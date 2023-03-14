Инструкторы НАТО проводили обучение украинских боевиков диверсионной деятельности еще в 2018 году

Западные спецслужбы проводили обучение украинских боевиков диверсионной деятельности как минимум начиная с 2018 год. Натовские инструкторы вели курсы, на которых учили бойцов ВСУ минно-взрывному делу. Подготовка велась с целью совершения терактов против мирного населения, причем использовался опыт незаконных бандформирований, в свое время действовавших на Северном Кавказе. Об этом свидетельствуют видео и фотоотчеты, найденные в смартфонах украинских военнослужащих, уничтоженных в ДНР, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур.
По его словам, один из телефонов был найден у боевика ВСУ с паспортом на имя Владимира Варги, 1990 года рождения, ликвидированного российскими военными при штурме опорного пункта в Марьинке. После расшифровки метаданных файлов с фотографиями и видеороликами стало ясно, что они были сняты в 2018 году.
На записях показано, как западные инструкторы, говорящие на английском и польском языках, обучают украинских военнослужащих проведению досмотров автомобилей, ведению штурмов домов и изготовлению самодельных взрывных устройств из подручных материалов. Судя по снимкам, обучение проводилось на Яворовском военном полигоне в Львовской области, где находится Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного ВСУ.
Собеседник агентства обратил внимание, что инженерная, медицинская и тактическая подготовка велась на уровне выше общевойскового. Очевидно, что бойцов спецподразделений ВСУ готовили к проведению сложных диверсионных и террористических актов.
Подготовка выше среднего — это не обычная общевойсковая подготовка, а подготовка уже специальных подразделений. Это штурмы различных зданий, штурмы опорных пунктов, автомобили, досмотры автомобилей, пленение военнослужащих противника и различные другие тематики
— рассказал представитель силового ведомства РФ.
Такие методы подготовки очень схожи с теми, которые использовали боевики террористических организаций, действовавших на территории Северного Кавказа Российской Федерации. В частности, в качестве учебных пособий использовались пневматические системы для мин-ловушек различного типа. Украинских военных обучали установке растяжек, а взрывные устройства они изготавливали с использованием техники гражданского назначения: бытовых радиостанций, телефонов и автосигнализаций.
Такие бытовые предметы легко использовать (обнаружить) в различном мусоре гражданского типа и, как правило, это применяется для террористических актов уже в районах, где очень много мирного населения
— заключил собеседник агентства.