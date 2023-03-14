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Военно-морские силы США стремятся увеличить численность личного состава

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Военно-морские силы США стремятся увеличить численность личного состава

Американские военно-морские силы стремятся увеличить численность личного состава более чем на 5000 человек в следующем году. Это запланировано несмотря на трудности, с которыми сталкиваются все военные американские структуры последние годы при наборе военнослужащих.


В своем бюджетном запросе на 2024 финансовый год на сумму 255,8 млрд долларов, который включает 53,2 млрд долларов для Корпуса морской пехоты, военно-морское министерство попросило Конгресс утвердить действующие военно-морские силы численностью 347 000 матросов и офицеров. На данный же момент общая численность моряков США составляет 341 736 человек.

Этот рост связан с планируемым увеличением численности рядового состава. Бюджетный план предлагает силы в составе 56 506 офицеров, что на 146 офицеров меньше, чем в этом году. Также руководство ВМС запланировало иметь в составе 286 144 матросов и старшин и 4350 представителей среднего звена (мичманов в российском варианте) вместо 4410 человек в этом году.

Столкнувшись со сложной обстановкой при приеме на службу, ВМС увеличили бонусы за зачисление в 2022 финансовом году и будут продолжать делать это по мере необходимости

— говорится в бюджетном документе.

По словам руководителей служб, такие факторы, как более тщательный медицинский осмотр, меньшее количество американцев, имеющих право служить, и низкий уровень безработицы среди гражданского населения, усугубляют проблемы с набором персонала.

Военно-морские силы также стремятся привлечь в следующем году дополнительно 1000 военнослужащих резерва ВМС, который составляет 57 200 резервистов.
Автор:
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7 комментариев
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  1. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 18:03
    0
    ну не хотят 58 гендеров на железках плавать wassat
    дальше будет хуже
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 18:10
      0
      дальше будет хуже

      хотя кажется, что хуже некуда...
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 18:57
        0
        Хуже, это когда не 5000, а 55000 не хватает.
        Самое интересное у US NAVY еще впереди.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 18:19
    +2
    По словам руководителей служб, такие факторы, как более тщательный медицинский осмотр, меньшее количество американцев, имеющих право служить, и низкий уровень безработицы среди гражданского населения, усугубляют проблемы с набором персонала.
    Делов то... откройте пункты набора в Одессе и Николаеве... наберете два состава "новиков"
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 18:39
      +1
      наберете два состава "новиков"

      гамаков не хватит размещать... ещё и в трюмы попросятся
  3. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 18:22
    +3
    За чем им увеличение л/с если идет списание кораблей? Свежая новость - списывают две "тики", два УДК "Уитби - айленд", МАПЛ и кучку литоральных".
    1. Комментарий был удален.
    2. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 18:47
      +1
      идет списание кораблей

      списанный значит - украинский