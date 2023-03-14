Военно-морские силы США стремятся увеличить численность личного состава

Столкнувшись со сложной обстановкой при приеме на службу, ВМС увеличили бонусы за зачисление в 2022 финансовом году и будут продолжать делать это по мере необходимости

Американские военно-морские силы стремятся увеличить численность личного состава более чем на 5000 человек в следующем году. Это запланировано несмотря на трудности, с которыми сталкиваются все военные американские структуры последние годы при наборе военнослужащих.В своем бюджетном запросе на 2024 финансовый год на сумму 255,8 млрд долларов, который включает 53,2 млрд долларов для Корпуса морской пехоты, военно-морское министерство попросило Конгресс утвердить действующие военно-морские силы численностью 347 000 матросов и офицеров. На данный же момент общая численность моряков США составляет 341 736 человек.Этот рост связан с планируемым увеличением численности рядового состава. Бюджетный план предлагает силы в составе 56 506 офицеров, что на 146 офицеров меньше, чем в этом году. Также руководство ВМС запланировало иметь в составе 286 144 матросов и старшин и 4350 представителей среднего звена (мичманов в российском варианте) вместо 4410 человек в этом году.— говорится в бюджетном документе.По словам руководителей служб, такие факторы, как более тщательный медицинский осмотр, меньшее количество американцев, имеющих право служить, и низкий уровень безработицы среди гражданского населения, усугубляют проблемы с набором персонала.Военно-морские силы также стремятся привлечь в следующем году дополнительно 1000 военнослужащих резерва ВМС, который составляет 57 200 резервистов.