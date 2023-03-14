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Замглавы МИД РФ Грушко: Россия продлила «зерновую сделку» на 60 дней

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Замглавы МИД РФ Грушко: Россия продлила «зерновую сделку» на 60 дней

Российская Федерация продлила зерновую сделку с Украиной, она будет носить пакетный характер. Об этом сегодня заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко.


Как отметил представитель руководства российского дипломатического ведомства, сделка была продлена сроком на 60 дней. Украинская сторона, напомним, настаивала на 120-дневном, а то и бессрочном продлении сделки.

По утверждению замминистра Грушко, Россия будет добиваться снятия любых преград для поставок сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. В настоящее время, отметил дипломат, переговоры по зерновой сделке продолжаются.

Напомним, что обсуждение дальнейшего продления зерновой сделки происходило в Женеве в офисе Организации Объединенных Наций (ООН). Западная пресса назвала главным интересом ООН сохранение поставок зерновых культур в страны Ближнего Востока, Африки и Азии. В свою очередь, главной целью продления зерновой сделки для России называлось восстановление транзита аммиака через украинские порты.

Вчера заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, который возглавил делегацию на переговорах по зерновой сделке, отметил, что Россия не имеет возражений по продлению сделки, но на 60 дней. Украинскому руководству такой срок не нравится, поскольку он дает возможность Москве оперативно отказаться от выполнения условий сделки через 60 дней, если будет установлено, что часть соглашения по экспорту сельскохозяйственной продукции российского производства не выполняется.

Также в МИД РФ отмечали, что Запад продолжает саботировать зерновую сделку. Создаются условия лишь для вывоза украинского продовольствия из черноморских портов, а экспорт российской продукции сталкивается с определенными препятствиями.
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64 комментария
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  1. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:04
    +19
    Ну, да как сказал поэт- " При Николае и при Саше, мы сохраним доходы наши. " Кому война- кому мать родная.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:09
      +21
      Одной из цели СВО была смена правящего режима на Украине. Прошел год и что мы видим ? процветает торговля, прокачка углеводородов и туристические поездки в Киев. Постоянно муссируется о готовности к переговорам с тем же Зеленским. Отсюда вопрос а зачем тогда начинали если с ним не прочь договориться, ведь понятно Запад Украину без боя не отдаст. Стратегия брать по выражению Лаврентия Палыча на "фуфу" (на понт) не работает.
      1. ishinmaikl
        ishinmaikl Сегодня, 12:26
        +8
        Так начинали то думая что власть украинская разбежится армия сдастся и все кончится за неделю..
        Даже никто не успеет санкции ввести..
        Ошиблись чутка,бывает..
        1. barclay
          barclay Сегодня, 12:45
          +17
          Ошиблись чутка,бывает
          Так бывает, когда отсутствует разведка, а в Генштабе сидят балбесы...
          Ну, а зерноаая сделка - это очередная тёмная сторона странной войны.
      2. красноярск
        красноярск Сегодня, 13:05
        -2
        Цитата: Silver99
        что мы видим ? процветает торговля, прокачка углеводородов и туристические поездки в Киев.

        Насчет "туристических поездок" не знаю, хоть и сильно сомневаюсь, что найдутся самоубийцы для таких поездок. А вот насчет торговли... Ну давайте закроем рынки сбыта для наших сельхозпроизводителей и... Вам легче на душе станет, а им? Вам пофиг, а сельхозпроизводители, лишившись рынка сбыта своей продукции, не расплатятся по кредитам, и... обанкротятся, закроются и пр. Вам легче станет?
        Прокачка углеводородов идет по ранее заключенным договорам. Давайте не выполнять эти договора, перестанем получать оплату, получать средства так необходимые бюджету, мало того, получим штрафные санкции. И Вам опять полегчает?
        Цитата: Silver99
        Постоянно муссируется о готовности к переговорам

        И что Вам не нравится? С какого перепуга Вы решили, что переговоры, если они случатся, будут идти на украинских условиях?
        1. Кронос
          Кронос Сегодня, 13:20
          +2
          Потому, что переговоров хочет не украинская сторона.
        2. Buchenland
          Buchenland Сегодня, 13:36
          +1
          "туристических поездок" - на сколько я понимаю имелись в виду поездки лидеров западных стран.
      3. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 13:33
        +1
        Это что?.. Очередной т.н. "жест доброй воли" со сотроны Кремля?..

