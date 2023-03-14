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Британская разведка назвала «основную причину отсутствия наступательных действий» со стороны российской армии

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Британская разведка назвала «основную причину отсутствия наступательных действий» со стороны российской армии

Российская армия не переходит в масштабное наступление по одной, но очень важной причине, установленной британской разведкой. Как сообщают представители Соединенного королевства, у российских сил просто нет для этого боеприпасов.


Тема якобы нехватки боеприпасов в российской армии уже довольно длительное время не сходит со страниц как украинской, так и западной прессы. Впрочем, об этом начали заявлять различные "эксперты", вроде того же Арестовича, чуть ли не с самого начала спецоперации. То у русских заканчиваются ракеты, то снаряды, а то все вместе и сразу.

Теперь о "снарядном голоде" российской армии заявила британская разведка. По мнению британцев, в последние недели проблема со снарядами обострилась до такой степени, что российское командование якобы ввело ограничительные меры на некоторых участках фронта, установив "нормы" по расходу боеприпасов. Кроме того, в британском Минобороны предполагают, что именно нехватка боеприпасов является основной причиной того, что в последне время ни одно российское соединение не перешло в наступление.

При этом заявляется, что российские войска уже начали применять снаряды из старых запасов, которые являются "непригодными к использованию" и находились на складах в ожидании утилизации.

Между тем, если коснуться вопроса наступления, то российское Минобороны нигде не заявляло, что планирует перейти в масштабное наступление в ближайшее время, это все придумки западной прессы. Этим грешит Киев, на всех углах заявляющий о скором "освобождении оккупированных территорий". Зеленскому это необходимо, от него этого ждут западные спонсоры, обеспечивающие ВСУ всем необходимым. Не будет "громких" заявлений - не будет военной помощи.

А о "снарядном голоде" российской армии лучше всего говорят украинские солдаты, находящиеся на передовой. Вот они то уж точно о нем ничего не слышали.
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40 комментариев
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:53
    +4
    Для войны у нас ЧВК, а армия для парадов. Но ЧВК оставили без доступа к зекам и периодически ограничивают лимит по снарядам. На сватовском направлении продвижение 100 метров в день, под Донецком год штурмуют в лоб п.г.т. Авдеевка теряя лучших мужиков, под Угледаром тоже все видели результат. Артемовск, если че 70 000 населения, далеко не Лос-Анжелес по размеру, закатывают в щебень уже два месяца, и все никак. При этом неспособность наших полководцев в ЗВО и ЦВО не то чтобы обеспечить рубеж по Осколу, не то чтобы обеспечить его хотя бы по Жеребцу, а просто сковывать украинские силы от переброски под Артемовск может привести к не прогнозируемым последствиям. В апреле появится мехкорпус натовского образца на 50 тыс свиней, не старше 1993 года рождения, обученных и борзых.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 12:57
      +5
      Для войны у нас ЧВК, а армия для парадов.
      Все воюют, как могут. ЧВК просто на самых кровопролитных участках.
      1. хрыч
        хрыч Сегодня, 13:40
        +1
        ЧВК Вагнер спциализировалась на захвате заводов, шахт, скважин и пр. Здесь именно выработки Артемсоли в Соледаре-Бахмуте, которые бандеры превратили в крепость. Поэтому, вагнеровцы здесь превосходят, как противника. так и наши общеармейские части. И не каждый десантник полезет бесстрашно в подземелья, а здесь именно спецы по этим, подземным делам. Касаемо снарядного голода, конечно же это чушь. У нас, окромя советских еще резервов, выпуск заводами боеприпасов вышел на уровень. Авиабомбы вообще практически не применялись. Сейчас вот, к особо мощным приваривают крылья для планирования и снятия угрозы бомбовозам от ПВО. Здесь дешевые тонные заряды доставляются к цели, где дорогие Калибр и Искандер с полутонной БЧ отдыхают. Вот на Авдеевке их отрабатывают, вырабатывают алгоритмы применения. Но самое главное, почему-то все плохо читали Мольтке. Главное не захват территорий, а уничтожение армии врага. Территория потом и так достанется. Сейчас враг перемалывается с 5-10 кратными потерями при медленном нашем продвижении. Хотя по законам войны, атакующие должны иметь кратный перевес и кратные потери. Зачем что-то менять, когда в неделю враг теряет больше 10 тысяч? И бросить эти укрепрайоны ему нельзя, последствия еще будут хуже.
        1. Aken
          Aken Сегодня, 13:51
          +3
          Очень боюсь, что наши стратеги кинут потом Вагнер в чистое поле, где должны воевать мотострелки и танкисты.
          Даже использование десантников и морпехов в общевойсковом бою - преступление.
          Про уничтожение живой силы правильно сказано. Только там больше пойманные на улицах гибнут, а не обученные наступлению.
    2. Пленник
      Пленник Сегодня, 13:04
      +1
      А что бы брехать на караваны у нас собаки и водогреи.
    3. иван2022
      иван2022 Сегодня, 13:10
      -5
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Для войны у нас ЧВК, а армия для парадов. Но ЧВК оставили без очереди Авдеевка теряя лучших мужиков, под Угледаром тоже

      Это Вам надо меньше кофе пить и перейти на цикорий. Пригожин ясно говорил, что ЧВК не имеет отношения к МО. И любая частная компания покупает все нужное по всему Миру у производителей, поставщиков, заключает договоры с любым правительством.

