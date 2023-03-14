Военное обозрение
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В Румынии откроют пороховой завод для обеспечения производства боеприпасов в интересах НАТО и Украины

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В Румынии откроют пороховой завод для обеспечения производства боеприпасов в интересах НАТО и Украины

В Румынии будет построен новый пороховой завод, который должен будет обеспечивать производство боеприпасов как для НАТО, так и для Украины. Соответствующее решение уже принято. Об этом сообщил министр экономики Румынии Флорин Спатару.


Румынское правительство принял решение построить на территории страны новый пороховой завод, задачей которого будет обеспечение производства боеприпасов в соседних странах. Строительство будет вестись в сотрудничестве с США и Южной Кореей, Вашингтон и Сеул профинансируют создание нового предприятия.

Теперь мы создадим больше производственных мощностей для производства боеприпасов как для НАТО, так и для стран, не входящих в НАТО

- заявил Спатару.

Производство порохов для боеприпасов в Румынии ранее существовало, но последний завод такой направленности был закрыт за ненадобностью в 2004 году. Однако, теперь обстановка в Европе поменялась кардинальным образом, производство боеприпасов снова востребовано и Бухарест принял решение поучаствовать в нем поставками пороха. Благо, строительство завода частично финансируется США и Южной Кореей.

Ранее в НАТО призвали страны Европы нарастить производство боеприпасов на фоне военного конфликта на Украине. Как заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, задачей ЕС является всестороння поддержка Киева в конфликте с Москвой. В Брюсселе приветствуют открытие новых предприятий по производству вооружений и боеприпасов.
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29 комментариев
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  1. Sith
    Sith Сегодня, 12:22
    +1
    Ну если отправить Петрова и Боширова в отпуск в Румынию ... до не будет и завода ... и Румынии ... так знатно бабахнет)
    1. Проксима
      Проксима Сегодня, 12:34
      +6
      Такие новости очень огорчительно читать, сможет ли Россия адекватно тоже реагировать против всех производственных мощностей всей Европы и англо-саксонских стран?! Ответ: нет. Например, в Новосибирске "оптимизировали" завод по производству снарядов. Завод их больше выпускать не будет. У нас со снарядным голодом всё нормально? Его нет? России остаётся только сорвать логистику. Но мосты целехоньки, ВСУ даже с топливом не испытывают проблем. Всё это крайне печально.
      1. кредо
        кредо Сегодня, 13:14
        0
        Цитата: Проксима
        Такие новости очень огорчительно читать,...

        Чтобы у населения России не наступило унынье и чувство обрёчённости неплохо бы было власти предержащий пересмотреть политику безоговорочного соблюдения всяких там резолюций ООН и прочих карманных организаций США.

        Надо наконец повернуться к КНДР лицом и наладить взаимовыгодное сотрудничество с ней по всем отраслям, включая военную, чтобы жизнь в Южной Кореи не считалась сахаром.
        То же самое нужно проводить в отношениях России с Кубой, Венесуэлой, Никарагуа и другими странами Латинской Америки, чтобы южный фланг США заинтересовал и забеспокоил США более чем восточная граница блока НАТО.
        Не сбавлять оборотов нужно также в Африке, создавая сёрьёзный противовес США и ЕС на этом континенте (Я тут на прошлой неделе посмотрел на Зимбабве и скажу, что мы просто не достаточно уделяем этому региону времени, так как страна развивается хорошо и успешно наперекор англосаксонскому миру).
        В общем нужно почистить авгиевы конюшни большинства московских министерств и ведомств, выявить структуры и отделы, которые тормозят или просто не желают работать в современных условиях жизни, и набрать здоровый коллектив единомышленников, болеющих за будущее нашей Родины.

        П.С. На медни персы заявили об успешной сделке с Россией по приобретению СУ-35 и систем ПВО. Наши пока промолчали, но видно что некоторое движение в направлении военного сотрудничества со странами, которые англосаксы обозвали "странами-изгоями" идёт. Надо нам ускорится.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:22
    -6
    В Румынии откроют пороховой завод для обеспечения производства боеприпасов в интересах НАТО и Украины
    . Гейропейские сами за все заплатят!!! А та, бездонная кукуевская дыра, будет бездонной до конца, пока не прикопаем её окончательно...
    Вряд ли гейропейских налогоплательщика станет нам благодарен, от того... все как всегда, как и раньше.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 12:28
      +7
      Гейропейские сами за все заплатят!!!
      Идет консолидация многих стран в единую структуру, перевод экономик на военные рельсы. Это все серьезно и надолго.
      1. B44
        B44 Сегодня, 12:39
        +5
        Очень мудрые слова, можно над этим посмеяться, но настораживает такая тенденция. Вместо того, чтобы испугаться, НАТО консолидирует и наращивает свою военную промышленность.
        1. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 12:42
          +1
          НАТО консолидирует и наращивает свою военную промышленность.
          Не только НАТО, некоторые страны имеют юридически вне блоковый статус.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 12:55
            -6
            Все это уже было, не раз и заканчивалось одним и тем же.
            Кто то может сказать, что теперь будет по другому?
            1. Проксима
              Проксима Сегодня, 13:17
              +2
              Цитата: rocket757
              Все это уже было, не раз и заканчивалось одним и тем же.
              Кто то может сказать, что теперь будет по другому?

              Ну что значит "одним и тем же"?? Что за чепчиковверхкидательство?!! drinks Вас что, устраивала расподающияся Россия февраля 1917 года? Это хорошо, что большевикам удалось всё-таки сохранить государство, но какой ценой!
            2. Кронос
              Кронос Сегодня, 13:24
              +2
              Да уже было несколько случаев когда одна Россия воевала против коалиции западных стран и проигрывала.
        2. donavi49
          donavi49 Сегодня, 12:53
          +3
          Вообще-то закрыть НАТО можно было бы одним способом. Однако его реализацию остановили еще в середине 00-х. Именно тогда был крупнейший кризис НАТО (а зачем оно в кругу друзей?) и буквально немного недожали. Тогда был полный комплект - каскадное уменьшение денег, требования об уменьшении присутствия (на фоне непопулярных афганских и иракских операций - против которых общество во многих европейских странах проголосовало на ближайших же выборах), серьезные ограничения по учениям, общественный запрос по типу "Хватит деньги тратить на бесполезное железо в Европе!".

          С 14 года - НАТО начало консолидироваться и набирать силу, присутствие, а главное деньги.

          С февраля - это серьезно ускорилось. И теперь ВПК и проекты военных получают необходимое финансирование, а в некоторых странах (вроде Германии/Франции) - буквально заваливают миллиардами предприятия ВПК.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:23
    -1
    ....строительство завода частично финансируется США и Южной Кореей.


    А Южная Корея то куда лезет?? what
    Или США собрались после Европы еще и южнокорейцев тряхануть по деньгам - типа хорошо слишком живете???
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:26
      +1
      Парадокс, но она никуда не лезет, ее полосатые за уши тянут за собой во все дыры....назло Китаю....
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 12:38
      +1
      Цитата: Nexcom
      А Южная Корея то куда лезет??
      Или США собрались после Европы еще и южнокорейцев тряхануть по деньгам - типа хорошо слишком живете???

      Их для этого и выращивали, давали жирком обрасти, теперь пришло время собирать урожай.
    3. donavi49
      donavi49 Сегодня, 12:48
      +1
      Южная Корея то куда лезет


      На премиум рынок. Почему нет? РК раскрутила свой ВПК и активно наращивает экспортные портфели. ЕС один из самых богатых рынков. Корейцы отчаянно хотят туда залезть, не вышло через Норвегию, запрыгнули через Польшу. Вот и наращивают усилия.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:26
    +2
    Вашингтон и Сеул профинансируют создание нового предприятия, глядишь и к рукам румынского правительства что прилипнет.....
  5. Тима
    Тима Сегодня, 12:26
    +4
    [/quote]В Новосибирске уничтожают завод по производству боеприпасов, когда России нужны снаряды
    ОБЩЕСТВО
    Опубликовано: 20:41 11.03.2023
    «Все проблемы России – рукотворны». Депутат Госдумы Михаил Делягин возмутился, что в Новосибирске уничтожается завод по производству боеприпасов.

    Завод «Сибсельмаш» за годы Великой Отечественной войны выпустил для нужд фронта более 125 миллионов единиц различных боеприпасов, в том числе 48 миллионов снарядов. На его месте появится «административно-жилой комплекс и технопарк», пишет «Все новости Новосибирской области».

    «Похоже, у российской армии слишком много снарядов, и они ей больше не нужны. В Новосибирске уничтожается завод по производству боеприпасов. Все проблемы России - рукотворны и имеют фамилию, имя и отчество», - заявил Делягин.

    «Нынешний собственник легендарного в Новосибирске завода избавляется от цехов и уникального оборудования, но власти никак не могут этому помешать: Гражданский кодекс запрещает. «Получается, Родине не нужны боеприпасы?» — в редакцию пришло гневное письмо председателя совета ветеранской организации ОАО «НПО «Сибсельмаш» Виктора Расхвалова».

    Что же происходит сейчас? Вот что пишет в своем письме Виктор Расхвалов: «Видеосъемка, произведенная на территории ОАО «Сибсельмаш» в октябре 2022 года, подтверждает, что имущественный комплекс «Сибсельмаш» не только распродается, но и физически уничтожается. Полностью снесена и выровнена площадка под зданиями литейных цехов, которые были задействованы в сплошной технологической цепочке по изготовлению снарядов. Из комплекса зданий продан на металлолом уникальный раскатной стан, предназначенный для изготовления снарядных заготовок. Подобные станки в России не производятся. Также пущено на металлолом прессовое оборудование. То есть продана или уничтожена та часть имущественного комплекса, без которой невозможно обеспечить жизнедеятельность инфраструктуры завода и выполнить оборонные задачи».[quote]

    Источник: «Все новости Новосибирской области»

    Прочитав эту статью, сразу понимаю у нас России предательство. Куда смотрят правоохранительные органы, Прокуратура , ФСБ, Минобороны, Правительство РФ?
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:39
      +4
      А ничего, что в одном Челябинске закрыли 3 военных училища (танковое, автомобильное, штурманов), а цеха главного конвейера тракторного завода в руинах - вот вам и Танкоград...., а все смотрят туда- куда надо.....
      1. Тима
        Тима Сегодня, 13:04
        +1
        Печально, не у Вас только одних!!! По всей стране много чего закрыли!
    2. Солдатов В.
      Солдатов В. Сегодня, 13:01
      -1
      Я не знаю где находится этот снарядный завод в Новосибирске. Но с войны утекло много времени и оставлять в полуторамиллионом городе такой опасный завод это неразумно. Хотелось бы верить что такой завод по современной технологии построили в другом месте. soldier
  6. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 12:27
    +1
    Вот интересно, а у нас много заводов открывается?
    Или у нас всего завались, аж девать некуда?
  7. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:28
    +1
    Ну вот опять- затяжка войны приведет и приводит к тому, что еврорейх станет полноценным тылом сал.оре.йху. Говорилось не раз.
  8. B44
    B44 Сегодня, 12:35
    0
    Другие страны почуяли легкие деньги, и теперь будет гонка за тем, сколько заводов по производству боеприпасов и вооружений будет построено. Есть надежда, что половину средств украдут, но я на это особо не рассчитываю. Если только вам не удастся как-то взорвать эти заводы.
  9. Goto
    Goto Сегодня, 12:46
    +5
    Так волонтеры снаряды делать будут, государство привыкло за год то уже. Зачем что то делать, когда провалы чиновников перекрывают волонтеры и граждане. Тут где то в ТГ-канале сообщали что не могут производство пластиковых хвостовиков наладить для сбрасываемых боеприпасах с коптеров. Да и самих боеприпасов тоже не могут, а у украинцев есть и фугасные, и кумулятивные, и химические.Причем производство поставлено на поток.
  10. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 12:48
    -2
    Мне одному пришла мысль поставить министром обороны Героя России Пригожина? Как ещё остановить этот бардак и прийти в себя? Дождёмся когда будем искать по стране Минина и Пожарского. soldier
  11. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 12:53
    +2
    Уверен, что не только профинансируют, но и поставят технологические линии, и специалистов для контроля за производством.
  12. Пленник
    Пленник Сегодня, 12:57
    0
    Пора нашему вездесущему дуэту в пороховщики подаваться. Набор рабочих ещё не начали?
  13. иван2022
    иван2022 Сегодня, 12:59
    0
    Если в этом мире действительно все решают деньги, то "обустроить" этот завод найдутся профессионалы - мастера своего дела. Если же это не будет сделано-скажу, что нас предали.
  14. Розмари
    Розмари Сегодня, 13:00
    +4
    В Румынии откроют пороховой завод

    Почитал румынскую прессу по этому вопросу (спасибо Гугл-переводчику).
    И вот что румыны пишут. Речь идет не об открытии нового порохового завода, а об увеличении производства взрывчатых веществ на пороховом заводе в городе Фэгэраши (единственном производителе бризантных взрывчатых веществ в Румынии) и на заводе азотирования в Фэгэраши (там производят тротил). Из-за огромных долгов производство на этих заводах было приостановлено или радикально сокращено еще в начале 2000-х.

    Сейчас власти Румынии приняли решение о списании всех старых долгов этих заводов + выделение государственных средств на модернизацию производственных линий + привлечение инвестиций в эти заводы компаниями из США и Южной Кореи.