Банкрот, ещё банкрот – кризис во спасение

Кто сказал – «поехали»?

Было страшно

Страшно не там

Уже не страшно

Доллар уходит – тоже не страшно

«Есть такое твёрдое правило, – сказал мне позднее Маленький принц. – Встал поутру, умылся, привёл себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету».