаружить) в различном мусоре гражданского типа и, как правило, это применяется для террористических актов уже в районах, где очень много мирного населения