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Белорусские правоохранители отрабатывают связи выявленных экстремистов, террористов и наемников

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Белорусские правоохранители отрабатывают связи выявленных экстремистов, террористов и наемников

Сотрудники белорусского ГУБОПиК МВД получили информацию о том, что находящиеся за рубежом лица, являющиеся участниками экстремистских и террористических организаций, таких как принимающий участие в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима "Полк Калиновского", планируют действия, направленные на дестабилизацию обстановки в РБ.


По данным белорусского МВД, у покинувших территорию страны боевиков остались связи в РБ, в том числе лица, которые прошли подготовку в специальных лагерях на Западе. Оставшиеся в Белоруссии родственники и знакомые боевиков организовываются в скрытые ячейки, занимающиеся вербовкой граждан для участия в вооруженном конфликте на Украине.

Сообщается, что в период с начала прошлого года к уголовной ответственности были привлечены 11 человек, пытавшиеся пересечь границу Белоруссии, чтобы затем вступить в украинские военизированные формирования в качестве наемников.

По информации белорусских правоохранителей, в самом "Полку Калиновского" насчитывается около 200 установленных экстремистов. В настоящее время доподлинно известно о более чем 20 убитых в ходе СВО. Число получивших ранения и пропавших без вести составляет несколько десятков, а также некоторое количество боевиков попало в плен либо дезертировало.

Сотрудники белорусского ГУБОПиК МВД выявили и зафиксировали связи наемников, принимающих участие в боевых действиях на Украине. Вся информация системно отрабатывается с целью выявления подрывной деятельности и содействия иностранным радикальным организациям.

Автор:
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3 комментария
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  1. begemot20091
    begemot20091 Сегодня, 12:47
    +1
    и вешать их прилюдно на площадях. можно вверх ногами. или за.... гениталии. начать с прости... господи тихановской
    1. Загребун
      Загребун Сегодня, 12:57
      -1
      Тихановскую за генеталии? Мьсе знает толк в извращениях.
  2. vladcub
    vladcub Сегодня, 13:15
    0
    "остались связи в РБ" кто бы сомневался.
    Помните, ихний "Майдан"? Тогда, ещё Роман Скоморохов, писал, что недовольных"батькой" сотни тысяч.
    Насчёт "сотен тысяч", возможно, приувеличил( репортёры такое любят), но"пятая колона" осталась и активная. Было сообщение, что" беларуские партизаны" атаковали самолёт А 50"ДРО". Насколько удачно вопрос другой.
    Факт, что была такая попытка, а это серьёзно. Скажем, сегодня только примерялись, а завтра из Стингера шарахнут. Может, такое быть? Думаю, в принципе такое может произойти. Были сообщения, что белорусско-украинская граница чисто номинальная.
    Возможно, какие-то изменения и произошли, но...