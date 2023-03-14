Поступают сообщения о работе ПВО и взрывах в Одесской области

ВС РФ продолжают планомерно наносить ракетные удары по выявленным на территории Украины военным целям и энергетической инфраструктуре, вывод из строя которой значительно осложняет противнику логистику.Сегодня воздушная тревога объявлялась в Черниговской, Киевской, Сумской, Николаевской и Одесской областях. Между тем, если в северной части Украины тревога оказалась ложной, то после сирен, которые прозвучали на Юге примерно в 11.15 мск, начали раздаваться взрывы.В Одесских пабликах и ТГ-каналах появился ряд сообщений о взрывах на территории области. Местными властями данная информация пока не подтверждена.Также пользователи писали об активной работе ПВО. Появлялась даже информация о якобы одной сбитой ракете, летевшей по направлению Затоки.В то же время, николаевский губернатор Ким уже прокомментировал происходящее. С его слов, те ракетные удары, которые ВС РФ сегодня наносят с севера и с юга, нацелены на выявление и уничтожение украинской ПВО. По его мнению, часть ракет скорее всего противорадарные.Напомним, что последний массированный ракетный удар ВС РФ по военным и энергетическим объектам Украины состоялся ранним утром 9 марта. Что примечательно, в числе прочих ракет, наши военные применяли гиперзвуковые «Кинжалы».