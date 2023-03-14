В ЛНР обнаружили украинский радиозонд для передачи разведданных

Военнослужащими Росгвардии в ЛНР был обнаружен радиозонд, при помощи которого украинские диверсанты передавали полученные разведывательные данные о местоположении и передвижении российских войск.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии, в результате проведения комплексных работ росгвардейцам удалось выявить место, откуда диверсанты осуществляли спутниковую связь с помощью комплекса "Иридиум". Выявленные координаты передали военнослужащим из подразделения спецназа Росгвардии.
Как отмечают в ведомстве, в ходе проведения разведки местности удалось обнаружить местоположение прибора, по предварительным данным, являющегося метеозондом, адаптированным противником для осуществления передачи полученных разведданных. Военнослужащие Росгвардии передали обнаруженный радиозонд для дальнейшего изучения сотрудникам взаимодействующих органов.
Также сообщается, что сотрудниками Росгвардии на территории Запорожской и Херсонской областей в ходе проведения оперативных действий были выявлены около 30 пособников боевиков киевского режима.
Злоумышленники при помощи мобильных устройств и других средств связи передавали имевшуюся у них информацию, касающуюся местоположения позиций российских войск, а также о составе подразделений и маршрутах перемещения российских военнослужащих.
Чаще всего переписка велась в чатах закрытых групп в социальных сетях. Росгвардейцами также выявлены источники радиоизлучения и перехвачены многочисленные фрагменты радиограмм.
У задержанных также было изъято стрелковое оружие, гранатометы, гранаты, а также значительное количество боеприпасов.