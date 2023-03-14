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Британия приняла решение заменить отправленные на Украину САУ AS90 собственной разработки шведскими гаубицами Archer

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Британия приняла решение заменить отправленные на Украину САУ AS90 собственной разработки шведскими гаубицами Archer

Британская армия приняла решение заменить переданные Украине самоходные артиллерийские установки AS90 собственной разработки на шведские гаубицы Archer. Об этом сообщает британская пресса со ссылкой на Министерство обороны.


Великобритания и Швеция планируют в ближайшее время подписать межправительственное соглашение, в рамках которого британское военное ведомство получит от шести до восьми 155-мм САУ Archer. Такое количество шведских гаубиц не компенсирует переданные Киеву САУ, но позволят британцам отправить Зеленскому еще одну партию AS90.

Как сообщается, шведские гаубицы должны предоставить артиллерии британской армии "временные возможности", которые позволят вывести за штат некое количество старых САУ AS90 для последующей передачи их Украине. О сроках поставки ничего не сообщается.

Самоходная гаубица FH77 BW L52 Archer в базовом варианте представляет собой 155-мм буксируемую гаубицу FH77, установленную на шасси грузовика Volvo A30D. Однако британцы получат гаубицы на другом шасси, предположительно Rheinmetall MAN Military Vehicles HX-series 8×8. Прототип такой установки с бронированной кабиной уже создан.

Шведские самоходные гаубицы Archer ("Лучник") имеют дальность стрельбы стандартными боеприпасами - 40 км, специальными высокоточными M982 Excalibur — до 60 км. Скорострельность - 8 выстрелов в минуту. Механизированная укладка рассчитана на 21 выстрел. Имеется возможность стрельбы прямой наводкой. Дополнительно вооружена дистанционно управляемым боевым модулем, установленным на крыше кабины грузовика. Скорость по шоссе - до 70 км/час, экипаж - 3-4 человека. Время развертывания и свертывания на позиции - 30 сек.

Украина тоже ожидает поставки САУ Archer, шведы обещали Зеленскому включить гаубицы в пакет военной помощи, но не сказали в какой именно.
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7 комментариев
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:07
    -1
    Сегодня Коротченко уже отметил, что России нужно заинтересовать украинские экипажи и расчёты перегоном иностранной техники за вид на жительство, программу по защите свидетеля и денежное вознаграждение...
    1. ishinmaikl
      ishinmaikl Сегодня, 11:21
      +2
      Коротченко известный пустобрех..
      Ссылаться на таких- моветон
      1. Ghost1
        Ghost1 Сегодня, 13:18
        0
        Я вообще удивлён что такой бред про "перегон техники за деньги" ещё кто-то муссирует и тянет в обсуждения на серьёзных щах.
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:22
      +1
      Сегодня Коротченко уже отметил, что России нужно заинтересовать украинские экипажи и расчёты
      Те кто заинтересовался, после "перегруппировок" и "трудных решений" которые оказались в подвалах СБУ еще очень повезло, многие были замучены на месте. В любом случае и первым и вторым ни деньги, ни паспорт не пригодятся.
  2. ishinmaikl
    ishinmaikl Сегодня, 11:22
    0
    Арчеры хороши конечно .Просто какой то космолёт с бабахой..
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:42
    0
    Британцы готовы отдать Киеву последнее заменив некомплект всего-то
    британское военное ведомство получит от шести до восьми 155-мм САУ Archer.
    и судя по всему не очень парятся по этому случаю отлично понимая, что Россия точно нападать на них не будет. А британские в это время будут наносить урон российским войскам.
    1. ishinmaikl
      ishinmaikl Сегодня, 11:47
      0
      Что в общем то логично .На острове..Важнее флот,ВВС и ПВО сильное.
      А танки и артиллерия- на вторых ролях