        Причем здсеь некие "украинские порты"?.. Для БЕСПЕПЯТСТВЕННОГО экспорта российских минеральных удобрений, в рамках данной "сделки", все "санкционеры" ДОЛЖНЫ ОТКРЫТЬ ВСЕ свои порты. И снять т.н. "аресты" с судов, с минеральными удобрениями из России, в них уже находящихся...

        Кстати, в порту Ревеля, одно такое судно с российским грузом уже БОЛЕЕ ПОЛУГОДА под неким "арестом" находится. Его, что, уже обязались выпустить из порта?..
        1. cadaver
          cadaver Сегодня, 13:56
          0
          Это что?.. Очередной т.н. "жест доброй воли" со сотроны Кремля?..

          Именно, Песков: продление зерновой сделки – жест доброй воли со стороны России.
          https://www.vesti.ru/finance/article/3248142
    2. конёк-горбунок
      конёк-горбунок Сегодня, 12:09
      +6
      Ну собственно поэтому страны Ближнего Востока, Африки и Азии,и относятся к нам нейтрально,что мы не препятствуем экспорту продовольствия в эти страны из Украины
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 12:27
        +3
        А разве они хоть что-то получили?? Всё вроде в Гейропу ушло..
        1. Сабуров_Александр53
          Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:52
          +7
          а экспорт российской продукции сталкивается с определенными препятствиями.
          Где бы конкретно почитать, что это за препятствия и почему они изначально не были оговорены в сделке? Выходит, мы не умеем прорабатывать тексты договоров, если в нарушение наших интересов, тут же не останавливается вся сделка. И что-то про досмотр зерновозов, где и кто их досматривает на предмет провоза оружия?... Молчок от нашей пропаганды и только недоумение граждан.
          1. paul3390
            paul3390 Сегодня, 13:08
            +1
            что это за препятствия и почему они изначально не были оговорены в сделке

            Да очень просто - банально не проводят платежи и не страхуют сделки и грузы. А как вы заставите частных страховщиков работать с нами? Это их личное дело, а то, что им перед тем звонили из обкома - это в договоре не пропишешь..

            Товарищ Сталин не зря говорил - СВОЁ иметь надо. И если флот для перевозки зерна за день не построишь, надо было ещё 20 лет назад этим озаботиться, как только на трон сел, то почему мы не можем сами страховать сделки - для меня загадка..
      2. Viltor
        Viltor Сегодня, 12:31
        -2
        Я так полагаю, что статистику о поставках зерна Вы не видели, хотя Путин раз пять в ходе своих выступлений упомянул сколько зерна достаётся Африке и Азии.
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 12:47
          +10
          Видите ли - я гаранта давно не слушаю.. Смысл??

          Что до получателей зерна:

          В министерстве подчеркнули, что в текущий момент зерновая сделка больше похожа на обслуживание коммерческого зернового экспорта Украины, поскольку большая часть продукции идет не в беднейшие страны. Из более чем 23 млн т зерна (преимущественно кормовой кукурузы и фуражного зерна) основная часть, 47%, была вывезена в страны с высоким уровнем доходов, прежде всего в ЕС, а 34% — в страны с доходами выше среднего. Доля поставок в нуждающиеся страны неуклонно снижается и составляет уже 2,6%, отметили в МИДе.
    3. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:10
      +8
      СВО идет параллельно с "зерновой сделкой", открывшей свиньям торговлю и снабжение всем им необходимым через Одессу.
      1. красноярск
        красноярск Сегодня, 13:12
        -2
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        СВО идет параллельно с "зерновой сделкой", открывшей свиньям торговлю и снабжение всем им необходимым через Одессу.

