Замглавы МИД РФ Грушко: Россия продлила «зерновую сделку» на 60 дней

Российская Федерация продлила зерновую сделку с Украиной, она будет носить пакетный характер. Об этом сегодня заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко.Как отметил представитель руководства российского дипломатического ведомства, сделка была продлена сроком на 60 дней. Украинская сторона, напомним, настаивала на 120-дневном, а то и бессрочном продлении сделки.По утверждению замминистра Грушко, Россия будет добиваться снятия любых преград для поставок сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. В настоящее время, отметил дипломат, переговоры по зерновой сделке продолжаются.Напомним, что обсуждение дальнейшего продления зерновой сделки происходило в Женеве в офисе Организации Объединенных Наций (ООН). Западная пресса назвала главным интересом ООН сохранение поставок зерновых культур в страны Ближнего Востока, Африки и Азии. В свою очередь, главной целью продления зерновой сделки для России называлось восстановление транзита аммиака через украинские порты.Вчера заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, который возглавил делегацию на переговорах по зерновой сделке, отметил, что Россия не имеет возражений по продлению сделки, но на 60 дней. Украинскому руководству такой срок не нравится, поскольку он дает возможность Москве оперативно отказаться от выполнения условий сделки через 60 дней, если будет установлено, что часть соглашения по экспорту сельскохозяйственной продукции российского производства не выполняется.Также в МИД РФ отмечали, что Запад продолжает саботировать зерновую сделку. Создаются условия лишь для вывоза украинского продовольствия из черноморских портов, а экспорт российской продукции сталкивается с определенными препятствиями.