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ВМС США намерены досрочно списать восемь кораблей, которые «невыгодно» ремонтировать

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ВМС США намерены досрочно списать восемь кораблей, которые «невыгодно» ремонтировать

ВМС США намерены вывести из эксплуатации 11 кораблей в 2024 финансовом году, в том числе восемь до запланированного истечения срока их эксплуатации, пишет Defense News.


В материале указано, что под досрочное списание попали три десантных корабля-дока типа Whidbey Island, которые ВМС пытались вывести из эксплуатации еще в прошлом году, три крейсера класса Ticonderoga, один из которых также хотели списать в 2022-м, а также два корабля прибрежной зоны класса Independence.

Среди оставшихся трех боевых единиц, которые запланированы на списание, числятся два крейсера и одна ударная подводная лодка. Их срок эксплуатации уже подошел к концу.

Касательно восьми кораблей, которые могли бы еще послужить на благо американского флота, Defense News со ссылкой на заявление заместителя министра ВМС Эрика Рейвена пишет, что служба провела тщательный аудит каждого из обозначенных судов, чтобы оценить их текущее состояние.

Со слов чиновника, при рассмотрении дальнейших инвестиций в ремонт, модернизацию и эксплуатацию этих кораблей стало понятно, что продлевать срок их службы попросту невыгодно. Лучше перевести моряков и морских пехотинцев, которые служат на этих судах, на более современные корабли.

Решение настаивать на списании этих восьми кораблей было основано на оценке их материального состояния, оставшемся сроке службы, стоимости и сроке модернизации, а также боевой ценности. Эти суда не прошли анализ рентабельности

- приводит издание слова контр-адмирала Джона Гамблтона, занимающего пост заместителя помощника министра ВМС США по бюджету и директора по финансовому управлению.
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Использованы фотографии:
pixabay.com
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10 комментариев
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  1. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 11:39
    +1
    под досрочное списание попали три десантных корабля-дока типа Whidbey Island, которые ВМС пытались вывести из эксплуатации еще в прошлом году, три крейсера класса Ticonderoga, один из которых также хотели списать в 2022-м, а также два корабля прибрежной зоны класса Independence.

    Будущий флот крайны? Ну, если доплывут, конечно, как плоскопалубники в англию в 40м.
    1. Novichek)
      Novichek) Сегодня, 11:45
      +1
      . Будущий флот крайны?
      . А сколько нужно времени на подготовку команды? Своя то , как сказано, будет служить на других кораблях , тут хотя бы на "перегон" нужна куча народу
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 11:54
        +1
        у краинцев адмиралов хоть задом ешь.... вот пусть оный и растрясут.... wassat
    2. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 11:54
      -1
      С дуба рухнули? Слишком техника сложная для папуасов и опасная для попадания в наши руки.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:42
    +3
    Так понимаю... Військово-морські сили України пополнятся?
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 12:21
      0
      Чего ради? Ненька на содержании.
      Подарить ей крейсер и самим его оплачивать?
      Увы, Штаты не такие дуралеи.
      Даже самолеты не дают. А тут крейсер...
    2. faiver
      faiver Сегодня, 12:23
      +1
      Турки через проливы не пустють, если только канал через Польшу с Балтики рыть bully
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 12:32
        0
        Цитата: faiver
        если только канал через Польшу с Балтики рыть

        Ну они же АУГ к берегам Белоруссии направляли. Им не привыкать
  3. isv000
    isv000 Сегодня, 12:49
    0
    ВМС США намерены досрочно списать восемь кораблей, которые «невыгодно» ремонтировать

    А тем временем в Кукуеве замерли в нетерпении:

  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:03
    -1
    ВМС США намерены вывести из эксплуатации 11 кораблей в 2024 финансовом году, в том числе восемь до запланированного истечения срока их эксплуатации, пишет Defense News.

    Как удобно устроились... fellow
    Напечатали денег, сколько надо и весь мир это оплачивает...
    А, если бы доллар перестал быть резервной валютой?