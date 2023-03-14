Ковровский 6П67: Российский автомат, который не даёт отдачи

На первый взгляд, автомат, который вообще не даёт отдачи – это что-то из области фантастики. Между тем в России существует такое оружие.
Более того, речь идет не об экспериментальных образцах, а об автоматах 6П67 (калибра 5.45) и 6П68 (калибра 7.68), которые выпускаются в Коврове и уже приняты на вооружение. Правда данное оружие пока рекомендовано для использования в спецподразделениях, поэтому информация о нем не получила широкого распространения.
Главной особенностью автоматов 6П67 и 6П68 является полное отсутствие отдачи. Ведущие программы «Военная приемка», для демонстрации данного преимущества, поставили на него стакан с водой. Последний не упал даже при стрельбе очередями.
Еще одним неоспоримым преимуществом данного оружия является высокая кучность стрельбы. Как заявляет производитель, при стрельбе очередью из четырех выстрелов, все четыре пули попадают в круг диаметром 10 см.
Согласно информации из открытых источников, дальность прицельной стрельбы из этого оружия достигает 800 метров. Вес неснаряженного 6П67 составляет всего 3,5 кг. Вместимость магазина – 30 патронов.
Среди некоторых специалистов бытует мнение, что при всех своих преимуществах, вышеупомянутый автомат имеет существенный недостаток – он слишком прихотлив и не подойдет для использования в экстремальных условиях.
Это утверждение решили проверить эксперты из «Военной приемки». В ходе испытаний автомат будут посыпать пылью и песком, вмораживать в лед, а затем стрелять из него в разных режимах.