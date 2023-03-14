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Силы НАТО отработали подавление «восстания пророссийских ополченцев» в рамках масштабных учений Orion 23

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Силы НАТО отработали подавление «восстания пророссийских ополченцев» в рамках масштабных учений Orion 23

Во Франции стартовала очередная фаза масштабных учений Orion 23, на данном этапе войска НАТО отрабатывают ведение городских боев. По сценарию им необходимо подавить восстание неких "пророссийских ополченцев".


Очередной этап учений проходит прямо на улицах города Каор на юго-западе Франции. Несмотря на наличие на улицах гражданского населения, солдаты альянса отрабатывают ведение боевых действий в городской застройке. По сценарию, разработанному в недрах НАТО, некие пророссийские ополченцы восстали в стране Х, расположенной рядом с Россией и пытаются дестабилизировать обстановку. Силам альянса, куда входят военные Франции, США, Италии, Испании, Бельгии и Великобритании, необходимо усмирить восстание и провести зачистку.

Как ранее заявил министр обороны Себастьен Лекорню, задачей данных учений является подготовка сил альянса, в том числе и французской армии, к конфликтам высокой интенсивности. Сами учения пройдут в четыре этапа, которые будут проводиться как на суше, так и на море. Кроме того, будут отработано противодействие противнику в киберпространстве и в космосе.

Эти учения, которые продлятся более двух месяцев, направлены на то, чтобы подготовить наши силы к самым сложным ситуациям современных боев и показать, что у нас есть армия, способная продемонстрировать оперативность и выносливость в условиях конфликта высокой интенсивности

- заявил министр.

Сейчас идет вторая фаза, которая продлится до конца марта. Стартовала она в начале месяца с высадки тактического десанта сил НАТО. Сначала сотни парашютистов были сброшены в регионе Тарн на юге Франции, затем на полигоне на побережье Средиземного моря была осуществлена высадка морского десанта. Теперь отрабатываются городские бои.

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24 комментария
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  1. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 10:16
    +2
    Откуда им взяться, этим "пророссийским повстанцам". На укрорейхе таковых не нашлось, а уж в какой-нибудь Хранции их не будет тем паче.
    1. kenpachi
      kenpachi Сегодня, 10:20
      -1
      Очевидно же, что речь про приграничную территорию самой РФ. Питер, например, мне кажется, захватить не так сложно, если одновременно наступать из Эстонии и финки.
    2. Венд
      Венд Сегодня, 10:29
      0
      это ЖЖЖ не с проста, у всего есть причина.
    3. Aken
      Aken Сегодня, 10:37
      0
      Латвия + Эстония. Я такой вариант не исключаю, хотя и не считаю высоковероятным.
      1. kenpachi
        kenpachi Сегодня, 10:47
        0
        Я так-то тоже. Но военным и платят за то, чтобы они были готовы к любым теоретически возможным ситуациям.
        Вот кто-то не подумал, что будет, если население не будет встречать бойцов с цветами. А кто-то учитывает такую возможность
    4. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 10:46
      0
      Откуда им взяться, этим "пророссийским повстанцам"
      Предлагаю взглянуть на это с другой стороны. Например участие наших миротворцев в Карабахе или подавление путчей "прозападных повстанцев" у среднеазиатских "союзников" по их просьбе. Разве это не требует отработки операций в городских условиях? Нам надо готовиться к этому больше, чем Западу. sad
      1. Aken
        Aken Сегодня, 10:48
        0
        Но ведь Вагнер никуда не денется. А это уже круче всяких Альф.
  2. Chip4ik
    Chip4ik Сегодня, 10:18
    0
    Произвели зачистку пешеходного перехода и Макдональдса через дорогу ))
  3. fax66
    fax66 Сегодня, 10:21
    0
    Судя по фотографии, это не профи....
    Разлеглись на асфальте, как мишени...толпа...
  4. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 10:22
    0
    La "démocratie" pardon la DICTATURE ..."En Marche" selon Macron : tout ce qui ne sera pas d'accord avec lui sera qualifié de "milice pro Russe" est abattu selon la photo jointe à l'article.
    Après les gilets jaunes éborgnés la prochaine étape de cette "démocratie" les gilets rouges fusillés !?
    Imaginez les cris de "l'occident démocrate"si de tels exercises "anti milice pro OTAN" avaient lieux dans une ville Russe ...

