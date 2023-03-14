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В ЛНР обнаружили украинский радиозонд для передачи разведданных

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В ЛНР обнаружили украинский радиозонд для передачи разведданных

Военнослужащими Росгвардии в ЛНР был обнаружен радиозонд, при помощи которого украинские диверсанты передавали полученные разведывательные данные о местоположении и передвижении российских войск.


Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии, в результате проведения комплексных работ росгвардейцам удалось выявить место, откуда диверсанты осуществляли спутниковую связь с помощью комплекса "Иридиум". Выявленные координаты передали военнослужащим из подразделения спецназа Росгвардии.

Как отмечают в ведомстве, в ходе проведения разведки местности удалось обнаружить местоположение прибора, по предварительным данным, являющегося метеозондом, адаптированным противником для осуществления передачи полученных разведданных. Военнослужащие Росгвардии передали обнаруженный радиозонд для дальнейшего изучения сотрудникам взаимодействующих органов.

Также сообщается, что сотрудниками Росгвардии на территории Запорожской и Херсонской областей в ходе проведения оперативных действий были выявлены около 30 пособников боевиков киевского режима.

Злоумышленники при помощи мобильных устройств и других средств связи передавали имевшуюся у них информацию, касающуюся местоположения позиций российских войск, а также о составе подразделений и маршрутах перемещения российских военнослужащих.

Чаще всего переписка велась в чатах закрытых групп в социальных сетях. Росгвардейцами также выявлены источники радиоизлучения и перехвачены многочисленные фрагменты радиограмм.

У задержанных также было изъято стрелковое оружие, гранатометы, гранаты, а также значительное количество боеприпасов.
Автор:
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11 комментариев
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  1. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 11:46
    0
    Наша РЭБ самая РЭБистая в мире, даже не сомневайтесь ..
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:03
      +8
      Там двуногих "радиозондов" хватает из числа ждунов. Сейчас не ВОВ, Интернет и мобильная связь сливает всю информацию, только я вот что-то не слышал о партизанских отрядах на территории подконтрольной ВСУ, ни одной ж/д диверсии с воинскими составами, газопровод вообще неприкасаем . Невозможно представить что б Сталин что-то перечислял в банки противника за услуги перевозок или прокачки ((((
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:46
    +6
    Хотелось бы знать, каким образом эти "диверсанты" будут наказаны. По "законам военного времени" то есть жестко, даже жестоко, ибо кровь из-за их действий, проливалась и прольется- настоящая, или "по законам СВО", то есть, бутафорское наказание?
  3. Cartograf
    Cartograf Сегодня, 11:49
    +4
    Пока не будет показательных массовых расстрелов пособников,диверсантов и прочих врагов нашей страны,их деятельность не пресечём
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 11:57
      +5
      Цитата: Cartograf
      Пока не будет показательных массовых расстрелов пособников,диверсантов и прочих врагов нашей страны,их деятельность не пресечём

      Хотя бы показательные суды были с реальными сроками, а не обмен на "медведчуков".
  4. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 11:52
    0
    Пособников, отпетых просто пристреливать за забором и сжигать а пеплом поля удобрять, а даунов отправлять на территорию окраины, прочувствую нашу доброту когда их в мясорубку отправят. В Херсоне и прочих изюмах их так много было, что проще было сдать эти населенные пункты. Разведка рулит.
  5. Владимир Дмитриевич Бурцев
    Владимир Дмитриевич Бурцев Сегодня, 11:54
    +1
    Было бы неплохо ВС РФ по примеру ВС КНР использовать высотные аэростаты для сбора информации на территории оккупированной бандеровцами, в том числе о дислокации хаймерсов, американских гаубиц обстреливающих населённые пункты России, а также разведданные о противовоздушной обороне ВСУ, авиации и местах дислокации крупных подразделений ВФУ и бандеровской бронетехники.
  6. Кузнец 55
    Кузнец 55 Сегодня, 11:56
    +1
    Зачем о таких вещах болтать на весь мир .
    Почему же не провести "радиоигру" ?
    Передавая заведомо ложные данные , можно заставить противника расходовать и так дефицитные боеприпасы .
    Смерш работал выходит лучше ?
  7. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 12:01
    +3
    надо этих диверсантов потиху кончать в лесу сами собой закончатся
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:14
    0
    В ЛНР обнаружили украинский радиозонд для передачи разведданных
    . Диверсанты, шпионы, предатели есть и работа по их выявлению, ликвидации, предстоит долгая, кропотливая и... все как и раньше, только множество технических прибамбасов на вооружении, всех, появилось и используется.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:26
    +4
    были выявлены около 30 пособников боевиков киевского режима
    Почему-то вспомнилось Постановление ГКО от 19.10.41 г. и в частности пункт 4."Нарушителей порядка немедля привлекать к ответственности с передачей суду военного трибунала, а провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, призывающих к нарушению порядка, расстреливать на месте." Почему бы территории Херсонской и Запорожской обл. не считать на осадном положении?