      Не нашёл менеджер поставщиков? - не ходи с протянутой рукой в МО, к которому "не имеем никакого отношения"... Свою работу лучше исполняй.

      Но вижу что "дорогие россияне" - часто любят рассуждать "по взрослому," учить министерства и правительство, имея детский ум.

      Если они такие умные, то почему у нас в России главный политический лозунг :"А за кого ещё?".
      Если не за кого - сидели бы на диванах да помалкивали.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 13:14
        +3
        И любая частная компания покупает все нужное по всему Миру у производителей, поставщиков, заключает договоры с любым правительством.
        Ну тогда в чем проблема купить все нужные снаряды? Почему их приходиться выпрашивать у МО?
        1. СергейБ
          СергейБ Сегодня, 13:38
          -3
          Цитата: Trapp1st
          Ну тогда в чем проблема купить все нужные снаряды? Почему их приходиться выпрашивать у МО?

          Так в том и дело, что они не хотят покупать снаряды. Они хотят получить их бесплатно у МО.
          1. Андрей Москвин
            Андрей Москвин Сегодня, 13:47
            +1
            Они не за частные владения воюют, чтобы снаряды покупвть!
          2. Aken
            Aken Сегодня, 13:56
            +1
            Тогда и дохлых бандерлогов надо МО продавать. Как в компьютерных играх. Вы нам снаряжение - мы вам трофеи. Справедливо?
            Разница - в карман. Так бизнес и работает.
    4. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 13:10
      0
      ограничивают лимит по снарядам.
      Лимит это и есть ограничение. Как его ещё ограничить можно? feel
    5. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 13:22
      0
      Но ЧВК оставили без доступа к зекам.

      Далеко не всякий ЗЭК пригоден для ЧВК. Пригожин уже забрал "своих".
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 12:55
    +5
    российское Минобороны нигде не заявляло, что планирует перейти в масштабное наступление в ближайшее время, это все придумки западной прессы
    Российское Минобороны нигде не заявляло, что планирует перейти в масштабное наступление и 24 февраля и это логично, кто раскрывает свои планы заранее. Но вот в том числе британцы в прошлом году предупреждали о скором наступлении России...
    1. Летунъ
      Летунъ Сегодня, 13:01
      +6
      Цитата: Trapp1st
      Но вот в том числе британцы в прошлом году предупреждали о скором наступлении России...

      На что Маша Захарова задорно смеялась и просила у британской стороны показать сразу весь план вторжения.
      1. Комментарий был удален.
      2. Эд1970
        Эд1970 Сегодня, 13:45
        0
        В феврале прошлого года вообще официально говорили об окончании учений. https://tvzvezda.ru/news/2022214165-21pbe.html
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:59
    +4
    По мнению британцев, в последние недели проблема со снарядами обострилась до такой степени, что российское командование якобы ввело ограничительные меры на некоторых участках фронта, установив "нормы" по расходу боеприпасов.
    . Нормирование расхода боеприпасов было/есть всегда и везде.
    Война, тоже имеет свою экономику и законы, нормы, никто не смог опровергнуть и перешагнуть.
  4. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 13:00
    +3
    У нас в 3 смены оборонные заводы работают, сомнительно что причина в этом. Скорее всего весны ждём, чтобы было проще продвигаться по твёрдому грунту.
    1. arnulla
      arnulla Сегодня, 13:22
      +1
      Многие оборонные заводы частные.И бардак там очень нехилый.Многих грамотных управленцев и специалистов выжили.чтоб не платить.Кто-то сам ушёл,не выдержав общения с деревянными менегарами. На замене оборудования тоже экономили.жалко было личных денег.А теперь особо оборудование и станки не закупишь…Поэтому работа в три смены не показатель,отчитаться можно и о восьми сменах…
    2. Hellcos
      Hellcos Сегодня, 13:32
      +1
      А много их - оборонных заводов то осталось после оптимизации всего и вся, и способны оставшиеся обеспечить фронт необходимым количеством снарядов?
  5. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 13:03
    +2
    И Стрелков и Климов и многие другие эксперты говорят о том, что проблемы на этом направлении назревают давно, что выпуск резко не успевает за расходом и прочее..но нет, у автора все замечательно.
    Нехватка БП это не конец света ,рано или поздно наладят их выпуск и накопят. Куда хуже продолжение этой "узбагоительной" линии с говорящими про "все хорошо" головами .
    1. Комментарий был удален.
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 13:20
        +1
        Цитата: Tma197725
        Великий стратег Гиркин который просрал все что можно. Обосрался идти в Вагнер .Которого в Донецке видеть не хотят.

        Потому что Пригожин начал на него бочку катить за сдачу Славянска в 2014 году(приедешь в вагнер и перед офицерами будешь оправдываться за Славянск), а как он мог теми силами что у него были удержать его тогда?
        1. Tma197725
          Tma197725 Сегодня, 13:33
          0
          Тогда оправдывайтеЛапина тоже на него бочку катят.Сил тоже молобыло и стал врагом народа а Стрелок нахрен тогда с такими силами туда вообще лез
  6. ShDE
    ShDE Сегодня, 13:03
    +3
    Британская разведка сперва спрогнозировала российское наступление, потом всех убедилана, затем героически его сорвала. Теперь нас уже назначили побежденными и пора наградные листы заполнять.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:04
    +3
    Написали, чтобы заполнить колонку в отсутствии "горячих" новостей, особо обсуждать нечего, Артемовск уже оскомину набил и т.д., а еще на корабли ЧФ солярку не подвезли, поэтому в море не выходят....- из той же серии, можно еще и про ВКС чего-нибудь завернуть.....
  8. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 13:04
    +1
    Один управляемый снаряд заменяет десятки простых. И во столько же раз меньше напрягает логистику и изнашивает матчасть. И так мне кажется, что кто-то или что-то не догнал. Получилось, в дефиците и то, и другое.
    1. orionvitt
      orionvitt Сегодня, 13:23
      +1
      Цитата: Прокоп_Свинин
      Один управляемый снаряд заменяет десятки простых. И во столько же раз меньше напрягает логистику и изнашивает матчасть

      Ага, и в сто раз дороже. Если бы всё было так просто, то и во всём мире уже давно все перешли бы исключительно на сверхточные боеприпасы. Чего вовсе не наблюдается. Даже в тех же США, где денег на вооружение в принципе не жалеют. Сколько пентагон попросит, столько и дают, и даже с запасом. А вот поди ж ты, не только сверхточных в достаточном количестве оказывается нет, а и обычных. Собирают по всем своим союзникам по всему миру.
  9. Умник_
    Умник_ Сегодня, 13:04
    -5
    Пфф..
    Всё гораздо проще.
    Россия начала действовать на Украине по международному праву на коллективную самооборону, ст. 51 уст. ООН, подписав договоры о военном союзе с ДНР и ЛНР.
    Как только Россия выйдет к границам ДНР, хохлонатовцы могут остановить все боевые действия, предложить перемирие, и сразу начать размещать на оставшейся украинской территории наступательные ракетные установки..
    И никакому международному праву это противоречить не будет..
    А потом также объявить о коллективной безопасности, защите Украины, и запускать ракеты по Москве.
    Поэтому, только защита ДНР является действием в рамках международного правового поля, и только перемолов ресурсы Украины на территории ДНР можно законно вынудить их разоружиться провести денацификацию.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 13:28
      +3
      спасибо, разъяснили!!!
      п.с. т.е. по вашему, цели башен не дать окраине вступить в нато, при этом пропустив туда финляндию и швецию??? для этого готовы пожертвовать боеспособными частями армии, остатками вооружения, остатками экономики и прочее? Даже если так - план неудачный, и неисполнимый - окраена вступит в нато как только будет приказ из вашингтона, т.к. они поняли что никаких "решительных мер" РФ предпринимать не будет.
  10. мерцание
    мерцание Сегодня, 13:06
    0
    А о "снарядном голоде" российской армии лучше всего говорят украинские солдаты, находящиеся на передовой.
    Особенно те, что находятся в Бахмуте. На видео, в Бахмуте места целого нет, все разворочено - видимо, саперными лопатками и "кувалдой" Вагнера.
    Вот они то уж точно о нем ничего не слышали.
    Видимо, Пригожин до них не докричался.
    До публики российской докричался, а до укров в Бахмуте нет. recourse
  11. Ru_Na
    Ru_Na Сегодня, 13:08
    +2
    Британцы как всегда высосали проблему из пальца! Снарядный голод вовсе не проблема, например в РККА как минимум до середины 1943 года существовала нехватка определённых типов боеприпасов, но это не помешало провести операцию "Уран", разгромить и взять в плен под Сталинградом 6-ю армию Паулюса. Нынешний ход операции пока устраивает наше военно-политическое руководство и форсировать события в ближайшее время явно не планируется.
    1. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 13:13
      +1
      Странное заявление что нынешний ход операции устраивает. А дальше то что будет, легче не будет когда всу всё больше накачивают оружием. На истощение против Запада, ну это совсем недальновидно.
  12. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:10
    0
    Российская армия не переходит в масштабное наступление по одной, но очень важной причине, установленной британской разведкой. Как сообщают представители Соединенного королевства, у российских сил просто нет для этого боеприпасов.