        Прежде чем такое писать, поинтересуйтесь, - что за зерно вывозится из Окраины?
        Это зерно не принадлежит Окраине. Это зерно выращено западными арендаторами и они стараются забрать свой урожай. Окраина за аренду земли свое получила, работники за работу зарплату тоже.
  2. Ганкутсу_
    Ганкутсу_ Сегодня, 12:05
    +18
    Это типо победа? украинцы хотели на 120 дней, а мы взяли и всего на 60 продлили. Переиграли!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:25
      +1
      Цитата: Ганкутсу_
      украинцы хотели на 120 дней, а мы взяли и всего на 60 продлили. Переиграли!

      Переиграли как при игре в шашки - "в поддавки".
    2. Sevastiec
      Sevastiec Сегодня, 12:55
      +3
      Дело не в украинцах. Это турки прогнули, они основной гешефт снимают. Мы остановили "сделку", они остановили поток товаров по "параллельному импорту".
  3. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 12:06
    -1
    Понятно, почему на 60 дней - если и в этот раз будут "надувать" (с), то не будем продлевать. Но все равно я лично не очень доволен, ибо прозреваю что и сейчас будут проблемы с вывозом от нас; так что можно было бы сразу сэкономить время.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:24
      +1
      Как отметил представитель руководства российского дипломатического ведомства, сделка была продлена сроком на 60 дней. ..
      По утверждению замминистра Грушко, Россия будет добиваться снятия любых преград для поставок сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.

      Нормальные люди в начале добиваются снятия преград и лишь потом что-то продлевают или заключают.
      В свою очередь, главной целью продления зерновой сделки для России называлось восстановление транзита аммиака через украинские порты.

      Вот здесь-то собака и зарыта.
      Мне кажется дешевле и менее кроваво было бы построить новый аммиакопровод.
      По своей территории.
      Это и в военном плане руки бы развязало.
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:05
        0
        дешевле и менее кроваво было бы построить новый аммиакопровод
        Так и строим... Обещают до конца года сделать выход трубы на Тамань. Даже схема есть в интернете. А унижаемся и торгуемся с аммиакопроводом через Одессу, потому что там застряло 120 тыс. тонн нашего аммиака в хранилищах. Зеля держит его, как гарантию против ударов по портовой структуре и взорвет хранилища, если мы сунемся туда с суши или с берега.
        1. Грица
          Грица Сегодня, 14:00
          0
          Цитата: Сабуров_Александр53
          Зеля держит его, как гарантию против ударов по портовой структуре и взорвет хранилища, если мы сунемся туда с суши или с берега.

          Интересно, а кому в таком случае он сделает плохо? Вонять то будет на его территории.
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:32
      +1
      ИМХО - это реверанс в сторону типа дружище Эрдогана.. Не зря такой срок - как раз под турецкие выборы. Землетрясение изрядно подгадило тому шансы переизбраться, а османы - получали не хилый навар от зерновой сделки. Перерабатывая наше зерно на муку и барыжа уже её по всему Востоку.. И если султану и этот гешефт обрубить - возможно что уже в мае придётся иметь дело совсем с другими людьми..

      Другое дело - чем дальше, тем больше встаёт вопрос - а нужен ли нам вообще такой скользкий типа партнёр как Эрдоган? С такими друзьями - никаких врагов не надо..
      1. Mishka78
        Mishka78 Сегодня, 13:49
        +1
        Цитата: paul3390
        Другое дело - чем дальше, тем больше встаёт вопрос - а нужен ли нам вообще такой скользкий типа партнёр как Эрдоган? С такими друзьями - никаких врагов не надо..

        Тут фишка в том, что другие ещё хуже.
        Этот хотя бы "многовекторный". Оппозиция его на 100% проамериканская, тут же к санкциям присоединятся, дадут базы подлёта, массово вооружение пойдёт, проливы нам закроют и т.п.
    3. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 12:50
      0
      Цитата: Reindeer
      Понятно, почему на 60 дней - если и в этот раз будут "надувать" (с), то не будем продлевать.

