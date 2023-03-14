Банкротство Silicon Valley Bank вызвало волну паники на большинстве фондовых площадок мира

Банкротство одного из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank (SVB) 11 марта вызвало волну паники на большинстве фондовых площадок мира. Инвесторы опасаются дальнейшего нарастания проблем в банковском секторе США, которые могут привести к мировому экономическому кризису, аналогичному случившемуся в 2008 году. Не добавило оптимизма игрокам и сообщение о банкротстве Signature Bank с аналогичным SVB портфелем акций и Silvergate Capital.Инвесторы начали избавляться от ставших токсичными акций банков, инвестирующих в аналогичные SVB стартап-проекты, в том числе Signature Bank, Western Alliance и First Republic. Агентство Reuters сообщает, что азиатские фондовые рынки значительно упали в ходе сегодняшних торгов на фоне банковского кризиса в США.Банковский индекс Токийской фондовой биржи TOPIX Banks (IBNKS.T) упал более чем на 7%, один из важнейших фондовых индексов Японии Nikkei 225 снизился на 2,2%. Отрицательная динамика стоимости акций наблюдается у банков в Сингапуре и Австралии, гонконгские акции HSBC и Standard Chartered упали более чем на 5%.Несмотря на предпринимаемые ФРС США меры по стабилизации ситуации в банковском секторе, лихорадит и американские фондовые площадки. За ночь индекс волатильности Cboe VIX, прозванный на Уолл-Стрит «индикатором страха», взлетел вверх, а другие индикаторы рыночного стресса показали ранние признаки напряжения. Банковский индекс S & P 500 упал на 7%, что стало крупнейшим однодневным падением с июня 2020 года. Индекс биржи Nasdaq, специализирующейся на акциях IT-компаний, Nasdaq Composite днем 13 марта терял 1,4 процента. Промышленный индекс Доу Джонса, отражающий динамику стоимости акций 30 крупнейших промышленных американских компаний из ведущих отраслей промышленности, в нижней точке падал на 0,9 процента.Ведущий индекс Британской фондовой биржи FTSE в ходе открытия сегодняшних торгов показал отрицательную динамику. Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии от MSCI снизился на 1,3%. Данные Refinitiv показали, что доходность 10-летних японских государственных облигаций снизилась более чем на 27 базисных пунктов за три дня, что стало крупнейшим падением более чем за два десятилетия.Проблемы в банковском секторе США и связанные с ним опасения привели к снижению акций европейских компаний, пишет CNBC. Индекс Stoxx 600, который отслеживает динамику акций эмитентов из 17 стран, на минимуме вчерашних торгов потерял 2,86% и достиг отметки 440,8 пункта.Следом за отрицательной динамикой ведущих мировых финансовых индексов, произошла переоценка стоимости доллара в сторону уменьшения к другим ключевым валютам. В ожидании усугубления экономического кризиса цена на нефтяные фьючерсы марки Brent упала ниже 80 долларов за баррель.Финансовые аналитики прогнозируют, что данные по инфляции в США, которые будут опубликованы сегодня, вероятно, приведут к еще большей волатильности на финансовых площадках, даже если инвесторы увидят, что ФРС уделяет приоритетное внимание финансовой стабильности.