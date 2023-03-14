Подполковник НМ ЛНР в отставке Марочко: ВСУ минируют берега реки в районе Кременной

Части украинской армии, находящиеся к юго-западу от города Кременная, активно проводят инженерные работы. Об этом сообщает военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко сообщает, что вдоль русла реки Северский Донец боевики киевского режима минируют прибрежную зону. Украинские саперы используют разные типы как штатных противопехотных и противотанковых мин, так и самодельные взрывные устройства. Согласно данным ряда источников, минирование береговой линии ведется на ширину до 10 метров с шагом минирования около 3 метра.
Также сообщается, что с улучшением погодных условий на Сватовско-Кременском участке линии боевого соприкосновения наблюдается активизация деятельности ДРГ противника. Украинские диверсионные группы работают в течение суток по 5-8 человек. Диверсанты активно используют беспилотники различных типов: как квадрокоптеры, так и "крыло". Связь ДРГ обеспечивается посредством спутников.
Российская армия продолжает проводить успешные наземные атаки на участке фронта по линии Купянск - Сватово - Кременная. По оценкам военных экспертов, наибольших успехов на этом участке фронта удалось достичь к северо-востоку от города Купянск в Харьковской области и к востоку от города Северск в ДНР.
Кроме того, российские военные продолжают успешно наносить удары по командным пунктам, а также скоплениям техники и живой силы противника на линии фронта в Донецкой народной республике.