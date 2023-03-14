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В едином боевом порядке с танками Abrams: в Польше создают новую тяжёлую БМП

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В едином боевом порядке с танками Abrams: в Польше создают новую тяжёлую БМП

После начала проведения спецоперации первым делом польское командование приступило к массовой закупке танков в целях форсированного укрепления вооружённых сил страны. Поставки южнокорейских ОБТ К2 уже развернулись, ведётся подготовка к созданию промышленной базы по их обслуживанию и сборке.


Решив проблему с танками, командование озаботилось усилением мотострелковых подразделений. Были заказаны 1400 плавающих БМП Borsuk в различных модификациях. Согласно концепции развития войск, они должны выступать в едином боевом порядке с ОБТ К2 (которые доктринально классифицируются как «средние танки») и Abrams. При этом предполагается, что рассматриваемые в качестве «тяжёлых танков» M1A1FEP и M1A2SEPv3 Abrams, состоящие на вооружении польской армии, нуждаются в сопровождении более мощных машин.

Эту нишу должна занять новая тяжёлая БМП. Её планируется создать с использованием элементов шасси самоходных гаубиц Krab (Польша) и K9 (Южная Корея): двигателя, трансмиссии, подвески, катков, гусениц, которые будут установлены в новый корпус, спроектированный с нуля.

В отличие от Borsuk требование плавучести машины будет отменено, а более крупный корпус позволит установить более качественную броню, больше оборудования на борту, а также увеличит размер перевозимого десанта [8-9 чел. вместо 6]

- заявил представитель Минобороны в интервью Польскому агентству печати.

С его слов, в качестве вооружения машины рассматривается 40-мм пушка и ПТУР [видимо, Spike LR1/LR2]. Их можно разместить в уже существующем боевом модуле ZSSW-30, которым оснащается Borsuk, имеющий 30-мм пушку.

Первый прототип новой БМП может быть построен в этом году. Вероятно, что в первую очередь она пойдёт на оснащение 18-й механизированной и 1-й пехотной дивизий.
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8 комментариев
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  1. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 12:00
    +2
    использованием элементов шасси самоходных гаубиц Krab (Польша) и K9 (Южная Корея)

    У краба шасси от К9. Так что масло масленное. Что говорит о массе будущего БМП в 45-50 тонн. В целом тематика тяжелых БМП крайне актуальна, они будут потихоньку замещать танки.
  2. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 12:02
    +2
    Если достигнут заданных параметров и вооружат как задуманно будет лучшая БМП в Европе.Опыт войны показывает востребованность в таких БМП.Самим нужно думать как и чем оснащать армию,время БМП-1,2 уже ушло.Тройка еще держится,но уже с трудом.Против западных БМП с 40мм пушками уже требует серьезных решений.
  3. Alex777
    Alex777 Сегодня, 12:03
    0
    Поляки совсем очумели. Нет других проблем кроме как воевать.
  4. Новик225
    Новик225 Сегодня, 12:12
    +1
    США подготовили для войны Украину (политически, психологически и технически) и бросили её на убой.
    Следующие в очереди - поляки.
    1. B44
      B44 Сегодня, 12:23
      +1
      Думаю, это план. Если 404 не удастся, Польша войдет с «помощью». Начинка Польши техникой в ​​огромных масштабах уже началась, счет пополам достанется Франции и Германии.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:17
    0
    Цитата: ColdWind
    тематика тяжелых БМП крайне актуальна, они будут потихоньку замещать танки.
    А может все таки дополнять и усиливать боевую деятельность пехоты?
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:18
    +1
    В едином боевом порядке с танками Abrams: в Польше создают новую тяжёлую БМП
    . Рвутся, рвутся они к... новому/следующему разделу своей страны. Грабли старые, но, не менее убойные, как и раньше.
    1. Rabioso
      Rabioso Сегодня, 13:23
      0
      Мир меняется. И расстоновка сил тоже. Нельзя смотреть на все это сквозь призму исторических событий прошлого.