      Да выборы у Эрдогана 14 мая, а сделка 60-ти дневная заканчивается 17-го. Совпадение? Не думаю...
  4. Русфанер
    Русфанер Сегодня, 12:06
    +18
    "Чудны дела твои, Господи!"(с)
    России гадят в один карман, а из другого она платит за это! Уму недостижимо!
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 12:12
      +4
      Ну... Пишут что по этой сделке вывозится украинское зерно, а российское остаётся под "санкциями", причем якобы "зерновая сделка" сделана под разрешение вывоза российского аммиака в ЕС. Вот сижу и думаю: вывозится украинское зерно, которое идёт в основном в ЕС, за это опять же вывозится российский аммиак для удобрений в ЕС. И кто же, тут, в выигрыше? ЕС?
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:34
        +2
        Цитата: Monster_Fat
        вывозится российский аммиак для удобрений в ЕС. И кто же, тут, в выигрыше? ЕС?

        Вывозится не бесплатно, стало быть в России есть влиятельные бенефициары.
        Имеет ли что-то с этого бюджет, - не факт.
        1. Фразах
          Фразах Сегодня, 12:54
          +1
          Тьма тьмущая влиятельных бенефициаров, причем тех же, что в Европе и Америке. Они дают деньги в рост и их единственная забота, чтобы множились проценты. Зерно, аммиак, атомные бомбы.., да похрену, лишь не прерывался процесс.
      2. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:13
        -1
        И кто же, тут, в выигрыше? ЕС?
        Уверяют, что и наш бюджет тоже! Ровно так же, как и прокачка газа через Руину. Значит, моя добавка к пенсии в текущем году, отчасти за это унижение. Если бы это зависело от меня, я готов потерпеть без этой добавки. Но у меня пенсия несколько выше минимальной по стране, а готовы ли потерпеть другие? lol
  5. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 12:06
    +13
    Что то не понял.РФ сталкивается с саботажем своей продукции и тут же продляем сделку на 60 дней и бьем себя в грудь какие мы умные и справедливые.Потом каяния нас опять обманули.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:09
    +8
    Её проще назвать 60-тью днями позора.
  7. Stas157
    Stas157 Сегодня, 12:09
    +9
    . отметил, что Россия не имеет возражений по продлению сделки

    Россия не имеет возражений, а россияне имеют.

    . МИД РФ отмечали, что Запад продолжает саботировать зерновую сделку.

    А почему не наоборот? По мне бы лучше Запад скулил о том, что мы на сделку с Западом не идем.
  8. Николай310
    Николай310 Сегодня, 12:11
    +3
    Куколды...и даже хуже...

    Других слов на это не остаётся
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:13
    +1
    сделка была продлена сроком на 60 дней.
    Не берусь советовать, но может все таки сначала нужно было добиться выполнение Западом взятых обязательств по снятию запретов на российскую сельхозпродукцию? Да, дипломатия иногда вещь не постижимая.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:38
      0
      Цитата: rotmistr60
      Да, дипломатия иногда вещь не постижимая.

      Закона о лоббировании нет и потому оно осуществляется подковёрно.
      Отсюда и "непостижимость". hi
    2. Русский ватник
      Русский ватник Сегодня, 12:43
      +3
      Это в нормальном мире. А у нас, видимо, кому то влиятельному или занесли много, или пообещали кого то из родственников по запчастям из Лондона отправить. И у нас, стараниями мыслителей из Минобороны видимо нет возможности помешать судоходству в Одессу. И таким образом сохраняем типа лицо, правда со спущенными штанами и нагнувшись.
  10. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 12:16
    +4
    Вообще не понимаю зачем публиковать эту новость, да ещё под соусом "победы дипломатии" . Западные " партнёры " четко указали границы этой сделки- будет РФ участвовать или нет , зерно все равно вывозится будет.
    По факту анекдот -вчера на пустере меня износиловали. И что будешь делать ? Сегодня опять пойду .
    Претензия не к автору статьи ,а к вообще...
  11. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 12:17
    +5
    Россия будет добиваться снятия любых преград для поставок сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.

