Трамп: Мы должны поддерживать смену режима в США, а не в России

Нет. Мы должны поддерживать смену режима в США. Это гораздо важнее. Это администрация Байдена втянула нас в этот бардак

Экс-президент США Дональд Трамп в рамках предвыборной кампании по возвращению в кресло главы Белого дома продолжает активно критиковать действия нынешнего американского лидера Джо Байдена. Благо дело, что поводов выразить несогласие с внешней и внутренней политикой самого пожилого в истории Соединенных Штатов президента более чем предостаточно.Ранее Трамп неоднократно высказывался по поводу украинского кризиса. Так, он заявил, что в случае победы на выборах в 2024 году первым делом проведет переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, в результате которых конфликт на Украине удастся остановить в течение суток. Бывший глава Белого дома считает чрезмерной военную и финансовую поддержку Киева Соединенными Штатами, высказывая мнение, что если таковую и стоит продолжать, то делать это в большей мере должны европейские страны.В свое время с подачи Джо Байдена демократическая партия, имевшая тогда большинство в Конгрессе, дважды инициировала процедуру импичмента Трампу. Сейчас, когда в Палате представителей большинство у республиканцев, экс-президент, похоже, готов отплатить той же монетой своему политическому противнику.Именно так можно расценить его ответ на вопрос телеведущего Fox News Такера Карлсона, поинтересовавшегося у Трампа, «следует ли США поддерживать смену режима в России?».Бывший глава Белого дома считает, что поддерживать смену режима следует в Соединенных Штатах, а не в РФ.— уверен Трамп.