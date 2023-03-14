Белорусские правоохранители отрабатывают связи выявленных экстремистов, террористов и наемников

Сотрудники белорусского ГУБОПиК МВД получили информацию о том, что находящиеся за рубежом лица, являющиеся участниками экстремистских и террористических организаций, таких как принимающий участие в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима "Полк Калиновского", планируют действия, направленные на дестабилизацию обстановки в РБ.По данным белорусского МВД, у покинувших территорию страны боевиков остались связи в РБ, в том числе лица, которые прошли подготовку в специальных лагерях на Западе. Оставшиеся в Белоруссии родственники и знакомые боевиков организовываются в скрытые ячейки, занимающиеся вербовкой граждан для участия в вооруженном конфликте на Украине.Сообщается, что в период с начала прошлого года к уголовной ответственности были привлечены 11 человек, пытавшиеся пересечь границу Белоруссии, чтобы затем вступить в украинские военизированные формирования в качестве наемников.По информации белорусских правоохранителей, в самом "Полку Калиновского" насчитывается около 200 установленных экстремистов. В настоящее время доподлинно известно о более чем 20 убитых в ходе СВО. Число получивших ранения и пропавших без вести составляет несколько десятков, а также некоторое количество боевиков попало в плен либо дезертировало.Сотрудники белорусского ГУБОПиК МВД выявили и зафиксировали связи наемников, принимающих участие в боевых действиях на Украине. Вся информация системно отрабатывается с целью выявления подрывной деятельности и содействия иностранным радикальным организациям.