    Это позор, это хуже чем позор - это прогиб с лизанием сапог. СНАЧАЛА СНИМАЮТСЯ ВСЕ ПРЕГРАДЫ, ПОТОМ РАЗГОВРЫ РАЗГОВАРИВАЮТСЯ И РОССИЯ САМА РЕШАЕТ КОМУ ЧЕГО И ЗА СКОЛЬКО ПОСТАВЛЯТЬ. ДО СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ЛЮБОЕ СУДНО С ЗЕРНОМ АРЕСТОВЫВАЕТСЯ И СТОИТ НА РЕЙДЕ В АЗОВСКОМ МОРЕ. Зла не хватает - пацаны гибнут а бизнюки лижут.
    1. ishinmaikl
      ishinmaikl Сегодня, 12:29
      +2
      Чем арестовывать будете?
      *Москва* уже показала что может случиться с российскими кораблями
  12. tihon4uk
    tihon4uk Сегодня, 12:19
    +3
    Идиоты, трусы и предатели пытаются выдать очередную перемогу, а потом скажут что их обманули. Кто то еще удивлен что сво идет так долго?
  13. begemot20091
    begemot20091 Сегодня, 12:21
    +1
    ну........................................................................................................................................................................................................................................................себе
  14. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 12:21
    +1
    Барыги под прикрытием Москвы опять в наваре, карманов у них не счесть. Да и Хохлятник выиграет.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:42
      +5
      Условный Абрамович может рассчитывать на бонусы с двух сторон.
  15. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 12:23
    +8
    Её нельзя продлить на 60 дней. Это были наши "хотелки". По сути подписанного соглашения между Россией и Украиной с гарантами ООН и Турцией - там предусмотрено автоматическое продление на 120 дней если ни одна из сторон не заявила о выходе.
    Ну а раз мы не заявили - то она продлена. На 120 дней.
    Но, как говорил бессменный вождь нации - "опять надули". Доверчивые мы просто шибко.
    Наша часть не выполнялась, не выполняется и не будет выполняться.
    А если мы её не продлим - то турки нам обрежут дыхалку с серым импортом, что сейчас они и сделали.
    https://iz.ru/1481574/elnar-bainazarov-evgeniia-pertceva/tamozhnia-vam-ne-tut-pochemu-turtciia-otkazyvaetsia-propuskat-tovary-v-rossiiu
  16. Sergey_Brud
    Sergey_Brud Сегодня, 12:25
    +5
    Тут всё очень просто. Первый вариант, мы соглашаем на продление, и как бы с нашего согласия она продлевается. Второй вариант, мы не соглашаемся, продлевают без нас, мы ни как воспрепятствовать не можем этому, все видят что мы ещё слабее и беспомощнее чем раньше, причём видят как внутри страны, так и за её пределами. Вы, как руководитель, какой вариант выберите?

