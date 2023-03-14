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В Вашингтоне заявили об инвестициях во взаимодействие с Азербайджаном и Арменией, в отличие от «злого» Ирана

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В Вашингтоне заявили об инвестициях во взаимодействие с Азербайджаном и Арменией, в отличие от «злого» Ирана

В Вашингтоне привыкли вмешиваться в дела государств, находящихся в тысячах километрах от границ Соединенных Штатов. Особенно сильное раздражение вызывает в США то или иное события связанное с Россией, Китаем или Ираном – государствами, которые проводят свою независимую международную политику.


На этот раз в Вашингтоне вспомнили о Южном Кавказе и взаимоотношении стран региона с соседним Ираном. По словам официального представителя Госдепа США Неда Прайса (скоро покидает свой пост), американская политика в регионе заключается в инвестировании во взаимодействие как с Азербайджаном, так и с Арменией. Об этом Прайс сказал в контексте своего комментария по поводу нарастания напряженности между Баку и Тегераном.

Представитель Госдепа, как того требует вся политическая линия властей США в отношении недружественных стран, отметил, что Иран имеет злые намерения в регионе и проводит негативную для соседей политику. Прайса совсем не смущает, что именно США в последние десятилетия занимались дестабилизацией ситуации в разных уголках мира и прямой военной агрессией против суверенных стран.

США пытаются играть роль то ли арбитра, то ли и вовсе ангела. По словам Прайса, в отличие от «плохого» Ирана США хотят, чтобы на Южном Кавказе не было конфликтов и напряженности.
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Использованы фотографии:
Официальный сайт Госдепа США
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8 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:07
    0
    Угу мы (американцы) хорошие - кто не пляшет под нашу дудку плохие. Классика жанра. Тут мелькала инфа Николо встревожен мол ОДКБ уходит из страны и региона (может и врут), вот эт сюжетец как пальцы гнуть и строить из себя пря такого независимого и демократичного так он чуть не лопнул, особенно когда Макрон по щечке похлопал и ПООБЕЩАЛ поддержать, а тут вон оно чё Михалыч, остаться один на один с Баку не улыбается.
  2. kaufman
    kaufman Сегодня, 15:08
    0
    Штаты играют роль мировой полицейской дубинки. Кто пытается противостоять - бьют по лбу. А почему именно они? Да потому что они могут
  3. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 15:12
    +1
    США хотят, чтобы на Южном Кавказе не было конфликтов и напряженности.
    Оччень забавно! Сейчас Грузию раскачивают, и для нее плохо закончится, если она выполнит команду США и осмелится напасть на Абхазию или Южную Осетию. Если бы не мешались (в том числе ЕС), то и конфликт между Арменией и Азербайджаном закончился бы.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:15
    +1
    В Армении они уже сидят и рулят, пока по-тихому, а вот с Баку он погорячился, там султан крепко сидит, англосаксы там в предбаннике пока топчутся, занято. .
    1. kaufman
      kaufman Сегодня, 15:23
      0
      Сдаётся мнёт , что в подобных вопросах Султан ничего не решает без британцев
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:25
    0
    Дак это же любимое их занятие! Науськивать и ту и другую сторону.
  6. blackcat
    blackcat Сегодня, 15:42
    0
    В писании сказано: " благими намерениями выстлана дорога в ад".Мудрые люди всё-таки писали эту книгу hi
  7. Фразах
    Фразах Сегодня, 15:52
    0
    Инвестиции печеньем, все уже в курсе, кроме местных бабаев, рассчитывающих с помощью западной банды порулить туземцами и обчистить казну.