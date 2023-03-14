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Москва ознакомила Совбез и Генассамблею ООН с перепиской по «Северным потокам»

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Москва ознакомила Совбез и Генассамблею ООН с перепиской по «Северным потокам»

Разговоры вокруг взрывов газопроводов на дне Балтийского моря продолжают нарастать. С новой силой эта тема поднялась в прессе после публикации американским журналистом Сеймуром Хершем разоблачительных материалов, указывающих на причастность властей США и их союзников к подрывам газопроводов.


Расследование по этому поводу на Западе затягивается. При этом российских специалистов к процессу не допускают. Очевидно, что хотят замести следы и готовят свою версию случившегося, в том числе продвигая нелепый вариант с якобы арендой «не связанными с правительством Украины силами морской яхты (по сути, прогулочной)», которая каким-то невероятным образом у всех на глазах доставляла к месту подрывов более полутора тонн неизвестно откуда взявшейся взрывчатки

Москва же пытается сделать всё, чтобы результаты расследования были объективными. Как сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, члены Совбеза и Генассамблеи ООН получили возможность ознакомиться с копией переписки российских представителей с Германией, Швецией и Данией – странами, занимающимися расследованием подрывов газопроводов «Северные потоки».

Полянский отметил, что данная переписка дает возможность представителям ООН убедиться, что эти государства не информируют Москву о ходе расследования, хотя и заявляют обратное.

Напомним, что газопровод «Северный поток–1» и одна из веток «Северного потока–2» были выведены из строя взрывами в конце сентября прошлого года. Таким образом, зависимость Европы и особенно Германии от российского газа резко снизилась, но зато более дорогой СПГ из США стал поступать в Европу в больших количествах.

Примечательно, что Россия предлагает решить вопрос очень просто: восстановить повреждённые участки. Но Запад, который сначала заявил, что диверсия - «дело рук России», всячески этому противится. Не является ли этот факт очередным подтверждением того, что за терактом в Балтийском море стоит именно Запад и что теракт имеет государственные масштабы.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны Дании
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10 комментариев
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:21
    0
    Примечательно, что Россия предлагает решить вопрос очень просто: восстановить повреждённые участки.

    Именно!!! Под условия долгосрочных контрактов, стабильных цен, снятия санкций и отказа от оголтелой помощи нацистам...
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:22
    0
    А, марсиан проинформировали? Я думаю, эффект будет одинаковым. Наверное расчет был, что запад сам себя уличит, покается, восстановит, возместит убытки и т.д. и т.п. что это? Наивность или что-то покруче? Хотя, дипломатически все верно.
  3. PVV66
    PVV66 Сегодня, 10:24
    0
    Все равно что жаловаться вору на то, что он тебя ограбил. Ну хоть так, чем вообще ни как.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:39
    0
    Цитата: Вольноопределяющийся Марек
    А, марсиан проинформировали? Я думаю, эффект будет одинаковым. Наверное расчет был, что запад сам себя уличит, покается, восстановит, возместит убытки и т.д. и т.п. что это? Наивность или что-то покруче? Хотя, дипломатически все верно.

    А по другому это назвать вещи своими именами: " актом войны" и заявить, что Росстя имет право предпринять ответные действия, в соответствии с 51-й статьёй Устава ООН.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:41
    0
    Примечательно, что Россия предлагает решить вопрос очень просто: восстановить повреждённые участки.
    . А Баба Яга против... дядя Сэм, т. е.
    Но и гейропейцы, не шибко на этом настаивали...
    А теперь что... теперь все, вопрос закрыт и это надо принять как данность, делать только то, что нужно именно нам.
  6. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 10:42
    0
    Да клали заднеприводные на наше расследование. Пук в лужу.
  7. janin
    janin Сегодня, 10:45
    +6
    нашему МИДу пора в Спортлото писать! ну или на передачу в "В гостях у сказки"
    Смысл писать,доказать ,вопрощать в такие организации , как ООН,ОБСЕ это все афилированные структуры Госдепартамента США!
  8. К-50
    К-50 Сегодня, 10:47
    0
    Расследование по поводу подрыва "Северного потока"на Западе затягивается.

    Боинг на Донбассе падал то же затягивалось расследование.
    Знать одного поля "ягоды". negative
  9. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 10:47
    0
    Ну так думаю,попротивяться и согласятся восстановить.Своя рубашка ближе к своему телу ,а не американскому.
  10. megadeth
    megadeth Сегодня, 10:50
    0
    Расследование по этому поводу на Западе затягивается
    . Германия, Швеция и Дания ни каким расследованием не занималась, а просто подчистили на дне улики, а далее занялись легендированием...Надо уже нам самим назначить виновных (как делает нацистский запад) , а далее уже начать отвечать: - потребовать денежную компенсацию, взамен утраченной выгоды; - ответные действия, то же что нибудь у них "сломать"; - объявить кого назначим странами террористами; - ну или просто, как всегда вызвать глубокую озабоченность и выслать пару тройку западных послов домой. имхо