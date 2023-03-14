Военное обозрение
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Инструкторы НАТО проводили обучение украинских боевиков диверсионной деятельности еще в 2018 году

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Инструкторы НАТО проводили обучение украинских боевиков диверсионной деятельности еще в 2018 году

Западные спецслужбы проводили обучение украинских боевиков диверсионной деятельности как минимум начиная с 2018 год. Натовские инструкторы вели курсы, на которых учили бойцов ВСУ минно-взрывному делу. Подготовка велась с целью совершения терактов против мирного населения, причем использовался опыт незаконных бандформирований, в свое время действовавших на Северном Кавказе. Об этом свидетельствуют видео и фотоотчеты, найденные в смартфонах украинских военнослужащих, уничтоженных в ДНР, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур.


По его словам, один из телефонов был найден у боевика ВСУ с паспортом на имя Владимира Варги, 1990 года рождения, ликвидированного российскими военными при штурме опорного пункта в Марьинке. После расшифровки метаданных файлов с фотографиями и видеороликами стало ясно, что они были сняты в 2018 году.

На записях показано, как западные инструкторы, говорящие на английском и польском языках, обучают украинских военнослужащих проведению досмотров автомобилей, ведению штурмов домов и изготовлению самодельных взрывных устройств из подручных материалов. Судя по снимкам, обучение проводилось на Яворовском военном полигоне в Львовской области, где находится Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного ВСУ.

Собеседник агентства обратил внимание, что инженерная, медицинская и тактическая подготовка велась на уровне выше общевойскового. Очевидно, что бойцов спецподразделений ВСУ готовили к проведению сложных диверсионных и террористических актов.

Подготовка выше среднего — это не обычная общевойсковая подготовка, а подготовка уже специальных подразделений. Это штурмы различных зданий, штурмы опорных пунктов, автомобили, досмотры автомобилей, пленение военнослужащих противника и различные другие тематики

— рассказал представитель силового ведомства РФ.

Такие методы подготовки очень схожи с теми, которые использовали боевики террористических организаций, действовавших на территории Северного Кавказа Российской Федерации. В частности, в качестве учебных пособий использовались пневматические системы для мин-ловушек различного типа. Украинских военных обучали установке растяжек, а взрывные устройства они изготавливали с использованием техники гражданского назначения: бытовых радиостанций, телефонов и автосигнализаций.

Такие бытовые предметы легко использовать (обнаружить) в различном мусоре гражданского типа и, как правило, это применяется для террористических актов уже в районах, где очень много мирного населения

— заключил собеседник агентства.
Автор:
Использованы фотографии:
Генштаб ВСУ
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6 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:38
    +2
    Вот эт СЕНСАЦИЯ то аж с 18 года, да там спецслужбы США чуть ли не с нулевых под разными "крышами" терлись и неонациков в их "патриотических" лагерях натаскивали а лидеры этих (цензура) выезжали за рубеж на подготовку.
  2. Million
    Million Сегодня, 09:39
    +2
    Вопрос:если наши руководители обо всем этом знали,то почему не препринимали никаких действий???
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:44
      +1
      Million hi, авось-небось и мы всех купим.
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:45
    +2
    Судя по снимкам, обучение проводилось на Яворовском военном полигоне в Львовской области

    И сейчас там обучают на Яворском полигоне, но почему ни"Калибры" н дроны не летают на полигон ?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:48
      +1
      tihonmarine hi, по поводу СВО можно столько почему назвать, а толку то.
  4. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 09:53
    +1
    Припарили с этими сенсациями.....После 2008 года в Грузии , все всем должно быть ясно было.....и как НАТО будет помогать (вплоть до передачи данных от Турецких и НАТОвских АВАКС) и до украинских расчетов БУК М1....и модернизаций Т72 при помощи Израиля.....и наличия самих БПЛА. И реакция всех, на то время хороших партнеров.