    А вообще фундаментально наша власть напоминает банду мухоморов из все известного видео. https://www.youtube.com/watch?v=hAPICYPTXw0
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 13:04
      +3
      Вообще-то подобные "сделки", в которых России отведено самое последнее место" и показывают ее настоящие возможности по влиянию в международных делах. Увы.
  17. Viltor
    Viltor Сегодня, 12:29
    +5
    Наши условия не выполняются, но мы зерновую сделку продлеваем. Потом удивляемся, что решения российского правительства на Западе трактуют как очевидную слабость и с ещё большим рвением начинают вставлять нам палки в колёса. Наши власти не смущает и тот факт, что зерно, идущее из Украины на Запад, оплачивает вооружение, которое затем появляется на Донбассе у ВСУ.
  18. Диверcант
    Диверcант Сегодня, 12:30
    0
    Мне вот интересно.
    Если какое то государство не сможет вырастить зерно и купить не может, так как денег нет.
    То что будет происходить в данном государстве?
    Правду говорят, что если нет зерна, то нет хлеба, молока, спирта, некоторых лекарств, мяса с колбасой?
    Подскажет кто нибудь?
  19. isv000
    isv000 Сегодня, 12:31
    -4
    Продлили на 60 дней. Дальше не стали. Значит в Одессе скоро вернут на место памятник Екатерине...
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:57
      -1
      hi Народ вообще не думает,на Украине посевная сорвана,с перебоями по электричество очень удобно хранить сельхозпродукцию..Да видосики с боями в прошлогодних Подсолнухах наводит на размышления.Одесса русский город,только когда мы его возьмём под свой контроль?
      1. al3x
        al3x Сегодня, 13:16
        0
        А входит ли в планы сво взятие Одессы, Николаева и отрезание Украины от Черноморского побережья? Вот в чем вопрос. Никто этого не озвучивал, кроме "экспертов" разнокалиберных.
  20. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:32
    0
    Не любитель плагиата, Сатановский на эту тему высказал интересные мысли, в.ч. почему на 60 дней (выборы в Турции). Кому интересно, может ознакомиться.
  21. Alex66
    Alex66 Сегодня, 12:48
    0
    Запад продолжает саботировать зерновую сделку. Создаются условия лишь для вывоза украинского продовольствия из черноморских портов, а экспорт российской продукции сталкивается с определенными препятствиями.
    А наши ВМФ в ответ не могут создать препятствия для вывоза украинского продовольствия? Или наше правительство комплексует перед натовскими.
  22. Dave36
    Dave36 Сегодня, 12:51
    -1
    Мы физически не можем повлиять на сделку. Нет не сил не средств, ни воли ибо наши они только с первого взгляда , вроде бы наши) Касаемо зачем начали.. А мы еще толком и не начинали! В. Путин. Другое дело нам всем хочется ответок, а жить кто то из нас готов по продкарточкам? Или кто то готов в окоп без денег? По этому такой не иссекаемый поток ресурсов нашим партнерам.
  23. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 12:53
    +1
    Ну а что делать, в прошлом году когда мы приостановили на время участие Запад сказал что будет зерновая сделка без РФ. Короче что с нами что без нас дальше она будет работать. Вот как её остановить, надо минировать выходы,разнести порт Одессы или останавливать суда, но на эта нужна политическая и военная воля РФ. Ну вот поэтому и сидим в этой сделке что другие варианты не рассматриваются.
  24. Загребун
    Загребун Сегодня, 12:58
    +1
    Ёжики плакали, кололись , но продолжали жрать кактус.
  25. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 13:06
    +3
    Ахахаха laughing простите это уже нервное hi И после такого кому-то нужны ещё какие-то объяснения? И как там по ТВ у всяких Соловьевых и Ко начали уже объяснять как это нам выгодно? И данную новость, в полит пятиминутку довели до наших солдат на передовой?
  26. Chip4ik
    Chip4ik Сегодня, 13:07
    +4
    Опять жесты доброй воли со стороны России (( В то время как в Брянской области в районе г. Сельцо украинский БПЛА попытался атаковать химический завод.
  27. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 13:35
    +2
    Да от нас ничего по зерну не зависит . Совсем . Вывезут без нас и не спросят . Кто такие русские ? "Взялись воевать - воюйте вот тут и вот так" , а наши - под козырек . Идея взять нахрапом "клоуна" и "за три дня" провалилась с треском и грохотом из-за прогнившей в коррупции системе . На выборах будет всё действо , там навальные-фургалы покажутся просто детским садом ясельной группой . И постараются задействовать вернувшихся с фронта парней , которых отправили погибать за Родину те у кого зятья жрут в три глотки "буржуйское счастье" .
  28. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 13:49
    0
    В тг канале ВО есть новость, о том что Песков называет это жестом доброй воли со стороны России. У меня одного это словосочетание начинает вызывать приступ изжоги?
  29. Виктор_4
    Виктор_4 Сегодня, 14:03
    0
    Продление должно быть увязано с экспортом нашего зерна, а нет так нет. Порты украинские обесточить, по причалам нанести удар