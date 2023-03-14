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Поступают сообщения о работе ПВО и взрывах в Одесской области

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Поступают сообщения о работе ПВО и взрывах в Одесской области

ВС РФ продолжают планомерно наносить ракетные удары по выявленным на территории Украины военным целям и энергетической инфраструктуре, вывод из строя которой значительно осложняет противнику логистику.


Сегодня воздушная тревога объявлялась в Черниговской, Киевской, Сумской, Николаевской и Одесской областях. Между тем, если в северной части Украины тревога оказалась ложной, то после сирен, которые прозвучали на Юге примерно в 11.15 мск, начали раздаваться взрывы.

В Одесских пабликах и ТГ-каналах появился ряд сообщений о взрывах на территории области. Местными властями данная информация пока не подтверждена.

Также пользователи писали об активной работе ПВО. Появлялась даже информация о якобы одной сбитой ракете, летевшей по направлению Затоки.

В то же время, николаевский губернатор Ким уже прокомментировал происходящее. С его слов, те ракетные удары, которые ВС РФ сегодня наносят с севера и с юга, нацелены на выявление и уничтожение украинской ПВО. По его мнению, часть ракет скорее всего противорадарные.

Напомним, что последний массированный ракетный удар ВС РФ по военным и энергетическим объектам Украины состоялся ранним утром 9 марта. Что примечательно, в числе прочих ракет, наши военные применяли гиперзвуковые «Кинжалы».
Автор:
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7 комментариев
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  1. olegfbi
    olegfbi Сегодня, 13:06
    +1
    В условиях текущей погоды в районе СВО, только и остаётся - Выявлять цели и наносить ракетные и\или арт. удары.
    Вне дорог ходить то тяжело, не то что на технике передвигаться. Земля влажная, жирная, вязкая ...
    В общем, рушим логистику укров, энергетику и готовимся к будущим победам!!!
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 13:11
    -1
    А одесса это еще Украина? Странно, что то я пропустил в новостях весной 22г.
    А в 23г пропущу? Мимо указа ввп одесса опять проскочит?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:38
      0
      Так указ мало издать. Его надо еше поддерживать.Всеми доступными методами
  3. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 13:25
    +1
    Главное в вертикали украинской власти это чиновники пропитанные национализмом и нацизмом.
    Бить надо по зданиям областной власти, городской и районной. Так же полиции, СБУ, военкоматам различных уровней.
    Надо уничтожить управленцев, организаторов сопротивления Украины.
    Электроэнергия передаётся и перераспределяется через подстанции различной мощности. Вот по ним нужно наносить удары тоже. Нет подстанции и ТЭЦ сама остановится. soldier
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:53
      0
      Надо уничтожить управленцев, организаторов сопротивления Украины.
      Пистолет в руки и как Пауль Зиберт... Что-то не видно больше Кузнецовых в тылу врага. Зато какие боевики, типа "Морские дьяволы" снимаем. Там даже Контр-адмирал Батя лично по кустам бегает, знай наших! laughing
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:33
    0
    Местные источники сообщают, что точечный ракетный удар по Одесской области был нанесён по «спец целям», такие как РЛС/ПВО, по местам хранения важного оборудования (возможно комплектующие к БПЛА )
  5. Daishi
    Daishi Сегодня, 13:40
    -1
    опять туалеты мочат
    я бы делал проще, областьза областью полностью обесточивал, начал бы с харьковской одесской
    зато ночью удобно будет, увидел свет в окне пустил ракету