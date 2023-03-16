Банкрот, ещё банкрот – кризис во спасение

Кто сказал – «поехали»?
Сейчас у всех на слуху банкрот SVB – Silicon Valley Bank. Характерное название для банка из силиконовой долины в Калифорнии, с колоссальными вложениями в IT-отрасль. SVB, занимавший 16-е место среди американских банков, активнее других вкладывался в технологические стартапы.
Но рухнул, как только ставки ФРС ради подавления инфляции поползли вверх, а котировки ценных бумаг, призванных быть фундаментом надёжности такого банка – вниз. Напоминает всё это очень многое, но прежде всего – рассуждения наших либеральных финансистов-экономистов, которые по-прежнему у руля, о вложениях в заморские активы, «высоколиквидные и наиболее надёжные».
Пятнадцать лет назад уже наступали на эти грабли, и вот опять – прямо по Черномырдину. Однако сам SVB, уже точно не последний в очереди на банкротство, отнюдь не был и первым. Его успел опередить Silvergate Bank, известный своей узкой специализацией на криптовалютах. Но этот первый звонок рынок почти не заметил.
Похоже, многие, в том числе и самые продвинутые биржевики, сочли случившееся всего лишь подтверждением того, что крипта даже с непотопляемым биткоином в лидерах, слишком похожа на финансовые пирамиды. Но процесс даже не приостановился.
Сначала стало известно о 65-процентном падении котировок акций, а вслед за этим появилось сообщение Минфина США от 12 марта о закрытии нью-йоркского Signature Bank. Как сказано в релизе – «в связи с системными рисками после краха Silicon Valley».
Процесс продолжается.
Было страшно
Сегодня мало кто уже сможет вспомнить названия российских банков, не переживших дефолт-98. ОНЭКСИМ и «Мост», «Российский Кредит», «Мосбизнес» и, пожалуй, «Чара». Ещё сложнее упомнить тех, кто, помимо инвестиционного банка Lehman Brothers, не устоял перед кризисом осенью 2008 в Штатах.
Напомним – это были Fannie Mae и Freddie Mac, фонды, тоже инвестиционные, с привлечением страховых и пенсионных денег, хотя формально ипотечные. В обоих кризисах сработал эффект денежных пузырей, и хотя сейчас нам твердят, что ситуация 2023 года совсем иная, верится с трудом.
Да, ставки другие, но пузыри, накачанные при нулевых ставках в пандемию, тоже налицо. А в августе 1998 действительно было страшно, но тем, у кого в «Чаре» ничего не было, совсем недолго. В 2008 страшно было совсем чуть-чуть и тем более недолго.
Противно, конечно, когда доллар опять подорожал, но за удовольствие отдыхать за границей приходилось платить. Сейчас, безусловно, надо ждать заявлений, что во всём в очередной раз виноваты русские, которые ввели войска на Украину. Но вряд ли кто-то всерьёз припомнит нам август 2008 и Абхазию с Южной Осетией, хотя на фоне «майдана» в Тбилиси, это было бы даже очень кстати.
Пятнадцатилетней давности банковский крах, не ставший, к счастью, таким масштабным, как в дни Великой депрессии, произошёл почти сразу после Цхинвала и Сухуми – той самой «маленькой и победоносной». Крымская весна тоже аукнулась нам двукратным падением рубля по курсу к доллару и евро осенью 2014.
Этого не забыть, как не забыть и многочисленные «страшные» прогнозы, в которых для США единственным выходом из экономического тупика называлась война. У нас в России это первыми озвучили небезызвестный «катастрофист» Михаил Хазин, а также чуть менее известный оппозиционный экономист Валентин Катасонов.
Страшно не там
Позже их активно поддержали в такой оценке мировой перспективы Сергей Глазьев и Михаил Делягин, регулярно жёстко критикующие Центробанк и Минфин. Однако не сомневаемся, что даже если они займут руководящие кресла в этих ведомствах, неважно кто и какое, это мало что изменит по сути.
Россия, как и весь мир, включая якобы «коммунистический» Китай, пребывает в счастливом империалистическом настоящем, а к чему ведёт империализм, нам поведал больше ста лет назад ещё товарищ Ленин.
Однако вернёмся к актуальной теме – буквально накануне авторы, даже не принимая во внимание первые американские банкротства, в очередной раз высказались в поддержку крепкого рубля (Крепкий рубль – два источника и…).
