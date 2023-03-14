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Банкротство Silicon Valley Bank вызвало волну паники на большинстве фондовых площадок мира

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Банкротство Silicon Valley Bank вызвало волну паники на большинстве фондовых площадок мира

Банкротство одного из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank (SVB) 11 марта вызвало волну паники на большинстве фондовых площадок мира. Инвесторы опасаются дальнейшего нарастания проблем в банковском секторе США, которые могут привести к мировому экономическому кризису, аналогичному случившемуся в 2008 году. Не добавило оптимизма игрокам и сообщение о банкротстве Signature Bank с аналогичным SVB портфелем акций и Silvergate Capital.


Инвесторы начали избавляться от ставших токсичными акций банков, инвестирующих в аналогичные SVB стартап-проекты, в том числе Signature Bank, Western Alliance и First Republic. Агентство Reuters сообщает, что азиатские фондовые рынки значительно упали в ходе сегодняшних торгов на фоне банковского кризиса в США.

Банковский индекс Токийской фондовой биржи TOPIX Banks (IBNKS.T) упал более чем на 7%, один из важнейших фондовых индексов Японии Nikkei 225 снизился на 2,2%. Отрицательная динамика стоимости акций наблюдается у банков в Сингапуре и Австралии, гонконгские акции HSBC и Standard Chartered упали более чем на 5%.

Несмотря на предпринимаемые ФРС США меры по стабилизации ситуации в банковском секторе, лихорадит и американские фондовые площадки. За ночь индекс волатильности Cboe VIX, прозванный на Уолл-Стрит «индикатором страха», взлетел вверх, а другие индикаторы рыночного стресса показали ранние признаки напряжения. Банковский индекс S & P 500 упал на 7%, что стало крупнейшим однодневным падением с июня 2020 года. Индекс биржи Nasdaq, специализирующейся на акциях IT-компаний, Nasdaq Composite днем 13 марта терял 1,4 процента. Промышленный индекс Доу Джонса, отражающий динамику стоимости акций 30 крупнейших промышленных американских компаний из ведущих отраслей промышленности, в нижней точке падал на 0,9 процента.

Ведущий индекс Британской фондовой биржи FTSE в ходе открытия сегодняшних торгов показал отрицательную динамику. Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии от MSCI снизился на 1,3%. Данные Refinitiv показали, что доходность 10-летних японских государственных облигаций снизилась более чем на 27 базисных пунктов за три дня, что стало крупнейшим падением более чем за два десятилетия.

Проблемы в банковском секторе США и связанные с ним опасения привели к снижению акций европейских компаний, пишет CNBC. Индекс Stoxx 600, который отслеживает динамику акций эмитентов из 17 стран, на минимуме вчерашних торгов потерял 2,86% и достиг отметки 440,8 пункта.

Следом за отрицательной динамикой ведущих мировых финансовых индексов, произошла переоценка стоимости доллара в сторону уменьшения к другим ключевым валютам. В ожидании усугубления экономического кризиса цена на нефтяные фьючерсы марки Brent упала ниже 80 долларов за баррель.

Финансовые аналитики прогнозируют, что данные по инфляции в США, которые будут опубликованы сегодня, вероятно, приведут к еще большей волатильности на финансовых площадках, даже если инвесторы увидят, что ФРС уделяет приоритетное внимание финансовой стабильности.
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Использованы фотографии:
https://picryl.com/ru/media/new-york-stock-exchange-trading
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20 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 13:00
    +6
    Сейчас начнут раскручивать маховик мировой войны, попытаются списать долги и выехать за счет мясорубки в европе. Такой метод еще ни разу не давал сбоя.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 13:16
      +2
      Цитата: Trapp1st
      Сейчас начнут раскручивать маховик мировой войны, попытаются списать долги и выехать за счет мясорубки в европе. Такой метод еще ни разу не давал сбоя.

