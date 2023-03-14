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Подполковник НМ ЛНР в отставке Марочко: ВСУ минируют берега реки в районе Кременной

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Подполковник НМ ЛНР в отставке Марочко: ВСУ минируют берега реки в районе Кременной

Части украинской армии, находящиеся к юго-западу от города Кременная, активно проводят инженерные работы. Об этом сообщает военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.


Марочко сообщает, что вдоль русла реки Северский Донец боевики киевского режима минируют прибрежную зону. Украинские саперы используют разные типы как штатных противопехотных и противотанковых мин, так и самодельные взрывные устройства. Согласно данным ряда источников, минирование береговой линии ведется на ширину до 10 метров с шагом минирования около 3 метра.

Также сообщается, что с улучшением погодных условий на Сватовско-Кременском участке линии боевого соприкосновения наблюдается активизация деятельности ДРГ противника. Украинские диверсионные группы работают в течение суток по 5-8 человек. Диверсанты активно используют беспилотники различных типов: как квадрокоптеры, так и "крыло". Связь ДРГ обеспечивается посредством спутников.

Российская армия продолжает проводить успешные наземные атаки на участке фронта по линии Купянск - Сватово - Кременная. По оценкам военных экспертов, наибольших успехов на этом участке фронта удалось достичь к северо-востоку от города Купянск в Харьковской области и к востоку от города Северск в ДНР.

Кроме того, российские военные продолжают успешно наносить удары по командным пунктам, а также скоплениям техники и живой силы противника на линии фронта в Донецкой народной республике.
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Использованы фотографии:
Wikipedia
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3 комментария
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:18
    +1
    Подполковник НМ ЛНР в отставке Марочко: ВСУ минируют берега реки в районе Кременной

    Отчего там не работает группа снайперов?
  2. Codett
    Codett Сегодня, 10:23
    0
    Было бы странно если бы украинцы этого не делали, при граматном минировании можно застопорить наступление и нанести ненужные потери, другое дело если знают где минируют, то почему дают им это сделать, ну думаю что хотя бы обстреливают их из арты.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:49
    0
    ВСУ минируют берега реки в районе Кременной
    . Их от туда выбьют, а вот "эхо войны" будет ещё долго собирать свою жатву.