    Интересно, Лиз Трасс рвалась к красной кнопке тоже по причине информации, что в России нет СЯО?
  13. Сергей Хатылаев
    Сергей Хатылаев Сегодня, 13:10
    -2
    Просто зачем покидать укрепленные позиции ради минутного успеха. А укропов в расход готовят, по этому и поют им про российский снарядный голод.
  14. Sith
    Sith Сегодня, 13:16
    0
    Они что то ждут от нас наступления с самого нового года ... потом как гадалки ... пытаются побольше прогнозов ... чтобы хоть что то сбылось
    Откуда они знают , а был ли план о глобальном контр наступлении или задачу решили медленно грызть и минимизировать потери
  15. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 13:19
    +2
    Не только снаряды.
    Не хватает и бронетехники.
    Многие сотни танков и другой бронетехники ждут ремонта после выхода из строя на фронтах.
    Запчасти, переборка движков, замена стволов. Война идет уже второй год.
  16. Daishi
    Daishi Сегодня, 13:38
    +1
    Простите а кому и чем наступать?
    а не чем, и это понимает даже российский люд
  17. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 13:41
    +1
    Цитата: ЖЭК-Водогрей
    В апреле появится мехкорпус натовского образца на 50 тыс свиней, не старше 1993 года рождения, обученных и борзых.

    Это ещё мягко сказано.
    К свиньям добавятся сколоченные экипажи на западных танках, с отличной СУО и спутниковой поддержкой поля боя в режиме 24/7.

    Вопрос в другом, будут ли свинтусы придерживаться строго позиционной тактики ПМВ, когда они нас а мы их щедро заваливали снарядами всех калибров, или вспомнят прадедушку Манштейна или Гудериана, и попробуют устроить нам какую нибудь кровавую гадость?

    Про маскирующиеся под Д 30, 82мм минометы, стрельбу кумулятивными снарядами по окопами и другое:

    https://t.me/strelkovii/4190
  18. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 13:47
    0
    Ох уж эти хайповщики, всегда выкрутятся, талдонили талдонили про русское наступление, не получилось, ааа снарядов нема, вот она первопричина, ну ладно начальники орков ахинею несут, понятно что британские учёные оскомину набили, могли б хоть разведку ниже плинтуса не опускать. Не будет наступления нашего, забудьте. У нас в отличии от окраины народ не лишний, освободили то что смогли, в отличие от диванных экспертов живущих хотелками, у руководства страны армия какая есть с косыми стрелками, глупыми генералами, безинициативными бойцами, с проходимцами всякими как во всех слоях и отраслях общества. Нужен порядок - немцы, нужны коптеры - китайцы, самая сильная америкосская армия на вооружении имеет изделия со всего мира, а у нас ... Хорошо иранцы выручили. Первоначальные планы выполнили, сейчас изматывает противника как под Москвой, под Сталинградом и Курском, противник понятно дело америкосия, пока они в плюсе, но это не долго, ВОВ 5 лет шла, сейчас тоже самое по вовлечённости сторон.
  19. Sebostyuan
    Sebostyuan Сегодня, 13:56
    0
    Лимит, лимиту -рознь. Одино дело эканомия БК из-за нехватки. Другое дело запрет - выстреливать вагонами в пустые посадки. А затем оправдываясь сочинять доклады про тысячи убитых врагов.( Чем грешили в начале СВО)
  20. ort
    ort Сегодня, 14:00
    0
    Цитата: иван2022
    Если они такие умные, то почему у нас в России главный политический лозунг :"А за кого ещё?".

    Цитата: ЖЭК-Водогрей
    Для войны у нас ЧВК, а армия для парадов. Но ЧВК оставили без...

    А я бы не минусовал, а согласился. Это ведь наша общая болезнь. Менеджер не справился с задачей по закупкам, и лезет в МО РФ. А избиратели- рядовые граждане ? Сначала поддержали в 1991 отделение республик, а потом "вернём земли". Избирают 30 лет президентов по принципу "а за кого ещё ?".

    Комментатор не понимает, что ЧВК работает по гос- конкракту и всё обязана приобретать себе сама. Но учит правительство, которое и создало ЧВК, которая формально с правительством не связана. В этом вся фишка, что не связана ! Короче говоря- в России никто не желает хорошо делать свою работу, исполнять своё, свой гражданский долг, но всегда тупо , упёрто лезет с идиосткими поучениями - куда его не просят