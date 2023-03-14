Силы НАТО отработали подавление «восстания пророссийских ополченцев» в рамках масштабных учений Orion 23

Эти учения, которые продлятся более двух месяцев, направлены на то, чтобы подготовить наши силы к самым сложным ситуациям современных боев и показать, что у нас есть армия, способная продемонстрировать оперативность и выносливость в условиях конфликта высокой интенсивности

Во Франции стартовала очередная фаза масштабных учений Orion 23, на данном этапе войска НАТО отрабатывают ведение городских боев. По сценарию им необходимо подавить восстание неких "пророссийских ополченцев".Очередной этап учений проходит прямо на улицах города Каор на юго-западе Франции. Несмотря на наличие на улицах гражданского населения, солдаты альянса отрабатывают ведение боевых действий в городской застройке. По сценарию, разработанному в недрах НАТО, некие пророссийские ополченцы восстали в стране Х, расположенной рядом с Россией и пытаются дестабилизировать обстановку. Силам альянса, куда входят военные Франции, США, Италии, Испании, Бельгии и Великобритании, необходимо усмирить восстание и провести зачистку.Как ранее заявил министр обороны Себастьен Лекорню, задачей данных учений является подготовка сил альянса, в том числе и французской армии, к конфликтам высокой интенсивности. Сами учения пройдут в четыре этапа, которые будут проводиться как на суше, так и на море. Кроме того, будут отработано противодействие противнику в киберпространстве и в космосе.- заявил министр.Сейчас идет вторая фаза, которая продлится до конца марта. Стартовала она в начале месяца с высадки тактического десанта сил НАТО. Сначала сотни парашютистов были сброшены в регионе Тарн на юге Франции, затем на полигоне на побережье Средиземного моря была осуществлена высадка морского десанта. Теперь отрабатываются городские бои.