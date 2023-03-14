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Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль завод «Востокмаш» на севере промзоны АЗОМ в Артёмовске

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Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль завод «Востокмаш» на севере промзоны АЗОМ в Артёмовске

Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" продолжают продвижение в Артемовске, стараясь выбить противника из города. Бои идут и на территории завода АЗОМ, "музыкантам" удалось взять под свой контроль завод "Востокмаш", расположенный на севере промзоны. Снимки, подтверждающие это, размешены в ТГ-канале ЧВК "Вагнер".


Штурмовые подразделения "Оркестра" продолжают действовать в промышленной зоне Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ), занимающей довольно большую территорию. Сегодня, т.е. 14 марта 2023 года, ряд российских ресурсов сообщил об установлении контроля над заводом "Востокмаш", расположенном в северной части АЗОМа.

В качестве доказательств публикуются снимки "вагнеровцев" из цехов "Востокмаша", где еще в декабре прошлого года Зеленский лично вручал награды "захистникам Бахмута", обещавшим не пустить "российских оккупантов" на территорию завода, превратив его в неприступную крепость.


О том, что "вагнеровцы" вошли на территорию АЗОМа, сообщалось еще несколько дней назад, причем штурм начался сразу с двух сторон: с севера и с юга. Накануне появилась информация, что штурмовики "Оркестра" добрались и до подземелий завода АЗОМ, где вступили в боестолкновения с подразделениями ВСУ, обороняющими завод. Как сообщалось, бои идут в подземных коммуникациях завода, вплоть до глубины 320 метров.

По словам куратора ЧВК Евгения Пригожина, обстановка в Артемовске тяжелая, противник всеми силами пытается не допустить продвижения штурмовых отрядов "музыкантов" вперед, бои идут буквально за каждый метр территории.
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11 комментариев
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 11:44
    -7
    Для войны у нас ЧВК, а армия для парадов. На сватовском направлении продвижение 100 метров в день, на по Донецком год штурмуют п.г.т. Авдеевка, под Угледаром тоже все видели результат.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:47
      -4
      Для войны у нас ЧВК, а армия для парадов.
      Мало какая армия в современном обществе, может позволить себе такие потери без последствий, а чвк может. Хотя отрицать бездарное командование армией, не понимание условий современной войны, игнорирование потребностей войск, кумовство назначений, сумасшедшую просто безумную коррупцию и т.д. не возможно. (Я конечно про армию Марсиан, в Российской прекрасно все))
    2. kakvastam
      kakvastam Сегодня, 12:05
      -3
      Кстати, интересно будет посмотреть на очередной парад, особенно если к маю украинцы наступление подготовят.
      Вагнеровцев-то там не будет, они заняты слишком, придётся опять паркетным частям отдуваться.
  2. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 11:52
    +3
    Очередной успех. Когда люди умеют качественно работать то и добавить нечего...
    Значит шут не просто так на этом заводе видео писал, если что было куда смыться, подвалы были рядом...
  3. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 12:01
    0
    Какой-то сюрреализм.
    Воюет маленькая частная группировка, а миллионная армия делает вид, что её это не касается...
    Стоит ли удивляться, что простые граждане не работают на победу, а готовятся к поражению?
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 12:04
      +3
      Воюет маленькая частная группировка
      Где то попадались информация, это до 50к сотрудников, собственные ВВС, танковые и артиллерийские соединения. Может и маленькая, но по больше и боеспособней некоторых Европейских армий.
      1. kakvastam
        kakvastam Сегодня, 12:14
        -3
        Беда в том, что т.н. "армия" действует по принципу "вдруг война, а я уставший". Не о бойцах, понятно, речь, но "ни один завод не разорился оттого, что плохо работали рабочие".
        Причём распоряжаются ресурсами и изображают планирование люди, не несущие никакой ответственности. А им что область бросить на растерзание, что бойцов положить - ничем не грозит. Главное - начальство не огорчить.
        1. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 12:17
          -1
          распоряжаются ресурсами и изображают планирование люди, не несущие никакой ответственности.

          Люди просто понимают современные реалии и принципы капиталистического общества, ее идеологию, понимают саму суть проекта Россия. request
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 12:02
    +1
    Цитата: ЖЭК-Водогрей
    Для войны у нас ЧВК, а армия для парадов. На сватовском направлении продвижение 100 метров в день, на по Донецком год штурмуют п.г.т. Авдеевка, под Угледаром тоже все видели результат.

    А диван для великих стратегов.
  5. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 12:12
    +2
    Глубиной 320м wassat Это же уму не постижимо сколько надо было прокопать и это только ради завода? Офигеть
    1. Простой
      Простой Сегодня, 12:53
      +1
      ----------------------------------------
      Пройдемте -ка на урок истории :