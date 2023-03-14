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Трамп: Мы должны поддерживать смену режима в США, а не в России

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Трамп: Мы должны поддерживать смену режима в США, а не в России

Экс-президент США Дональд Трамп в рамках предвыборной кампании по возвращению в кресло главы Белого дома продолжает активно критиковать действия нынешнего американского лидера Джо Байдена. Благо дело, что поводов выразить несогласие с внешней и внутренней политикой самого пожилого в истории Соединенных Штатов президента более чем предостаточно.


Ранее Трамп неоднократно высказывался по поводу украинского кризиса. Так, он заявил, что в случае победы на выборах в 2024 году первым делом проведет переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, в результате которых конфликт на Украине удастся остановить в течение суток. Бывший глава Белого дома считает чрезмерной военную и финансовую поддержку Киева Соединенными Штатами, высказывая мнение, что если таковую и стоит продолжать, то делать это в большей мере должны европейские страны.

В свое время с подачи Джо Байдена демократическая партия, имевшая тогда большинство в Конгрессе, дважды инициировала процедуру импичмента Трампу. Сейчас, когда в Палате представителей большинство у республиканцев, экс-президент, похоже, готов отплатить той же монетой своему политическому противнику.

Именно так можно расценить его ответ на вопрос телеведущего Fox News Такера Карлсона, поинтересовавшегося у Трампа, «следует ли США поддерживать смену режима в России?».

Бывший глава Белого дома считает, что поддерживать смену режима следует в Соединенных Штатах, а не в РФ.

Нет. Мы должны поддерживать смену режима в США. Это гораздо важнее. Это администрация Байдена втянула нас в этот бардак

— уверен Трамп.

Автор:
Использованы фотографии:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/President_of_the_United_States_Donald_J._Trump
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15 комментариев
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  1. nikolas 83
    nikolas 83 Сегодня, 10:33
    +4
    Ни когда ещё Штирлиц так не был близок к провалу. За клеймят агентом Путина.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 10:50
      0
      Цитата: nikolas 83
      Ни когда ещё Штирлиц так не был близок к провалу. За клеймят агентом Путина.

      Никогда ещё Штирлиц не был так близко к провалу...Трампа точно заклеймят агентом Путина...
      Давненько Мата Хари не делала столько ошибок в двух предложениях...
  2. PVV66
    PVV66 Сегодня, 10:34
    0
    Старый дурень договорится, что ему сменят режим, свободу на камеру. Ему еще причастность к призывам штурма капитолия не забыли.
    1. Essex62
      Essex62 Сегодня, 10:40
      0
      Кандидата в президенты в камеру нельзя. "Демократию" надо продвигать в массы. Кому какое дело,что рулят совсем другие,у плебса должно создаваться впечатление,что он пастуха себе сам выбрал.
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:34
    +2
    Трамп хоть и вражина, но бидон хуже всех вместе взятых.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:38
      +2
      Зато бидон эффективно расправляется с американским империализмом в самом его логове.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:47
      +1
      Самое интересное,что режим в США не сменяем..Хоть ослы,хоть слоны..
  4. janin
    janin Сегодня, 10:37
    +3
    Трамп жгет
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:38
    0
    Трамп: Мы должны поддерживать смену режима в США, а не в России
    . А что, он рубит свою правду-матку...
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:40
    +2
    Цитата: Alien From
    Трамп хоть и вражина, но бидон хуже всех вместе взятых.

    Да все они - сволочи. Разница лишь в том, кто больше гадит за определенный отрезок времени.
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:42
    +2
    Нет. Мы должны поддерживать смену режима в США.

    Надо помочь устроить им революцию! fellow
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 10:52
      0
      Боюсь, что им помочь им может только плаха..... feel
  8. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 10:47
    0
    Хороший человек, дело предлагает laughing
    Пусть они там схлестнутся между собой...
  9. bambr731
    bambr731 Сегодня, 10:47
    0
    Трамп самодур тот ещё. Другого такого, пожалуй, и не найти. Он искренне считает, что ему дозволенно абсолютно всё. В политике он не приемлет ничего кроме силы. Вся ого политика основана на тезисе "Давить противника всеми средствами"
  10. Roust
    Roust Сегодня, 10:49
    0
    От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
  11. al3x
    al3x Сегодня, 10:50
    0
    Режим в сша сменить? Это как? Подобное может произойти только в одном единственном варианте - полный крах сша, как государства. Я, конечно, к амерам симпатий не испытываю, но даже уходя на дно они за собой и всех остальных утянут, как минимум в финансово-экономическом плане. Можете закидать меня минусами, но это так, по крайней мере в данный момент времени.