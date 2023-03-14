ВМС США намерены досрочно списать восемь кораблей, которые «невыгодно» ремонтировать

Решение настаивать на списании этих восьми кораблей было основано на оценке их материального состояния, оставшемся сроке службы, стоимости и сроке модернизации, а также боевой ценности. Эти суда не прошли анализ рентабельности

ВМС США намерены вывести из эксплуатации 11 кораблей в 2024 финансовом году, в том числе восемь до запланированного истечения срока их эксплуатации, пишет Defense News.В материале указано, что под досрочное списание попали три десантных корабля-дока типа Whidbey Island, которые ВМС пытались вывести из эксплуатации еще в прошлом году, три крейсера класса Ticonderoga, один из которых также хотели списать в 2022-м, а также два корабля прибрежной зоны класса Independence.Среди оставшихся трех боевых единиц, которые запланированы на списание, числятся два крейсера и одна ударная подводная лодка. Их срок эксплуатации уже подошел к концу.Касательно восьми кораблей, которые могли бы еще послужить на благо американского флота , Defense News со ссылкой на заявление заместителя министра ВМС Эрика Рейвена пишет, что служба провела тщательный аудит каждого из обозначенных судов, чтобы оценить их текущее состояние.Со слов чиновника, при рассмотрении дальнейших инвестиций в ремонт, модернизацию и эксплуатацию этих кораблей стало понятно, что продлевать срок их службы попросту невыгодно. Лучше перевести моряков и морских пехотинцев, которые служат на этих судах, на более современные корабли.- приводит издание слова контр-адмирала Джона Гамблтона, занимающего пост заместителя помощника министра ВМС США по бюджету и директора по финансовому управлению.