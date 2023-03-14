В Вашингтоне заявили об инвестициях во взаимодействие с Азербайджаном и Арменией, в отличие от «злого» Ирана

В Вашингтоне привыкли вмешиваться в дела государств, находящихся в тысячах километрах от границ Соединенных Штатов. Особенно сильное раздражение вызывает в США то или иное события связанное с Россией, Китаем или Ираном – государствами, которые проводят свою независимую международную политику.На этот раз в Вашингтоне вспомнили о Южном Кавказе и взаимоотношении стран региона с соседним Ираном. По словам официального представителя Госдепа США Неда Прайса (скоро покидает свой пост), американская политика в регионе заключается в инвестировании во взаимодействие как с Азербайджаном, так и с Арменией. Об этом Прайс сказал в контексте своего комментария по поводу нарастания напряженности между Баку и Тегераном.Представитель Госдепа, как того требует вся политическая линия властей США в отношении недружественных стран, отметил, что Иран имеет злые намерения в регионе и проводит негативную для соседей политику. Прайса совсем не смущает, что именно США в последние десятилетия занимались дестабилизацией ситуации в разных уголках мира и прямой военной агрессией против суверенных стран.США пытаются играть роль то ли арбитра, то ли и вовсе ангела. По словам Прайса, в отличие от «плохого» Ирана США хотят, чтобы на Южном Кавказе не было конфликтов и напряженности.