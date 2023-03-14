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Ковровский 6П67: Российский автомат, который не даёт отдачи

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Ковровский 6П67: Российский автомат, который не даёт отдачи

На первый взгляд, автомат, который вообще не даёт отдачи – это что-то из области фантастики. Между тем в России существует такое оружие.


Более того, речь идет не об экспериментальных образцах, а об автоматах 6П67 (калибра 5.45) и 6П68 (калибра 7.68), которые выпускаются в Коврове и уже приняты на вооружение. Правда данное оружие пока рекомендовано для использования в спецподразделениях, поэтому информация о нем не получила широкого распространения.

Главной особенностью автоматов 6П67 и 6П68 является полное отсутствие отдачи. Ведущие программы «Военная приемка», для демонстрации данного преимущества, поставили на него стакан с водой. Последний не упал даже при стрельбе очередями.

Еще одним неоспоримым преимуществом данного оружия является высокая кучность стрельбы. Как заявляет производитель, при стрельбе очередью из четырех выстрелов, все четыре пули попадают в круг диаметром 10 см.

Согласно информации из открытых источников, дальность прицельной стрельбы из этого оружия достигает 800 метров. Вес неснаряженного 6П67 составляет всего 3,5 кг. Вместимость магазина – 30 патронов.

Среди некоторых специалистов бытует мнение, что при всех своих преимуществах, вышеупомянутый автомат имеет существенный недостаток – он слишком прихотлив и не подойдет для использования в экстремальных условиях.

Это утверждение решили проверить эксперты из «Военной приемки». В ходе испытаний автомат будут посыпать пылью и песком, вмораживать в лед, а затем стрелять из него в разных режимах.

Автор:
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13 комментариев
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  1. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 22:09
    +1
    Это утверждение решили проверить эксперты из «Военной приемки». В ходе испытаний автомат будут посыпать пылью и песком, вмораживать в лед, а затем стрелять из него в разных режимах.
    Только бетоном не заливайте. stop
  2. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 22:15
    0
    Помнится там еще пулемет был с аналогичными характеристиками. Этим комплексам много лет, но их зарубили в пользу калаша.
  3. Buyan
    Buyan Сегодня, 22:16
    +2
    Интересная статья, автору спасибо, любопытное изделие hi
  4. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 22:16
    0
    У стрелкового оружия оружия очень много показателей и отдача не главное. Мне интересны другие показатели.
  5. cpls22
    cpls22 Сегодня, 22:37
    0
    На видео со снятым кожухом видно, что его противовес в конце цикла лупит по демпферу около основания мушки.
    Насколько этот узел износостоек ? Как часто его надо менять ? М.б. поэтому его только для спецназа оставили?
    Или этот удар возможен только при отсутствии кожуха, а в одетом состоянии он пневматически тормозится ?
    Одни вопросы .
  6. Hitriy Zhuk
    Hitriy Zhuk Сегодня, 22:42
    +2
    Абакан?
    Эпичная штука, и что характерно как бы не до 90х сделано.
    Жаль не закупили.
    1. vvnab
      vvnab Сегодня, 22:54
      0
      Название Абакан носил конкурс, победил в котором АН-94. Прототип этого автомата позже получил название АЕК-971.
  7. vvnab
    vvnab Сегодня, 22:56
    0
    Стрелкового оружия без отдачи не бывает и быть не может. Возвращаемся в школу и учим законы Ньютона. )
    На канале Калашников медиа как-то наглядно демонстрировали чем принципиально отличается АК от остальных систем. Из оружия делали несколько выстрелов, затем бросали в снег, давали образовавшейся воде снова замёрзнуть и пытались перезарядить и выстрелить снова. Калаш смог. Ни AR-15, ни HK-416, ни ещё что-то, повторить данный фокус оказались не в состоянии.
    Интересно как с этим у АЕК-971/6П67?
    1. Arisaka
      Arisaka Сегодня, 23:30
      0
      А это действительно так нужно? Именно что фокус, но не ТТХ.
      Фокусы показывать вон на биатлоне показывали, на танковом.
      концерн Калашников славится протекционизмом, как и КБ Миля в своё время.
      1. vvnab
        vvnab Сегодня, 23:40
        0
        А это действительно так нужно?

        Ну хз, конечно. Но ситуация вполне возможная в реальной жизни, разве нет? Этим, возможно, и выбор схемы АК финской армией объясняется. Хотя я не специалист, просто предположение.
  8. JD1979
    JD1979 Сегодня, 23:25
    -1
    У Калашникова сбалансированная автоматика как-то по другому работает, там нет такой странной фиговины как удар балансира по мушке. Странное решение и мне кажется нежизнеспособное. Интересно бы сравнить оба решения.
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 23:42
    0
    В апреле 2023-го года и 67-й и 68-й станут доступны. Количество, готовое для использования в ВС РФ зависит от заказа МО и может достигать 470 тысяч единиц в месяц.
    1. vvnab
      vvnab Сегодня, 23:48
      0
      может достигать 470 тысяч единиц в месяц

      Нет у ЗИД подобных мощностей. Думаю, что вообще ни у кого нет! Откуда "дровишки"? )