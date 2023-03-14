Москва ознакомила Совбез и Генассамблею ООН с перепиской по «Северным потокам»

Разговоры вокруг взрывов газопроводов на дне Балтийского моря продолжают нарастать. С новой силой эта тема поднялась в прессе после публикации американским журналистом Сеймуром Хершем разоблачительных материалов, указывающих на причастность властей США и их союзников к подрывам газопроводов.Расследование по этому поводу на Западе затягивается. При этом российских специалистов к процессу не допускают. Очевидно, что хотят замести следы и готовят свою версию случившегося, в том числе продвигая нелепый вариант с якобы арендой «не связанными с правительством Украины силами морской яхты (по сути, прогулочной)», которая каким-то невероятным образом у всех на глазах доставляла к месту подрывов более полутора тонн неизвестно откуда взявшейся взрывчаткиМосква же пытается сделать всё, чтобы результаты расследования были объективными. Как сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, члены Совбеза и Генассамблеи ООН получили возможность ознакомиться с копией переписки российских представителей с Германией, Швецией и Данией – странами, занимающимися расследованием подрывов газопроводов «Северные потоки».Полянский отметил, что данная переписка дает возможность представителям ООН убедиться, что эти государства не информируют Москву о ходе расследования, хотя и заявляют обратное.Напомним, что газопровод «Северный поток–1» и одна из веток «Северного потока–2» были выведены из строя взрывами в конце сентября прошлого года. Таким образом, зависимость Европы и особенно Германии от российского газа резко снизилась, но зато более дорогой СПГ из США стал поступать в Европу в больших количествах.Примечательно, что Россия предлагает решить вопрос очень просто: восстановить повреждённые участки. Но Запад, который сначала заявил, что диверсия - «дело рук России», всячески этому противится. Не является ли этот факт очередным подтверждением того, что за терактом в Балтийском море стоит именно Запад и что теракт имеет государственные масштабы.