Российская Федерация отказывается признавать юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), соответственно и не будет признавать его решения по делам, связанным с конфликтом на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя информацию о желании МУС возбудить уголовные дела против российских военнослужащих.Ранее The New York Times (NYT) сообщила, что Международный уголовный суд (МУС) собирается привлечь к ответственности несколько российских военнослужащих якобы за совершение ими неких «военных преступлений» на территории Украины. В связи с этим МУС планирует запросить ордера на арест подозреваемых.Информационное агентство Reuters, в свою очередь, сообщает, что МУС будет пытаться добиваться ареста некоторых российских чиновников по обвинению в нанесении ударов по гражданской инфраструктуре на Украине и «депортации» детей (так называют западные «крючкотворцы» эвакуацию детей из зоны боевых действий и повышенной опасности). По некоторым данным, может появиться и обвинение в геноциде.Однако стоит понимать, что Международный уголовный суд (МУС) в настоящее время представляет собой полностью подконтрольную Западу «карманную» структуру. Ни о какой объективности в его работе, особенно по политически ангажированным делам, не может быть и речи. Он осуществляет свою деятельность исключительно в интересах США и их сателлитов, являясь выгодным инструментом реализации их амбиций и планов.Россия такой суд не признает, поэтому и никакие его требования выполнять не будет. Кроме заявления по суду, Песков также отметил, что текущая позиция киевского режима показывает возможность достижения целей спецоперации только военным путем. Пресс-секретарь президента отметил, что Россия высоко оценивает позицию Сербии по отказу от антироссийских санкций.