Военное обозрение
Войти Регистрация

Институт изучения войны США: Россия старается «отгородить» молодое поколение от участия в спецоперации

15
Институт изучения войны США: Россия старается «отгородить» молодое поколение от участия в спецоперации

В настоящее время руководство Российской Федерации утверждает, что всеобщей мобилизации в стране не будет. Также Россия старается «отгородить» молодое поколение россиян от участия в специальной военной операции. Такой вывод делают американские аналитики из Института изучения войны США.


Поводом для подобных рассуждений американских экспертов послужили последние законодательные новации в РФ. Вчера в Государственную думу РФ поступил законопроект о повышении минимального и максимального возрастов призыва на военную службу.

Американские аналитики считают, что немедленное повышение максимального призывного возраста ставит своей целью дать возможность удовлетворить потребности российских вооруженных сил, в том числе и участвующих в боевых действиях. Что касается повышения минимального призывного возраста, то это означает попытку российского руководство оградить молодежь от демографических и социальных последствий боевых действий.

Поскольку призывной возраст меняется в соответствии с определенным графиком, американские эксперты делают вывод, что российские власти не рассчитывают на продолжительность специальной военной операции на Украине на протяжении более чем трех лет. Перспектива всеобщей мобилизации также отсутствует в планах Кремля, утверждают специалисты Института изучения войны.

В любом случае, ситуация в России разительно отличается от украинской, где всеобщей мобилизации подлежат любые возрастные группы, а на фронт отправляют совершенно случайных людей, без военной подготовки и даже не подходящих по состоянию здоровья для несения строевой службы.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
15 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 10:08
    0
    Да эти хитропоповцы из Американщины все повернут в свою выгоду, хоть повышай хоть понижай, хоть сокращай хоть увеличивай,в этом деле они спецы.
    1. Михаил Драбкин
      Михаил Драбкин Сегодня, 10:18
      0
      ISW указал на стремление оградить столицы от реальности войны… мобилизации, контрактирования

      —-По факту, с этим не поспоришь, за исключением «Панцирей» в Москве… а в целом - в столицах пир, а война чувствуется по верстам и весям бескрайней России…
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 10:46
        0
        год службы по призыву 18летних мальчикоф,которые вчера с голыми щиколотками зимой, в телефонах висели ? так себе "войска"-прошу прощения.сделали "армию",которой никто не боится.
  2. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 10:15
    +1
    Будем надеяться что 17 летних пацанов призывать не придется как в 1944. Мой дед попал под этот призыв. Хотя с таким ходом действия СВО неизвестно чего ждать.
  3. fax66
    fax66 Сегодня, 10:18
    +2
    Не сочтите за "старого пер...", но если мы будем ограждать "молодое поколение" о всего, чего только можно (а всё к этому и идёт), то когда уйдут их отцы и деды, защищать Родину станет некому....
    1. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 10:36
      0
      Может и найдется мальчиш-кибальчиш, хотя надежды мало.
    2. Хагакурэ
      Хагакурэ Сегодня, 10:41
      0
      Тут вопрос спорный. Убьют вас или меня Родина мало потеряет, если только вы не супер специалист. А убьют молодого мальчишку это уже маленькая трагедия. Ведь он мог родить детей, а они внуков и т.д.... Род пересекается.
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:19
    +2
    Институт изучения войны США: Россия старается «отгородить» молодое поколение от участия в спецоперации

    fool Не молодое поколение, а молодых солдат (и в возрасте - тоже), не имеющих боевого опыта...
  5. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 10:25
    +2
    Вопрос о выгораживании молодых от СВО в чём ещё? 20-25 летние это поколение без идейной основы, или совсем инфантильные или жадные до денег, показушные и воспитанные по западному каждый сам за себя. Ещё проблема что у них нету как правило хороших профессий, они ни могут ни инструмент починить ни эл.проводку правильно проложить
    . Продавца, менеджера в магазине спрашиваешь как устроен прибор, впадает в ступор. Одна мысль об армии заставляет их впадать в панику и смыться заграницу без денег и мыть там полы или работать посудомойкой. Какие из них защитники Родины? soldier
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 10:33
      +1
      Цитата: Солдатов В.
      Одна мысль об армии заставляет их впадать в панику и смыться заграницу


      За границу рванули те у кого есть деньги, бизнес и прочее и большинство из них ни как не 20-25-ти летнии, а немного старше..
      Пацанов берегут и правильно делают...у большинства 20-25 летних детей еще нет... а с демографией у нас не очень... а случись чего молодняк будет отчаянно драться, это уже проверенно. Даже пыл их придется остужать..
  6. Тима
    Тима Сегодня, 10:31
    +1
    Контрактная армия входе СВО показала свою не достаточную эффективность. Несомненно контрактники нужны ВМС, ВВС, и тд и тп ( военные технические специалисты). Без срочной службы нашей армии не обойтись! Срок службы нужно увеличить хотя бы до 1г 6м, возможно в каких то родах войск в зависимости от специальностей до 2 лет.
  7. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 10:31
    +1
    Я помню, когда в СССР изменили призывной возраст с 21 года на 18 лет и чем это обосновывали. Цикл истории прошел свой круг и все возвращается обратно. Остаётся трезво оценить годовой срок службы с учётом отдельных родов войск. Понимаю, что мои 3 года срочной на ПЛ сейчас не нужны стране, там все контрактники и срочникам нечего делать. Но за другие рода войск с современной техникой, которую надо успеть освоить в "учебке" и быть полезным за оставшиеся месяцы службы, судить не берусь. Половина призывников будет уже семейными и как это повлияет на сохранность отношений...
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:34
    +1
    Институт изучения войны США: Россия старается «отгородить» молодое поколение от участия в спецоперации
    . Бытие формирует сознание, соответственно те поступки, действия, которые приходится осуществлять.
    Но, палка всегда о двух концах, поэтому, наше бытие надо формировать самим, так как нам надо, а не подстраиваться под чьи-то хотелки!
    1. Хагакурэ
      Хагакурэ Сегодня, 10:45
      0
      Бытие определяет сознание, говорите? Даже в самых скотских условиях можно оставаться человеком. Вопрос, что у вас в душе (голове).
  9. Valeri_NN
    Valeri_NN Сегодня, 10:40
    +1
    Вообще-то мой сын (20 лет) в армии. Сам пошёл в военкомат, получил отлуп. Буду через Мининский батальон пытаться