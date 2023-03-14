Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль завод «Востокмаш» на севере промзоны АЗОМ в Артёмовске

Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" продолжают продвижение в Артемовске, стараясь выбить противника из города. Бои идут и на территории завода АЗОМ, "музыкантам" удалось взять под свой контроль завод "Востокмаш", расположенный на севере промзоны. Снимки, подтверждающие это, размешены в ТГ-канале ЧВК "Вагнер".Штурмовые подразделения "Оркестра" продолжают действовать в промышленной зоне Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ), занимающей довольно большую территорию. Сегодня, т.е. 14 марта 2023 года, ряд российских ресурсов сообщил об установлении контроля над заводом "Востокмаш", расположенном в северной части АЗОМа.В качестве доказательств публикуются снимки "вагнеровцев" из цехов "Востокмаша", где еще в декабре прошлого года Зеленский лично вручал награды "захистникам Бахмута", обещавшим не пустить "российских оккупантов" на территорию завода, превратив его в неприступную крепость.О том, что "вагнеровцы" вошли на территорию АЗОМа, сообщалось еще несколько дней назад, причем штурм начался сразу с двух сторон: с севера и с юга. Накануне появилась информация, что штурмовики "Оркестра" добрались и до подземелий завода АЗОМ, где вступили в боестолкновения с подразделениями ВСУ, обороняющими завод. Как сообщалось, бои идут в подземных коммуникациях завода, вплоть до глубины 320 метров.По словам куратора ЧВК Евгения Пригожина, обстановка в Артемовске тяжелая, противник всеми силами пытается не допустить продвижения штурмовых отрядов "музыкантов" вперед, бои идут буквально за каждый метр территории.