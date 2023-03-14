Институт изучения войны США: Россия старается «отгородить» молодое поколение от участия в спецоперации

В настоящее время руководство Российской Федерации утверждает, что всеобщей мобилизации в стране не будет. Также Россия старается «отгородить» молодое поколение россиян от участия в специальной военной операции. Такой вывод делают американские аналитики из Института изучения войны США.Поводом для подобных рассуждений американских экспертов послужили последние законодательные новации в РФ. Вчера в Государственную думу РФ поступил законопроект о повышении минимального и максимального возрастов призыва на военную службу.Американские аналитики считают, что немедленное повышение максимального призывного возраста ставит своей целью дать возможность удовлетворить потребности российских вооруженных сил, в том числе и участвующих в боевых действиях. Что касается повышения минимального призывного возраста, то это означает попытку российского руководство оградить молодежь от демографических и социальных последствий боевых действий.Поскольку призывной возраст меняется в соответствии с определенным графиком, американские эксперты делают вывод, что российские власти не рассчитывают на продолжительность специальной военной операции на Украине на протяжении более чем трех лет. Перспектива всеобщей мобилизации также отсутствует в планах Кремля, утверждают специалисты Института изучения войны.В любом случае, ситуация в России разительно отличается от украинской, где всеобщей мобилизации подлежат любые возрастные группы, а на фронт отправляют совершенно случайных людей, без военной подготовки и даже не подходящих по состоянию здоровья для несения строевой службы.