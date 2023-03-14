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Пресс-секретарь президента РФ: Россия не признает юрисдикцию МУС и его решения по «военным преступлениям» на Украине

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Пресс-секретарь президента РФ: Россия не признает юрисдикцию МУС и его решения по «военным преступлениям» на Украине

Российская Федерация отказывается признавать юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), соответственно и не будет признавать его решения по делам, связанным с конфликтом на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя информацию о желании МУС возбудить уголовные дела против российских военнослужащих.


Ранее The New York Times (NYT) сообщила, что Международный уголовный суд (МУС) собирается привлечь к ответственности несколько российских военнослужащих якобы за совершение ими неких «военных преступлений» на территории Украины. В связи с этим МУС планирует запросить ордера на арест подозреваемых.

Информационное агентство Reuters, в свою очередь, сообщает, что МУС будет пытаться добиваться ареста некоторых российских чиновников по обвинению в нанесении ударов по гражданской инфраструктуре на Украине и «депортации» детей (так называют западные «крючкотворцы» эвакуацию детей из зоны боевых действий и повышенной опасности). По некоторым данным, может появиться и обвинение в геноциде.

Однако стоит понимать, что Международный уголовный суд (МУС) в настоящее время представляет собой полностью подконтрольную Западу «карманную» структуру. Ни о какой объективности в его работе, особенно по политически ангажированным делам, не может быть и речи. Он осуществляет свою деятельность исключительно в интересах США и их сателлитов, являясь выгодным инструментом реализации их амбиций и планов.

Россия такой суд не признает, поэтому и никакие его требования выполнять не будет. Кроме заявления по суду, Песков также отметил, что текущая позиция киевского режима показывает возможность достижения целей спецоперации только военным путем. Пресс-секретарь президента отметил, что Россия высоко оценивает позицию Сербии по отказу от антироссийских санкций.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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19 комментариев
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  1. bk316
    bk316 Сегодня, 12:14
    +3
    Российская Федерация отказывается признавать юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС)

    Да его юрисдикцию никто не признает....
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:20
      +2
      Ну,так надо их преследовать в уголовном порядке.Если попытаются на нас что то повесить.США просто сказали-будем отлавливать этих судей по всему миру.Те и заткнулись
      1. begemot20091
        begemot20091 Сегодня, 12:34
        +1
        и нам этих судей надо засудить по самое "нехочу"
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 12:24
      +1
      Да его юрисдикцию никто не признает....
      Только победителей не судят.
    3. frruc
      frruc Сегодня, 12:27
      +2
      Преступления армий США, Великобритании, Франции на Б. Востоке, Африке, странах Азии уже рассматривали или я этого не заметил ?
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 12:30
        +1
        Преступления армий США, Великобритании, Франции на Б. Востоке, Африке, странах Азии уже рассматривали или я этого не заметил ?
        Это не по партнёрски.
        1. bk316
          bk316 Сегодня, 12:36
          +3
          Это не по партнёрски.

          В действительности рассматривали и были посланы, а США недолго думая возбудила дело против судей.
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:37
        +1
        Цитата: frruc
        Преступления армий США, Великобритании, Франции на Б. Востоке, Африке, странах Азии уже рассматривали или я этого не заметил ?

        МУС это "суд Линча", перенесенный из США (там негры начали белых линчевать) в Гаагу, судьи и остались прежние.
    4. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:43
      0
      "Не признавать" маловато будет...

      Москве пора переходить к более решительным и агрессивным действиям на данном направлении. И САМОЙ возбуждать уголовные дела в отношении ЛЮБОГО "персонажа" (независимо от его государственной принадлежности), причастного к работе этой самозваной канторы с биркой "МУС", с случае его причастности к "возбуждению" неких "уголовных дел" в отношении ЛЮБОГО гражданина России, а не только "российских военных"...

      И начинать реальное преследование этих персонажей. В т.ч. и с использованием оперативных возможностей специальных служб России...

      Хорош с этими "правоведами" от неонацизма "цацкатся"...
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:14
    +3
    Россия не признает юрисдикцию МУС
    Ну хоть в этом случае прямо и открыто - идите лесом со своим судом.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:15
    0
    Пресс-секретарь президента РФ: Россия не признает юрисдикцию МУС и его решения по «военным преступлениям» на Украине
    Положить на них... болт и послать по известному адресу, делов то.
  4. ximkim
    ximkim Сегодня, 12:19
    0
    Да да..
    Помоему, скоро руководители России вообще будут дома сидеть..
    1. Goto
      Goto Сегодня, 12:32
      +2
      Полезно им будет. Хоть увидят что то кроме зарубежья.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:22
    +5
    Судить будет Победитель, а до этого еще далеко........, а судилища а-ля Боинг по-фиг, так картинка для местного пипла, прошел суд, осуждены, выданы ордера на арест.... Вопрос, как и где арестовывать будете, если все фигуранты под санкциями и визы за бугор не выдаются?
    Один чел уже повестку Шойгу присылал приехать в Мариуполь, Шойгу приехал, ну и.....
  6. мазута
    мазута Сегодня, 13:05
    0
    Мнение господина Пескова этим личностям до одного места,так же как нам какой нибудь "фон дер ляйн".Но рычаги воздействия через семью(на того же Пескова)у запада в наличии(детки то во Франции).Поэтому все будет и суд и судьи и "высокие договаривающиеся стороны"в лице абрамовичей и к.Будут и приговоры людям к делу отношения не имеющим либо имеющим не по своей воле.
  7. Волк
    Волк Сегодня, 13:23
    0
    Надо было сказат и про суд в Гаге , тоже самое НАТО учреждение что бы стирать кровавые РУКЕ с НАТО солдатов и офицеров и управльенцов НАТО !!!
    1. Волк
      Волк Сегодня, 13:43
      0
      Вес мир МОЛЧАЛ НА НАТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ 1999г. и бомбешку Сербов , тогда была открыта Пандорина коробка , все после войне толко последство этого как и война на Украине . Как остановить НАТО преступления сейчас большой вапрос . Тоже самое или очим похоже была ОКУПАЦИЯ ЧЕХОСЛОВАКИИ 1938 . Сталин попробовал остановит тогда мирову войну но Польша не разрешила , а и западная государства ПРЕДАЛИ МИР В МИНХЕНЕ 1938 и мировая война начела. Бомбешка Сербов была 1999г на етом уровне событие НО МИР С НОВА МОЛЧАЛ !!!
      Вопрос что делать???
      1. Волк
        Волк Сегодня, 13:47
        0
        Наверное осталось толко ПОБЕДИТЬ!!!
  8. faiver
    faiver Сегодня, 13:27
    +1
    Замутить в обратку Донецкий трибунал, пригласить судей из стран БРИКС ну и так далее...