      Только в этот раз:
    2. smart_ups
      smart_ups Сегодня, 13:37
      +1
      В это раз у США с этим будут проблемы. Раньше они вылазили за счёт того, что активно начанало работать производство. На данный момент в них нет мощного промышленного комплекса. За последние десятилетия много заводов закрылось или перебралось в азиатские рынки . Нет мощностей ,что бы наращивать производство. За счёт наращивания производства они как правило и вытаскивали свою экономику и плату золотом брали. Сейчас всё по другому.
      1. Azim77
        Azim77 Сегодня, 13:57
        0
        Все верно, сейчас есть другие площади и мощности, где и потенциала больше и для денег тише. Также нужно учитывать, что раньше в США население было работоспособным или в активном поиске, многих можно было "у станка поставить", в том числе темнокожих, а сейчас с этим сложнее намного. Просто не хотят работать. Конечно, автоматизация производства сейчас выше, но и оно должно кем-то поддерживаться и есть отрасли, где ее участие всегда неполное.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:02
    0
    Банкротство Silicon Valley Bank вызвало волну паники на большинстве фондовых площадок мира
    . Очередная, следующая волна... сколько их было до того, сколько их будет потом, не сосчитать.
    Таковы реалии такого мироустройства, их мира.
    Чем все это закончится... так не заканчивается это никогда!
    Правда никогда не значит вечно, но в обозримом перспективе ничего, особо нового, не придвидется.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:05
    0
    Прошу вас -не останавливайтесь, продолжайте свое динаминое движение вниз!!!)))
    ,
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:35
      0
      Ближайшие дни покажут,что это.Рядовой понос,или серьезная дизентерия..
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 13:08
    -1
    Гипс снимают... Клиент уехал.
    Перебнсятся и опять "инвестировать" начнут
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 13:57
      0
      Вот только некоторым /типа того шведского пенсионного фонда, что вляпался в SVB/ инвестировать уже нечего...
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:08
    +5
    Столько незнакомых слов в опусе, который рассчитан наверное на узкого специалиста. Прочитал с удовольствием, ничего не понял, сделал вывод, что кому-то поплохело.
  6. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 13:15
    +2
    Банк Silicon Valley вошел в ежегодный список лучших банков Америки по версии Forbes всего за несколько недель до краха. Также банк получил специальную премию в Лондоне.
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:20
    +1
    Банкротств Silicon Valley Bank вызвало волну паники на большинстве фондовых площадок мира

    Подумаешь, какой-то Silicon Valley Bank...Контора «Быстроденьги»...
    Что будет, когда мир предпочтёт другую универсальную валюту, не подверженную ни санкциям, ни рискам изъятия?
    * * *
    Судя по всему, (по скудоумию Байдена) перед нами разворачивается очередная афера с обесцениванием доллара, похериванием долгов и переходом США на новую валюту...
    Весь мир (долларозависимый) в дерьме, а эти на Капитолийском холме в белых фраках...
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 13:41
      0
      И все-таки, "банк кремниевой долины" был/есть важная, основопологающая структура по поддержке стартапов в той самой "долине" да и много где ещё.
      Например в наглии шустро сообразил и настаивают, что б правительство поддержала их отделение этого банка, потому что он необходим для развития и прогресса, во многих сферах науки и технологий.
      Эту тему хорошо описал А. Лосев. Т. е. это для них важно, нужно.
  8. Волк
    Волк Сегодня, 13:28
    -2
    Назирается финансовая криза , пузир печать денег без покрытия начел трескается .
    1. Старый_геолог
      Старый_геолог Сегодня, 13:56
      0
      Ты это...книжку то, которая на твоей аватарке до конца дочитай. А то сам небось не понял, что написал!
  9. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 13:32
    +1
    даже если инвесторы увидят, что ФРС уделяет приоритетное внимание финансовой стабильности
    Что то мне подсказывает, что "старый рецепт", лечить банковские и биржевые кризисы с помощью печатного станка, на этот раз уже не сработает. Всему есть предел, даже доллару. Остаётся последнее испытанное средство, мировая война. А чё, два раза у них это уже прокатило.
  10. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 13:40
    0
    Мы на пороге грандиозного шухера wassat ..."МММ" в стиле банков США всегда была yes мы по идеи, должны потерять минимум,т.как наши банки под жёсткими санкциями и самое главное...не участвует в этом бардаке laughing опять же в связи с санкциями
  11. Daishi
    Daishi Сегодня, 13:41
    -1
    Да когда же закроют секту "Америка вот вот рухнет"
    Да никогда она не рухнет, на ней все завязаны
    Все, даже я пишу это с компа Американского
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 13:53
      0
      А вы не боитесь наших желаний, они ведь сбываются.
  12. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 13:52
    0
    Надо избавляться от токсичного бакса.