Теперь самое время продолжить, тем более что аналитики уже вовсю манипулируют сентенциями про «эффект домино» или «цепную реакцию». Однако и то и другое ещё как-то можно остановить, убрав лишние кости или граммы урана, а вот если обваливается карточный домик, ничего уже не поделать.
Именно карточный домик больше всего напоминает мировая финансовая система с опорой почти исключительно на доллар. В эпоху высоких технологий, ставших каким-то фетишем истинного экономического роста, устойчивости в системе не прибавилось ничуть.
Нельзя забывать, что IT-сфера – это даже не услуги, хотя там и производится нечто вполне реальное, но порой столь же эфемерное, как банковские счета и биржевые инструменты. Банкротство SVB угрожает серьёзным финансовым кризисом не только США, почти панически предупреждает миллиардер Билл Экман, который основал свой хедж-фонд Pershing Square, специально для предупреждения подобного рода рисков.
Уже не страшно
Пандемия или пенсионная реформа – по сравнению с тем, что происходит с нами сегодня, согласитесь, какие-то пустяки. Выдержали тогда, выстоим и теперь, несмотря на сложности и неприкрытый саботаж, как на фронте, так и с импортозамещением или дедолларизацией.
Выживать и побеждать не благодаря, а вопреки – совсем неплохая и далеко не исключительно русская привычка. Не забудем к тому же, что русские сегодня снова, как и десятки лет назад, отнюдь не одни. И не надо бояться китайской угрозы, как не испугались мы когда-то ножек Буша, хотя надо было.
Ближе к завершению подбавим пафоса, быть может, как раз спасительного. Тем, кто застал Афган и миновал 90-е в России, у кого на памяти взорванные дома и две чеченских войны, а ещё и грузинская, кто помнит дефолт, деноминации, девальвации и пару кризисов с санкциями, больше бояться просто нечего.
Но это, увы, лишь для самих себя. Наши матери твердили – «только бы не было войны». Теперь есть, хотя и называется это официально иначе. Теперь мы понимаем матерей, ушедших и ещё остающихся с нами, поскольку боимся не за себя, а за детей и внуков.
Нам видится, что у них-то впереди абсолютно непредсказуемое будущее, в отличие от нас с нашим «светлым коммунистическим». Но они, в отличие от нас, его, кажется, вовсе не боятся. Что ж, быть может, так и должно быть.
Доллар уходит – тоже не страшно
Больше половины стран мира, а по населению почти три четверти, не хотят вводить санкции против России, это наконец-то осознали и в Вашингтоне. И в дедолларизации, настоящей, а не декларативной и декоративной, многие Россию уже опережают.
И то, что доллару будто бы нет альтернативы – это блеф, в США тоже начали понимать и стали клепать суррогаты, вроде евро и цифровых активов. Как раз сетевой рынок и мог бы стать спасательным кругом для мировой экономики, но информация и виртуальная реальность всё-таки не могут полностью заменить что-то действительно реальное, начиная с ресурсов и продовольствия.
Долларов, как точно отметила Мария Захарова из российского МИД, этих «бумажек на доверии», можно нарисовать сколько угодно. Ещё и накликать в компьютере. Вот только помогает это плохо, но не помогает и война, которая всё ещё производит впечатление «странной».
О таких войнах не раз было сказано, что они плохо кончаются (Странные войны плохо кончаются). Но с той-то стороны война ведь уже почти мировая, третья, как её не именуй – хоть гибридной, хоть прокси.
С тех пор как золотой стандарт подменили долларом, практически всё самое страшное, что происходит на планете, случается из-за него. А до этого, конечно же, из-за золота, а по сути, и в том и в другом случае из-за неумеренной человеческой жадности.
Однако «эпоха, когда можно было печатать неограниченное количество долларов, может подойти к концу, а с ней в прошлом останется наша возможность дешево покупать иностранные товары», – попытался напомнить американским читателям, голосующим за войну, известный обозреватель Джей Ньюман в материале для New York Post.
И нелегко понять, почему люди решили, что планета принадлежит именно им, назвали её Землёй, хотя на самом деле ей больше подходит имя «Вода» или вообще «Океан». Но никто из глубины вод спасти планету, увы, не в силах, хотя только через спасение Океана есть шанс уберечь Землю от превращения в пустыню Апокалипсиса.
Помните, у Экзюпери:
«Есть такое твёрдое правило, – сказал мне позднее Маленький принц. – Встал поутру, умылся, привёл себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету».