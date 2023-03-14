В Румынии откроют пороховой завод для обеспечения производства боеприпасов в интересах НАТО и Украины

Теперь мы создадим больше производственных мощностей для производства боеприпасов как для НАТО, так и для стран, не входящих в НАТО

В Румынии будет построен новый пороховой завод, который должен будет обеспечивать производство боеприпасов как для НАТО, так и для Украины. Соответствующее решение уже принято. Об этом сообщил министр экономики Румынии Флорин Спатару.Румынское правительство принял решение построить на территории страны новый пороховой завод, задачей которого будет обеспечение производства боеприпасов в соседних странах. Строительство будет вестись в сотрудничестве с США и Южной Кореей, Вашингтон и Сеул профинансируют создание нового предприятия.- заявил Спатару.Производство порохов для боеприпасов в Румынии ранее существовало, но последний завод такой направленности был закрыт за ненадобностью в 2004 году. Однако, теперь обстановка в Европе поменялась кардинальным образом, производство боеприпасов снова востребовано и Бухарест принял решение поучаствовать в нем поставками пороха. Благо, строительство завода частично финансируется США и Южной Кореей.Ранее в НАТО призвали страны Европы нарастить производство боеприпасов на фоне военного конфликта на Украине. Как заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, задачей ЕС является всестороння поддержка Киева в конфликте с Москвой. В Брюсселе приветствуют открытие новых предприятий по производству вооружений и боеприпасов.