    "Демократия", простите диктатуру ..." на марше "по словам Макрона : все, кто с ним не согласится, будет квалифицировано как" пророссийское ополчение", расстреливается согласно фотографии, приложенной к статье.
    После разгрома "желтых жилетов" следующим этапом этой "демократии" стали расстрелянные "красные жилеты"!?

    Представьте себе крики "демократического Запада", если бы такие" антинатовские " учения проходили в каком-нибудь российском городе ...
  5. Михаил Кононов
    Михаил Кононов Сегодня, 10:23
    0
    как всегда двойные стандарты . Есть хорошие повстанцы ) и есть плохие , которые не за тех ЗА кого надо. Одним печеньки от Нуланд , другим пулю от всего ЕС и НАТО.
    1. Quzmi4
      Quzmi4 Сегодня, 10:46
      0
      Двойные стандарты форева! Демократия на марше в диктатуру...
      [center]
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:24
    +2
    Силы НАТО отработали подавление «восстания пророссийских ополченцев» в рамках масштабных учений Orion 23

    На территории Смоленской области прошли ответные учения «Сусанин-2023»... feel
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:35
      0
      Березы то тоже под Смоленском посадили?
  7. михаилл
    михаилл Сегодня, 10:25
    +3
    Давным-давно я в школе учился и играл несколько раз в "Зарницу". Очень напомнило.
  8. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 10:26
    +1
    на данном этапе войска НАТО отрабатывают ведение городских боев. По сценарию им необходимо подавить восстание неких "пророссийских ополченцев".


    Наивные чукотские юноши. "Пророссийские ополченцы" приедут на танках. Как они с одной стрелковкой будут "подавлять"?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:37
      0
      Они верят в свои Джавеллины и NLAW.
      __________________________________________
    2. kenpachi
      kenpachi Сегодня, 10:50
      0
      Учения ведутся в городской застройке. Много ли желающих будет туда соваться на танках
  9. Fantazer911
    Fantazer911 Сегодня, 10:26
    0
    Красиво, ну воще куда мы катимся, все кто будет качать свои права то уже прорасийский агент, красиво завуалированно , демографические!
  10. зурбаган63
    зурбаган63 Сегодня, 10:32
    +1
    Лохи кучно улеглись, один пророссийский повстанец вмиг зачистит пешеходный переход.
  11. бухач
    бухач Сегодня, 10:32
    0
    Прибалтов спасать собираются,черти полосатые,только откель там взяться "пророссийским" если местные власти знатно потрудились в искоренении подобных настроений,там рулит евроинтеграция с душком национализма среди коренных народов.
  12. janin
    janin Сегодня, 10:35
    +6
    Забастовки,акты гражданского неповиновения, недовольства тем, или иным указам.. будут войсками НАТО?? обвиняя их пророссийскими? а как же их" хваленная обьективность" в лице ОБСЕ!
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:37
    0
    Силы НАТО отработали подавление «восстания пророссийских ополченцев» в рамках масштабных учений Orion 23
    . Человечество вкатилось в период затяжного кризиса, и а там и до конфликтов не далеко... что сейчас и происходит!!!
    Всё готовятся к чему то, каждый по своему, но по факту, все делают, примерно, одно и тоже.
  14. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 10:39
    0
    laughing Выражаясь словами Абрама Соломоновича: чоб я так жил... т.е. на учениях учился:
    Очередной этап учений проходит ...... на юго-западе Франции. Несмотря на наличие на улицах гражданского населения, солдаты альянса отрабатывают ведение боевых действий в городской застройке. По сценарию, ....... некие пророссийские ополченцы восстали в стране Х, расположенной рядом с Россией и пытаются дестабилизировать обстановку.

    А как же проводить учения в условиях максимально приближенных к боевым?! Пожалте в леса и болота трибалтов или финнов, на худой конец в Канаду в провинции Брит. Колумбия или Альберта.